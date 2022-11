De tijden dat je een volledig opgeleide softwareontwikkelaar moest zijn om een technische toepassing te maken, zijn al lang voorbij. No-code ontwikkeling heeft het mogelijk gemaakt voor niet-technische oprichters om applicaties te maken zonder een enkele regel code te schrijven en zonder de steile leercurve die gepaard gaat met de meeste programmeertalen en traditionele codering.

Naarmate een online bedrijf zich uitbreidt, kan het zich realiseren dat het meer webapps en sites nodig heeft om zijn publiek betrokken te houden. In het internettijdperk kan het ontbreken van uw product of dienst in de digitale ruimte ertoe leiden dat u veel klanten misloopt. Met de komst van no-code kunt u uw no-code bedrijfsideeën tot leven brengen, zelfs zonder programmeertalen of kennis van codering.

Als u in de opwindende wereld van no-code tools stapt en projecten of geweldige bedrijfsideeën wilt bouwen om te beginnen, kunt u enkele van de no-code ideeën uitproberen die we hier hebben samengesteld. Deze no-code bedrijfsideeën kunnen u van pas komen als uw online bedrijf ook op zoek is naar succesvolle no-code startups. Maar voordat we ingaan op alle coole dingen die we met no-code kunnen doen, laten we eerst eens kijken wat no-code eigenlijk is.

Wat is no-code?

Bijna alle online bedrijven die tegenwoordig spelen, moeten software in hun werking integreren om te kunnen slagen. Dit kan moeilijk zijn voor wie niet vertrouwd is met traditionele coderingstechnieken. No-code ontwikkelingsplatforms stellen niet-technische oprichters in staat om zelf toepassingen te creëren. No-code tools of platforms zijn een gangbaar en aantrekkelijk alternatief voor traditionele ontwikkeling voor niet-technische oprichters en zakenmensen die hun applicaties willen maken.

No-code is een methode voor het maken en gebruiken van software waarbij geen enkele regel code hoeft te worden geschreven en waarbij men niet bekend is met scripttalen. No-code technologie is een onderdeel van de self-service trend, die zakelijke gebruikers in staat stelt gegevensgestuurde programma's te ontwerpen, ermee te interageren en ze te gebruiken om hun productiviteit te verhogen.

De meeste no-code wordt uitgevoerd met behulp van een drag-and-drop interface die visueel is opgebouwd uit bestaande componenten. Dit resulteert in een veel snellere ontwikkeling van toepassingen. Met no-code tools kunt u de meeste overhead elimineren die gepaard gaat met een softwareteam van ontwikkelaars of freelancers op het gebied van techniek en data. No-code maakt ontwikkeling veel toegankelijker voor kleine bedrijven. Omdat toepassingen sneller kunnen worden ontwikkeld, worden IT-medewerkers niet overspoeld met eisen van elke andere divisie. Softwareontwikkeling kan veel sneller verlopen met no-code. Ook het aanbrengen van wijzigingen wordt eenvoudiger. Als u functionaliteit wilt wijzigen, hoeft u niet de hele code te herschrijven. U kunt met no-code aan de slag door u aan te sluiten bij een no-code community.

Hoe werkt het?

Hoewel de naam aangeeft dat er geen enkele regel code wordt geschreven tijdens no-code ontwikkeling, is dit niet waar. No-code tools maken gebruik van programmering achter de schermen, maar hun gebruikers hebben hier geen last van. Online zakelijke gebruikers zien deze programmering op de achtergrond niet. No-code ontwikkeling is vergelijkbaar met low-code ontwikkeling. Ze gebruiken beide visuele aspecten om toepassingen te creëren, evenals een platform dat fundamentele hulpmiddelen combineert die nodig zijn om software te schrijven en te testen.

Gebruikers kunnen creëren wat ze willen met drag-and-drop elementen, en de ingewikkelde procedure die daarbij komt kijken wordt geabstraheerd. Voordat het eigenlijke coderen gebeurt, creëert het no-code platform een basismodel van hoe de toepassing moet werken. Dit definieert de functionaliteit ervan. Zodra de no-code app is ontwikkeld, wordt hij getest en kan hij worden ingezet.

Nu u een goed idee hebt van wat no-code is en hoe het werkt, kunt u uw ideeën ermee gaan bouwen! Bent u enthousiast over bouwen met no-code, maar heeft u een gebrek aan ideeën? Geen zorgen, wij hebben voor u gezorgd. Bekijk enkele van deze no-code bedrijfsideeën die u snel kunt bouwen. U kunt een basisversie van deze bestaande bedrijfsideeën bouwen om uzelf wat oefening te geven, of u kunt er een unieke draai aan geven om er succesvolle no-code startups van te maken!

