Компания Salesforce укрепляет свои позиции на рынке ИИ, представляя новую коллекцию продуктов под названием AI Cloud. Этот набор инструментов нацелен на предоставление ИИ, готового к использованию на предприятиях, и расширение сферы применения своего портфеля продуктов за счет включения в него возможностей ИИ. AI Cloud можно рассматривать как продолжение инициативы генеративного ИИ, которую Salesforce запустила в 2020 году и которая направлена на внедрение технологий генеративного ИИ во всю платформу Salesforce.

Адам Каплан, SVP по новым технологиям в Salesforce, подчеркнул, что AI Cloud - это надежное предоставление генеративного ИИ предприятиям. Он добавил, что Salesforce неустанно работает над интеграцией своего обширного опыта в области ИИ и надежным внедрением его в свой стек.

AI Cloud размещает и предоставляет модели ИИ широкому кругу партнеров, включая Amazon Web Services, Anthropic, Cohere и OpenAI, и все это на облачной инфраструктуре Salesforce. Также доступны собственные модели от исследовательского подразделения Salesforce по ИИ, позволяющие генерировать код и автоматизировать бизнес-процессы. В качестве альтернативы клиенты могут принести на платформу модели, обученные на заказ, сохранив при этом хранение данных на собственной инфраструктуре.

Этот подход повторяет недавно запущенную платформу Bedrock от Amazon, которая предлагает ряд моделей, обученных собственными силами AWS, а также предварительно обученные модели от партнеров-стартапов. Каплан подтвердил, что Salesforce использует экосистемный подход, работая с наиболее подходящей моделью для каждого конкретного случая использования.

В общей сложности девять моделей, разработанных Salesforce, предлагаются в AI Cloud, расширяя функциональность Data Cloud, Tableau, Flow и MuleSoft. Эти модели включают Sales GPT, Service GPT, Marketing GPT, Commerce GPT, Slack GPT, Tableau GPT, Flow GPT и Apex GPT. Эти модели предназначены для расширения возможностей центральных продуктов Salesforce: от создания персонализированных электронных писем до формирования сегментов аудитории для целевого маркетинга и анализа данных.

Некоторые из этих моделей, включая Slack GPT, Commerce GPT, Sales GPT и Service GPT, уже доступны. Salesforce планирует выпустить дополнительные модели, за исключением Flow GPT, которая ожидается в октябре, уже в этом месяце. Примечательно, что в AI Cloud отсутствует модель генерации изображений, такая как DALL-E 2 и Stable Diffusion. Каплан признал потенциальную ценность такого инструмента для создания маркетинговых кампаний, целевых страниц, электронных писем и многого другого, но упомянул, что Salesforce работает над преодолением таких барьеров, как авторское право и токсичность, прежде чем выпустить продукт.

Компании, желающие использовать возможности искусственного интеллекта и платформ no-code, таких как AppMaster, могут извлечь выгоду из предложений, предоставляемых Salesforce AI Cloud. Используя эти передовые инструменты, компании могут оптимизировать свои процессы и повысить общую производительность. Чтобы узнать больше о внедрении решений AI и no-code на вашем предприятии, изучите полное руководство по разработке приложений без кода и с низким кодом.