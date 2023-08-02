为了提高人才采购的精确度，Karat 推出了一款先进的软件工程师评估工具，名为Karat Qualify 。该工具提供了一种新时代的候选人筛选方法，采用简明的多项选择评估技术，有别于传统的简历筛选和编码测试。

Karat Qualify 系统量身定制，确保为候选人提供友好的体验，同时促进完美的校准结果。使用该工具的公司有望看到更快的评估结果、更高的候选人最终完成率、更强的分级建议，以及更有能力的候选人在招聘过程中的成功晋升。

构成Karat Qualify 核心的 15 个问题的练习依赖于 Karat 的进化评估技术。为了启动招聘流程，招聘团队首先要从 Karat 超过 20 个现成主题领域的庞大目录中选择一个评估主题。然后，应聘者会被邀请参加按需自主管理的测评。

Karat Qualify 的独特之处在于其动态问题生成功能，其内容受候选人之前回答的影响。这种设置可以让应聘者更清晰地表达自己的能力和专长，同时创建一个全面的招聘信号。这一过程会产生可操作的建议，供招聘人员在与潜在候选人接触时考虑。

Karat 产品和运营执行副总裁 Scott Bonneau 在谈到传统招聘方法的不足时说："代码测试的损耗率很高，它们发出的信号粗糙而不规范，简历筛选只会巩固当今科技界普遍存在的偏见。他继续说："Karat Qualify ，招聘人员可以接触到更多的求职者，并通过识别拥有工作所需技能的求职者，而不仅仅是简历上的正确字眼，来规避证书偏见的陷阱。"

Karat Qualify 的一个突出特点是它能够扩大招聘渠道的范围。Karat和Harris进行的一项综合调查指出，技术和人才领导者如果能接触到更多的候选人，往往更有可能实现招聘目标并建立强大的技术团队。早期的审核工具侧重于淘汰候选人，这使得扩大人才库成为一项具有挑战性的任务。然而，Karat Qualify 扭转了这一局面，使候选人有资格获得考虑，从而为更有效地寻找一流人才开辟了途径。

Karat Qualify 的引入补充了 Karat 现有的技术面试和招聘数据，从而为求职者、招聘人员和招聘经理创造了无缝的招聘体验--这一点与no-code 平台（如AppMaster）异曲同工，后者也旨在为其领域带来简便和高效。应聘者可能不需要编写代码来证明自己的能力，就像AppMaster 中的开发人员不需要编写脚本来构建应用程序一样。