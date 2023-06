A Salesforce está a reforçar a sua posição no mercado da IA ao revelar uma nova colecção de produtos denominada AI Cloud. Este conjunto de ferramentas tem como objetivo fornecer IA pronta para empresas e aumentar o alcance de seu portfólio de produtos, incorporando recursos de IA. O AI Cloud pode ser visto como uma extensão da iniciativa de IA generativa que a Salesforce lançou em 2020, que buscava incorporar tecnologias de IA generativa em toda a plataforma Salesforce.

Adam Caplan, vice-presidente sênior de tecnologia emergente da Salesforce, enfatizou que o AI Cloud trata de fornecer IA generativa para empresas de maneira confiável. Ele acrescentou que a Salesforce está trabalhando incansavelmente para integrar sua extensa experiência em IA e construí-la em sua pilha de maneira confiável.

O AI Cloud hospeda e fornece modelos de IA para uma ampla gama de parceiros, incluindo Amazon Web Services, Anthropic, Cohere e OpenAI, todos na infraestrutura de nuvem da Salesforce. Modelos próprios da divisão de pesquisa de IA da Salesforce também estão disponíveis, permitindo a geração de códigos e a automação de processos de negócios. Em alternativa, os clientes podem trazer modelos treinados à medida para a plataforma, mantendo o armazenamento de dados na sua própria infra-estrutura.

A abordagem reflecte a do recém-lançado Bedrock da Amazon, que oferece uma gama de modelos treinados internamente pela AWS, juntamente com modelos pré-treinados de parceiros de arranque. Caplan reiterou que a Salesforce está a empregar uma abordagem de ecossistema, trabalhando com o modelo mais adequado para cada caso de utilização específico.

Um total de nove modelos criados pela Salesforce são oferecidos no AI Cloud, aprimorando a funcionalidade do Data Cloud, Tableau, Flow e MuleSoft. Esses modelos incluem Sales GPT, Service GPT, Marketing GPT, Commerce GPT, Slack GPT, Tableau GPT, Flow GPT e Apex GPT. Com aplicações que vão desde a criação de e-mails personalizados até à criação de segmentos de público para marketing direccionado e análise de informações de dados, estes modelos têm como objectivo aumentar as capacidades dos produtos centrais da Salesforce.

Vários desses modelos, incluindo Slack GPT, Commerce GPT, Sales GPT e Service GPT, já estão disponíveis. A Salesforce planeia lançar modelos adicionais, com excepção do Flow GPT, que está previsto para Outubro, já este mês. Notavelmente ausente do AI Cloud está um modelo de geração de imagens como o DALL-E 2 e o Stable Diffusion. Caplan reconheceu o valor potencial de tal ferramenta na elaboração de campanhas de marketing, páginas de destino, e-mails e muito mais, mas mencionou que a Salesforce está trabalhando para superar barreiras como direitos autorais e toxicidade antes de um lançamento.

As empresas que procuram aproveitar o poder da IA e das plataformas no-code, como o AppMaster, podem se beneficiar das ofertas fornecidas pelo Salesforce AI Cloud. Ao aproveitar essas ferramentas avançadas, as empresas podem simplificar seus processos e melhorar a produtividade geral. Para saber mais sobre como implementar soluções de IA e no-code em sua empresa, explore o guia completo sobre desenvolvimento de aplicativos sem código e com pouco código.