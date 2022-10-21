Teknik bir uygulama oluşturmak için tam eğitimli bir yazılım geliştiricisi olmanız gerektiği zamanlar geride kaldı. Kodsuz geliştirme, teknik bilgisi olmayan kurucuların tek bir kod satırı yazmadan ve çoğu programlama dili ve geleneksel kodlama ile ilişkili dik öğrenme eğrisiyle uğraşmadan uygulamalar oluşturmasını mümkün kılmıştır.

Çevrimiçi bir işletme büyüdükçe, hedef kitlesini etkileşimde tutmak için daha fazla web uygulamasına ve siteye ihtiyaçları olduğunu fark edebilir. İnternet çağında ürün veya hizmetinizin dijital ortamda olmaması birçok müşteriyi kaybetmenize neden olabilir. Kodsuz teknolojinin gelişiyle, programlama dilleri veya kodlama bilgisi olmadan bile kodsuz iş fikirlerinizi hayata geçirebilirsiniz.

Kodsuz araçların heyecan verici dünyasına giriyorsanız ve başlamak için projeler veya harika iş fikirleri oluşturmak istiyorsanız, burada derlediğimiz kodsuz fikirlerin bazılarını deneyebilirsiniz. Bu kodsuz iş fikirleri, çevrimiçi işiniz de başarılı kodsuz başlangıçlar arıyorsa sizin için yararlı olabilir. Ancak kodsuz yapabileceğimiz tüm harika şeylere girmeden önce, kodsuz şeyin gerçekte ne olduğuna bir bakalım.

kodsuz nedir?

Bugün oyundaki hemen hemen tüm çevrimiçi işletmeler, başarılı olmak için yazılımlarını çalışmalarına entegre etmelidir. Geleneksel kodlama tekniklerine aşina olmayanlar için bu zor olabilir. Kodsuz geliştirme platformları, teknik bilgisi olmayan kurucuların kendi başlarına uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Kodsuz araçlar veya platformlar, teknik olmayan kurucular ve uygulamalarını oluşturmak isteyen iş adamları için geleneksel geliştirmeye yaygın ve çekici bir alternatiftir.

Kodsuz, tek bir kod satırı yazmayı veya komut dosyası dillerine aşina olmayı içermeyen bir yazılım oluşturma ve kullanma yöntemidir. Kodsuz teknoloji, kurumsal kullanıcıların üretkenliklerini artırmak için veriye dayalı programlar tasarlamasına, bunlarla etkileşime girmesine ve kullanmasına olanak tanıyan self servis trendinin bir bileşenidir.

Kodsuz çalışmaların çoğu, mevcut bileşenlerden görsel olarak oluşturulmuş bir sürükle ve bırak arayüzü kullanılarak gerçekleştirilir. Bu çok daha hızlı uygulama geliştirme ile sonuçlanır. Kod gerektirmeyen araçlarla, geliştiricilerden oluşan bir yazılım ekibine veya her zaman görev başında olan teknoloji ve veri serbest çalışanlarına ihtiyaç duymayla ilgili ek yüklerin çoğunu ortadan kaldırabilirsiniz. Kodsuz, geliştirmeyi küçük işletmeler için çok daha erişilebilir hale getirir. Uygulamalar daha hızlı geliştirilebildiğinden, BT çalışanları diğer tüm bölümlerden gelen taleplerle dolup taşmaz. Yazılım geliştirme, kodsuz olarak çok hızlandırılabilir. Ayrıca değişiklik yapmayı kolaylaştırır. Herhangi bir işlevsellik değişikliği yapmak istiyorsanız, kodun tamamını yeniden yazmanız gerekmez. Herhangi bir kodsuz topluluğa katılarak kodsuz kullanmaya başlayabilirsiniz.

O nasıl çalışır?

Ad, kodsuz geliştirme sırasında tek bir kod satırının yazılmadığını gösterse de, bu doğru değildir. Kodsuz araçlar arka planda programlama kullanır, ancak kullanıcıları bununla uğraşmak zorunda kalmaz. Çevrimiçi iş kullanıcıları bu arka plan programlamasını göremez. Kodsuz geliştirme, düşük kodlu geliştirmeye benzer. Her ikisi de uygulamalar oluşturmak için görsel yönleri ve yazılımı yazmak ve test etmek için gereken temel araçları birleştiren bir platform kullanır.

