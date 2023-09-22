Salesforce готовится интегрировать Airkit.ai, решение для обслуживания клиентов с использованием искусственного интеллекта, в свою систему

Компания Salesforce объявила о своем намерении приобрести Airkit.ai, новаторскую платформу low-code, сделав важный шаг, формирующий будущее обслуживания клиентов. Платформа, специально разработанная для помощи предприятиям электронной коммерции, облегчает создание агентов по обслуживанию клиентов с поддержкой искусственного интеллекта. Однако условия сделки остаются в тайне.

Родиной Airkit.ai является Редвуд-Сити, Калифорния. Она была основана в 2017 году динамичным дуэтом Адамом Эвансом и Стивеном Эхикяном, которые также прославились продажей своего предыдущего стартапа по работе с большими данными RelateIQ компании Salesforce за ошеломляющие 390 миллионов долларов в 2014 году.

Изначально Airkit.ai представлял собой программное обеспечение для самообслуживания клиентов, которое обслуживало предприятия, интегрируя хранилища данных и помогая во многих случаях использования, включая привлечение новых пользователей. Сосредоточившись на расширении и диверсификации продуктов, в прошлом месяце компания провела ребрендинг на Airkit.ai и представила свой первый интегрированный продукт. Раскрывая возможности GPT-4, платформа позволяет таким компаниям, как OpenTable и ShipBob, создавать специализированные чат-боты для обслуживания клиентов. Эти боты с поддержкой искусственного интеллекта способны обрабатывать широкий спектр запросов, связанных со статусом заказа, возвратами, информацией о продукте и многим другим.

Объединение Airkit.ai с Salesforce не является чем-то недавним. Это можно отнести к предыдущему стартапу основателей. Предприимчивая пара успешно запустила новую компанию в 2020 году, подкрепив впечатляющие инвестиции в размере 28 миллионов долларов. Среди ключевых инвесторов были Accel и Salesforce Ventures, которые продолжили оказывать финансовую поддержку в будущих инвестиционных раундах, в совокупности увеличив общий объем финансирования Airkit.ai до впечатляющих 68 миллионов долларов за шесть лет.

Примечательной вехой стало появление Airkit на корпоративном облачном рынке Salesforce AppExchange в прошлом году. После закрытия сделки по приобретению к январю 2024 года Salesforce планирует интегрировать Airkit.ai в свою собственную платформу обслуживания клиентов Service Cloud. Предполагается, что Эванс, один из соучредителей, продолжит вести предприятие вперед.

Слияние Airkit.ai с Service Cloud Salesforce, безусловно, расширит возможности Salesforce и потенциально может сделать ее сильным конкурентом другим платформам, таким как AppMaster , которая постоянно набирает обороты в области no-code и low-code.