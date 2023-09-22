تستعد شركة Salesforce لدمج Airkit.ai، وهو حل خدمة عملاء يعتمد على الذكاء الاصطناعي منخفض التعليمات البرمجية، في مجموعتها

في خطوة مهمة تشكل مستقبل خدمة العملاء، كشفت Salesforce عن نيتها الاستحواذ على Airkit.ai ، وهي منصة رائدة low-code. تم تصميم المنصة خصيصًا لمساعدة شركات التجارة الإلكترونية، وهي تسهل إنشاء وكلاء خدمة عملاء يدعمون الذكاء الاصطناعي. لكن شروط الاستحواذ لا تزال طي الكتمان.

مسقط رأس Airkit.ai هي مدينة ريدوود، كاليفورنيا. تم تأسيسها في عام 2017 من قبل الثنائي الديناميكي آدم إيفانز وستيفن إهيكيان، اللذين اشتهرا أيضًا ببيع شركتهما الناشئة السابقة للبيانات الضخمة، RelateIQ، إلى Salesforce مقابل مبلغ مذهل قدره 390 مليون دولار في عام 2014.

بدأ Airkit.ai كبرنامج مشاركة العملاء للخدمة الذاتية، وقد خدم الشركات من خلال دمج صوامع البيانات والمساعدة في العديد من حالات الاستخدام بما في ذلك تأهيل المستخدمين الجدد. ومن خلال التركيز على التوسع وتنويع المنتجات، قامت الشركة بتغيير علامتها التجارية إلى Airkit.ai الشهر الماضي وأطلقت منتجها المتكامل الافتتاحي لأول مرة. من خلال إطلاق العنان لقوة GPT-4، تعمل المنصة على تمكين شركات مثل OpenTable وShipBob من تصميم روبوتات محادثة متخصصة لخدمة العملاء. هذه الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي قادرة على التعامل مع مجموعة واسعة من الاستعلامات المتعلقة بحالة الطلب والمبالغ المستردة ومعلومات المنتج وغير ذلك الكثير.

إن ارتباط Airkit.ai مع Salesforce ليس حدثًا حديثًا. يمكن إرجاعه إلى بدء المؤسسين السابق. نجح الثنائي المغامر في إطلاق الشركة الجديدة في عام 2020، مدعومة باستثمار مثير للإعجاب قدره 28 مليون دولار. ومن بين المستثمرين الرئيسيين Accel وSalesforce Ventures، الذين واصلوا دعمهم المالي في جولات الاستثمار المستقبلية، مما أدى إلى زيادة إجمالي تمويل Airkit.ai بشكل تراكمي إلى 68 مليون دولار أمريكي خلال رحلتها التي استمرت ست سنوات.

من المعالم الجديرة بالملاحظة ظهور Airkit في السوق السحابية للمؤسسات التابعة لـ Salesforce، AppExchange، العام الماضي. بعد إغلاق صفقة الاستحواذ بحلول يناير 2024، تخطط Salesforce لدمج Airkit.ai في منصة خدمة العملاء الخاصة بها، Service Cloud. ومن المتوقع أن يواصل إيفانز، أحد المؤسسين، توجيه المشروع إلى الأمام.

من المؤكد أن دمج Airkit.ai في Service Cloud الخاصة بـ Salesforce سيعزز قدرات Salesforce وقد يجعله منافسًا قويًا لمنصات أخرى مثل AppMaster التي تكتسب زخمًا باستمرار في الفضاء no-code low-code.