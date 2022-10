L'époque où il fallait être un développeur de logiciels parfaitement formé pour créer une application technique est révolue. Le développement sans code a permis aux fondateurs non techniques de créer des applications sans écrire une seule ligne de code et sans avoir à faire face à la courbe d'apprentissage abrupte associée à la plupart des langages de programmation et au codage traditionnel.

Au fur et à mesure qu'une entreprise en ligne se développe, elle peut se rendre compte qu'elle a besoin de plus d'applications et de sites Web pour maintenir l'intérêt de son public. À l'ère de l'Internet, si votre produit ou service n'est pas présent dans l'espace numérique, vous risquez de perdre de nombreux clients. Avec l'avènement du no-code, vous pouvez donner vie à vos idées commerciales no-code, même sans langage de programmation ni connaissance du codage.

Si vous vous lancez dans le monde passionnant des outils no-code et que vous voulez construire des projets ou de grandes idées commerciales pour démarrer, vous pouvez essayer certaines des idées no-code que nous avons compilées ici. Ces idées d'affaires no-code peuvent vous être utiles si votre entreprise en ligne est également à la recherche de startups no-code réussies. Mais avant d'aborder toutes les choses cool que nous pouvons faire avec no-code, jetons un coup d'œil à ce que no-code est vraiment.

Qu'est-ce que le no-code ?

Presque toutes les entreprises en ligne en jeu aujourd'hui doivent intégrer des logiciels dans leur fonctionnement pour réussir. Cela peut être difficile pour ceux qui ne sont pas familiers avec les techniques de codage traditionnelles. Les plateformes de développement no-code permettent aux fondateurs non techniques de créer des applications par eux-mêmes. Les outils ou plateformes no-code constituent une alternative au développement traditionnel, très répandue et attrayante pour les fondateurs non techniques et les hommes d'affaires qui souhaitent créer leurs applications.

No-code est une méthode de création et d'utilisation de logiciels qui n'implique pas l'écriture d'une seule ligne de code ou la connaissance de langages de script. La technologie no-code est une composante de la tendance au libre-service, qui permet aux utilisateurs en entreprise de concevoir, d'interagir et d'utiliser des programmes basés sur des données pour améliorer leur productivité.

La majeure partie du no-code est réalisée à l'aide d'une interface glisser-déposer construite visuellement à partir de composants existants. Il en résulte un développement beaucoup plus rapide des applications. Avec les outils no-code, vous pouvez éliminer la plupart des frais généraux liés à la nécessité de disposer en permanence d'une équipe de développeurs ou d'indépendants spécialisés dans la technologie et les données. Le no-code rend le développement beaucoup plus accessible aux petites entreprises. Comme les applications peuvent être développées plus rapidement, les employés du service informatique ne sont pas submergés par les demandes de toutes les autres divisions. Le développement de logiciels peut être considérablement accéléré grâce au no-code. Les modifications sont également plus faciles à réaliser. Si vous souhaitez modifier une fonctionnalité, vous n'avez pas besoin de réécrire l'ensemble du code. Vous pouvez vous lancer dans le no-code en rejoignant une communauté no-code.

Bien que le nom indique que pas une seule ligne de code n'est écrite pendant le développement no-code, ce n'est pas vrai. Les outils no-code font appel à la programmation en arrière-plan, mais leurs utilisateurs n'ont pas à y faire face. Les utilisateurs des entreprises en ligne ne peuvent pas voir cette programmation en arrière-plan. Le développement no-code est similaire au développement low-code. Ils utilisent tous deux des aspects visuels pour créer des applications ainsi qu'une plate-forme qui combine les outils fondamentaux nécessaires pour écrire et tester des logiciels.

Les utilisateurs peuvent créer ce qu'ils veulent en glissant et déposant des éléments, et la procédure compliquée qui se déroule est abstraite. Avant le codage proprement dit, la plateforme no-code crée un modèle de base du fonctionnement de l'application. Cela définit sa fonctionnalité. Une fois que l'application no-code a été développée, elle est testée et peut ensuite être déployée.

Maintenant que vous avez une bonne idée de ce qu'est le no-code et de son fonctionnement, vous pouvez passer à la réalisation de vos idées grâce à lui ! Vous êtes impatient de construire avec le no-code mais vous manquez d'idées ? Ne vous inquiétez pas, nous avons ce qu'il vous faut. Découvrez quelques-unes de ces idées d'entreprises no-code que vous pouvez construire rapidement. Vous pouvez construire une version de base de ces idées d'entreprise existantes pour vous donner un peu de pratique, ou vous pouvez leur donner une tournure unique pour en faire des startups no-code réussies !