Begin een blog

Bloggen is een geweldige optie voor content marketeers met no-code. Dit is echter een onderneming die consistent werk vereist. Bloggen kan u helpen uw bedrijfsbereik te vergroten. U kunt online geld verdienen met advertenties, links en donaties. Deze kunnen u een behoorlijke gemiddelde maandelijkse omzet opleveren. Om uw publiek te vergroten en hen op de hoogte te houden van wat u schrijft, kunt u een sociale media-account hebben om uw inhoud te promoten.

Er zijn veel hulpmiddelen voor bloggen beschikbaar, en u kunt no-code tools en no-code platforms zoals Ghost, WordPress, Medium, en meer gebruiken om te beginnen. Geen van deze vereist dat u een enkele regel code schrijft, en toch kunt u gemakkelijk uw website maken om uw blogs te publiceren. Het hebben van een goede blog is ook iets wat je kunt adverteren in je online zakelijke diensten.

Begin een podcast

Nu online platforms zoals Spotify het gemakkelijk maken om podcasts te maken en te delen, zijn podcasts een populaire trend geworden. Er is een succesvolle bedrijfsstrategie voor podcasting als je bereid bent de tijd en moeite te investeren, ook al is het misschien niet de grootste geldmaker. Misschien moet je wachten tot je podcast redelijk bekend is voordat je geld kunt gaan verdienen.

Podcasts zijn een geweldige manier om je rijkdom aan informatie te delen met een gretig publiek. Je kunt no-code tools of no-code programma's zoals Descript of Spotify gebruiken om je podcast te maken, te bewerken en op te nemen. Verdere hosting ervan kan gebeuren op no-code tools of no-code platforms zoals Transistor of Captivate.

Start een online gemeenschap

Een digitale gemeenschap opbouwen is een geweldige manier om gelijkgestemden samen te brengen. U moet de beste online forums identificeren om u bij aan te sluiten als u een dergelijke nevenactiviteit online wilt creëren en online geld wilt verdienen. U moet ook weten hoe u uw deelname aan een online groep kunt omzetten in geld. Vooral als u gepassioneerd bent over een bepaald onderwerp, kunt u dat gebruiken als uitgangspunt voor uw online community.

Een digitale gemeenschap kan ook worden gebruikt om uw goederen en affiliate links te promoten in ruil voor een vergoeding. U kunt advertenties laten lopen en het lidmaatschap van uw online community verkopen. U kunt een gemeenschap op het internet creëren en geld krijgen voor merkmateriaal. Dit kan allemaal met behulp van goede no-code tools. U kunt zelfs een no-code gemeenschap bouwen met uw no-code tools!

Start een e-commerce winkel

Je hebt misschien een productlijn waar je een website voor wilt bouwen. Dit maakt het makkelijker voor uw gebruikers. Maar het maken van een website vereist over het algemeen codering. U kunt gaan voor een no-code aanpak om uw product te verkopen, of het nu fysieke goederen of online goederen zijn. U kunt kiezen voor platforms als Shopify, Wix of Webflow. Ze helpen u een goede backend voor uw site te maken, wat belangrijk is bij het afhandelen van inventaris en verkoop.

U kunt uw digitale producten verkopen met behulp van no-code diensten zoals Gumroad en Patreon. Met deze no-code platforms kun je een platform creëren voor zaken als online onderwijs, elektronische literatuur, virtuele kunst, sjablonen, softwareproducten en meer.

Begin een dating app

Mensen zijn altijd op zoek naar manieren om contact te leggen op het internet, en een dating app is een goede manier om inkomsten te genereren. Het is een van de meest geliefde mobiele ondernemingen om mensen te ontmoeten. In feite werd de markt voor online dating geschat op 7,35 miljard dollar in 2020, en tegen 2028 wordt voorspeld dat deze zal stijgen tot 10,87 miljard dollar. Dit laat duidelijk zien hoe populair dating apps zijn.

Er zijn dating apps die gericht zijn op een specifieke niche of gemeenschap, en sommige bieden ook opties om platonisch in contact te komen met mensen. Je kunt no-code platforms gebruiken om een dating app te maken die de online markt kan veroveren. Aangezien er al veel concurrenten op dit gebied zijn, moet je proberen je no-code business idee op de een of andere manier onderscheidend te maken. Aangezien dergelijke no-code apps kunnen slagen of falen op basis van hoe potentiële klanten zich erover voelen, moet je proberen je meer te richten op aspecten als het ontwerp van de gebruikersinterface en het gebruiksgemak.

