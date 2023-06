Salesforce sta rafforzando la sua presenza nel mercato dell'AI presentando una nuova collezione di prodotti chiamata AI Cloud. Questa suite di strumenti ha l'obiettivo di fornire un'intelligenza artificiale pronta per le aziende e di migliorare la portata del suo portafoglio di prodotti incorporando funzionalità di intelligenza artificiale. AI Cloud può essere considerata un'estensione dell'iniziativa AI generativa lanciata da Salesforce nel 2020, che mirava a incorporare le tecnologie AI generative nell'intera piattaforma Salesforce.

Adam Caplan, SVP delle tecnologie emergenti di Salesforce, ha sottolineato che AI Cloud consiste nel fornire AI generativa alle aziende in modo affidabile. Ha aggiunto che Salesforce sta lavorando instancabilmente per integrare la sua vasta esperienza nell'IA e costruirla nel suo stack in modo affidabile.

AI Cloud ospita e serve modelli di IA a un'ampia gamma di partner, tra cui Amazon Web Services, Anthropic, Cohere e OpenAI, tutti sull'infrastruttura cloud di Salesforce. Sono disponibili anche modelli di prima parte della divisione di ricerca AI di Salesforce, che consentono la generazione di codice e l'automazione dei processi aziendali. In alternativa, i clienti possono portare sulla piattaforma modelli addestrati su misura, mantenendo l'archiviazione dei dati sulla propria infrastruttura.

L'approccio rispecchia quello di Bedrock di Amazon, lanciato di recente, che offre una serie di modelli addestrati internamente da AWS insieme a modelli preaddestrati da startup partner. Caplan ha ribadito che Salesforce sta adottando un approccio ecosistemico, lavorando con il modello più adatto per ogni specifico caso d'uso.

Un totale di nove modelli costruiti da Salesforce sono offerti su AI Cloud, migliorando le funzionalità di Data Cloud, Tableau, Flow e MuleSoft. Questi modelli includono Sales GPT, Service GPT, Marketing GPT, Commerce GPT, Slack GPT, Tableau GPT, Flow GPT e Apex GPT. Con applicazioni che vanno dalla creazione di e-mail personalizzate alla generazione di segmenti di pubblico per un marketing mirato e all'analisi dei dati, questi modelli mirano ad aumentare le capacità dei prodotti centrali di Salesforce.

Alcuni di questi modelli, tra cui Slack GPT, Commerce GPT, Sales GPT e Service GPT, sono già disponibili. Salesforce prevede di rilasciare altri modelli, ad eccezione di Flow GPT, previsto per ottobre, già questo mese. In particolare, non è presente in AI Cloud un modello di generazione di immagini come DALL-E 2 e Stable Diffusion. Caplan ha riconosciuto il valore potenziale di questo strumento per la creazione di campagne di marketing, landing page, e-mail e altro ancora, ma ha detto che Salesforce sta lavorando per superare ostacoli come il copyright e la tossicità prima del rilascio.

Le aziende che vogliono sfruttare la potenza dell'intelligenza artificiale e delle piattaforme di no-code, come AppMaster, possono beneficiare dell'offerta di Salesforce AI Cloud. Sfruttando questi strumenti avanzati, le aziende possono ottimizzare i processi e migliorare la produttività complessiva. Per saperne di più sull'implementazione di soluzioni AI e no-code nella vostra azienda, esplorate la guida completa sullo sviluppo di app no-code e low-code.