Créez un blog

La création d'un blog est une excellente option pour les spécialistes du marketing de contenu sans code. Cependant, il s'agit d'une activité qui nécessite un travail constant. Le blogging peut également vous aider à accroître la portée de votre entreprise. Vous pouvez prévoir de gagner de l'argent en ligne grâce à des publicités, des liens et des dons. Ceux-ci peuvent vous procurer un revenu mensuel moyen décent. Pour élargir votre public et le tenir au courant de ce que vous écrivez, vous pouvez disposer d'un compte de médias sociaux pour promouvoir votre contenu.

Il existe de nombreuses ressources de blogging, et vous pouvez utiliser des outils et des plateformes sans code comme Ghost, WordPress, Medium, etc. pour commencer. Aucun de ces outils ne vous oblige à écrire une seule ligne de code, mais vous pouvez créer facilement votre site Web pour publier vos blogs. Avoir un bon blog est également quelque chose que vous pouvez annoncer dans vos services commerciaux en ligne.

Lancez un podcast

Avec des plateformes en ligne comme Spotify qui facilitent la création et le partage de podcasts, les podcasts sont devenus une tendance populaire. Il existe une stratégie commerciale efficace pour le podcasting si vous êtes prêt à y consacrer du temps et des efforts, même si ce n'est pas le moyen le plus rentable. Vous devrez peut-être attendre que votre podcast devienne raisonnablement célèbre avant de pouvoir commencer à gagner de l'argent.

Les podcasts sont un excellent moyen de partager votre richesse d'informations avec un public avide. Vous pouvez utiliser des outils ou des programmes non codés comme Descript ou Spotify pour créer, éditer et enregistrer votre podcast. L'hébergement ultérieur de ce dernier peut être effectué sur des outils ou des plateformes no-code comme Transistor ou Captivate.

Créez une communauté en ligne

La création d'une communauté numérique est un excellent moyen de rassembler des personnes partageant les mêmes idées. Vous devez identifier les meilleurs forums en ligne à rejoindre si vous voulez créer une telle activité secondaire en ligne et gagner de l'argent en ligne. Vous devrez également savoir comment convertir votre participation à un groupe en ligne en argent. Si vous êtes passionné par un certain sujet, en particulier, vous pouvez l'utiliser comme point de départ pour votre communauté en ligne.

Une communauté numérique peut également être utilisée pour promouvoir vos produits ainsi que des liens affiliés en échange d'une rémunération. Vous pouvez diffuser des publicités et vendre l'adhésion à votre communauté en ligne. Vous pouvez créer une communauté sur Internet et obtenir de l'argent pour du matériel de marque. Tout cela peut être fait avec l'aide de bons outils sans code. Vous pouvez même créer une communauté no-code avec vos outils no-code !

Créez une boutique de commerce électronique

Vous avez peut-être une gamme de produits pour laquelle vous souhaitez créer un site Web. Cela facilite la tâche de vos utilisateurs. Mais la création d'un site Web nécessite généralement du codage. Vous pouvez opter pour une approche no-code pour vendre vos produits, qu'il s'agisse de biens physiques ou de biens en ligne. Vous pouvez choisir des plateformes comme Shopify, Wix ou Webflow. Elles vous aident à créer un bon backend pour votre site, ce qui est important pour la gestion des stocks et des ventes.

Vous pouvez vendre vos produits numériques à l'aide de services sans code comme Gumroad et Patreon. Ces plateformes no-code vous permettent de créer une plateforme pour des choses comme l'éducation en ligne, la littérature électronique, l'art virtuel, les modèles, les produits logiciels, etc.

Lancez une application de rencontres

Les gens sont toujours à la recherche de moyens de se connecter sur Internet, et une application de rencontres est un bon moyen de générer des revenus. Elle fait partie des entreprises mobiles les plus appréciées pour rencontrer des gens. En fait, le marché des rencontres en ligne a été estimé à 7,35 milliards de dollars en 2020, et d'ici 2028, il devrait passer à 10,87 milliards de dollars. Cela montre clairement à quel point les applications de rencontre sont populaires.

Il existe des applications de rencontre ciblées sur une niche ou une communauté spécifique, et certaines d'entre elles offrent des options pour se connecter avec des personnes platoniques également. Vous pouvez utiliser des plates-formes sans code pour créer une application de rencontre qui peut prendre d'assaut le marché en ligne. Comme il existe déjà de nombreux concurrents dans ce domaine, vous devez essayer de rendre votre idée d'entreprise no-code distincte d'une manière ou d'une autre. Le succès ou l'échec de ces applications no-code dépendant de l'accueil que leur réservent les clients potentiels, vous devez vous concentrer sur des aspects tels que la conception de l'interface utilisateur et la facilité d'utilisation.

