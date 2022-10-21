لقد ولت منذ زمن طويل الأوقات التي يجب أن تكون فيها مطور برامج مدربًا بالكامل لإنشاء تطبيق تقني. لقد أتاح التطوير بدون كود للمؤسسين غير التقنيين إنشاء تطبيقات دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية ودون التعامل مع منحنى التعلم الحاد المرتبط بمعظم لغات البرمجة والتشفير التقليدي.

مع توسع الأعمال التجارية عبر الإنترنت ، قد تدرك أنها بحاجة إلى المزيد من تطبيقات ومواقع الويب للحفاظ على تفاعل جمهورها. في عصر الإنترنت ، قد يؤدي عدم وجود منتجك أو خدمتك في الفضاء الرقمي إلى خسارة العديد من العملاء. مع ظهور نظام no-code ، يمكنك إحياء أفكارك التجارية الخالية من التعليمات البرمجية حتى بدون لغات البرمجة أو معرفة الترميز.

إذا كنت تدخل في عالم مثير من الأدوات الخالية من التعليمات البرمجية وترغب في إنشاء مشاريع أو أفكار عمل رائعة للبدء ، يمكنك تجربة بعض الأفكار التي لا تحتوي على كود والتي قمنا بتجميعها هنا. يمكن أن تكون هذه الأفكار التجارية التي لا تحتوي على كود مفيدة لك إذا كان عملك على الإنترنت يبحث عن شركات ناشئة ناجحة لا تحتوي على كود أيضًا. ولكن قبل أن ندخل في جميع الأشياء الرائعة التي يمكننا القيام بها بدون رمز ، دعنا نلقي نظرة على ماهية عدم وجود رمز بالفعل.

ما هو عدم وجود كود؟

يجب أن تدمج جميع الشركات عبر الإنترنت الموجودة حاليًا البرامج في أعمالها لتحقيق النجاح. قد يكون هذا صعبًا بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بتقنيات الترميز التقليدية. تمكّن منصات التطوير بدون رمز المؤسسين غير التقنيين من إنشاء تطبيقات بأنفسهم. تعد الأدوات أو الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية بديلاً سائدًا وجذابًا للتطوير التقليدي للمؤسسين غير التقنيين ورجال الأعمال الذين يرغبون في إنشاء تطبيقاتهم.

No-code هي طريقة لإنشاء واستخدام البرامج التي لا تتضمن كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية أو الإلمام بلغات البرمجة النصية. تعد تقنية عدم وجود رمز مكونًا لاتجاه الخدمة الذاتية ، والتي تمكن مستخدمي الشركات من تصميم برامج تعتمد على البيانات والتفاعل معها واستخدامها لتحسين إنتاجيتهم.

يتم تنفيذ غالبية عدم وجود رمز باستخدام واجهة السحب والإفلات التي يتم إنشاؤها بصريًا من المكونات الموجودة. ينتج عن هذا تطوير تطبيق أسرع بكثير. باستخدام أدوات بدون تعليمات برمجية ، يمكنك التخلص من معظم النفقات العامة المرتبطة بالحاجة إلى فريق برمجيات من المطورين أو العاملين لحسابهم الخاص في مجال التكنولوجيا والبيانات طوال الوقت. عدم وجود كود يجعل التنمية في متناول الشركات الصغيرة . نظرًا لأنه يمكن تطوير التطبيقات بسرعة أكبر ، فإن موظفي تكنولوجيا المعلومات ليسوا غارقين في الطلبات من كل قسم آخر. يمكن تسريع تطوير البرامج كثيرًا بدون رمز. كما أنه يجعل إجراء التعديلات أسهل. إذا كنت تريد إجراء أي تغييرات في الوظائف ، فلن تحتاج إلى إعادة كتابة الكود بالكامل. يمكنك البدء بدون كود من خلال الانضمام إلى أي مجتمع لا يحتوي على كود.

