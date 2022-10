Ya han pasado los tiempos en los que había que ser un desarrollador de software totalmente capacitado para crear una aplicación técnica. El desarrollo sin código ha hecho posible que fundadores no técnicos creen aplicaciones sin escribir una sola línea de código y sin tener que lidiar con la empinada curva de aprendizaje asociada a la mayoría de los lenguajes de programación y la codificación tradicional.

A medida que un negocio en línea se expande, puede darse cuenta de que necesita más aplicaciones y sitios web para mantener a su audiencia. En la era de Internet, no tener su producto o servicio en el espacio digital puede suponer la pérdida de muchos clientes. Con la llegada del no-código, puedes dar vida a tus ideas de negocio sin lenguajes de programación ni conocimientos de codificación.

Si te estás introduciendo en el apasionante mundo de las herramientas sin código y quieres crear proyectos o grandes ideas de negocio para empezar, puedes probar algunas de las ideas sin código que hemos recopilado aquí. Estas ideas de negocio sin código pueden serte de utilidad si tu negocio online también está buscando iniciar con éxito sin código. Pero antes de entrar en todas las cosas geniales que podemos hacer con no-code, vamos a echar un vistazo a lo que realmente es no-code.

¿Qué es el no-código?

Casi todos los negocios online en juego hoy en día deben integrar el software en su funcionamiento para tener éxito. Esto puede resultar difícil para quienes no están familiarizados con las técnicas de codificación tradicionales. Las plataformas de desarrollo sin código permiten a los fundadores sin conocimientos técnicos crear aplicaciones por sí mismos. Las herramientas o plataformas No-code son una alternativa prevalente y atractiva al desarrollo tradicional para los fundadores no técnicos y los empresarios que quieren crear sus aplicaciones.

No-code es un método de creación y utilización de software que no implica escribir una sola línea de código ni estar familiarizado con los lenguajes de programación. La tecnología sin código es un componente de la tendencia de autoservicio, que permite a los usuarios corporativos diseñar, interactuar y utilizar programas basados en datos para mejorar su productividad.

La mayor parte del no-código se lleva a cabo mediante una interfaz de arrastrar y soltar que se construye visualmente a partir de componentes existentes. Esto da lugar a un desarrollo de aplicaciones mucho más rápido. Con las herramientas de no-código, se puede eliminar la mayor parte de los gastos asociados a la necesidad de contar con un equipo de desarrolladores de software o con trabajadores autónomos de tecnología y datos en servicio todo el tiempo. No-code hace que el desarrollo sea mucho más accesible para las pequeñas empresas. Como las aplicaciones pueden desarrollarse más rápidamente, los empleados de TI no están abrumados por las demandas de todas las demás divisiones. El desarrollo de software puede acelerarse mucho con no-code. También facilita la realización de modificaciones. Si quieres hacer algún cambio de funcionalidad, no necesitas reescribir todo el código. Puedes empezar con el no-código uniéndote a cualquier comunidad de no-código.

¿Cómo funciona?

Aunque el nombre indica que no se escribe ni una sola línea de código durante el desarrollo sin código, esto no es cierto. Las herramientas sin código emplean programación entre bastidores, pero sus usuarios no tendrán que lidiar con esto. Los usuarios de negocios en línea no pueden ver esta programación de fondo. El desarrollo sin código es similar al desarrollo de bajo código. Ambos utilizan aspectos visuales para crear aplicaciones, así como una plataforma que combina las herramientas fundamentales necesarias para escribir y probar el software.

Los usuarios pueden crear lo que quieran con elementos de arrastrar y soltar, y se abstrae el complicado procedimiento que se lleva a cabo. Antes de que se produzca la codificación real, la plataforma sin código crea un modelo básico de cómo debe funcionar la aplicación. Esto define su funcionalidad. Una vez que la aplicación sin código se ha desarrollado, se prueba y se puede desplegar.

Ahora que tienes una buena idea de lo que es el no-code y cómo funciona, puedes pasar a construir tus ideas con él. ¿Estás entusiasmado con la idea de construir con no-código pero te faltan ideas? No te preocupes, te tenemos cubierto. Echa un vistazo a algunas de estas ideas de negocio sin código que puedes construir rápidamente. Puedes construir una versión básica de estas ideas de negocio existentes para darte algo de práctica, o puedes darles un giro único para convertirlas en startups sin código exitosas.

