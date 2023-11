Salesforce se prépare à intégrer Airkit.ai, une solution de service client d'IA Low-Code, dans son portefeuille

Dans le cadre d'une démarche importante qui façonne l'avenir du service client, Salesforce a révélé son intention d'acquérir Airkit.ai, une plateforme low-code pionnière. Spécialement conçue pour aider les entreprises de commerce électronique, la plate-forme facilite la création d'agents de service client dotés de l'IA. Les modalités de l'acquisition restent toutefois secrètes.

Le lieu de naissance d’ Airkit.ai est Redwood City, en Californie. Elle a été créée en 2017 par le duo dynamique Adam Evans et Stephen Ehikian, qui sont également reconnus pour avoir vendu leur précédente startup Big Data, RelateIQ, à Salesforce pour la somme colossale de 390 millions de dollars en 2014.

Initialement conçu comme un logiciel d'engagement client en libre-service, Airkit.ai a servi les entreprises en intégrant des silos de données et en les assistant dans de nombreux cas d'utilisation, notamment l'intégration de nouveaux utilisateurs. En se concentrant sur l'expansion et la diversification des produits, la société a été renommée Airkit.ai le mois dernier et a lancé son premier produit intégré. Libérant la puissance de GPT-4, la plateforme permet à des entreprises telles que OpenTable et ShipBob de concevoir des chatbots spécialisés pour le service client. Ces robots assistés par l'IA sont capables de traiter un large éventail de requêtes liées au statut des commandes, aux remboursements, aux informations sur les produits et bien plus encore.

L’association d’ Airkit.ai avec Salesforce n’est pas un événement récent. Cela remonte au démarrage antérieur des fondateurs. Le couple entreprenant a lancé avec succès la nouvelle entreprise en 2020, soutenu par un investissement impressionnant de 28 millions de dollars. Les principaux investisseurs comprenaient Accel et Salesforce Ventures, qui ont continué leur soutien financier lors de futurs cycles d'investissement, portant cumulativement le financement total Airkit.ai à un impressionnant montant de 68 millions de dollars au cours de son parcours de six ans.

Une étape remarquable a été la présentation Airkit sur le marché cloud d'entreprise de Salesforce, AppExchange, l'année dernière. Après la clôture de l'accord d'acquisition d'ici janvier 2024, Salesforce prévoit d'intégrer Airkit.ai dans sa propre plateforme de service client, Service Cloud. Evans, l'un des cofondateurs, devrait continuer à faire avancer l'entreprise.

La fusion d' Airkit.ai dans Service Cloud de Salesforce renforcera certainement les capacités de Salesforce et pourrait potentiellement en faire un concurrent sérieux à d'autres plates-formes telles que AppMaster , qui prend constamment de l'ampleur dans le domaine du no-code et low-code.