Sono lontani i tempi in cui per creare un'applicazione tecnica era necessario essere uno sviluppatore di software esperto. Lo sviluppo no-code ha permesso ai fondatori non tecnici di creare applicazioni senza scrivere una sola riga di codice e senza dover affrontare la ripida curva di apprendimento associata alla maggior parte dei linguaggi di programmazione e alla codifica tradizionale.

Quando un'azienda online si espande, potrebbe rendersi conto di aver bisogno di più applicazioni e siti web per mantenere il suo pubblico impegnato. Nell'era di Internet, non avere un prodotto o un servizio nello spazio digitale può far perdere molti clienti. Con l'avvento del no-code, potete dare vita alle vostre idee commerciali no-code anche senza linguaggi di programmazione o conoscenze di codifica.

Se vi state avvicinando all'entusiasmante mondo degli strumenti no-code e volete costruire progetti o grandi idee di business per iniziare, potete provare alcune delle idee no-code che abbiamo raccolto qui. Queste idee di business no-code possono esservi utili anche se la vostra azienda online è alla ricerca di startup no-code di successo. Ma prima di addentrarci in tutte le cose interessanti che possiamo fare con il no-code, diamo un'occhiata a ciò che il no-code è realmente.

Che cos'è il no-code?

Quasi tutte le aziende online oggi in gioco devono integrare un software nel loro funzionamento per avere successo. Questo può essere difficile per chi non ha familiarità con le tecniche di codifica tradizionali. Le piattaforme di sviluppo no-code consentono ai fondatori non tecnici di creare applicazioni da soli. Gli strumenti o le piattaforme no-code sono un'alternativa prevalente e interessante allo sviluppo tradizionale per i fondatori e gli imprenditori non tecnici che vogliono creare le loro applicazioni.

Il no-code è un metodo di creazione e utilizzo del software che non prevede la scrittura di una sola riga di codice o la conoscenza di linguaggi di scripting. La tecnologia no-code è una componente della tendenza al self-service, che consente agli utenti aziendali di progettare, interagire e utilizzare programmi basati sui dati per migliorare la loro produttività.

La maggior parte del no-code è realizzata con un'interfaccia drag-and-drop costruita visivamente a partire da componenti esistenti. Ciò si traduce in uno sviluppo molto più rapido delle applicazioni. Con gli strumenti no-code, è possibile eliminare la maggior parte dei costi associati alla necessità di avere sempre a disposizione un team di sviluppatori o di freelance che si occupano di tecnologia e dati. Il no-code rende lo sviluppo molto più accessibile alle piccole imprese. Poiché le applicazioni possono essere sviluppate più rapidamente, i dipendenti IT non sono sommersi dalle richieste di ogni altra divisione. Lo sviluppo del software può essere molto accelerato con il no-code. Inoltre, rende più facili le modifiche. Se si vogliono apportare modifiche alla funzionalità, non è necessario riscrivere l'intero codice. È possibile iniziare con il no-code unendosi a qualsiasi comunità no-code.

Come funziona?

Anche se il nome indica che durante lo sviluppo no-code non viene scritta una sola riga di codice, ciò non è vero. Gli strumenti no-code utilizzano la programmazione dietro le quinte, ma i loro utenti non dovranno occuparsene. Gli utenti del business online non possono vedere questa programmazione di fondo. Lo sviluppo no-code è simile allo sviluppo low-code. Entrambi utilizzano aspetti visivi per creare applicazioni e una piattaforma che combina gli strumenti fondamentali necessari per scrivere e testare il software.

Gli utenti possono creare ciò che desiderano con il drag-and-drop degli elementi e la complicata procedura che si svolge è astratta. Prima che avvenga la codifica vera e propria, la piattaforma no-code crea un modello di base del funzionamento dell'applicazione. Questo definisce la sua funzionalità. Una volta sviluppata, l'applicazione no-code viene testata e quindi può essere distribuita.

Ora che avete una buona idea di cosa sia il no-code e di come funzioni, potete passare a costruire le vostre idee con esso! Siete entusiasti di costruire con il no-code ma vi mancano le idee? Non preoccupatevi, abbiamo pensato a voi. Date un'occhiata ad alcune di queste idee di business no-code che potete realizzare rapidamente. Potete costruire una versione di base di queste idee di business esistenti per fare un po' di pratica, oppure potete aggiungere un tocco unico per renderle startup no-code di successo!