Start een vacaturebank

Als u een eenvoudige no-code onderneming wilt bouwen die een aanzienlijke hoeveelheid geld kan genereren, moet u gaan voor de vacaturebankindustrie. Het enige wat je hoeft te doen is een concept bedenken en een platform kiezen. Vervolgens kunt u een betalingskanaal koppelen, zodat werkgevers vacatures op uw forum kunnen plaatsen, en particulieren een account kunnen aanmaken en een cv kunnen toevoegen. Zelfs nu nog brengen bepaalde jobforums aanwervende managers kosten in rekening voor elke sollicitant die ze interviewen.

U kunt uw vacatureportalen aanpassen zoals u wilt. Door verschillende groepen aan te spreken en op de hoogte te blijven van nieuwe onderwerpen en industrieën, kunt u uw vacaturebank onderscheiden van de rest met behulp van no-code tools of no-code platforms.

Begin een verhuurbedrijf

Heeft u thuis een overvloed aan spullen die stof staan te verzamelen? U kunt proberen het te verhuren! Maak een eenvoudige webinterface met no-code tools, en verhuur uw spullen. Dit kan van alles zijn, van boeken tot kampeeruitrusting. Dit is niet alleen een goede manier om ongebruikte spullen in uw huis te gebruiken, maar het kan ook een goede methode zijn om wat passief inkomen te verwerven.

U kunt zelf bepalen hoever u bereid bent uw spullen te verhuren of ze lokaal te houden. Voordat u zo'n no-code business idee begint, moet u wat basisonderzoek doen naar de noodzaak van wat u verhuurt. Als u bijvoorbeeld specifieke watersportuitrusting hebt die u wilt verhuren, maar u woont in een berggebied, vindt u misschien niet veel huurders ter plaatse.

Begin een website-bouw bureau

Met no-code tools kun je veel verschillende soorten webapps maken. Wat als je een applicatie zou kunnen maken die andere applicaties maakt? Je kunt bijvoorbeeld een platform maken dat basiswebpagina's maakt voor lokale bedrijven zoals cafés, stylisten of verhuurders. Succesvolle bedrijven hebben altijd een website nodig. U kunt uw no-code applicatie adverteren voor kleine bedrijven of lokale verkopers. Uw toepassing kan vergelijkbaar zijn met een SaaS-bedrijf. Zelfs niet-technische oprichters kunnen zo'n site met no-code maken.

Het is niet moeilijk om klanten te vinden voor zo'n no-code applicatie. U kunt koude e-mails sturen om uw diensten aan te bieden en op LinkedIn posten om klanten te krijgen via uw bestaande netwerk. U kunt no-code platforms zoals Card of Webflow gebruiken om zo'n platform te creëren. Dit is een succesvol bedrijfsidee waaruit u ook een goede gemiddelde maandelijkse omzet kunt halen. U kunt uw klanten kosten in rekening brengen voor het bouwen van verschillende soorten webpagina's.

Begin een bedrijf dat inhoud schrijft

Wilt u uw eigen bedrijf beginnen? No-code tools helpen je ook hier! Als je goede contentvaardigheden hebt en een bedrijf wilt oprichten dat deze diensten aan anderen aanbiedt, heb je een goede website nodig die reclame maakt voor je werk. Zo kunnen je potentiële klanten je vinden en je berichten sturen.

Je kunt websites of webapps voor zo'n bedrijf maken met behulp van no-code tools en no-code platforms. U kunt zo'n webpagina zonder code zo eenvoudig of ingewikkeld maken als u wilt. Als u nieuw talent aanneemt en betalingen via uw webpagina accepteert, kan het zijn dat er wat meer functionaliteit nodig is. Maar als u een basiswebsite wilt die gewoon uitlegt wie u bent en uw bedrijf op de markt brengt, dan kunt u een eenvoudigere site maken.

Start een crowdfundingplatform

Een webapplicatie voor een crowdfundingplatform is een van die succesvolle no-code startups die u kunt overwegen te bouwen. Gezien het feit dat de economie voor crowdfunding in 2018 werd gewaardeerd op $ 10,2 miljard wereldwijd en voorspeld wordt dat het tegen 2025 zal verdrievoudigen, is het een geliefd en succesvol bedrijfsidee. Mensen maken voor veel dingen gebruik van crowdfundingplatforms, en u kunt de concurrentie voorblijven door meer functies of opties voor uw gebruikers toe te voegen.

