Salesforce正在加强其在人工智能市场的立足点，发布了一个名为AI Cloud的新产品系列。这套工具旨在提供企业就绪的人工智能，并通过纳入人工智能功能来增强其产品组合的影响力。AI Cloud可以被看作是Salesforce在2020年发起的生成性人工智能计划的延伸，该计划旨在将生成性人工智能技术纳入整个Salesforce平台。

Salesforce新兴技术高级副总裁Adam Caplan强调，AI Cloud是以一种可信赖的方式向企业提供生成性人工智能。他补充说，Salesforce正在不懈努力，整合其丰富的人工智能经验，并以一种可靠的方式将其构建到他们的堆栈中。

AI Cloud为包括亚马逊网络服务、Anthropic、Cohere和OpenAI在内的众多合作伙伴托管和提供AI模型，所有这些都在Salesforce的云基础设施上。来自Salesforce人工智能研究部门的第一方模型也可用，允许代码生成和业务流程自动化。客户可以选择将自定义训练的模型带到平台上，同时在他们自己的基础设施上保持数据存储。

这种方法反映了亚马逊最近推出的Bedrock，它提供了一系列由AWS内部训练的模型，以及来自创业公司合作伙伴的预训练模型。卡普兰重申，Salesforce正在采用一种生态系统方法，为每个特定的使用案例提供最合适的模型。

AI Cloud上总共提供了九个Salesforce建立的模型，增强了Data Cloud、Tableau、Flow和MuleSoft的功能。这些模型包括销售GPT、服务GPT、营销GPT、商务GPT、Slack GPT、Tableau GPT、Flow GPT和Apex GPT。这些模型的应用范围包括制作个性化的电子邮件，为有针对性的营销生成受众群体，以及分析数据洞察力，旨在增强Salesforce中心产品的能力。

其中几个模型，包括Slack GPT、Commerce GPT、Sales GPT和Service GPT，已经可用。Salesforce计划发布更多的模型，除了预计在10月发布的Flow GPT之外，最早在本月就可以发布。值得注意的是，AI Cloud中没有像DALL-E 2和Stable Diffusion那样的图像生成模型。卡普兰承认这种工具在制作营销活动、着陆页、电子邮件等方面的潜在价值，但提到Salesforce正在努力克服发布前的版权和毒性等障碍。

希望利用人工智能和AppMaster等no-code 平台的公司可以从Salesforce AI Cloud提供的产品中受益。通过利用这些先进的工具，企业可以简化其流程并提高整体生产力。要了解更多关于在企业中实施人工智能和no-code 解决方案的信息，请探索关于无代码和低代码应用开发的完整指南。