Salesforce, AI Cloud adlı yeni bir ürün koleksiyonunu tanıtarak AI pazarındaki yerini güçlendiriyor. Bu araç paketi, kurumsal kullanıma hazır yapay zeka sağlamayı ve yapay zeka yeteneklerini birleştirerek ürün portföyünün erişimini geliştirmeyi amaçlamaktadır. AI Cloud, Salesforce'un 2020'de başlattığı ve üretken AI teknolojilerini tüm Salesforce platformuna dahil etmeyi amaçlayan üretken AI girişiminin bir uzantısı olarak görülebilir.

Salesforce'ta gelişen teknolojiden sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Adam Caplan, AI Cloud'un işletmelere üretken AI'yı güvenilir bir şekilde sunmakla ilgili olduğunu vurguladı. Salesforce'un kapsamlı yapay zeka deneyimini entegre etmek ve güvenilir bir şekilde yığınlarına yerleştirmek için yorulmadan çalıştığını da sözlerine ekledi.

AI Cloud, tümü Salesforce'un bulut altyapısı üzerinde Amazon Web Services, Anthropic, Cohere ve OpenAI dahil olmak üzere çok çeşitli iş ortaklarına AI modellerini barındırır ve sunar. Salesforce'un yapay zeka araştırma bölümünden kod üretimine ve iş süreci otomasyonuna izin veren birinci taraf modelleri de mevcuttur. Müşteriler alternatif olarak, kendi altyapılarında veri depolamayı sürdürürken özel olarak eğitilmiş modelleri platforma getirebilir.

Yaklaşım, başlangıç ​​ortaklarından önceden eğitilmiş modellerin yanı sıra AWS tarafından kurum içinde eğitilmiş bir dizi model sunan Amazon'un kısa süre önce piyasaya sürdüğü Bedrock'unkini yansıtıyor. Caplan, Salesforce'un her özel kullanım durumu için en uygun modelle çalışan bir ekosistem yaklaşımı uyguladığını yineledi.

AI Cloud'da Salesforce tarafından oluşturulmuş toplam dokuz model sunularak Data Cloud, Tableau, Flow ve MuleSoft'un işlevselliği artırılıyor. Bu modeller, Sales GPT, Service GPT, Marketing GPT, Commerce GPT, Slack GPT, Tableau GPT, Flow GPT ve Apex GPT'yi içerir. Kişiselleştirilmiş e-postalar hazırlamaktan, hedeflenen pazarlama için hedef kitle segmentleri oluşturmaya ve veri içgörülerini analiz etmeye kadar uzanan uygulamalarla bu modeller, Salesforce'un merkezi ürünlerinin yeteneklerini artırmayı hedefliyor.

Slack GPT, Commerce GPT, Sales GPT ve Service GPT dahil olmak üzere bu modellerden birkaçı halihazırda mevcuttur. Salesforce, Ekim ayında çıkması beklenen Flow GPT haricinde bu ayın başlarında ek modeller piyasaya sürmeyi planlıyor. AI Cloud'da özellikle eksik olan, DALL-E 2 ve Stable Difüzyon gibi bir görüntü oluşturma modelidir. Caplan, böyle bir aracın pazarlama kampanyaları, açılış sayfaları, e-postalar ve daha fazlasını hazırlamadaki potansiyel değerini kabul etti, ancak Salesforce'un yayınlanmadan önce telif hakkı ve zehirlilik gibi engelleri aşmak için çalıştığını belirtti.

AI'nın gücünden ve AppMaster gibi no-code platformlardan yararlanmak isteyen şirketler, Salesforce AI Cloud tarafından sağlanan tekliflerden yararlanabilir. İşletmeler, bu gelişmiş araçlardan yararlanarak süreçlerini kolaylaştırabilir ve genel üretkenliği artırabilir. Kuruluşunuzda yapay zeka ve no-code çözümler uygulama hakkında daha fazla bilgi edinmek için kodsuz ve az kodlu uygulama geliştirmeye ilişkin eksiksiz kılavuzu keşfedin.