Créez un site d'offres d'emploi

Si vous souhaitez créer une simple entreprise no-code capable de générer une quantité appréciable d'argent, vous devriez opter pour l'industrie des sites d'emploi. Tout ce que vous avez à faire est de trouver un concept et de choisir une plateforme. Vous pouvez ensuite connecter un canal de paiement pour que les employeurs puissent publier des offres d'emploi sur votre site, et que les particuliers puissent créer des comptes et ajouter un CV. Aujourd'hui encore, certains forums d'emploi font payer les gestionnaires d'embauche pour chaque candidat qu'ils reçoivent en entretien.

Vous pouvez personnaliser vos portails d'emploi comme bon vous semble. En attirant des publics différents et en restant à l'affût des sujets et des secteurs d'activité en vogue, vous pouvez faire en sorte que votre site d'emploi se démarque des autres en utilisant des outils ou des plates-formes sans code.

Lancez une activité de location

Vous avez beaucoup d'objets qui prennent la poussière à la maison ? Vous pouvez essayer de les louer ! Créez une interface web simple avec des outils no-code et louez vos objets. Cela peut aller des livres au matériel de camping. Non seulement c'est un bon moyen d'utiliser des objets inutilisés dans votre maison, mais cela peut aussi être une bonne méthode pour gagner un revenu passif.

Vous pouvez décider jusqu'où vous êtes prêt à louer vos objets ou à les garder sur place. Avant de lancer une telle idée de commerce sans code, vous devez faire quelques recherches de base sur la nécessité de ce que vous louez. Par exemple, si vous avez un équipement de sports nautiques spécifique que vous souhaitez louer, mais que vous vivez dans une région montagneuse, vous risquez de ne pas trouver beaucoup de locataires localement.

Lancez une agence de création de sites web

Les outils no-code vous permettent de créer de nombreux types d'applications web. Et si vous pouviez créer une application qui fabrique d'autres applications ? Par exemple, vous pouvez créer une plateforme qui crée des pages Web de base pour les entreprises locales comme les cafés, les coiffeurs ou les loueurs. Les entreprises prospères ont toujours besoin d'un site Web. Vous pouvez faire de la publicité pour votre application sans code auprès des petites entreprises ou des vendeurs locaux. Votre application peut être similaire à une entreprise SaaS. Même les fondateurs non techniques peuvent créer un tel site avec no-code.

Il n'est pas difficile de trouver des clients pour une telle application no-code. Vous pouvez envoyer des courriels à froid pour proposer vos services et publier sur LinkedIn pour obtenir des clients par le biais de votre réseau existant. Vous pouvez utiliser des plateformes no-code comme Card ou Webflow pour créer une telle plateforme. Il s'agit d'une idée d'entreprise fructueuse qui vous permettra de réaliser un bon revenu mensuel moyen. Vous pouvez facturer vos clients pour la création de différents types de pages Web.

Créez une entreprise de rédaction de contenu

Vous souhaitez créer votre propre entreprise ? Les outils No-Code vous aident là aussi ! Si vous avez de bonnes compétences en matière de contenu et que vous souhaitez créer une entreprise offrant ces services à d'autres personnes, vous aurez besoin d'un bon site Web pour promouvoir votre travail. Ainsi, vos clients potentiels pourront vous trouver et vous envoyer des messages.

Vous pouvez créer des sites Web ou des applications Web pour une telle entreprise en utilisant des outils et des plates-formes no-code. Vous pouvez rendre une telle page Web aussi simple ou compliquée que vous le souhaitez, sans aucun code. Si vous recrutez de nouveaux talents et acceptez des paiements par le biais de votre page Web, celle-ci peut nécessiter davantage de fonctionnalités. Mais si vous voulez un site Web de base qui explique simplement qui vous êtes et commercialise votre entreprise, vous pouvez créer un site plus simple.

Lancez une plateforme de crowdfunding

Une application Web pour une plateforme de crowdfunding est l'une de ces startups no-code à succès que vous pouvez envisager de construire. Étant donné que l'économie du crowdfunding a été évaluée à 10,2 milliards de dollars à l'échelle mondiale en 2018 et qu'il est prévu qu'elle triple d'ici 2025, c'est une idée d'entreprise bien appréciée et réussie. Les gens utilisent les plateformes de crowdfunding pour de nombreuses choses, et vous pouvez rester en tête de votre concurrence en ajoutant plus de fonctionnalités ou d'options pour vos utilisateurs.