Crear un blog

Escribir un blog es una gran opción para los vendedores de contenido sin código. Sin embargo, es un esfuerzo que requiere un trabajo constante. Escribir un blog puede ayudarte a aumentar el alcance de tu negocio. Puedes anticiparte a ganar dinero en línea a través de anuncios, enlaces y donaciones. Estos pueden darle un promedio decente de ingresos mensuales. Para aumentar tu audiencia y mantenerla al día sobre lo que escribes, puedes tener una cuenta en las redes sociales promocionando tus contenidos.

Hay muchos recursos de blogging disponibles, y puedes utilizar herramientas y plataformas sin código como Ghost, WordPress, Medium y otras para empezar. Ninguna de ellas requiere que escribas una sola línea de código, pero puedes crear tu sitio web fácilmente para publicar tus blogs. Tener un buen blog es también algo que puedes anunciar en tus servicios de negocio online.

Empezar un podcast

Con plataformas online como Spotify que facilitan la creación y el intercambio de podcasts, los podcasts se han convertido en una tendencia popular. Existe una estrategia de negocio exitosa para el podcasting si estás preparado para invertir el tiempo y el esfuerzo, aunque no sea la mayor fuente de dinero. Es posible que tengas que esperar a que tu podcast se haga razonablemente famoso para empezar a ganar dinero.

Los podcasts son una forma estupenda de compartir tu riqueza informativa con un público ávido. Puedes utilizar herramientas o programas sin código como Descript o Spotify para crear, editar y grabar tu podcast. El alojamiento posterior del mismo puede hacerse en herramientas sin código o en plataformas sin código como Transistor o Captivate.

Crear una comunidad en línea

Crear una comunidad digital es una forma estupenda de reunir a personas con ideas afines. Debes identificar los mejores foros en línea a los que unirte si quieres crear un negocio paralelo en línea y ganar dinero en línea. También tendrás que saber cómo convertir tu participación en un grupo online en dinero. Si te apasiona algún tema en particular, puedes utilizarlo como punto de partida para tu comunidad online.

Una comunidad digital también puede utilizarse para promocionar sus productos, así como enlaces de afiliación a cambio de una cuota. Puedes publicar anuncios y vender la afiliación a tu comunidad online. Puedes crear una comunidad en Internet y obtener dinero por material de marca. Todo esto se puede hacer con la ayuda de buenas herramientas sin código. ¡Incluso puedes construir una comunidad sin código con tus herramientas sin código!

Crear una tienda de comercio electrónico

Puede que tengas una línea de productos para la que quieras construir un sitio web. Esto hace que sea más fácil para sus usuarios. Pero la creación de un sitio web generalmente requiere codificación. Puedes optar por un enfoque sin código para vender tu producto, ya sean bienes físicos o bienes en línea. Puedes elegir plataformas como Shopify, Wix o Webflow. Te ayudan a crear un buen backend para tu sitio, lo cual es importante a la hora de manejar el inventario y las ventas.

Puedes vender tus productos digitales con la ayuda de servicios sin código como Gumroad y Patreon. Estas plataformas sin código te permiten crear una plataforma para cosas como la educación en línea, la literatura electrónica, el arte virtual, las plantillas, los productos de software y mucho más.

Crear una aplicación de citas

La gente siempre busca formas de conectarse en Internet, y una aplicación de citas es una buena forma de generar ingresos. Es una de las empresas más populares para conocer gente a través del móvil. De hecho, el mercado de las citas online se estimó en 7.350 millones de dólares en 2020, y para 2028 se prevé que aumente a 10.870 millones de dólares. Esto demuestra claramente lo populares que son las aplicaciones de citas.

Hay aplicaciones de citas dirigidas a un nicho o comunidad específica, y algunas de ellas ofrecen opciones para conectar con personas de forma platónica también. Puedes utilizar plataformas sin código para crear una aplicación de citas que pueda arrasar en el mercado online. Dado que ya hay muchos competidores en este campo, debes intentar que tu idea de negocio sin código se distinga de una forma u otra. Dado que este tipo de aplicaciones sin código pueden tener éxito o fracasar en función de cómo se sientan los clientes potenciales, debes tratar de centrarte más en aspectos como el diseño de la interfaz de usuario y la facilidad de uso.