كيف يعمل؟

على الرغم من أن الاسم يشير إلى أنه لم تتم كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية أثناء تطوير بدون رمز ، إلا أن هذا ليس صحيحًا. تستخدم أدوات بدون كود البرمجة خلف الكواليس ، لكن مستخدميها لن يضطروا للتعامل مع هذا. لا يمكن لمستخدمي الأعمال التجارية عبر الإنترنت رؤية برمجة الخلفية هذه. تطوير بدون كود مشابه لتطوير الكود المنخفض. كلاهما يستخدم الجوانب المرئية لإنشاء التطبيقات بالإضافة إلى النظام الأساسي الذي يجمع بين الأدوات الأساسية اللازمة لكتابة البرامج واختبارها.

يمكن للمستخدمين إنشاء ما يريدون باستخدام عناصر السحب والإفلات ، ويتم تلخيص الإجراء المعقد الذي يستمر. قبل حدوث الترميز الفعلي ، تنشئ منصة no-code نموذجًا أساسيًا لكيفية عمل التطبيق. هذا يحدد وظائفه. بمجرد تطوير التطبيق بدون رمز ، يتم اختباره ومن ثم يمكن نشره.

الآن بعد أن أصبحت لديك فكرة جيدة حول ما هو عدم وجود رمز وكيف يعمل ، يمكنك الانتقال إلى بناء أفكارك باستخدامه! هل أنت متحمس للبناء بدون رمز ولكن تواجه نقصًا في الأفكار؟ لا تقلق؛ لقد قمنا بتغطيتك. تحقق من بعض أفكار الأعمال التي لا تحتوي على كود والتي يمكنك بناؤها بسرعة. يمكنك إنشاء نسخة أساسية من أفكار الأعمال الحالية هذه لتمنح نفسك بعض الممارسة ، أو يمكنك إضافة لمسة فريدة إليها لجعلها شركات ناشئة ناجحة بدون كود!

ابدا مدونة

يعد التدوين خيارًا رائعًا لمسوقي المحتوى بدون رمز. ومع ذلك ، فإن هذا مسعى يتطلب عملاً متسقًا. يمكن أن يساعدك التدوين في زيادة وصول أعمالك أيضًا. يمكنك توقع كسب المال عبر الإنترنت من خلال الإعلانات والروابط والتبرعات. هذه يمكن أن توفر لك متوسط دخل شهري لائق. لزيادة جمهورك وإبقائهم على اطلاع دائم بما تكتبه ، يمكنك أن يكون لديك حساب على وسائل التواصل الاجتماعي يروج للمحتوى الخاص بك.

هناك العديد من موارد التدوين المتاحة ، ويمكنك استخدام أدوات بدون تعليمات برمجية ومنصات لا تحتوي على تعليمات برمجية مثل Ghost و WordPress و Medium والمزيد للبدء. لا يتطلب منك أي من هذه كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية ، ومع ذلك يمكنك إنشاء موقع الويب الخاص بك بسهولة لنشر مدوناتك. إن امتلاك مدونة جيدة هو أيضًا شيء يمكنك الإعلان عنه في خدمات الأعمال التجارية عبر الإنترنت.

ابدأ بثًا صوتيًا

من خلال منصات الإنترنت مثل Spotify التي تسهل إنشاء ومشاركة البودكاست ، أصبحت البودكاست اتجاهًا شائعًا. هناك استراتيجية عمل ناجحة للبودكاست إذا كنت مستعدًا لاستثمار الوقت والجهد ، على الرغم من أنها قد لا تكون أكبر صانع للأموال. قد تحتاج إلى الانتظار حتى يصبح البودكاست الخاص بك مشهورًا بشكل معقول قبل أن تتمكن من البدء في كسب المال.

تعد المدونات الصوتية طريقة رائعة لمشاركة ثروتك من المعلومات مع جمهور متحمس. يمكنك استخدام أدوات بدون تعليمات برمجية أو برامج بدون تعليمات برمجية مثل Descript أو Spotify لإنشاء البودكاست الخاص بك وتحريره وتسجيله. يمكن إجراء المزيد من الاستضافة على أدوات بدون رمز أو منصات بدون رمز مثل Transistor أو Captivate.