U kunt een dergelijk platform maken met behulp van no-code tools. Zo'n no-code platform kan een zelfstandig product zijn dat u kunt verkopen, of u kunt het integreren met een bestaand product dat uw bedrijf al heeft. Met een goede gebruikersinterface kunt u ook het bereik van uw applicatie vergroten.

Begin een marketingbureau

Het internet en de digitale wereld zijn opgebouwd rond verschillende soorten inhoud, van schrijven tot video. Eén ding dat deze allemaal gemeen hebben is de behoefte aan marketing. Zelfs de meest kwalitatieve producten kunnen het niet goed doen zonder goed gepromoot te worden. U kunt een marketingbureau beginnen als u denkt dat dit een niche is waarin u kunt gedijen. Met het toenemende gebruik van digitale platforms zal marketing steeds belangrijker worden. Een marketingbureau is een goede no-code startup die je kunt maken met behulp van no-code platforms of no-code tools zoals AppMaster. Zodra je een site hebt om in contact te komen met klanten, kun je beginnen met je marketingreis.

Begin een hotelboekingsplatform

De vraag naar verhuur van huizen en studio's neemt snel toe, zoals blijkt uit de enorme populariteit van Airbnb en talloze andere dergelijke bedrijven. Als u een zakenman bent die graag reist, ziet u misschien een kans om een soortgelijke aanpak toe te passen op hotels. U kunt een website beginnen die hotels over de hele wereld zoekt en reserveert voor reizigers. Dit wordt gemakkelijk gemaakt met no-code.

In 2020 zou de wereldwijde marktplaats voor online hotelboekingsplatforms naar verwachting bijna 518 miljard dollar waard zijn. Het opzetten van een no-code hotelboekingswebsite kan een fascinerende zakelijke onderneming zijn met ruimte voor snelle uitbreiding. Het wordt gemakkelijker gemaakt door het feit dat je geen licentie of inventaris nodig hebt. Alles wat je nodig hebt is een smartphone, een online verbinding en de drive om te slagen. Om een dergelijk platform te creëren, kunt u gebruik maken van no-code tools.

Start een platform voor online lessen

U kunt een platform creëren dat instructeurs regelmatig online cursussen en lessen laat volgen. Er bestaan al veel van dergelijke platforms zoals Udemy of Coursera. U kunt iets soortgelijks creëren of uw unieke draai aan dit idee geven.

Als u een bedrijf online bent dat specifieke diensten aanbiedt, kunt u ook een platform maken dat uw gebruikers leert hoe ze uw diensten moeten gebruiken. Afhankelijk van de niche waarmee u wilt werken, kunt u uw app aanpassen en bewerken. Dit is een geweldig bedrijfsidee dat je kunt maken met behulp van alle no-code tools of no-code platforms.

Maak een online cursus

Ben je bedreven in een industrie, en wil je je kennis delen met anderen? U kunt hiervoor platforms zoals YouTube gebruiken en video's of online cursussen maken die datgene wat u onderwijst opsplitsen in kleinere segmenten. Of je kunt no-code tools gebruiken om een gepersonaliseerde website te maken. Dit geeft je meer kans om geld te verdienen aan je no-code online cursussen.

Aangezien het uw cursus is, kunt u online cursussen en inhoud creëren naargelang uw gemak en uw webapps lanceren zodra u klaar bent. Dit is een geweldige manier om je vaardigheden te gelde te maken en de informatie die je hebt voor anderen toegankelijk te maken. Het maken van je no-code online cursussen is ook een indrukwekkende prestatie die je op je cv kunt zetten.

Begin een data-analysedienst

Gegevens zijn overal op het internet in overvloed aanwezig. Het is de nieuwe valuta die bedrijven goed moeten gebruiken om meer winst te maken. Bedrijven kunnen hun productiviteit en hun inzicht in hun potentiële klanten vergroten door alle beschikbare gegevens te analyseren via feedback van klanten. In een dergelijk scenario zal een gegevensanalyseplatform met een goede gebruikersinterface een spelbreker zijn. Als je het talent en de tools hebt om uitgebreide analyses uit te voeren, of als je een tech- en datafreelancer bent, dan kun je een data-analysedienst creëren voor verschillende soorten bedrijven met behulp van no-code tools, net als een SaaS-platform.

