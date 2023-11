Salesforce se prepara para integrar Airkit.ai, uma solução de atendimento ao cliente de IA de baixo código, em seu portfólio

Num movimento significativo que molda o futuro do atendimento ao cliente, a Salesforce revelou suas intenções de adquirir Airkit.ai, uma plataforma pioneira low-code. Projetada especificamente para auxiliar empresas de comércio eletrônico, a plataforma facilita a criação de agentes de atendimento ao cliente habilitados para IA. Os termos da aquisição, no entanto, permanecem em segredo.

O local de nascimento do Airkit.ai é Redwood City, Califórnia. Foi fundada em 2017 pela dupla dinâmica Adam Evans e Stephen Ehikian, que também são famosos por vender sua startup anterior de big data, RelateIQ, para a Salesforce por impressionantes US$ 390 milhões em 2014.

Iniciando como um software de autoatendimento para engajamento do cliente, Airkit.ai atendeu empresas integrando silos de dados e auxiliando em vários casos de uso, incluindo a integração de novos usuários. Com foco na expansão e diversificação de produtos, a empresa mudou a marca para Airkit.ai no mês passado e estreou seu produto integrado inaugural. Liberando o poder do GPT-4, a plataforma capacita empresas como OpenTable e ShipBob a projetar chatbots especializados de atendimento ao cliente. Esses bots assistidos por IA são capazes de lidar com uma ampla variedade de consultas relacionadas ao status de pedidos, reembolsos, informações de produtos e muito mais.

A associação do Airkit.ai com o Salesforce não é um acontecimento recente. Pode ser rastreado até a inicialização anterior dos fundadores. A dupla empreendedora lançou com sucesso a nova empresa em 2020, apoiada por um investimento impressionante de US$ 28 milhões. Os principais investidores incluíram Accel e Salesforce Ventures, que continuaram seu apoio financeiro em futuras rodadas de investimento, aumentando cumulativamente o financiamento total Airkit.ai para impressionantes US$ 68 milhões ao longo de sua jornada de seis anos.

Um marco digno de nota foi a participação Airkit no mercado de nuvem empresarial da Salesforce, AppExchange, no ano passado. Após o fechamento do acordo de aquisição até janeiro de 2024, a Salesforce tem planos de integrar Airkit.ai em sua própria plataforma de atendimento ao cliente, Service Cloud. Especula-se que Evans, um dos cofundadores, continuará conduzindo a empresa.

A fusão do Airkit.ai com o Service Cloud da Salesforce certamente aumentará as capacidades do Salesforce e poderá torná-lo um forte concorrente de outras plataformas, como o AppMaster , que está consistentemente ganhando impulso no espaço no-code e low-code.