Crear una bolsa de trabajo

Si quieres crear una empresa sencilla sin código que pueda generar una cantidad considerable de dinero, deberías optar por el sector de las bolsas de trabajo. Todo lo que tienes que hacer es idear un concepto y elegir una plataforma. A continuación, puedes conectar un canal de pago para que los empleadores puedan publicar oportunidades en tu tablón, y las personas puedan crear cuentas y añadir un currículum. Incluso ahora, algunos foros de empleo cobran a los responsables de la contratación por cada candidato que entrevistan.

Puedes personalizar tus portales de empleo como quieras. Atrayendo a diferentes multitudes y manteniéndose al tanto de los temas e industrias en boga, puede hacer que su portal de empleo se distinga del resto utilizando herramientas o plataformas sin código.

Empezar un negocio de alquiler

¿Tienes un montón de cosas en casa, acumulando polvo? Puedes probar a alquilarlas. Crea una sencilla interfaz web con herramientas sin código y alquila tus cosas. Puede tratarse de cualquier cosa, desde libros hasta material de acampada. No sólo es una buena manera de utilizar los objetos que no se usan en tu casa, sino que también puede ser un buen método para obtener algunos ingresos pasivos.

Puedes decidir hasta dónde estás dispuesto a alquilar tus cosas o mantenerlas en tu localidad. Antes de iniciar una idea de negocio sin código, deberías hacer una investigación básica sobre la necesidad de lo que vas a alquilar. Por ejemplo, si tienes un equipo específico para deportes acuáticos que quieres alquilar, pero vives en una zona de montaña, es posible que no encuentres muchos inquilinos a nivel local.

Crear una agencia de creación de sitios web

Las herramientas sin código te ayudan a crear muchos tipos diferentes de aplicaciones web. ¿Qué pasaría si pudieras crear una aplicación que hiciera otras aplicaciones? Por ejemplo, puedes crear una plataforma que cree páginas web básicas para negocios locales como cafeterías, estilistas o inquilinos. Los negocios exitosos siempre necesitan una página web. Puedes anunciar tu aplicación sin código a pequeños negocios o vendedores locales. Su aplicación puede ser similar a un negocio SaaS. Incluso los fundadores no técnicos pueden crear un sitio de este tipo sin código.

No es difícil encontrar clientes para una aplicación sin código de este tipo. Puedes enviar correos electrónicos fríos para ofrecer tus servicios y publicar en LinkedIn para conseguir clientes a través de tu red existente. Puedes utilizar plataformas sin código como Card o Webflow para crear una plataforma de este tipo. Esta es una idea de negocio exitosa de la que puedes obtener un buen promedio de ingresos mensuales también. Puedes cobrar a tus clientes por construir diferentes tipos de páginas web.

Crear una empresa de redacción de contenidos

¿Quieres crear tu propia empresa? Las herramientas No-code también te ayudan en este caso. Si tienes buenas habilidades de contenido y quieres crear una empresa que ofrezca estos servicios a otros, necesitarás un buen sitio web que anuncie tu trabajo. De este modo, tus posibles clientes podrán encontrarte y enviarte mensajes.

Puedes crear páginas web o aplicaciones web para una empresa de este tipo utilizando herramientas y plataformas sin código. Puedes hacer una página web tan sencilla o complicada como necesites sin código. Si está contratando nuevos talentos y aceptando pagos a través de su página web, puede necesitar algo más de funcionalidad. Pero si quieres una página web básica que simplemente explique quién eres y comercialice tu empresa, entonces puedes crear una página más sencilla.

Crear una plataforma de crowdfunding

Una aplicación web para una plataforma de crowdfunding es una de esas exitosas startups sin código que puedes considerar construir. Dado que la economía para el crowdfunding se valoró en 10,2 mil millones de dólares a nivel mundial en 2018 y se prevé que se triplique para el año 2025, es una idea de negocio muy querida y exitosa. La gente hace uso de las plataformas de crowdfunding para muchas cosas, y tú puedes estar por encima de tu competencia añadiendo más funciones u opciones para tus usuarios.

