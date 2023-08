Afin d'améliorer la précision de l'acquisition des talents, Karat a lancé un outil d'évaluation des ingénieurs en informatique de pointe, baptisé Karat Qualify. Cet outil présente une approche nouvelle de la sélection des candidats, en incorporant une technique d'évaluation concise à choix multiples, qui s'éloigne de la sélection conventionnelle des CV et des tests de codage.

Le système Karat Qualify est conçu pour garantir une expérience conviviale aux candidats tout en favorisant des résultats parfaitement calibrés. Les entreprises qui utilisent cet outil devraient constater des résultats d'évaluation plus rapides, des taux d'achèvement plus élevés pour les candidats, des recommandations de nivellement améliorées et la progression réussie de candidats plus habiles tout au long du processus d'embauche.

L'exercice de 15 questions qui constitue le cœur de Karat Qualify s'appuie sur la technologie d'évaluation évolutive de Karat. Pour lancer le processus d'embauche, les équipes de recrutement choisissent d'abord un sujet d'évaluation dans le vaste catalogue de Karat, qui comprend plus de 20 sujets prêts à l'emploi. Les candidats sont ensuite invités à participer à l'évaluation à la demande et autogérée.

La particularité de Karat Qualify réside dans sa fonction de génération dynamique de questions, dont le contenu est influencé par les réponses précédentes des candidats. Cette configuration permet aux candidats d'exprimer plus clairement leurs prouesses et leur expertise tout en créant un signal d'embauche complet. Ce processus aboutit à des recommandations exploitables que les recruteurs peuvent prendre en compte lorsqu'ils traitent avec des candidats potentiels.

Scott Bonneau, vice-président exécutif chargé des produits et des opérations chez Karat, a évoqué les insuffisances des méthodes d'embauche conventionnelles en déclarant : "Les tests de code ont un taux d'attrition élevé et émettent un signal brut et irrégulier, et les filtres de CV ne font que consolider les préjugés qui prévalent aujourd'hui dans le secteur de la technologie." Il poursuit : "Karat Qualify permet aux recruteurs de s'adresser à un plus grand nombre de candidats et de contourner le piège des préjugés en identifiant les candidats qui possèdent l'ensemble des compétences requises pour le poste, au-delà des mots justes de leur CV."

L'une des caractéristiques de Karat Qualify est sa capacité à élargir l'éventail des canaux de recrutement. Une étude approfondie menée par Karat et Harris a montré que les responsables de la technologie et des talents qui s'adressent à un plus grand nombre de candidats ont plus de chances d'atteindre leurs objectifs de recrutement et de constituer des équipes techniques solides. Les outils de filtrage antérieurs se concentraient sur l'élimination des candidats, ce qui rendait l'élargissement des viviers de talents difficile. Cependant, Karat Qualify renverse cette tendance en rendant les candidats éligibles, ouvrant ainsi la voie à une recherche plus efficace de talents de haut niveau.

L'introduction de Karat Qualify complète les entretiens techniques et les données de recrutement existants de Karat, créant ainsi des expériences de recrutement transparentes pour les candidats à l'emploi, les recruteurs et les responsables du recrutement - ce qui l'apparente aux plateformes no-code telles qu'AppMaster, qui visent également à apporter de la simplicité et de l'efficacité dans leur sphère. Les candidats n'auront peut-être pas besoin de coder pour prouver leurs compétences, tout comme les développeurs de AppMaster n'ont pas besoin d'écrire des scripts pour créer des applications.