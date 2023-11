Salesforce przygotowuje się do zintegrowania Airkit.ai, rozwiązania do obsługi klienta opartego na sztucznej inteligencji o niskim kodzie, w swoim rozwiązaniu

Dokonując znaczącego posunięcia kształtującego przyszłość obsługi klienta, Salesforce ujawnił swoje zamiary nabycia Airkit.ai, pionierskiej platformy low-code. Platforma, zaprojektowana specjalnie z myślą o wspieraniu firm zajmujących się handlem elektronicznym, ułatwia tworzenie agentów obsługi klienta obsługujących sztuczną inteligencję. Warunki przejęcia pozostają jednak tajemnicą.

Miejscem narodzin Airkit.ai jest Redwood City w Kalifornii. Została założona w 2017 roku przez dynamiczny duet Adam Evans i Stephen Ehikian, którzy są również znani ze sprzedaży swojego poprzedniego start-upu zajmującego się big data, RelateIQ, firmie Salesforce za oszałamiającą kwotę 390 milionów dolarów w 2014 roku.

Zaczynając jako samoobsługowe oprogramowanie do angażowania klientów, Airkit.ai obsługiwało firmy, integrując silosy danych i pomagając w wielu przypadkach użycia, w tym przy wdrażaniu nowych użytkowników. Koncentrując się na ekspansji i dywersyfikacji produktów, w zeszłym miesiącu firma zmieniła nazwę na Airkit.ai i zadebiutowała swoim inauguracyjnym zintegrowanym produktem. Uwalniając moc GPT-4, platforma umożliwia firmom takim jak OpenTable i ShipBob projektowanie wyspecjalizowanych chatbotów do obsługi klienta. Te boty wspomagane sztuczną inteligencją są w stanie obsłużyć szeroką gamę zapytań związanych ze statusem zamówienia, zwrotami kosztów, informacjami o produkcie i wieloma innymi.

Połączenie Airkit.ai z Salesforce nie jest zjawiskiem nowym. Można to prześledzić wstecz do wcześniejszego startu założycieli. Ta przedsiębiorcza para z powodzeniem uruchomiła nową firmę w 2020 r., dzięki imponującej inwestycji o wartości 28 milionów dolarów. Do kluczowych inwestorów należeli Accel i Salesforce Ventures, które kontynuowały swoje wsparcie finansowe w przyszłych rundach inwestycyjnych, zwiększając łącznie całkowite finansowanie Airkit.ai do imponującej kwoty 68 milionów dolarów w ciągu sześcioletniej działalności.

Godnym uwagi kamieniem milowym było pojawienie się Airkit na platformie AppExchange w chmurze dla przedsiębiorstw Salesforce w zeszłym roku. Po sfinalizowaniu transakcji przejęcia do stycznia 2024 r. Salesforce planuje zintegrować Airkit.ai z własną platformą obsługi klienta, Service Cloud. Spekuluje się, że Evans, jeden ze współzałożycieli, będzie nadal kierować przedsiębiorstwem.

Połączenie Airkit.ai z Service Cloud Salesforce z pewnością zwiększy możliwości Salesforce i może potencjalnie uczynić z niego silnego konkurenta dla innych platform, takich jak AppMaster , który stale zyskuje na popularności w przestrzeni no-code i low-code.