Puedes crear una plataforma de este tipo utilizando herramientas sin código. Dicha plataforma sin código puede ser un producto independiente que puedes vender, o puedes integrarlo con un producto existente que ya tenga tu empresa. Con una buena interfaz de usuario, también puedes aumentar el alcance de tu aplicación.

Crear una agencia de marketing

Internet y el mundo digital están construidos en torno a varios tipos de contenido, desde la escritura hasta el vídeo. Una cosa que todos ellos tienen en común es la necesidad de marketing. Ni siquiera los productos de mayor calidad pueden tener éxito si no se promocionan bien. Puedes crear una agencia de marketing si crees que este es un nicho en el que puedes prosperar. Con el creciente uso de las plataformas digitales, el marketing aumentará su importancia. Una agencia de marketing es una buena startup sin código que puedes crear utilizando plataformas sin código o herramientas sin código como AppMaster. Una vez que tengas un sitio para conectar con los clientes, puedes comenzar tu viaje de marketing.

Empezar una plataforma de reservas de hoteles

La demanda de alquileres de casas y estudios se está expandiendo rápidamente, como lo demuestra la enorme popularidad de Airbnb y otros numerosos negocios de este tipo. Si eres un empresario al que le gusta viajar, puedes ver la oportunidad de aplicar un enfoque similar a los hoteles. Puede lanzar un sitio web que busque y reserve hoteles en todo el mundo para los viajeros. Esto se hace fácil con el no-código.

En 2020, se espera que el mercado global en línea de las plataformas de reserva de hoteles en línea tenga un valor cercano a los 518.000 millones de dólares. Establecer un sitio web de reservas de hoteles sin código puede ser una aventura empresarial fascinante con espacio para una rápida expansión. Es más fácil por el hecho de que no se necesita ninguna licencia ni inventario. Todo lo que necesita es un teléfono inteligente, una conexión en línea y el deseo de triunfar. Para crear una plataforma de este tipo, puedes hacer uso de herramientas sin código.

Lanzar una plataforma de clases en línea

Puedes crear una plataforma que permita a los instructores impartir cursos y clases en línea con regularidad. Ya existen muchas plataformas de este tipo, como Udemy o Coursera. Puedes crear algo similar o añadir tu toque único a esta idea.

Si eres un negocio online que ofrece servicios específicos, también puedes crear una plataforma que enseñe a tus usuarios a utilizar tus servicios. Dependiendo del nicho con el que quieras trabajar, puedes personalizar y trabajar en tu aplicación. Esta es una gran idea de negocio que puedes crear utilizando cualquier herramienta o plataforma sin código.

Crear un curso online

¿Eres experto en algún sector y quieres compartir tus conocimientos con los demás? Puedes utilizar plataformas como YouTube para ello y crear vídeos o cursos online que desglosen lo que estás enseñando en segmentos más pequeños. O puedes utilizar herramientas sin código para crear un sitio web personalizado. Esto te da más posibilidades de ganar dinero con tus cursos online sin código.

Como es tu curso, puedes crear cursos y contenidos online según tu conveniencia y lanzar tus aplicaciones web una vez que hayas terminado. Esta es una gran manera de monetizar tus habilidades y poner la información que tienes ahí fuera para que otros aprendan. Crear tus cursos online sin código es también una hazaña impresionante que puedes poner en tu currículum.

Crear un servicio de análisis de datos

Los datos abundan en todo Internet. Es la nueva moneda que las empresas deben utilizar adecuadamente para obtener mejores beneficios. Las empresas pueden aumentar su productividad y su conocimiento de sus clientes potenciales analizando todos los datos de que disponen a través de los comentarios de los clientes. En este escenario, una plataforma de análisis de datos con una buena interfaz de usuario cambiará las reglas del juego. Si tienes el talento y las herramientas para realizar análisis elaborados, o si eres un freelance de la tecnología y los datos, puedes crear un servicio de análisis de datos para diferentes tipos de empresas utilizando herramientas sin código, al igual que una plataforma SaaS.