ابدأ مجتمعًا عبر الإنترنت

يُعد بناء مجتمع رقمي طريقة رائعة لجمع الأشخاص ذوي التفكير المماثل معًا. يجب عليك تحديد أفضل المنتديات عبر الإنترنت للانضمام إليها إذا كنت ترغب في إنشاء مثل هذا النشاط التجاري الجانبي عبر الإنترنت وكسب المال عبر الإنترنت. ستحتاج أيضًا إلى معرفة كيفية تحويل مشاركتك في مجموعة عبر الإنترنت إلى أموال. إذا كنت شغوفًا بأي موضوع معين ، على وجه الخصوص ، فيمكنك استخدامه كنقطة انطلاق لمجتمعك عبر الإنترنت.

يمكن أيضًا استخدام المجتمع الرقمي للترويج لبضائعك وكذلك الروابط التابعة مقابل رسوم. يمكنك تشغيل الإعلانات وبيع العضوية لمجتمعك عبر الإنترنت. يمكنك إنشاء مجتمع على الإنترنت والحصول على أموال مقابل المواد ذات العلامات التجارية. يمكن القيام بكل ذلك بمساعدة أدوات عدم وجود تعليمات برمجية جيدة. يمكنك حتى بناء مجتمع بدون كود باستخدام أدواتك بدون كود!

ابدأ متجرًا للتجارة الإلكترونية

قد يكون لديك خط إنتاج تريد إنشاء موقع ويب له. هذا يجعل الأمر أسهل للمستخدمين. لكن إنشاء موقع ويب يتطلب عمومًا الترميز. يمكنك اتباع نهج عدم وجود رمز لبيع منتجك ، سواء كانت سلعًا مادية أو سلعًا عبر الإنترنت. يمكنك اختيار منصات مثل Shopify أو Wix أو Webflow. إنها تساعدك على إنشاء خلفية جيدة لموقعك ، وهو أمر مهم أثناء التعامل مع المخزون والمبيعات.

يمكنك بيع منتجاتك الرقمية بمساعدة خدمات بدون رمز مثل Gumroad و Patreon. تتيح لك هذه الأنظمة الأساسية بدون رمز إنشاء نظام أساسي لأشياء مثل التعليم عبر الإنترنت والأدب الإلكتروني والفنون الافتراضية والقوالب ومنتجات البرامج والمزيد.

ابدأ تطبيق مواعدة

يبحث الأشخاص دائمًا عن طرق للاتصال بالإنترنت ، ويعتبر تطبيق المواعدة طريقة جيدة لتوليد الدخل. إنها من بين أكثر الشركات المحبوبة للهواتف المحمولة فقط للقاء الناس. في الواقع ، قُدر سوق المواعدة عبر الإنترنت بـ 7.35 مليار دولار في عام 2020 ، وبحلول عام 2028 ، من المتوقع أن يرتفع إلى 10.87 مليار دولار . يوضح هذا بوضوح مدى شعبية تطبيقات المواعدة.

هناك تطبيقات مواعدة تستهدف مجالًا معينًا أو مجتمعًا معينًا ، ويقدم بعضها خيارات للتواصل مع الأشخاص بشكل أفلاطوني أيضًا. يمكنك استخدام الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على كود لإنشاء تطبيق مواعدة يمكنه اختراق السوق عبر الإنترنت. نظرًا لوجود العديد من المنافسين بالفعل في هذا المجال ، يجب أن تحاول جعل فكرة العمل التي لا تحتوي على كود مميزة بطريقة أو بأخرى. نظرًا لأن هذه التطبيقات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية يمكن أن تنجح أو تفشل بناءً على شعور العملاء المحتملين تجاهها ، يجب أن تحاول التركيز أكثر على جوانب مثل تصميم واجهة المستخدم وسهولة الاستخدام.

ابدأ لوحة عمل

إذا كنت ترغب في إنشاء مؤسسة بسيطة بدون رمز يمكنها توليد مبلغ كبير من النقد ، فيجب عليك الذهاب إلى صناعة لوحات الوظائف . كل ما عليك فعله هو التوصل إلى مفهوم واختيار منصة. بعد ذلك ، يمكنك ربط قناة دفع حتى يتمكن أصحاب العمل من نشر الفرص على منتداك ، ويمكن للأفراد إنشاء حسابات وإضافة سيرة ذاتية. حتى الآن ، تفرض بعض منتديات العمل رسومًا على مديري التوظيف لكل متقدم يقابلونه.

