Dążąc do zwiększenia precyzji w pozyskiwaniu talentów, firma Karat wprowadziła na rynek najnowocześniejsze narzędzie do oceny inżynierów oprogramowania o nazwie Karat Qualify. Narzędzie to prezentuje nowe podejście do badań przesiewowych kandydatów, obejmujące zwięzłą technikę oceny wielokrotnego wyboru, odejście od konwencjonalnych badań przesiewowych CV i testów kodowania.

System Karat Qualify jest dostosowany tak, aby zapewnić przyjazne dla kandydata doświadczenie, jednocześnie promując doskonale skalibrowane wyniki. Oczekuje się, że firmy korzystające z tego narzędzia będą świadkami szybszych wyników oceny, lepszych wskaźników ukończenia testów przez kandydatów, ulepszonych rekomendacji poziomujących i pomyślnego przejścia bardziej uzdolnionych kandydatów przez proces rekrutacji.

Ćwiczenie składające się z 15 pytań, które stanowi rdzeń Karat Qualify, opiera się na ewolucyjnej technologii oceny Karat. Aby zainicjować proces rekrutacji, zespoły rekrutacyjne najpierw wybierają temat do oceny z obszernego katalogu Karat obejmującego ponad 20 gotowych obszarów tematycznych. Kandydaci są następnie zapraszani do udziału w samodzielnie zarządzanej ocenie na żądanie.

Unikalną cechą Karat Qualify jest funkcja dynamicznego generowania pytań, których treść zależy od wcześniejszych odpowiedzi kandydatów. Taka konfiguracja pozwala kandydatom wyrazić swoje umiejętności i wiedzę w bardziej precyzyjny sposób, jednocześnie tworząc kompleksowy sygnał rekrutacyjny. W wyniku tego procesu rekruterzy otrzymują rekomendacje, które mogą wziąć pod uwagę podczas rozmów z potencjalnymi kandydatami.

Scott Bonneau, EVP of Product and Operations w Karat, omówił niedoskonałości konwencjonalnego podejścia do rekrutacji, mówiąc: "Testy kodowe znoszą wysoki wskaźnik rezygnacji i emitują surowy i nieregularny sygnał, a ekrany CV tylko utrwalają dominujące uprzedzenia w dzisiejszej technologii". Kontynuował: "Karat Qualify pozwala rekruterom zaangażować się w większą pulę kandydatów i omija pułapkę uprzedzeń związanych z referencjami, identyfikując kandydatów, którzy posiadają wymagany zestaw umiejętności do pracy, poza tylko odpowiednimi słowami w ich CV".

Cechą wyróżniającą Karat Qualify jest możliwość rozszerzenia zakresu kanałów rekrutacji. W kompleksowej ankiecie przeprowadzonej przez Karat i Harris zauważono, że liderzy technologiczni i talentów, którzy angażują się w większą pulę kandydatów, mają większe prawdopodobieństwo osiągnięcia celów rekrutacyjnych i zbudowania silnych zespołów technologicznych. Wcześniejsze narzędzia weryfikacyjne koncentrowały się na eliminowaniu kandydatów, sprawiając, że powiększanie puli talentów było trudnym zadaniem. Jednak Karat Qualify odwraca ten trend, sprawiając, że kandydaci kwalifikują się do rozważenia, otwierając w ten sposób możliwości skuteczniejszego pozyskiwania najlepszych talentów.

Wprowadzenie Karat Qualify uzupełnia istniejące wywiady techniczne i dane rekrutacyjne Karat, tworząc w ten sposób płynne doświadczenia rekrutacyjne dla kandydatów do pracy, rekruterów i menedżerów ds. rekrutacji - co czyni go podobnym do platform no-code, takich jak AppMaster, które również mają na celu uproszczenie i zwiększenie wydajności w swojej sferze. Kandydaci nie muszą kodować, aby udowodnić swoją biegłość, podobnie jak programiści w AppMaster nie muszą pisać skryptów, aby tworzyć aplikacje.