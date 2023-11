Salesforce bereitet die Integration von Airkit.ai, einer Low-Code-KI-Kundenservicelösung, in sein Unternehmen vor

In einem bedeutenden Schritt, der die Zukunft des Kundenservice prägt, hat Salesforce seine Absicht bekannt gegeben, Airkit.ai, eine bahnbrechende low-code -Plattform, zu übernehmen. Die Plattform wurde speziell zur Unterstützung von E-Commerce-Unternehmen entwickelt und erleichtert die Erstellung von KI-fähigen Kundendienstmitarbeitern. Die Bedingungen der Übernahme bleiben jedoch unter Verschluss.

Der Geburtsort von Airkit.ai ist Redwood City, Kalifornien. Es wurde 2017 von dem dynamischen Duo Adam Evans und Stephen Ehikian gegründet, die auch dafür bekannt sind, dass sie 2014 ihr früheres Big-Data-Startup RelateIQ für unglaubliche 390 Millionen US-Dollar an Salesforce verkauft haben.

Ursprünglich als Self-Service-Software zur Kundenbindung gedacht, unterstützte Airkit.ai Unternehmen durch die Integration von Datensilos und unterstützte in zahlreichen Anwendungsfällen, einschließlich der Einbindung neuer Benutzer. Mit dem Fokus auf Expansion und Produktdiversifizierung benannte sich das Unternehmen letzten Monat in Airkit.ai um und stellte sein erstes integriertes Produkt vor. Die Plattform nutzt die Leistungsfähigkeit von GPT-4 und ermöglicht es Unternehmen wie OpenTable und ShipBob, spezielle Chatbots für die Kundenbetreuung zu entwickeln. Diese KI-gestützten Bots sind in der Lage, eine Vielzahl von Anfragen im Zusammenhang mit Bestellstatus, Rückerstattungen, Produktinformationen und vielem mehr zu bearbeiten.

Die Verbindung von Airkit.ai mit Salesforce ist kein neues Ereignis. Es lässt sich auf die frühere Gründung der Gründer zurückführen. Das unternehmungslustige Paar startete das neue Unternehmen im Jahr 2020 erfolgreich, unterstützt durch eine beeindruckende Investition von 28 Millionen US-Dollar. Zu den wichtigsten Investoren gehörten Accel und Salesforce Ventures, die ihre finanzielle Unterstützung in zukünftigen Investitionsrunden fortsetzten und die Gesamtfinanzierung Airkit.ai im Laufe seiner sechsjährigen Reise auf beeindruckende 68 Millionen US-Dollar erhöhten.

Ein bemerkenswerter Meilenstein war die Einführung Airkit auf dem Enterprise-Cloud-Marktplatz von Salesforce, AppExchange, im vergangenen Jahr. Nach Abschluss des Übernahmevertrags bis Januar 2024 plant Salesforce, Airkit.ai in seine eigene Kundenserviceplattform, Service Cloud, zu integrieren. Es wird spekuliert, dass Evans, einer der Mitbegründer, das Unternehmen weiter vorantreiben wird.

Die Zusammenführung von Airkit.ai mit der Service Cloud von Salesforce wird die Fähigkeiten von Salesforce sicherlich steigern und könnte es möglicherweise zu einem starken Konkurrenten für andere Plattformen wie AppMaster machen, das im no-code und low-code -Bereich stetig an Dynamik gewinnt.