يمكنك تخصيص بوابات العمل الخاصة بك كيفما تشاء. من خلال مناشدة حشود مختلفة والبقاء على رأس الموضوعات والصناعات ، يمكنك جعل لوحة العمل الخاصة بك تبرز عن البقية باستخدام أدوات لا تحتوي على كود أو منصات بدون كود.

ابدأ مشروع تأجير

هل لديك الكثير من الأشياء جالسة في المنزل ، تتراكم الغبار؟ يمكنك محاولة تأجيرها! قم بإنشاء واجهة ويب بسيطة باستخدام أدوات بدون تعليمات برمجية ، وقم بتأجير الأشياء الخاصة بك. يمكن أن يكون هذا أي شيء من الكتب إلى معدات التخييم. هذه ليست طريقة جيدة لاستخدام العناصر غير المستخدمة في منزلك فحسب ، بل يمكن أن تكون أيضًا طريقة جيدة لكسب بعض الدخل السلبي.

يمكنك أن تقرر إلى أي مدى ترغب في تأجير الأشياء الخاصة بك أو إبقائها محلية. قبل البدء في فكرة عمل بدون رمز ، يجب عليك إجراء بعض الأبحاث الأساسية حول ضرورة ما تستأجره. على سبيل المثال ، إذا كانت لديك معدات رياضية مائية معينة تريد استئجارها ، ولكنك تعيش في منطقة جبلية ، فقد لا تجد العديد من المستأجرين محليًا.

ابدأ وكالة لبناء مواقع الويب

تساعدك أدوات عدم وجود التعليمات البرمجية في إنشاء العديد من أنواع تطبيقات الويب المختلفة. ماذا لو كان بإمكانك تقديم طلب يقدم تطبيقات أخرى؟ على سبيل المثال ، يمكنك إنشاء نظام أساسي يقوم بإنشاء صفحات ويب أساسية للأنشطة التجارية المحلية مثل المقاهي أو المصممون أو المستأجرون. تحتاج الأعمال الناجحة دائمًا إلى موقع ويب. يمكنك الإعلان عن تطبيقك بدون رمز للشركات الصغيرة أو البائعين المحليين. يمكن أن يكون تطبيقك مشابهًا لأعمال SaaS . حتى المؤسسين غير التقنيين يمكنهم إنشاء مثل هذا الموقع بدون رمز.

ليس من الصعب العثور على عملاء لمثل هذا التطبيق بدون رمز. يمكنك إرسال رسائل بريد إلكتروني باردة لتقديم خدماتك والنشر على LinkedIn للحصول على عملاء من خلال شبكتك الحالية. يمكنك استخدام الأنظمة الأساسية بدون رمز مثل Card أو Webflow لإنشاء مثل هذا النظام الأساسي. هذه فكرة عمل ناجحة يمكنك من خلالها تحقيق متوسط دخل شهري جيد أيضًا. يمكنك فرض رسوم على عملائك لبناء أنواع مختلفة من صفحات الويب.

ابدأ شركة لكتابة المحتوى

هل تريد أن تبدأ شركتك الخاصة؟ تساعدك أدوات عدم وجود التعليمات البرمجية هنا أيضًا! إذا كانت لديك مهارات محتوى جيدة وترغب في إنشاء شركة تقدم هذه الخدمات للآخرين ، فستحتاج إلى موقع ويب جيد يعلن عن عملك. بهذه الطريقة ، يمكن لعملائك المحتملين العثور عليك وإرسال رسائل إليك.

يمكنك إنشاء مواقع ويب أو تطبيقات ويب لمثل هذه الشركة باستخدام أدوات بدون تعليمات برمجية وأنظمة أساسية بدون تعليمات برمجية. يمكنك جعل مثل هذه الصفحة على شبكة الإنترنت بسيطة أو معقدة كما تريدها لتكون بدون رمز. إذا كنت توظف مواهبًا جديدة وتقبل المدفوعات من خلال صفحة الويب الخاصة بك ، فقد تحتاج إلى المزيد من الوظائف. ولكن إذا كنت تريد موقعًا أساسيًا يشرح ببساطة من أنت ويسوق شركتك ، فيمكنك إنشاء موقع ويب أبسط.