Start een online leerplatform

Er bestaan al verschillende online leerplatforms of communities die online cursussen aanbieden. Het aantal mensen dat dergelijke digitale platforms gebruikt om te leren en te onderwijzen is de laatste tijd toegenomen. Mensen leren coderen, technologie, wiskunde en nog veel meer online. Dit is misschien moeilijker dan andere ideeën hier, omdat je goede bronnen moet vinden waarvan mensen kunnen leren. U kunt no-code tools zoals AppMaster gebruiken om zo'n platform te creëren.

Een no-code online leerplatform heeft een groot potentieel om u winst op te leveren. En als u een gemeenschapstool kunt maken die gemakkelijk te gebruiken is en een goede UX heeft, zullen mensen het nuttig vinden. U kunt ook een beroep doen op bepaalde niche-onderwerpen om uw app interessanter te maken. Dit is een goed no-code business idee dat je moet overwegen als je van leren houdt en een plek wilt creëren waar veel mensen samen kennis kunnen opdoen via online cursussen.

Start een kinderopvangbedrijf

Houdt u van kinderen? En heb je tijd over? U kunt online een kinderopvangbedrijf beginnen dat voor kinderen zorgt terwijl hun verzorgers het druk hebben. Dit is een bedrijfsidee dat het beste in een lokale omgeving kan worden uitgevoerd, omdat mensen bereid zullen zijn hun kinderen bij jou achter te laten als ze weten wie je bent. Je kunt webapps of websites maken die de diensten van je no-code startup adverteren met behulp van no-code tools of no-code platforms. Zo kun je de diensten die je aanbiedt op een betere manier in de markt zetten.

Begin een cv-dienst

Iedereen heeft een goed cv nodig tijdens het solliciteren. Heb jij de vaardigheden om mensen te helpen bij het maken van goede cv's? Maak gebruik van je talenten en creëer een cv-dienst met veel no-code tools of no-code platforms. Je hoeft geen verstand te hebben van coderen of programmeren om je diensten en talenten aan anderen aan te bieden.

Start een gezondheids- en fitnessplatform

Individuen zijn zeer geïnteresseerd in het onderhouden van hun gezondheid en wellness. No-code tools of platforms kunnen de gezondheids- en fitnessindustrie overnemen door eender welke toepassing te creëren die mensen helpt hun fitnessdoelen te bereiken. Afhankelijk van welk no-code idee je wilt nastreven, zijn er veel dingen die je kunt doen in deze industrie.

Je kunt trainingsgerichte webapps maken waarmee mensen kunnen trainen en hun trainingsroutines kunnen bijhouden. Of je kunt een no-code tool bouwen waarmee mensen kunnen zien hoeveel calorieën ze op een dag hebben verbrand of hoeveel stappen ze hebben gezet. U kunt volledig functionele web- en mobiele toepassingen voor uw gebruikers maken met veel no-code tools zoals Hype-burst.

Start een betaalde ledenrecepten-app

Liggen je talenten in het maken van verbazingwekkende gerechten die mensen versteld doen staan? Waarom deel je niet wat van je geweldige recepten? Je kunt een no-code receptapplicatie maken waarmee je je recepten met anderen kunt delen en er nog voor betaald wordt ook. Dit is een goede no-code startup die je kunt bouwen met AppMaster no-code tool.

Conclusie

We hebben het hier gehad over enkele eenvoudig te implementeren ideeën die je kunnen helpen aan de slag te gaan met no-code ontwikkeling. Een van de beste dingen van no-code is het grote aantal no-code tools dat op het internet beschikbaar is. AppMaster is er daar één van, en het is een uniek nieuw no-code platform waarmee je broncode vanaf nul kunt genereren. U hoeft zich geen zorgen te maken over eigendomsrechten, want de code die u maakt is volledig van u!

U hebt geen coderingsvaardigheden nodig als u met AppMaster een applicatie wilt bouwen. Met AppMaster kun je je softwareprojecten sneller, beter en goedkoper afronden dan met een volledig softwareteam. AppMaster kan broncode creëren in de taal Go; hiermee kun je webapps, mobiele aps en backend maken.

No-code platforms zoals AppMaster kunnen uw bedrijfsideeën leven inblazen. No-code tools hebben de manier waarop we technologie benaderen veranderd en bieden meer mogelijkheden voor mensen zonder coderingsvaardigheden. Met de no-code revolutie is het enige wat u tegenhoudt uw verbeelding!