Aprire un blog

Il blog è un'ottima opzione per i content marketer con no-code. Tuttavia, si tratta di un'attività che richiede un lavoro costante. Il blog può aiutarvi ad aumentare la portata del vostro business. Potete prevedere di guadagnare online attraverso pubblicità, link e donazioni. Questi possono darvi un discreto guadagno medio mensile. Per aumentare il vostro pubblico e tenerlo aggiornato su ciò che scrivete, potete avere un account sui social media per promuovere i vostri contenuti.

Esistono molte risorse per il blogging e per iniziare si possono utilizzare strumenti e piattaforme no-code come Ghost, WordPress, Medium e altri. Nessuna di queste richiede di scrivere una sola riga di codice, eppure potete creare facilmente il vostro sito web per pubblicare i vostri blog. Avere un buon blog è anche qualcosa che potete pubblicizzare nei vostri servizi di business online.

Avviare un podcast

Con piattaforme online come Spotify che rendono facile la creazione e la condivisione di podcast, questi ultimi sono diventati una tendenza popolare. Esiste una strategia commerciale di successo per il podcasting se siete disposti a investire tempo e fatica, anche se potrebbe non essere la più grande fonte di denaro. Potreste dover aspettare che il vostro podcast diventi ragionevolmente famoso prima di iniziare a guadagnare.

I podcast sono un ottimo modo per condividere il proprio patrimonio di informazioni con un pubblico desideroso di saperne di più. Per creare, modificare e registrare il vostro podcast potete utilizzare strumenti o programmi senza codice come Descript o Spotify. L'hosting successivo può essere fatto con strumenti no-code o piattaforme no-code come Transistor o Captivate.

Avviare una comunità online

La creazione di una comunità digitale è un ottimo modo per riunire persone che la pensano allo stesso modo. Dovete individuare i migliori forum online a cui iscrivervi se volete creare un'attività secondaria online e fare soldi online. Dovrete anche sapere come convertire la vostra partecipazione a un gruppo online in denaro. Se siete appassionati di un determinato argomento, in particolare, potete usarlo come punto di partenza per la vostra comunità online.

Una comunità digitale può anche essere utilizzata per promuovere i vostri prodotti e i vostri link di affiliazione in cambio di un compenso. Potete pubblicare annunci pubblicitari e vendere l'iscrizione alla vostra comunità online. Potete creare una comunità su Internet e ottenere denaro in cambio di materiale di marca. Tutto questo può essere fatto con l'aiuto di buoni strumenti no-code. Potete anche costruire una comunità no-code con i vostri strumenti no-code!

Avviare un negozio di e-commerce

Potreste avere una linea di prodotti per la quale volete costruire un sito web. In questo modo si facilita il lavoro degli utenti. Ma la creazione di un sito web richiede generalmente la codifica. Potete adottare un approccio no-code per vendere i vostri prodotti, siano essi beni fisici o online. Potete scegliere piattaforme come Shopify, Wix o Webflow. Vi aiutano a creare un buon backend per il vostro sito, che è importante per gestire l'inventario e le vendite.

Potete vendere i vostri prodotti digitali con l'aiuto di servizi no-code come Gumroad e Patreon. Queste piattaforme no-code consentono di creare una piattaforma per prodotti come l'istruzione online, la letteratura elettronica, l'arte virtuale, i modelli, i prodotti software e altro ancora.

Avviare un'app di incontri

Le persone sono sempre alla ricerca di modi per connettersi su Internet e un'app di incontri è un buon modo per generare reddito. Si tratta di una delle imprese di soli cellulari più apprezzate per incontrare persone. Infatti, il mercato degli incontri online è stato stimato a 7,35 miliardi di dollari nel 2020 e si prevede che entro il 2028 aumenterà a 10,87 miliardi di dollari. Questo dimostra chiaramente quanto siano popolari le app di incontri.

Ci sono app di incontri che si rivolgono a una nicchia o a una comunità specifica e alcune di esse offrono la possibilità di connettersi con persone anche in modo platonico. È possibile utilizzare piattaforme no-code per creare un'app di incontri che possa conquistare il mercato online. Poiché ci sono già molti concorrenti in questo campo, dovreste cercare di distinguere la vostra idea di business no-code in un modo o nell'altro. Poiché queste app no-code possono avere successo o fallire in base all'opinione che i potenziali clienti hanno di loro, dovreste cercare di concentrarvi maggiormente su aspetti come il design dell'interfaccia utente e la facilità d'uso.