Crear una plataforma de aprendizaje en línea

Ya existen varias plataformas o comunidades de aprendizaje en línea que ofrecen cursos en línea. El número de personas que utilizan este tipo de plataformas digitales para aprender y formarse ha aumentado recientemente. La gente aprende codificación, tecnología, matemáticas y mucho más en línea. Esto puede ser más difícil que otras ideas aquí, ya que tendrás que encontrar buenos recursos de los que la gente pueda aprender. Puedes utilizar herramientas sin código como AppMaster para crear una plataforma de este tipo.

Una plataforma de aprendizaje en línea sin código tiene un gran potencial para obtener beneficios. Y si puedes crear una herramienta comunitaria que sea fácil de usar y tenga una buena UX, la gente la encontrará útil. También puedes apelar a ciertos nichos de estudio para hacer tu aplicación más interesante. Esta es una buena idea de negocio sin código que deberías considerar si te gusta el aprendizaje y quieres crear un lugar donde muchas personas puedan adquirir conocimientos juntos a través de cursos online.

Empezar un negocio de cuidado de niños

¿Te gustan los niños? ¿Y tienes tiempo de sobra? Puedes poner en marcha un negocio de cuidado de niños en línea que los cuide mientras sus cuidadores están ocupados. Se trata de una idea de negocio que conviene poner en práctica en un área local, ya que la gente estará dispuesta a dejar a sus hijos contigo si sabe quién eres. Puedes crear aplicaciones web o sitios web que anuncien los servicios de tu startup sin código con la ayuda de herramientas o plataformas sin código. De esta manera, puedes comercializar los servicios que ofreces de una manera mejor.

Poner en marcha un servicio de redacción de currículos

Todo el mundo necesita un buen currículum cuando solicita un trabajo. ¿Tienes las habilidades necesarias para ayudar a la gente a crear buenos currículos? Aprovecha tu talento y crea un servicio de redacción de currículos con muchas herramientas o plataformas sin código. No es necesario que tengas conocimientos de codificación o programación para ofrecer tus servicios y talentos a los demás.

Crear una plataforma de salud y fitness

Las personas están muy interesadas en mantener su salud y bienestar. Las herramientas o plataformas sin código pueden hacerse cargo de la industria de la salud y el fitness creando cualquier tipo de aplicación que ayude a la gente a cumplir sus objetivos de fitness. Dependiendo de la idea de no-código que quieras perseguir, hay muchas cosas que puedes hacer en esta industria.

Puedes crear aplicaciones web orientadas al ejercicio que permitan a la gente ejercitarse y hacer un seguimiento de sus rutinas de entrenamiento. O puedes crear una herramienta sin código que permita a la gente ver cuántas calorías han quemado en un día o cuántos pasos han dado. Puedes crear aplicaciones web y móviles completamente funcionales para tus usuarios con muchas herramientas sin código como Hype-burst.

Lanza una aplicación de recetas de pago

¿Tu talento reside en hacer platos increíbles que dejen a la gente boquiabierta? ¿Por qué no compartes algunas de tus increíbles recetas? Puedes crear una aplicación de recetas sin código que te permita compartir tus recetas con los demás y que además te paguen por ello. Esta es una buena startup sin código que puedes construir con la herramienta sin código AppMaster.

Conclusión

Hemos hablado de algunas ideas fáciles de implementar aquí que pueden ayudarle a comenzar con el desarrollo sin código. Una de las mejores cosas sobre el no-código es el gran número de herramientas de no-código disponibles para su uso en Internet. AppMaster es una de ellas, y es una nueva y única plataforma sin código que te permite generar código fuente desde cero. No tienes que preocuparte por los derechos de propiedad, ya que el código que creas te pertenece por completo.

No necesitarás ninguna habilidad de codificación si quieres construir una aplicación con AppMaster. El uso de AppMaster puede ayudarle a terminar sus proyectos de software más rápido, mejor y más barato que con un equipo de software completo. AppMaster puede crear código fuente en el lenguaje Go; con esto, usted puede crear aplicaciones web, aps móviles, y backend.

Las plataformas sin código como AppMaster pueden dar vida a tus ideas de negocio. Las herramientas sin código han cambiado la forma en que nos acercamos a la tecnología y ofrecen más oportunidades a quienes no tienen conocimientos de codificación. Con la revolución del no-código, lo único que te detiene es tu imaginación.