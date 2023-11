Salesforce bereidt zich voor om Airkit.ai, een low-code AI-klantenserviceoplossing, in zijn systeem te integreren

In een belangrijke stap die de toekomst van klantenservice vormgeeft, heeft Salesforce zijn voornemen bekendgemaakt om Airkit.ai over te nemen, een baanbrekend low-code platform. Het platform is specifiek ontworpen om e-commercebedrijven te ondersteunen en vergemakkelijkt de creatie van AI-compatibele klantenserviceagenten. De voorwaarden van de overname blijven echter geheim.

De geboorteplaats van Airkit.ai is Redwood City, Californië. Het werd in 2017 opgericht door het dynamische duo Adam Evans en Stephen Ehikian, die ook bekend staan ​​om het verkopen van hun eerdere big data-startup, RelateIQ, aan Salesforce voor maar liefst $390 miljoen in 2014.

Airkit.ai begon als zelfbedieningssoftware voor klantbetrokkenheid en bediende bedrijven door datasilo's te integreren en te assisteren bij tal van gebruiksscenario's, waaronder de onboarding van nieuwe gebruikers. Met de nadruk op uitbreiding en productdiversificatie veranderde het bedrijf vorige maand de naam Airkit.ai en debuteerde het zijn eerste geïntegreerde product. Door de kracht van GPT-4 te benutten, stelt het platform bedrijven als OpenTable en ShipBob in staat gespecialiseerde chatbots voor de klantenservice te ontwerpen. Deze AI-ondersteunde bots kunnen een breed scala aan vragen verwerken met betrekking tot de bestelstatus, terugbetalingen, productinformatie en nog veel meer.

De associatie van Airkit.ai met Salesforce is geen recente gebeurtenis. Het is terug te voeren op de eerdere start van de oprichters. Het ondernemende duo lanceerde het nieuwe bedrijf met succes in 2020, ondersteund door een indrukwekkende investering van $28 miljoen. Tot de belangrijkste investeerders behoorden Accel en Salesforce Ventures, die hun financiële steun in toekomstige investeringsrondes voortzetten, waardoor de totale financiering van Airkit.ai cumulatief opliep tot een indrukwekkende $68 miljoen gedurende zijn zes jaar durende traject.

Een opmerkelijke mijlpaal was dat Airkit vorig jaar op de zakelijke cloudmarktplaats van Salesforce, AppExchange, te zien was. Na de sluiting van de overnameovereenkomst in januari 2024 heeft Salesforce plannen om Airkit.ai te integreren in zijn eigen klantenserviceplatform, Service Cloud. Er wordt gespeculeerd dat Evans, een van de medeoprichters, de onderneming vooruit zal blijven sturen.

De samenvoeging van Airkit.ai met de Service Cloud van Salesforce zal de mogelijkheden van Salesforce zeker vergroten en het potentieel tot een sterke concurrent maken van andere platforms zoals AppMaster , dat voortdurend aan kracht wint in de no-code en low-code ruimte.