ابدأ منصة للتمويل الجماعي

يعد تطبيق الويب لمنصة التمويل الجماعي أحد تلك الشركات الناشئة الناجحة التي لا تحتوي على تعليمات برمجية والتي يمكنك التفكير في بنائها. بالنظر إلى أن قيمة اقتصاد التمويل الجماعي بلغت 10.2 مليار دولار على مستوى العالم في عام 2018 ومن المتوقع أن يتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2025 ، فهي فكرة تجارية محبوبة وناجحة. يستفيد الأشخاص من منصات التمويل الجماعي للعديد من الأشياء ، ويمكنك البقاء في صدارة منافسيك عن طريق إضافة المزيد من الميزات أو الخيارات لمستخدميك.

يمكنك إنشاء مثل هذا النظام الأساسي باستخدام أدوات بدون تعليمات برمجية. يمكن أن يكون هذا النظام الأساسي بدون رمز منتجًا مستقلاً يمكنك بيعه ، أو يمكنك دمجه مع منتج موجود بالفعل في عملك. من خلال واجهة مستخدم جيدة ، يمكنك زيادة وصول تطبيقك أيضًا.

ابدأ وكالة تسويق

تم بناء الإنترنت والعالم الرقمي حول أنواع مختلفة من المحتوى ، من الكتابة إلى الفيديو. الشيء الوحيد الذي تشترك فيه كل هذه الأشياء هو الحاجة إلى التسويق. لا يمكن حتى للمنتجات الأكثر جودة أن تعمل بشكل جيد دون أن يتم الترويج لها بشكل جيد. يمكنك بدء وكالة تسويق إذا شعرت أن هذا مكان يمكنك الازدهار فيه. مع الاستخدام المتزايد للمنصات الرقمية ، ستزداد أهمية التسويق. وكالة التسويق هي شركة ناشئة جيدة بدون رمز يمكنك إنشاؤها باستخدام أنظمة أساسية بدون تعليمات برمجية أو أدوات بدون تعليمات برمجية مثل AppMaster. بمجرد أن يكون لديك موقع للتواصل مع العملاء ، يمكنك أن تبدأ رحلتك التسويقية.

ابدأ منصة حجز الفنادق

يتوسع الطلب على إيجارات المنازل والاستوديوهات بسرعة ، كما يتضح من الشعبية الهائلة لـ Airbnb والعديد من الشركات الأخرى المماثلة. إذا كنت رجل أعمال تستمتع بالسفر ، فقد ترى فرصة لتطبيق نهج مماثل للفنادق. يمكنك إطلاق موقع ويب يبحث عن الفنادق في جميع أنحاء العالم وحجزها للمسافرين. أصبح هذا سهلاً بدون رمز.

في عام 2020 ، كان من المتوقع أن تبلغ قيمة السوق العالمي عبر الإنترنت لمنصات حجز الفنادق عبر الإنترنت ما يقرب من 518 مليار دولار . يمكن أن يكون إنشاء موقع إلكتروني لحجز الفنادق بدون رمز مشروعًا تجاريًا رائعًا مع مساحة للتوسع السريع. أصبح الأمر أسهل من خلال حقيقة أنك لن تحتاج إلى أي ترخيص أو مخزون. كل ما تحتاجه هو هاتف ذكي واتصال عبر الإنترنت ومحرك للنجاح. لإنشاء مثل هذا النظام الأساسي ، يمكنك الاستفادة من أدوات عدم وجود تعليمات برمجية.

إطلاق منصة دروس عبر الإنترنت

يمكنك إنشاء منصة تتيح للمدرسين أخذ دورات ودروس عبر الإنترنت بانتظام. توجد بالفعل العديد من هذه المنصات مثل Udemy أو Coursera. يمكنك إنشاء شيء مشابه أو إضافة لمسة فريدة إلى هذه الفكرة.

إذا كنت تمثل نشاطًا تجاريًا عبر الإنترنت يقدم خدمات معينة ، فيمكنك أيضًا إنشاء نظام أساسي يعلم المستخدمين كيفية استخدام خدماتك. اعتمادًا على المكانة التي تريد العمل معها ، يمكنك تخصيص التطبيق الخاص بك والعمل عليه. هذه فكرة عمل رائعة يمكنك إنشاؤها باستخدام أي أدوات بدون تعليمات برمجية أو أنظمة أساسية بدون تعليمات برمجية.