Kullanıcılar sürükle ve bırak öğeleriyle istediklerini oluşturabilirler ve devam eden karmaşık prosedür soyutlanır. Gerçek kodlama gerçekleşmeden önce, kodsuz platform, uygulamanın nasıl çalışması gerektiğine dair temel bir model oluşturur. Bu, işlevselliğini tanımlar. Kodsuz uygulama geliştirildikten sonra test edilir ve ardından dağıtılabilir.

Artık no-code'un ne olduğu ve nasıl çalıştığı hakkında iyi bir fikriniz olduğuna göre, fikirlerinizi onunla oluşturmaya geçebilirsiniz! Kodsuz inşa etmekten heyecan duyuyor, ancak fikir eksikliğiyle mi karşı karşıyasınız? Merak etme; seni koruduk. Hızla oluşturabileceğiniz bu kod gerektirmeyen iş fikirlerinden bazılarına göz atın. Kendinize biraz pratik yapmak için bu mevcut iş fikirlerinin temel bir versiyonunu oluşturabilir veya kodsuz başarılı başlangıçlar yapmak için onlara benzersiz bir dokunuş katabilirsiniz!

Bir blog başlatın

Bloglama, kodsuz içerik pazarlamacıları için harika bir seçenektir. Ancak bu, tutarlı bir çalışma gerektiren bir çabadır. Bloglama, işletmenizin erişimini artırmanıza da yardımcı olabilir. Reklamlar, bağlantılar ve bağışlar yoluyla çevrimiçi para kazanmayı bekleyebilirsiniz. Bunlar size iyi bir ortalama aylık gelir sağlayabilir. Kitlenizi artırmak ve yazdıklarınızdan haberdar olmalarını sağlamak için içeriklerinizi tanıtan bir sosyal medya hesabına sahip olabilirsiniz.

Orada birçok blog kaynağı var ve başlamak için kodsuz araçları ve Ghost, WordPress, Medium ve daha fazlası gibi kodsuz platformları kullanabilirsiniz. Bunların hiçbiri tek satır kod yazmanızı gerektirmez, ancak bloglarınızı yayınlamak için web sitenizi kolayca oluşturabilirsiniz. İyi bir bloga sahip olmak aynı zamanda çevrimiçi işletme hizmetlerinde reklamını yapabileceğiniz bir şeydir.

Bir podcast başlatın

Spotify gibi çevrimiçi platformların podcast oluşturmayı ve paylaşmayı kolaylaştırmasıyla podcast'ler popüler bir trend haline geldi. En çok para kazanan şirket olmasa bile, zaman ve çaba harcamaya hazırsanız, podcasting için başarılı bir iş stratejisi vardır. Nakit kazanmaya başlamadan önce podcast'inizin makul ölçüde ünlü olmasını beklemeniz gerekebilir.

Podcast'ler, bilgi zenginliğinizi istekli bir kitleyle paylaşmanın harika bir yoludur. Podcast'inizi oluşturmak, düzenlemek ve kaydetmek için kodsuz araçları veya Descript veya Spotify gibi kodsuz programları kullanabilirsiniz. Aynı şeyin daha fazla barındırılması, kodsuz araçlarda veya Transistor veya Captivate gibi kodsuz platformlarda yapılabilir.

Çevrimiçi bir topluluk başlatın

Dijital bir topluluk oluşturmak, benzer düşünen bireyleri bir araya getirmenin harika bir yoludur. Çevrimiçi olarak böyle bir yan iş oluşturmak ve çevrimiçi para kazanmak istiyorsanız, katılmak için en iyi çevrimiçi forumları belirlemelisiniz. Ayrıca çevrimiçi bir gruba katılımınızı nasıl paraya çevireceğinizi de bilmeniz gerekecektir. Belirli bir konu hakkında tutkuluysanız, özellikle çevrimiçi topluluğunuz için bir başlangıç noktası olarak kullanabilirsiniz.

Bir dijital topluluk, mallarınızı ve ayrıca bir ücret karşılığında bağlı kuruluş bağlantılarını tanıtmak için de kullanılabilir. Reklam yayınlayabilir ve üyeliği çevrimiçi topluluğunuza satabilirsiniz. İnternette bir topluluk oluşturabilir ve markalı materyaller için para kazanabilirsiniz. Bunların hepsi, iyi kod içermeyen araçların yardımıyla yapılabilir. Kodsuz araçlarınızla kodsuz bir topluluk bile oluşturabilirsiniz!