Avviare una bacheca di annunci di lavoro

Se volete creare una semplice impresa no-code in grado di generare una notevole quantità di denaro, dovreste puntare sul settore delle job board. Tutto ciò che dovete fare è ideare un concetto e scegliere una piattaforma. Poi potete collegare un canale di pagamento in modo che i datori di lavoro possano pubblicare opportunità sulla vostra bacheca e i singoli individui possano creare account e aggiungere un curriculum. Già oggi, alcuni forum di lavoro fanno pagare i responsabili delle assunzioni per ogni candidato intervistato.

Potete personalizzare i vostri portali di lavoro come preferite. Rivolgendovi a un pubblico diverso e rimanendo al passo con i temi e i settori di tendenza, potete far sì che la vostra bacheca di annunci di lavoro si distingua dalle altre utilizzando strumenti o piattaforme no-code.

Avviare un'attività di noleggio

Avete un'abbondanza di oggetti in casa che prendono polvere? Potete provare ad affittarle! Create una semplice interfaccia web con strumenti no-code e affittate i vostri oggetti. Può trattarsi di qualsiasi cosa, dai libri all'attrezzatura da campeggio. Non solo è un buon modo per utilizzare gli oggetti inutilizzati della vostra casa, ma può anche essere un buon metodo per ottenere un reddito passivo.

Potete decidere quanto lontano siete disposti ad affittare i vostri oggetti o a tenerli in loco. Prima di avviare un'idea commerciale di questo tipo, è necessario fare alcune ricerche di base sulla necessità di ciò che si sta affittando. Ad esempio, se avete un'attrezzatura specifica per gli sport acquatici che volete noleggiare, ma vivete in una zona di montagna, potreste non trovare molti noleggiatori a livello locale.

Avviare un'agenzia di costruzione di siti web

Gli strumenti no-code consentono di creare diversi tipi di applicazioni web. E se si potesse creare un'applicazione che crea altre applicazioni? Ad esempio, potreste creare una piattaforma che crea pagine web di base per le imprese locali, come caffè, parrucchieri o affittuari. Le aziende di successo hanno sempre bisogno di un sito web. Potete pubblicizzare la vostra applicazione no-code alle piccole imprese o ai venditori locali. L'applicazione può essere simile a un'attività SaaS. Anche i fondatori non tecnici possono creare un sito di questo tipo con il no-code.

Non è difficile trovare clienti per un'applicazione no-code di questo tipo. Potete inviare e-mail a freddo per offrire i vostri servizi e postare su LinkedIn per ottenere clienti attraverso la vostra rete esistente. Per creare una piattaforma di questo tipo si possono utilizzare piattaforme no-code come Card o Webflow. Si tratta di un'idea imprenditoriale di successo da cui si può ricavare anche un buon reddito medio mensile. Potete addebitare ai vostri clienti tariffe per la creazione di diversi tipi di pagine web.

Avviare una società di scrittura di contenuti

Volete avviare la vostra azienda? Gli strumenti no-code vi aiutano anche in questo caso! Se avete buone competenze in materia di contenuti e volete creare un'azienda che offra questi servizi ad altri, avrete bisogno di un buon sito web che pubblicizzi il vostro lavoro. In questo modo, i vostri potenziali clienti potranno trovarvi e inviarvi messaggi.

È possibile creare siti web o applicazioni web per un'azienda di questo tipo utilizzando strumenti e piattaforme no-code. È possibile creare una pagina web semplice o complicata a seconda delle esigenze, senza bisogno di codice. Se state assumendo nuovi talenti e accettate pagamenti attraverso la vostra pagina web, potrebbe essere necessaria qualche funzionalità in più. Ma se volete un sito web di base che spieghi semplicemente chi siete e commercializzi la vostra azienda, potete creare un sito più semplice.

Avviare una piattaforma di crowdfunding

Un'applicazione web per una piattaforma di crowdfunding è una delle startup no-code di successo che potete considerare di costruire. Dato che l'economia del crowdfunding è stata valutata a livello globale a 10,2 miliardi di dollari nel 2018 e si prevede che triplicherà entro il 2025, si tratta di un'idea imprenditoriale molto apprezzata e di successo. Le persone utilizzano le piattaforme di crowdfunding per molte cose e voi potete rimanere in testa alla concorrenza aggiungendo più funzioni o opzioni per i vostri utenti.