قم بإنشاء دورة عبر الإنترنت

هل أنت ماهر في أي مجال ، وتريد مشاركة معرفتك مع الآخرين؟ يمكنك استخدام منصات مثل YouTube لهذا الغرض وإنشاء مقاطع فيديو أو دورات عبر الإنترنت تقسم ما تقوم بتدريسه إلى شرائح أصغر. أو يمكنك استخدام أدوات عدم وجود رمز لإنشاء موقع ويب مخصص. يمنحك هذا فرصة أكبر لكسب المال من الدورات التدريبية عبر الإنترنت بدون رمز.

نظرًا لأن هذه هي الدورة التدريبية الخاصة بك ، يمكنك إنشاء دورات ومحتوى عبر الإنترنت وفقًا لراحتك وتشغيل تطبيقات الويب بمجرد الانتهاء. هذه طريقة رائعة لاستثمار مهاراتك وتقديم المعلومات التي لديك إلى الآخرين لتعلمها. يعد إنشاء الدورات التدريبية عبر الإنترنت بدون رمز أيضًا إنجازًا رائعًا يمكنك وضعه في سيرتك الذاتية.

ابدأ خدمة تحليل البيانات

البيانات متوفرة بكثرة في جميع أنحاء الإنترنت. إنها العملة الجديدة التي يجب على الشركات استخدامها بشكل صحيح لتحقيق أرباح أفضل. يمكن للشركات زيادة إنتاجيتها وفهمها لعملائها المحتملين من خلال تحليل جميع البيانات المتاحة لهم من خلال ملاحظات العملاء. في مثل هذا السيناريو ، ستكون منصة تحليل البيانات مع واجهة مستخدم جيدة بمثابة تغيير في اللعبة. إذا كانت لديك الموهبة والأدوات اللازمة لإجراء تحليلات تفصيلية ، أو إذا كنت تعمل لحسابهم الخاص في مجال التكنولوجيا والبيانات ، فيمكنك إنشاء خدمة تحليل بيانات لأنواع مختلفة من الشركات باستخدام أدوات بدون رمز ، تمامًا مثل منصة SaaS.

ابدأ منصة التعلم عبر الإنترنت

توجد بالفعل العديد من منصات أو مجتمعات التعلم عبر الإنترنت التي تقدم دورات عبر الإنترنت. زاد عدد الأشخاص الذين يستخدمون مثل هذه المنصات الرقمية للتعلم والتعليم مؤخرًا. يتعلم الناس الترميز والتكنولوجيا والرياضيات وغير ذلك الكثير عبر الإنترنت. قد يكون هذا أصعب من الأفكار الأخرى هنا ، حيث سيتعين عليك العثور على موارد جيدة يمكن للناس التعلم منها. يمكنك استخدام أدوات بدون رمز مثل AppMaster لإنشاء مثل هذا النظام الأساسي.

منصة التعلم عبر الإنترنت بدون رمز لديها إمكانات كبيرة لكسب الأرباح. وإذا كان بإمكانك إنشاء أداة مجتمعية سهلة الاستخدام ولديها تجربة مستخدم جيدة ، فسيجدها الناس مفيدة. يمكنك أيضًا التعامل مع موضوعات دراسية متخصصة معينة لجعل تطبيقك أكثر تشويقًا. هذه فكرة عمل جيدة لا تحتوي على كود يجب أن تفكر فيها إذا كنت تحب التعلم وترغب في إنشاء مكان حيث يمكن للعديد من الأشخاص اكتساب المعرفة معًا من خلال الدورات التدريبية عبر الإنترنت.

ابدأ مشروعًا لرعاية الأطفال

هل تحب الاطفال؟ وهل لديك وقت لتجنيبه؟ يمكنك بدء عمل تجاري لرعاية الأطفال عبر الإنترنت يعتني بالأطفال أثناء انشغال القائمين على رعايتهم. هذه فكرة عمل يتم تنفيذها بشكل أفضل في منطقة محلية ، حيث سيكون الناس على استعداد لترك أطفالهم معك إذا كانوا يعرفون من أنت. يمكنك إنشاء تطبيقات الويب أو مواقع الويب التي تعلن عن خدمات بدء التشغيل بدون رمز بمساعدة أدوات بدون تعليمات برمجية أو الأنظمة الأساسية بدون تعليمات برمجية. بهذه الطريقة ، يمكنك تسويق الخدمات التي تقدمها بطريقة أفضل.

