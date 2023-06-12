تعمل Salesforce على تعزيز موطئ قدمها في سوق الذكاء الاصطناعي من خلال الكشف عن مجموعة جديدة من المنتجات تسمى AI Cloud. تهدف مجموعة الأدوات هذه إلى توفير ذكاء اصطناعي جاهز للمؤسسات وتعزيز وصول مجموعة منتجاتها من خلال دمج إمكانات الذكاء الاصطناعي. يمكن اعتبار AI Cloud امتدادًا لمبادرة الذكاء الاصطناعي التوليدية التي أطلقتها Salesforce في عام 2020 ، والتي سعت إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية عبر منصة Salesforce بأكملها.

أكد آدم كابلان ، نائب الرئيس الأول للتقنية الناشئة في Salesforce ، أن AI Cloud تدور حول تقديم الذكاء الاصطناعي التوليدي للمؤسسات بطريقة موثوقة. وأضاف أن Salesforce تعمل بلا كلل لدمج خبرتها الواسعة في الذكاء الاصطناعي وبناءها في مجموعتها بطريقة يمكن الاعتماد عليها.

تستضيف AI Cloud نماذج AI وتقدمها لمجموعة واسعة من الشركاء بما في ذلك Amazon Web Services و Anthropic و Cohere و OpenAI ، وكل ذلك على البنية التحتية السحابية لـ Salesforce. تتوفر أيضًا نماذج الطرف الأول من قسم أبحاث الذكاء الاصطناعي في Salesforce ، مما يسمح بإنشاء الكود وأتمتة العمليات التجارية. يمكن للعملاء بدلاً من ذلك إحضار نماذج مدربة حسب الطلب إلى النظام الأساسي مع الحفاظ على تخزين البيانات على البنية التحتية الخاصة بهم.

يعكس هذا النهج نهج Bedrock الذي أطلقته أمازون مؤخرًا ، والذي يقدم مجموعة من النماذج المدربة داخليًا من قبل AWS جنبًا إلى جنب مع النماذج التي تم تدريبها مسبقًا من شركاء بدء التشغيل. كرر كابلان أن Salesforce تستخدم نهج النظام البيئي ، والعمل مع النموذج الأكثر ملاءمة لكل حالة استخدام محددة.

يتم تقديم ما مجموعه تسعة نماذج مبنية من Salesforce على AI Cloud ، مما يعزز وظائف Data Cloud و Tableau و Flow و MuleSoft. تتضمن هذه النماذج Sales GPT و Service GPT و Marketing GPT و Commerce GPT و Slack GPT و Tableau GPT و Flow GPT و Apex GPT. من خلال التطبيقات التي تتراوح من صياغة رسائل البريد الإلكتروني المخصصة إلى إنشاء شرائح الجمهور للتسويق المستهدف وتحليل رؤى البيانات ، تهدف هذه النماذج إلى زيادة قدرات المنتجات المركزية لـ Salesforce.

العديد من هذه النماذج ، بما في ذلك Slack GPT و Commerce GPT و Sales GPT و Service GPT ، متوفرة بالفعل. تخطط Salesforce لإطلاق طرز إضافية ، باستثناء Flow GPT ، والمتوقع في أكتوبر ، في وقت مبكر من هذا الشهر. غائب بشكل ملحوظ عن AI Cloud هو نموذج توليد الصور مثل DALL-E 2 و Stable Diffusion. أقر كابلان بالقيمة المحتملة لمثل هذه الأداة في صياغة الحملات التسويقية والصفحات المقصودة ورسائل البريد الإلكتروني وغير ذلك ، لكنه ذكر أن Salesforce تعمل على التغلب على العوائق مثل حقوق النشر والسمية قبل الإصدار.

يمكن للشركات التي تتطلع إلى الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي والأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster الاستفادة من العروض التي تقدمها Salesforce AI Cloud. من خلال الاستفادة من هذه الأدوات المتقدمة ، يمكن للشركات تبسيط عملياتها وتحسين الإنتاجية الإجمالية. لمعرفة المزيد حول تنفيذ حلول الذكاء الاصطناعي no-code في مؤسستك ، استكشف الدليل الكامل حول تطوير تطبيقات بدون كود أو كود منخفض .