È possibile creare una piattaforma di questo tipo utilizzando strumenti no-code. Tale piattaforma no-code può essere un prodotto indipendente che potete vendere, oppure potete integrarla con un prodotto esistente della vostra azienda. Con una buona interfaccia utente, potete anche aumentare la portata della vostra applicazione.

Avviare un'agenzia di marketing

Internet e il mondo digitale si basano su diversi tipi di contenuti, dalla scrittura ai video. Una cosa che tutti questi contenuti hanno in comune è la necessità di fare marketing. Nemmeno i prodotti di maggior qualità possono avere successo senza essere promossi bene. Potete avviare un'agenzia di marketing se ritenete che questa sia una nicchia in cui potete prosperare. Con il crescente utilizzo delle piattaforme digitali, il marketing assumerà un'importanza sempre maggiore. Un'agenzia di marketing è una buona startup no-code che potete creare utilizzando piattaforme no-code o strumenti no-code come AppMaster. Una volta che avrete un sito per connettervi con i clienti, potrete iniziare il vostro percorso di marketing.

Avviare una piattaforma di prenotazione alberghiera

La domanda di affitti di case e monolocali è in rapida espansione, come dimostra l'enorme popolarità di Airbnb e di numerose altre attività di questo tipo. Se siete un uomo d'affari che ama viaggiare, potreste vedere la possibilità di applicare un approccio simile agli hotel. Potete lanciare un sito web per la ricerca e la prenotazione di hotel in tutto il mondo per i viaggiatori. Tutto questo è facile con il no-code.

Nel 2020, si prevede che il mercato globale delle piattaforme di prenotazione alberghiera online avrà un valore di circa 518 miliardi di dollari. La creazione di un sito web di prenotazione alberghiera no-code può essere un'iniziativa imprenditoriale affascinante, con possibilità di rapida espansione. Il tutto è reso più semplice dal fatto che non è necessaria alcuna licenza o inventario. Tutto ciò che serve è uno smartphone, una connessione online e la volontà di avere successo. Per creare una piattaforma di questo tipo, potete utilizzare gli strumenti no-code.

Lanciare una piattaforma di corsi online

È possibile creare una piattaforma che consenta agli istruttori di seguire regolarmente corsi e lezioni online. Esistono già molte piattaforme di questo tipo, come Udemy o Coursera. Potete creare qualcosa di simile o aggiungere il vostro tocco unico a questa idea.

Se siete un'azienda online che offre servizi specifici, potete anche creare una piattaforma che insegni ai vostri utenti come utilizzare i vostri servizi. A seconda della nicchia in cui volete lavorare, potete personalizzare e lavorare sulla vostra app. Si tratta di una grande idea commerciale che potete creare utilizzando qualsiasi strumento o piattaforma no-code.

Creare un corso online

Siete esperti in un settore e volete condividere le vostre conoscenze con gli altri? A questo scopo potete utilizzare piattaforme come YouTube e creare video o corsi online che suddividano in piccoli segmenti ciò che insegnate. Oppure potete utilizzare strumenti no-code per creare un sito web personalizzato. Questo vi dà maggiori possibilità di guadagnare con i vostri corsi online no-code.

Poiché il corso è vostro, potete creare corsi e contenuti online secondo le vostre esigenze e lanciare le vostre applicazioni web una volta terminate. Questo è un ottimo modo per monetizzare le vostre competenze e mettere le informazioni che avete a disposizione a disposizione degli altri. La creazione di corsi online senza codice è anche un'impresa notevole che potrete inserire nel vostro curriculum.

Avviare un servizio di analisi dei dati

I dati abbondano su Internet. Sono la nuova moneta che le aziende dovrebbero usare correttamente per ottenere migliori profitti. Le aziende possono aumentare la loro produttività e la comprensione dei loro potenziali clienti analizzando tutti i dati a loro disposizione attraverso i feedback dei clienti. In uno scenario di questo tipo, una piattaforma di analisi dei dati con una buona interfaccia utente può cambiare le carte in tavola. Se avete il talento e gli strumenti per eseguire analisi elaborate, o se siete freelance del settore tecnologico e dei dati, potete creare un servizio di analisi dei dati per diversi tipi di aziende utilizzando strumenti no-code, proprio come una piattaforma SaaS.