Vous pouvez créer une telle plateforme en utilisant des outils no-code. Une telle plateforme peut être un produit indépendant que vous pouvez vendre, ou vous pouvez l'intégrer à un produit existant que votre entreprise possède déjà. Avec une bonne interface utilisateur, vous pouvez également augmenter la portée de votre application.

Créez une agence de marketing

L'internet et le monde numérique sont construits autour de différents types de contenus, de l'écriture à la vidéo. Une chose que tous ces contenus ont en commun est le besoin de marketing. Même les produits les plus qualitatifs ne peuvent réussir sans une bonne promotion. Vous pouvez créer une agence de marketing si vous pensez que c'est un créneau dans lequel vous pouvez prospérer. Avec l'utilisation croissante des plateformes numériques, le marketing va gagner en importance. Une agence de marketing est une bonne startup no-code que vous pouvez créer en utilisant des plateformes no-code ou des outils no-code comme AppMaster. Une fois que vous avez un site pour vous connecter avec les clients, vous pouvez commencer votre voyage marketing.

Lancez une plateforme de réservation d'hôtel

La demande de location de maisons et de studios se développe rapidement, comme en témoigne l'énorme popularité d'Airbnb et de nombreuses autres entreprises de ce type. Si vous êtes un homme d'affaires qui aime voyager, vous pourriez voir une chance d'appliquer une approche similaire aux hôtels. Vous pouvez lancer un site Web qui recherche et réserve des hôtels dans le monde entier pour les voyageurs. C'est facile avec no-code.

En 2020, le marché mondial des plateformes de réservation d'hôtels en ligne devrait représenter près de 518 milliards de dollars. La création d'un site Web de réservation d'hôtel no-code peut être une entreprise commerciale fascinante avec une marge d'expansion rapide. Elle est facilitée par le fait que vous n'avez besoin d'aucune licence ni d'inventaire. Tout ce dont vous avez besoin est un smartphone, une connexion en ligne et la volonté de réussir. Pour créer une telle plateforme, vous pouvez utiliser des outils sans code.

Lancez une plateforme de cours en ligne

Vous pouvez créer une plateforme qui permet aux instructeurs de suivre régulièrement des cours et des classes en ligne. Il existe déjà de nombreuses plateformes de ce type, comme Udemy ou Coursera. Vous pouvez créer quelque chose de similaire ou ajouter votre touche personnelle à cette idée.

Si vous êtes une entreprise en ligne qui propose des services spécifiques, vous pouvez également créer une plateforme qui enseigne à vos utilisateurs comment utiliser vos services. En fonction de la niche avec laquelle vous voulez travailler, vous pouvez personnaliser et travailler sur votre application. Il s'agit d'une excellente idée commerciale que vous pouvez créer en utilisant n'importe quel outil ou plateforme no-code.

Créez un cours en ligne

Vous êtes compétent dans un secteur d'activité et vous souhaitez partager vos connaissances avec d'autres personnes ? Vous pouvez utiliser des plateformes comme YouTube pour cela et créer des vidéos ou des cours en ligne qui décomposent ce que vous enseignez en segments plus petits. Vous pouvez également utiliser des outils "no-code" pour créer un site Web personnalisé. Cela vous donne plus de chances de gagner de l'argent avec vos cours en ligne no-code.

Puisque c'est votre cours, vous pouvez créer des cours et du contenu en ligne à votre convenance et lancer vos applications Web une fois que vous avez terminé. C'est un excellent moyen de monétiser vos compétences et de mettre les informations dont vous disposez à la disposition des autres. La création de vos cours en ligne no-code est également un exploit impressionnant que vous pouvez mettre sur votre CV.

Lancez un service d'analyse de données

Les données sont en abondance sur Internet. C'est la nouvelle monnaie que les entreprises doivent utiliser correctement pour réaliser de meilleurs profits. Les entreprises peuvent augmenter leur productivité et leur compréhension de leurs clients potentiels en analysant toutes les données dont elles disposent grâce aux commentaires des clients. Dans un tel scénario, une plateforme d'analyse de données dotée d'une bonne interface utilisateur changera la donne. Si vous avez le talent et les outils pour effectuer des analyses élaborées, ou si vous êtes un indépendant spécialisé dans la technologie et les données, vous pouvez créer un service d'analyse de données pour différents types d'entreprises en utilisant des outils sans code, tout comme une plateforme SaaS.