ابدأ خدمة كتابة السيرة الذاتية

كل شخص يحتاج إلى سيرة ذاتية جيدة أثناء التقدم لوظيفة. هل لديك مجموعة المهارات لمساعدة الناس على إنشاء سير ذاتية جيدة؟ استفد من مواهبك وأنشئ خدمة كتابة السيرة الذاتية باستخدام العديد من الأدوات بدون تعليمات برمجية أو الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية. لست بحاجة إلى أن تكون على دراية جيدة بالبرمجة أو البرمجة لتقديم خدماتك ومواهبك للآخرين.

ابدأ منصة للصحة واللياقة البدنية

يهتم الأفراد جدًا بالحفاظ على صحتهم وعافيتهم. يمكن للأدوات أو الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية أن تتولى صناعة الصحة واللياقة البدنية من خلال إنشاء أي نوع من التطبيقات التي تساعد الأشخاص على تحقيق أهداف اللياقة البدنية الخاصة بهم. اعتمادًا على فكرة عدم وجود رمز تريد متابعتها ، هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها في هذه الصناعة.

يمكنك إنشاء تطبيقات ويب موجهة نحو التمرين تتيح للأشخاص التمرين وتتبع إجراءات التمرين الخاصة بهم. أو يمكنك إنشاء أداة بدون رمز تسمح للأشخاص بمعرفة عدد السعرات الحرارية التي أحرقوها في اليوم أو عدد الخطوات التي قطعوها. يمكنك إنشاء تطبيقات ويب وتطبيقات جوال وظيفية بالكامل للمستخدمين لديك باستخدام العديد من الأدوات بدون تعليمات برمجية مثل Hype-burst.

إطلاق تطبيق وصفة عضوية مدفوعة

هل تكمن موهبتك في صنع أطباق رائعة تهب عقول الناس؟ لماذا لا تشارك بعض وصفاتك الرائعة؟ يمكنك إنشاء تطبيق وصفة بدون رمز يتيح لك مشاركة وصفاتك مع الآخرين والحصول على أموال مقابل ذلك أيضًا. هذا هو بدء تشغيل جيد بدون رمز يمكنك إنشاؤه باستخدام أداة AppMaster no-code.

استنتاج

لقد تحدثنا هنا عن بعض الأفكار سهلة التنفيذ التي يمكن أن تساعدك على البدء في تطوير بدون كود. أحد أفضل الأشياء في عدم وجود رمز هو العدد الكبير من أدوات عدم وجود كود المتاحة لك لاستخدامها على الإنترنت. AppMaster هو واحد من هؤلاء ، وهو نظام أساسي فريد جديد بدون رمز يتيح لك إنشاء كود المصدر من البداية. لا داعي للقلق بشأن حقوق الملكية ، لأن الكود الذي تنشئه يخصك بالكامل!

لن تحتاج إلى أي مهارات ترميز إذا كنت ترغب في إنشاء تطبيق باستخدام AppMaster. يمكن أن يساعدك استخدام AppMaster في إنهاء مشاريع البرامج الخاصة بك بشكل أسرع وأفضل وأرخص من فريق البرنامج الكامل. يمكن لـ AppMaster إنشاء كود مصدر بلغة Go ؛ باستخدام هذا ، يمكنك إنشاء تطبيقات الويب ، وواجهات الهاتف المحمول ، والخلفية.

يمكن للمنصات الخالية من التعليمات البرمجية مثل AppMaster بث الحياة في أفكار عملك. لقد غيرت أدوات عدم وجود كود الطريقة التي نتعامل بها مع التكنولوجيا وتوفر المزيد من الفرص لأولئك الذين ليس لديهم مهارات الترميز. مع ثورة عدم وجود رمز ، كل ما يوقفك هو خيالك!