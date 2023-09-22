Salesforce, Düşük Kodlu Yapay Zeka Müşteri Hizmetleri Çözümü Airkit.ai'yi Fold'a Entegre Etmeye Hazırlanıyor

Müşteri hizmetlerinin geleceğini şekillendiren önemli bir hamleyle Salesforce , çığır açan bir low-code platformu olan Airkit.ai satın alma niyetini açıkladı. E-ticaret işletmelerine yardımcı olmak için özel olarak tasarlanan platform, yapay zeka destekli müşteri hizmetleri temsilcilerinin oluşturulmasını kolaylaştırıyor. Ancak satın alma şartları henüz gizli tutuluyor.

Airkit.ai doğum yeri Redwood City, Kaliforniya'dır. 2017 yılında, önceki büyük veri girişimleri RelateIQ'yu 2014 yılında 390 milyon dolarlık şaşırtıcı bir bedelle Salesforce'a satmalarıyla tanınan dinamik ikili Adam Evans ve Stephen Ehikian tarafından kuruldu.

Self-servis bir müşteri etkileşimi yazılımı olarak başlayan Airkit.ai, veri silolarını entegre ederek ve yeni kullanıcıların katılımı da dahil olmak üzere çok sayıda kullanım örneğine yardımcı olarak işletmelere hizmet verdi. Genişlemeye ve ürün çeşitlendirmeye odaklanan şirket, geçen ay Airkit.ai olarak yeniden markalaştı ve ilk entegre ürününü piyasaya sürdü. GPT-4'ün gücünü açığa çıkaran platform, OpenTable ve ShipBob gibi şirketlere özel müşteri hizmetleri sohbet robotları tasarlama yetkisi veriyor. Bu yapay zeka destekli botlar, sipariş durumu, geri ödemeler, ürün bilgileri ve çok daha fazlasıyla ilgili çok çeşitli sorguları işleme kapasitesine sahiptir.

Airkit.ai Salesforce ile ilişkisi yeni bir olay değil. Kurucuların önceki girişimlerine kadar izlenebilmektedir. Girişimci ikili, 28 milyon dolarlık etkileyici bir yatırımla desteklenen yeni şirketi 2020 yılında başarıyla kurdu. Kilit yatırımcılar arasında, gelecekteki yatırım turlarında mali desteklerini sürdüren Accel ve Salesforce Ventures da vardı ve Airkit.ai toplam finansmanı, altı yıllık yolculuğu boyunca kümülatif olarak etkileyici bir şekilde 68 milyon dolara yükseldi.

Airkit geçen yıl Salesforce'un kurumsal bulut pazarı AppExchange'te yer alması dikkate değer bir dönüm noktasıydı. Satın alma anlaşmasının Ocak 2024'e kadar tamamlanmasının ardından Salesforce, Airkit.ai kendi müşteri hizmetleri platformu Service Cloud'a entegre etmeyi planlıyor. Kurucu ortaklardan biri olan Evans'ın şirketi ileriye taşımaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Airkit.ai Salesforce'un Hizmet Bulutu ile birleştirilmesi, Salesforce'un yeteneklerini kesinlikle artıracak ve potansiyel olarak onu no-code ve low-code alanda sürekli olarak ivme kazanan AppMaster gibi diğer platformlara karşı güçlü bir rakip haline getirebilir.