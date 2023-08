In dem Bestreben, die Präzision bei der Talentbeschaffung zu erhöhen, hat Karat ein hochmodernes Bewertungsinstrument für Software-Ingenieure mit dem Namen Karat Qualify auf den Markt gebracht. Dieses Tool bietet einen neuen Ansatz für das Screening von Bewerbern, indem es eine prägnante Multiple-Choice-Bewertungstechnik einsetzt, die sich von den herkömmlichen Lebenslauf-Screenings und Codierungstests unterscheidet.

Das System Karat Qualify ist so konzipiert, dass es den Bewerbern ein angenehmes Erlebnis bietet und gleichzeitig perfekt kalibrierte Ergebnisse liefert. Unternehmen, die das Tool einsetzen, können mit schnelleren Bewertungsergebnissen, verbesserten Abschlussquoten der Kandidaten, verbesserten Einstufungsempfehlungen und dem erfolgreichen Durchlaufen des Einstellungsprozesses durch fähigere Kandidaten rechnen.

Die 15-Fragen-Übung, die den Kern von Karat Qualify bildet, stützt sich auf die evolutionäre Bewertungstechnologie von Karat. Um den Einstellungsprozess einzuleiten, wählen die Einstellungsteams zunächst ein Thema zur Bewertung aus Karats umfangreichem Katalog von über 20 vorgefertigten Themenbereichen aus. Die Kandidaten werden dann eingeladen, an der selbstgesteuerten On-Demand-Bewertung teilzunehmen.

Einzigartig an Karat Qualify ist die dynamische Fragengenerierung, deren Inhalt von den vorherigen Antworten der Kandidaten beeinflusst wird. Auf diese Weise können die Kandidaten ihre Fähigkeiten und ihr Fachwissen deutlicher zum Ausdruck bringen und gleichzeitig ein umfassendes Einstellungssignal erzeugen. Aus diesem Prozess ergeben sich umsetzbare Empfehlungen für Personalverantwortliche, die sie beim weiteren Vorgehen mit potenziellen Kandidaten berücksichtigen können.

Scott Bonneau, EVP of Product and Operations bei Karat, erörterte die Unzulänglichkeiten herkömmlicher Einstellungsansätze mit den Worten: "Code-Tests haben eine hohe Fluktuationsrate und senden ein grobes und unregelmäßiges Signal aus, und Lebenslauf-Screens festigen nur die vorherrschenden Vorurteile in der heutigen Technologiebranche." Er fuhr fort: "Karat Qualify ermöglicht es Personalverantwortlichen, mit einem größeren Pool von Bewerbern in Kontakt zu treten, und umgeht die Falle der Voreingenommenheit aufgrund von Zeugnissen, indem es Kandidaten identifiziert, die über die für die Stelle erforderlichen Fähigkeiten verfügen und nicht nur die richtigen Worte in ihrem Lebenslauf."

Ein hervorstechendes Merkmal von Karat Qualify ist seine Fähigkeit, die Bandbreite der Rekrutierungskanäle zu erweitern. In einer umfassenden Umfrage von Karat und Harris wurde festgestellt, dass Tech- und Talent-Führungskräfte, die sich mit einem größeren Kandidatenpool auseinandersetzen, mit größerer Wahrscheinlichkeit ihre Einstellungsziele erreichen und starke Tech-Teams aufbauen können. Frühere Prüfwerkzeuge konzentrierten sich auf die Eliminierung von Kandidaten, was die Vergrößerung von Talentpools zu einer schwierigen Aufgabe machte. Karat Qualify kehrt dies jedoch um, indem es Kandidaten in die Auswahl einbezieht und so die Möglichkeit eröffnet, erstklassige Talente effektiver zu finden.

Die Einführung von Karat Qualify ergänzt die bestehenden technischen Interviews und Rekrutierungsdaten von Karat und schafft so nahtlose Rekrutierungserfahrungen für Bewerber, Rekrutierer und einstellende Manager - und ähnelt damit no-code Plattformen wie AppMaster, die ebenfalls auf Einfachheit und Effizienz in ihrem Bereich abzielen. Bewerber müssen möglicherweise nicht programmieren, um ihre Fähigkeiten zu beweisen, ähnlich wie Entwickler auf AppMaster keine Skripte schreiben müssen, um Anwendungen zu erstellen.