Lancez une plateforme d'apprentissage en ligne

Il existe déjà plusieurs plateformes ou communautés d'apprentissage en ligne qui proposent des cours en ligne. Le nombre de personnes qui utilisent ces plateformes numériques pour apprendre et se former a récemment augmenté. Les gens apprennent le codage, la technologie, les mathématiques et bien plus encore en ligne. Cette idée est peut-être plus difficile à mettre en œuvre que les autres, car vous devrez trouver de bonnes ressources à partir desquelles les gens pourront apprendre. Vous pouvez utiliser des outils sans code comme AppMaster pour créer une telle plateforme.

Une plateforme d'apprentissage en ligne no-code a un grand potentiel pour vous faire gagner des bénéfices. Et si vous pouvez créer un outil communautaire facile à utiliser et doté d'une bonne interface utilisateur, les gens le trouveront utile. Vous pouvez également faire appel à certains sujets d'étude de niche pour rendre votre application plus intéressante. Il s'agit d'une bonne idée de business no-code que vous devriez considérer si vous aimez apprendre et si vous voulez créer un endroit où de nombreuses personnes peuvent acquérir des connaissances ensemble grâce à des cours en ligne.

Créez une entreprise de garde d'enfants

Vous aimez les enfants ? Et vous avez du temps à perdre ? Vous pouvez créer une entreprise de garde d'enfants en ligne qui s'occupe des enfants pendant que les personnes qui les gardent sont occupées. Il s'agit d'une idée d'entreprise à mettre en œuvre dans une zone locale, car les gens seront prêts à vous confier leurs enfants s'ils savent qui vous êtes. Vous pouvez créer des applications Web ou des sites Web qui font la publicité des services de votre startup no-code à l'aide d'outils no-code ou de plateformes no-code. De cette façon, vous pouvez commercialiser les services que vous offrez d'une meilleure façon.

Lancez un service de rédaction de CV

Tout le monde a besoin d'un bon CV pour postuler à un emploi. Avez-vous les compétences nécessaires pour aider les gens à créer de bons CV ? Exploitez vos talents et créez un service de rédaction de CV à l'aide de nombreux outils ou plateformes sans code. Vous n'avez pas besoin d'être versé dans le codage ou la programmation pour offrir vos services et vos talents aux autres.

Lancez une plateforme de santé et de remise en forme

Les individus sont très intéressés par le maintien de leur santé et de leur bien-être. Les outils ou les plateformes no-code peuvent prendre le contrôle de l'industrie de la santé et de la forme physique en créant tout type d'application qui aide les gens à atteindre leurs objectifs de forme physique. En fonction de l'idée no-code que vous souhaitez poursuivre, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire dans cette industrie.

Vous pouvez créer des applications Web axées sur l'exercice qui permettent aux gens de s'entraîner et de suivre leurs routines d'entraînement. Vous pouvez aussi créer un outil sans code qui permet aux gens de voir combien de calories ils ont brûlé en une journée ou combien de pas ils ont fait. Vous pouvez créer des applications web et mobiles complètement fonctionnelles pour vos utilisateurs avec de nombreux outils no-code comme Hype-burst.

Lancez une application de recettes à adhésion payante

Votre talent consiste-t-il à préparer des plats étonnants qui épatent les gens ? Pourquoi ne pas partager certaines de vos recettes ? Vous pouvez créer une application de recette no-code qui vous permet de partager vos recettes avec d'autres personnes et d'être payé pour cela. Il s'agit d'une bonne startup no-code que vous pouvez créer avec l'outil no-code AppMaster.

Conclusion

Nous avons parlé ici de quelques idées faciles à mettre en œuvre qui peuvent vous aider à vous lancer dans le développement no-code. L'une des meilleures choses à propos du no-code est le grand nombre d'outils no-code disponibles sur Internet. AppMaster est l'un d'entre eux, et il s'agit d'une nouvelle plateforme no-code unique qui vous permet de générer du code source à partir de zéro. Vous n'avez pas à vous soucier des droits de propriété, car le code que vous créez vous appartient entièrement !

Vous n'aurez pas besoin de compétences en codage si vous voulez créer une application avec AppMaster. L'utilisation d'AppMaster peut vous aider à terminer vos projets logiciels plus rapidement, mieux et moins cher qu'avec une équipe logicielle complète. AppMaster peut créer du code source dans le langage Go ; avec cela, vous pouvez créer des applications web, des applications mobiles et des backend.

Les plateformes sans code comme AppMaster peuvent donner vie à vos idées commerciales. Les outils no-code ont changé la façon dont nous abordons la technologie et offrent plus d'opportunités à ceux qui n'ont pas de compétences en codage. Avec la révolution no-code, tout ce qui vous arrête est votre imagination !