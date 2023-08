Numa tentativa de aumentar a precisão na aquisição de talentos, a Karat lançou uma ferramenta de avaliação de engenheiros de software de última geração denominada Karat Qualify. Esta ferramenta apresenta uma abordagem da nova era para a seleção de candidatos, incorporando uma técnica de avaliação concisa de escolha múltipla, que se afasta das selecções convencionais de currículos e testes de codificação.

O sistema Karat Qualify foi concebido para assegurar uma experiência convivial para os candidatos, promovendo simultaneamente resultados perfeitamente calibrados. Espera-se que as empresas que utilizam a ferramenta testemunhem resultados de avaliação mais rápidos, melhores taxas de conclusão dos candidatos, melhores recomendações de nivelamento e a progressão bem sucedida de candidatos mais hábeis através do processo de contratação.

O exercício de 15 perguntas que constitui o núcleo de Karat Qualify baseia-se na tecnologia de avaliação evolutiva da Karat. Para iniciar o processo de contratação, as equipas de recrutamento escolhem primeiro um assunto para avaliação a partir do catálogo expansivo da Karat de mais de 20 áreas temáticas prontas. Os candidatos são então convidados a participar na avaliação a pedido e auto-gerida.

A caraterística exclusiva do Karat Qualify é a sua funcionalidade de geração dinâmica de perguntas, cujo conteúdo é influenciado pelas respostas anteriores dos candidatos. Esta configuração permite que os candidatos expressem as suas capacidades e conhecimentos de forma mais articulada, criando simultaneamente um sinal de contratação abrangente. Este processo produz recomendações accionáveis que os recrutadores devem ter em conta quando contactam com potenciais candidatos.

Scott Bonneau, EVP de Produto e Operações da Karat, discutiu as inadequações das abordagens de contratação convencionais, dizendo: "Os testes de código suportam altas taxas de desgaste e emitem um sinal bruto e irregular, e os ecrãs de currículo apenas consolidam o preconceito predominante na tecnologia atual." E continuou: "OKarat Qualify permite aos recrutadores envolverem-se com um maior número de candidatos e contorna a armadilha do preconceito das credenciais, identificando os candidatos que possuem o conjunto de competências necessárias para o trabalho, para além das palavras certas no seu currículo."

Uma caraterística do Karat Qualify que se destaca é a sua capacidade de expandir a gama de canais de recrutamento. Um inquérito abrangente conduzido pela Karat e pela Harris observou que os líderes tecnológicos e de talentos que se envolvem com um maior número de candidatos tendem a ter uma maior probabilidade de atingir os objectivos de recrutamento e de criar equipas tecnológicas fortes. As ferramentas de verificação anteriores centravam-se na eliminação de candidatos, o que tornava o alargamento das reservas de talentos uma tarefa difícil. No entanto, o Karat Qualify inverte esta situação, tornando os candidatos elegíveis para consideração, abrindo assim caminhos para a obtenção de talentos de topo de forma mais eficaz.

A introdução do Karat Qualify complementa as entrevistas técnicas e os dados de recrutamento existentes na Karat, criando assim experiências de recrutamento perfeitas para candidatos a emprego, recrutadores e gestores de contratação - tornando-o semelhante às plataformas no-code como a AppMaster, que também têm como objetivo trazer simplicidade e eficiência na sua esfera. Os candidatos podem não precisar de programar para provar a sua proficiência, tal como os programadores em AppMaster não precisam de escrever scripts para criar aplicações.