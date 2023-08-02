في محاولة لزيادة الدقة في شراء المواهب ، أطلقت شركة Karat أداة تقييم مهندس برمجيات متطورة تسمى Karat Qualify. تقدم هذه الأداة نهجًا جديدًا لفحص المرشح ، يتضمن أسلوب تقييم موجز متعدد الخيارات ، خروجًا عن اختبارات السيرة الذاتية التقليدية واختبارات الترميز.

تم تصميم نظام Karat Qualify لضمان تجربة ملائمة للمرشح مع تعزيز نتائج معايرة بشكل مثالي. من المتوقع أن تشهد الشركات التي تستخدم الأداة نتائج تقييم أسرع ، ومعدلات إتمام المرشحين النهائية المحسنة ، وتوصيات تحسين المستوى ، والتقدم الناجح للمرشحين الأكثر براعة من خلال عملية التوظيف.

يعتمد التمرين المكون من 15 سؤالًا والذي يشكل جوهر Karat Qualify على تقنية التقييم التطوري لـ Karat. لبدء عملية التوظيف ، تختار فرق التوظيف أولاً موضوعًا للتقييم من كتالوج Karat الواسع الذي يضم أكثر من 20 مجال موضوع جاهز. يتم بعد ذلك دعوة المرشحين للمشاركة في التقييم الذاتي عند الطلب.

ميزة Karat Qualify الفريدة هي ميزة توليد الأسئلة الديناميكية ، والتي يتأثر محتواها بردود المرشحين السابقة. يسمح هذا الإعداد للمرشحين بالتعبير عن براعتهم وخبراتهم بشكل أكثر وضوحًا أثناء إنشاء إشارة توظيف شاملة. ينتج عن هذه العملية توصيات قابلة للتنفيذ ليأخذها القائمون بالتوظيف في الاعتبار عند المضي قدمًا مع المرشحين المحتملين.

ناقش سكوت بونو ، نائب الرئيس التنفيذي للمنتجات والعمليات في شركة Karat ، أوجه القصور في مناهج التوظيف التقليدية بالقول: "تتحمل اختبارات الكود معدلات تناقص عالية وتنبعث منها إشارة خام وغير منتظمة ، وتستأنف الشاشات فقط تعزيز التحيز السائد في التكنولوجيا اليوم". وتابع: "يسمح Karat Qualify للموظفين بالتفاعل مع مجموعة أكبر من المرشحين ويتحايل على فخ تحيز أوراق الاعتماد من خلال تحديد المرشحين الذين يمتلكون المهارات المطلوبة للوظيفة ، بما يتجاوز الكلمات الصحيحة في سيرتهم الذاتية."

ميزة Karat Qualify التي تبرز هي قدرتها على توسيع نطاق قنوات التوظيف. أشار استطلاع شامل أجراه Karat و Harris إلى أن قادة التكنولوجيا والمواهب الذين يتعاملون مع مجموعة أكبر من المرشحين يميلون إلى أن يكون لديهم احتمالية أكبر لتحقيق أهداف التوظيف وبناء فرق تقنية قوية. ركزت أدوات الفحص السابقة على استبعاد المرشحين ، مما جعل توسيع مجموعات المواهب مهمة صعبة. ومع ذلك ، يعكس Karat Qualify هذا الأمر ، مما يجعل المرشحين مؤهلين للنظر فيه ، وبالتالي فتح السبل للحصول على مواهب من الدرجة الأولى بشكل أكثر فعالية.

يُكمل تقديم Karat Qualify المقابلات الفنية الحالية وبيانات التوظيف الخاصة بـ Karat ، وبالتالي خلق تجارب توظيف سلسة للمتقدمين للوظائف ، ومسؤولي التوظيف ، ومديري التوظيف - مما يجعلها أقرب إلى الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster ، والتي تهدف أيضًا إلى تحقيق البساطة والكفاءة في عملهم. جسم كروي. قد لا يحتاج المرشحون إلى الكود لإثبات كفاءتهم ، تمامًا مثل المطورين في AppMaster لا يحتاجون إلى كتابة نصوص لإنشاء التطبيقات.