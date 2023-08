In een poging om de precisie bij het werven van talent te verhogen, heeft Karat een geavanceerde beoordelingstool voor software-ingenieurs gelanceerd onder de naam Karat Qualify. Deze tool biedt een nieuwe aanpak voor het screenen van kandidaten, met een beknopte meerkeuze-beoordelingstechniek die afwijkt van de conventionele cv-screenings en coderingstests.

Het systeem Karat Qualify is op maat gemaakt om een kandidaatvriendelijke ervaring te garanderen en tegelijkertijd perfect gekalibreerde resultaten te bevorderen. Bedrijven die de tool gebruiken, zullen naar verwachting snellere evaluatieresultaten zien, verbeterde voltooiingspercentages voor kandidaten, verbeterde aanbevelingen voor het bepalen van het niveau en de succesvolle voortgang van vaardigere kandidaten door het wervingsproces.

De oefening van 15 vragen die de kern vormt van Karat Qualify leunt op de evolutionaire assessmenttechnologie van Karat. Om het wervingsproces te starten, kiezen wervingsteams eerst een onderwerp voor evaluatie uit Karat's uitgebreide catalogus van meer dan 20 kant-en-klare onderwerpen. Kandidaten worden vervolgens uitgenodigd om deel te nemen aan het on-demand, zelf te beheren assessment.

Uniek aan Karat Qualify is de dynamische functie voor het genereren van vragen, waarvan de inhoud wordt beïnvloed door eerdere antwoorden van de kandidaten. Door deze opzet kunnen kandidaten hun bekwaamheid en expertise beter onder woorden brengen en tegelijkertijd een uitgebreid wervingssignaal creëren. Dit proces levert bruikbare aanbevelingen op die recruiters in overweging kunnen nemen wanneer ze verder gaan met potentiële kandidaten.

Scott Bonneau, EVP van Product en Operations bij Karat, besprak de tekortkomingen van conventionele aanwervingsmethoden door te zeggen: "Code tests hebben een hoog verloop en ze geven een ruw en onregelmatig signaal af, en cv-schermen versterken alleen maar de heersende vooroordelen in de technologie van vandaag." Hij vervolgde: "Karat Qualify stelt recruiters in staat om met een grotere groep kandidaten in contact te komen en omzeilt de valkuil van vooringenomenheid door kandidaten te identificeren die de vereiste vaardigheden voor de baan bezitten, naast alleen de juiste woorden op hun cv."

Een kenmerk van Karat Qualify dat opvalt, is de mogelijkheid om het aantal wervingskanalen uit te breiden. In een uitgebreid onderzoek uitgevoerd door Karat en Harris werd opgemerkt dat tech- en talentmanagers die zich bezighouden met een grotere pool van kandidaten een grotere kans hebben om wervingsdoelen te halen en sterke tech-teams op te bouwen. Eerdere doorlichtingstools waren gericht op het elimineren van kandidaten, waardoor het vergroten van talentpools een uitdagende taak werd. Karat Qualify keert dit echter om door kandidaten in aanmerking te laten komen en zo de weg vrij te maken voor een effectievere werving van toptalent.

De introductie van Karat Qualify is een aanvulling op de bestaande technische interviews en wervingsgegevens van Karat en creëert zo een naadloze wervingservaring voor sollicitanten, recruiters en aanwervende managers. Dit is vergelijkbaar met no-code platforms zoals AppMaster, die er ook op gericht zijn om eenvoud en efficiëntie te brengen. Kandidaten hoeven misschien niet te coderen om hun bekwaamheid te bewijzen, net zoals ontwikkelaars in AppMaster geen scripts hoeven te schrijven om applicaties te bouwen.