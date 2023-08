Nel tentativo di aumentare la precisione nel reperimento dei talenti, Karat ha lanciato uno strumento all'avanguardia per la valutazione degli ingegneri informatici, denominato Karat Qualify. Questo strumento presenta un approccio nuovo allo screening dei candidati, incorporando una tecnica di valutazione concisa a scelta multipla, che si discosta dai tradizionali test di selezione e codifica dei curricula.

Il sistema Karat Qualify è stato concepito per garantire un'esperienza di facile accesso ai candidati, promuovendo al contempo risultati perfettamente calibrati. Le aziende che utilizzano questo strumento dovrebbero assistere a risultati di valutazione più rapidi, a un miglioramento dei tassi di completamento dei candidati, a un miglioramento delle raccomandazioni di livellamento e a una progressione positiva dei candidati più abili nel processo di assunzione.

L'esercizio di 15 domande che costituisce il nucleo di Karat Qualify si basa sulla tecnologia di valutazione evolutiva di Karat. Per avviare il processo di assunzione, i team di reclutamento scelgono innanzitutto un argomento da valutare dall'ampio catalogo di Karat di oltre 20 aree tematiche già pronte. I candidati sono quindi invitati a partecipare alla valutazione on-demand e autogestita.

L'esclusiva di Karat Qualify è la funzione di generazione dinamica delle domande, il cui contenuto è influenzato dalle risposte precedenti dei candidati. Questa impostazione consente ai candidati di esprimere in modo più articolato le proprie capacità e competenze, creando al contempo un segnale di assunzione completo. Questo processo produce raccomandazioni attuabili che i reclutatori possono prendere in considerazione quando procedono con i potenziali candidati.

Scott Bonneau, EVP of Product and Operations di Karat, ha discusso le inadeguatezze degli approcci di assunzione convenzionali affermando: "I test di codice hanno alti tassi di abbandono ed emettono un segnale rozzo e irregolare, mentre gli screening dei curriculum non fanno altro che consolidare il pregiudizio prevalente nel settore tecnologico di oggi". E continua: "Karat Qualify permette ai reclutatori di confrontarsi con un bacino più ampio di candidati e di aggirare la trappola dei pregiudizi sulle credenziali, identificando i candidati che possiedono le competenze richieste per il lavoro, al di là delle parole giuste sul loro curriculum".

Una caratteristica di Karat Qualify che spicca è la sua capacità di ampliare la gamma dei canali di reclutamento. Un'indagine completa condotta da Karat e Harris ha rilevato che i leader del settore tecnologico e dei talenti che si rivolgono a un bacino di candidati più ampio tendono ad avere maggiori probabilità di raggiungere gli obiettivi di reclutamento e di creare team tecnologici forti. I precedenti strumenti di vetting si concentravano sull'eliminazione dei candidati, rendendo l'ampliamento dei pool di talenti un compito difficile. Tuttavia, Karat Qualify inverte questa tendenza, rendendo i candidati idonei a essere presi in considerazione e aprendo così la strada a una ricerca più efficace di talenti di alto livello.

L'introduzione di Karat Qualify integra i colloqui tecnici e i dati di reclutamento esistenti di Karat, creando così un'esperienza di reclutamento senza soluzione di continuità per i candidati, i reclutatori e i responsabili delle assunzioni, in modo simile alle piattaforme di no-code come AppMaster, che mirano anch'esse a portare semplicità ed efficienza nel loro ambito. I candidati potrebbero non aver bisogno di codificare per dimostrare le proprie competenze, proprio come gli sviluppatori di AppMaster non hanno bisogno di scrivere script per creare applicazioni.