Avviare una piattaforma di apprendimento online

Esistono già diverse piattaforme o comunità di apprendimento online che offrono corsi online. Il numero di persone che utilizzano queste piattaforme digitali per imparare e formarsi è aumentato di recente. Le persone imparano il coding, la tecnologia, la matematica e molto altro ancora online. Questa potrebbe essere più difficile di altre idee, perché dovrete trovare buone risorse da cui le persone possano imparare. Per creare una piattaforma di questo tipo si possono utilizzare strumenti no-code come AppMaster.

Una piattaforma di apprendimento online no-code ha un grande potenziale di guadagno. Se riuscite a creare uno strumento per la community facile da usare e con una buona UX, le persone lo troveranno utile. Potete anche fare appello a determinati argomenti di nicchia per rendere la vostra applicazione più interessante. Questa è una buona idea di business no-code che dovreste prendere in considerazione se vi piace imparare e volete creare un luogo dove molte persone possano acquisire conoscenze insieme attraverso corsi online.

Avviare un'attività di assistenza all'infanzia

Vi piacciono i bambini? E avete tempo da perdere? Potete avviare un'attività di assistenza all'infanzia online che si occupi dei bambini mentre i loro tutori sono impegnati. Si tratta di un'idea imprenditoriale che è meglio attuare in un'area locale, poiché le persone saranno disposte a lasciare i loro figli con voi se sanno chi siete. Potete creare applicazioni web o siti web che pubblicizzino i servizi della vostra startup no-code con l'aiuto di strumenti no-code o piattaforme no-code. In questo modo, potrete commercializzare i servizi che offrite in modo migliore.

Avviare un servizio di redazione di curriculum vitae

Tutti hanno bisogno di un buon curriculum quando si candidano per un lavoro. Avete le competenze necessarie per aiutare le persone a creare buoni curriculum? Sfruttate il vostro talento e create un servizio di redazione di curriculum con molti strumenti o piattaforme no-code. Non è necessario essere esperti di codifica o programmazione per offrire i propri servizi e talenti agli altri.

Avviare una piattaforma di salute e fitness

Gli individui sono molto interessati a mantenere la propria salute e il proprio benessere. Gli strumenti o le piattaforme no-code possono conquistare il settore della salute e del fitness creando qualsiasi tipo di applicazione che aiuti le persone a raggiungere i loro obiettivi di fitness. A seconda dell'idea no-code che si vuole perseguire, ci sono molte cose che si possono fare in questo settore.

Potete creare applicazioni web orientate all'esercizio fisico che consentano alle persone di allenarsi e di tenere traccia dei loro allenamenti. Oppure potete creare uno strumento no-code che permetta alle persone di vedere quante calorie hanno bruciato in un giorno o quanti passi hanno fatto. Potete creare applicazioni web e mobili completamente funzionali per i vostri utenti con molti strumenti no-code come Hype-burst.

Lanciate un'applicazione di ricette a pagamento

Il vostro talento consiste nel preparare piatti straordinari che lasciano la gente a bocca aperta? Perché non condividete alcune delle vostre fantastiche ricette? Potete creare un'applicazione di ricette senza codice che vi permetta di condividere le vostre ricette con gli altri e di essere pagati per questo. Questa è una buona startup no-code che potete creare con lo strumento no-code AppMaster.

Conclusione

Abbiamo parlato di alcune idee facili da realizzare che possono aiutarvi a iniziare lo sviluppo no-code. Una delle cose migliori del no-code è il gran numero di strumenti no-code disponibili su Internet. AppMaster è uno di questi ed è una nuova piattaforma no-code unica nel suo genere che consente di generare codice sorgente da zero. Non dovrete preoccuparvi dei diritti di proprietà, perché il codice creato appartiene interamente a voi!

Se volete creare un'applicazione con AppMaster, non avrete bisogno di alcuna competenza di codifica. L'uso di AppMaster può aiutarvi a portare a termine i vostri progetti software in modo più veloce, migliore e più economico rispetto a un team di software completo. AppMaster è in grado di creare codice sorgente in linguaggio Go; con esso è possibile creare applicazioni web, applicazioni mobili e backend.

Le piattaforme no-code come AppMaster possono dare vita alle vostre idee commerciali. Gli strumenti no-code hanno cambiato il modo di approcciare la tecnologia e offrono maggiori opportunità a chi non ha competenze di codifica. Con la rivoluzione no-code, tutto ciò che vi ferma è la vostra immaginazione!