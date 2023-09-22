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Salesforce 准备将低代码 AI 客户服务解决方案 Airkit.ai 集成到其业务中

Sep 22, 2023
Salesforce 准备将低代码 AI 客户服务解决方案 Airkit.ai 集成到其业务中

作为塑造客户服务未来的一项重大举措， Salesforce披露了收购开创性low-code平台Airkit.ai的意图。该平台专为协助电子商务企业而设计，有助于创建支持人工智能的客户服务代理。不过，收购条款仍处于保密状态。

Airkit.ai的诞生地是加利福尼亚州雷德伍德城。该公司由充满活力的二人组 Adam Evans 和 Stephen Ehikian 于 2017 年创立，他们也因 2014 年以 3.9 亿美元的惊人价格将之前的大数据初创公司 RelateIQ 出售给 Salesforce 而闻名。

Airkit.ai最初是一款自助式客户互动软件，通过集成数据孤岛并协助众多用例（包括新用户的入职）为企业提供服务。为了专注于扩张和产品多元化，该公司上个月更名为Airkit.ai ，并推出了首款集成产品。该平台释放了 GPT-4 的强大功能，使 OpenTable 和 ShipBob 等公司能够设计专门的客户服务聊天机器人。这些人工智能辅助机器人能够处理与订单状态、退款、产品信息等相关的各种查询。

Airkit.ai与 Salesforce 的合作并不是最近才发生的。这可以追溯到创始人之前的创业经历。这对富有进取心的夫妇在 2800 万美元的巨额投资的支持下，于 2020 年成功创办了这家新公司。主要投资者包括 Accel 和 Salesforce Ventures，他们在未来的投资轮次中继续提供财务支持，在六年的旅程中累计将Airkit.ai总资金筹集到令人印象深刻的 6800 万美元。

一个值得注意的里程碑是Airkit去年在 Salesforce 的企业云市场 AppExchange 上亮相。收购交易于 2024 年 1 月完成后，Salesforce 计划将Airkit.ai整合到自己的客户服务平台 Service Cloud 中。据推测，联合创始人之一埃文斯将继续带领企业向前发展。

Airkit.ai合并到 Salesforce 的服务云中肯定会增强 Salesforce 的能力，并可能使其成为AppMaster 等其他平台的强大竞争对手，AppMasterno-codelow-code领域不断获得发展势头。

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