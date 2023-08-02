Стремясь повысить точность подбора кадров, компания "Карат" выпустила современный инструмент оценки инженеров-программистов Karat Qualify. Этот инструмент представляет собой новый подход к отбору кандидатов, включающий в себя краткую методику оценки с несколькими вариантами ответов, которая отличается от традиционного отбора по резюме и кодовым тестам.

Система Karat Qualify разработана таким образом, чтобы обеспечить удобство работы с кандидатами и в то же время способствовать получению идеально выверенных результатов. Компании, использующие этот инструмент, ожидают более быстрых результатов оценки, более высоких показателей завершения работы с кандидатами, более качественных рекомендаций по выравниванию уровня и успешного продвижения более способных кандидатов по карьерной лестнице.

Упражнение из 15 вопросов, составляющее основу Karat Qualify, опирается на технологию эволюционной оценки "Карат". Чтобы начать процесс найма, специалисты по подбору персонала сначала выбирают тему для оценки из обширного каталога Karat, включающего более 20 готовых тематических направлений. Затем кандидатам предлагается принять участие в самостоятельной оценке по требованию.

Уникальность Karat Qualify заключается в динамическом формировании вопросов, содержание которых зависит от предыдущих ответов кандидатов. Такая настройка позволяет кандидатам более четко выразить свои знания и опыт, создавая при этом комплексный сигнал о найме. В результате этого процесса рекрутеры получают действенные рекомендации, которые они могут учитывать при работе с потенциальными кандидатами.

Скотт Бонно, исполнительный директор по продуктам и операциям компании Karat, рассуждая о недостатках традиционных подходов к найму, отметил: "Кодовые тесты имеют высокий процент отсева, они дают грубый и нерегулярный сигнал, а скрины резюме лишь закрепляют сложившиеся сегодня предрассудки в технологической сфере". Он продолжает: "Karat Qualify позволяет рекрутерам работать с большим количеством кандидатов и преодолевает ловушку предвзятости, связанную с авторитетом, выявляя кандидатов, обладающих необходимым набором навыков для работы, а не только правильными словами в резюме".

Отличительной особенностью сайта Karat Qualify является его способность расширять спектр каналов рекрутинга. В комплексном исследовании, проведенном компаниями Karat и Harris, отмечается, что руководители технических и кадровых служб, которые работают с большим количеством кандидатов, с большей вероятностью выполняют поставленные задачи по подбору персонала и формируют сильные технологические команды. Более ранние инструменты проверки были нацелены на отсев кандидатов, что делало увеличение кадрового резерва сложной задачей. Однако Karat Qualify меняет эту ситуацию, делая кандидатов пригодными для рассмотрения, что открывает возможности для более эффективного поиска высококлассных специалистов.

no-code Внедрение Karat Qualify дополняет существующие в Karat технические интервью и данные по подбору персонала, тем самым создавая бесшовный опыт подбора для соискателей, рекрутеров и менеджеров по подбору персонала, что роднит его с такими платформами, как AppMaster, которые также стремятся к простоте и эффективности в своей сфере. Кандидатам, чтобы подтвердить свою квалификацию, возможно, не придется кодить, как разработчикам на AppMaster не нужно писать скрипты для создания приложений.