Yetenek alımındaki kesinliği artırmak amacıyla Karat, Karat Qualify adlı son teknoloji yazılım mühendisi değerlendirme aracını kullanıma sundu. Bu araç, özlü bir çoktan seçmeli değerlendirme tekniği, geleneksel özgeçmiş taramalarından ve kodlama testlerinden ayrılmayı içeren, aday taramasına yeni bir çağ yaklaşımı sunar.

Karat Qualify sistemi, mükemmel kalibre edilmiş sonuçları desteklerken aday dostu bir deneyim sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır. Aracı kullanan şirketlerin daha hızlı değerlendirme sonuçlarına, iyileştirilmiş aday tamamlama oranlarına, gelişmiş seviye belirleme önerilerine ve işe alma sürecinde daha becerikli adayların başarılı bir şekilde ilerlemesine tanık olması bekleniyor.

Karat Qualify özünü oluşturan 15 soruluk alıştırma, Karat'ın evrimsel değerlendirme teknolojisine dayanmaktadır. İşe alma sürecini başlatmak için, işe alım ekipleri öncelikle Karat'ın 20'den fazla hazır konu alanından oluşan kapsamlı kataloğundan bir değerlendirme konusu seçerler. Adaylar daha sonra isteğe bağlı, kendi kendini yöneten değerlendirmeye katılmaya davet edilir.

Karat Qualify özgü, içeriği adayların önceki yanıtlarından etkilenen dinamik soru oluşturma özelliğidir. Bu kurulum, adayların kapsamlı bir işe alım sinyali oluştururken hünerlerini ve uzmanlıklarını daha açık bir şekilde ifade etmelerine olanak tanır. Bu süreç, işe alım görevlilerinin potansiyel adaylarla devam ederken göz önünde bulundurmaları için eyleme geçirilebilir öneriler sağlar.

Karat'ta Ürün ve Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Scott Bonneau, "Kod testleri yüksek aşınma oranlarına dayanıyor ve kaba ve düzensiz bir sinyal yayıyorlar ve devam ekranları yalnızca bugün teknolojide hakim olan önyargıyı pekiştiriyor" diyerek geleneksel işe alma yaklaşımlarının yetersizliklerini tartıştı. Karat Qualify, işe alım görevlilerinin daha geniş bir aday havuzuyla etkileşim kurmasına olanak tanır ve özgeçmişlerindeki doğru kelimelerin ötesinde, iş için gerekli becerilere sahip adayları belirleyerek kimlik bilgileri önyargısı tuzağını ortadan kaldırır."

Karat Qualify öne çıkan bir özelliği, işe alım kanallarının çeşitliliğini genişletme kapasitesidir. Karat ve Harris tarafından yürütülen kapsamlı bir anket, daha büyük bir aday havuzuyla etkileşim kuran teknoloji ve yetenek liderlerinin işe alım hedeflerini karşılama ve güçlü teknoloji ekipleri kurma olasılığının daha yüksek olduğunu kaydetti. Daha önceki inceleme araçları, adayları ortadan kaldırmaya odaklanarak yetenek havuzlarının genişletilmesini zorlu bir görev haline getiriyordu. Ancak Karat Qualify, adayları değerlendirmeye uygun hale getirerek bunu tersine çevirir ve böylece birinci sınıf yetenekleri daha etkin bir şekilde tedarik etmenin yollarını açar.

Karat Qualify kullanıma sunulması, Karat'ın mevcut teknik görüşmelerini ve işe alım verilerini tamamlayarak işe başvuranlar, işe alım uzmanları ve işe alım yöneticileri için sorunsuz işe alım deneyimleri yaratır ve bu da onu, aynı zamanda iş süreçlerine basitlik ve verimlilik getirmeyi amaçlayan AppMaster gibi no-code platformlara benzer hale getirir. küre. Adayların yeterliliklerini kanıtlamak için kod yazmaları gerekmeyebilir, tıpkı AppMaster geliştiricilerin uygulama oluşturmak için komut dosyası yazmaları gerekmediği gibi.