Bir E-ticaret mağazası başlatın

Bir web sitesi oluşturmak istediğiniz bir ürün grubunuz olabilir. Bu, kullanıcılarınızın işini kolaylaştırır. Ancak bir web sitesi oluşturmak genellikle kodlama gerektirir. İster fiziksel ürünler, ister çevrimiçi ürünler olsun, ürününüzü satmak için kodsuz bir yaklaşımla gidebilirsiniz. Shopify, Wix veya Webflow gibi platformları seçebilirsiniz. Envanter ve satışları yönetirken önemli olan siteniz için iyi bir arka uç oluşturmanıza yardımcı olurlar.

Gumroad ve Patreon gibi kodsuz servisler yardımıyla dijital ürünlerinizi satabilirsiniz. Bu kodsuz platformlar, çevrimiçi eğitim, elektronik edebiyat, sanal sanat, şablonlar, yazılım ürünleri ve daha fazlası gibi şeyler için bir platform oluşturmanıza olanak tanır.

Bir flört uygulaması başlatın

İnsanlar her zaman internete bağlanmanın yollarını ararlar ve bir flört uygulaması gelir elde etmenin iyi bir yoludur. İnsanlarla tanışmak için en çok beğenilen yalnızca mobil işletmeler arasında yer almaktadır. Aslında, çevrimiçi flört pazarının 2020'de 7,35 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor ve 2028 yılına kadar 10,87 milyar dolara çıkacağı tahmin ediliyor. Bu, flört uygulamalarının ne kadar popüler olduğunu açıkça göstermektedir.

Belirli bir alanı veya topluluğu hedefleyen flört uygulamaları var ve bazıları insanlarla platonik olarak da bağlantı kurmak için seçenekler sunuyor. Çevrimiçi pazarda fırtınalar estirebilecek bir flört uygulaması oluşturmak için kodsuz platformları kullanabilirsiniz. Bu alanda zaten çok sayıda rakip olduğundan, kodsuz iş fikrinizi bir şekilde farklı kılmaya çalışmalısınız. Bu tür kodsuz uygulamalar, potansiyel müşterilerin onlar hakkında ne düşündüklerine bağlı olarak başarılı veya başarısız olabileceğinden, kullanıcı arayüzü tasarımı ve kullanım kolaylığı gibi yönlere daha fazla odaklanmaya çalışmalısınız.

Bir iş panosu başlatın

Büyük miktarda nakit üretebilecek basit, kodsuz bir işletme kurmak istiyorsanız, iş panosu endüstrisine gitmelisiniz. Tek yapmanız gereken bir konsept bulmak ve bir platform seçmek. Ardından bir ödeme kanalı bağlayabilirsiniz, böylece işverenler panonuza fırsatlar gönderebilir ve bireyler hesap oluşturup özgeçmiş ekleyebilir. Şimdi bile, bazı iş forumları, görüştükleri her başvuru sahibi için işe alım yöneticilerini ücretlendiriyor.

İş portallarınızı istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Farklı kitlelere hitap ederek ve güncel konuların ve sektörlerin zirvesinde kalarak, kodsuz araçlar veya kodsuz platformlar kullanarak iş ilan panonuzun diğerlerinden farklı olmasını sağlayabilirsiniz.

Bir kiralama işi başlatın

Evde oturup toz toplayan bir sürü eşyanız mı var? Kiralamayı deneyebilirsiniz! Kod gerektirmeyen araçlarla basit bir web arayüzü oluşturun ve eşyalarınızı kiralayın. Bu kitaplardan kamp malzemelerine kadar her şey olabilir. Bu sadece evinizde kullanılmayan eşyaları kullanmanın iyi bir yolu değil, aynı zamanda pasif gelir elde etmek için de iyi bir yöntem olabilir.

Eşyalarınızı ne kadar uzağa kiralamak veya yerel tutmak istediğinize karar verebilirsiniz. Böyle kodsuz bir iş fikrine başlamadan önce, kiraladığınız şeyin gerekliliği konusunda bazı temel araştırmalar yapmalısınız. Örneğin, kiralamak istediğiniz belirli su sporları ekipmanınız varsa ancak dağlık bir bölgede yaşıyorsanız, yerel olarak pek çok kiracı bulamayabilirsiniz.

Bir web sitesi oluşturma ajansı başlatın

Kodsuz araçlar, birçok farklı türde web uygulaması oluşturmanıza yardımcı olur. Ya başka uygulamalar yapan bir uygulama yapabilseydiniz? Örneğin, kafeler, şekillendiriciler veya kiracılar gibi yerel işletmeler için temel web sayfaları oluşturan bir platform oluşturabilirsiniz. Başarılı işletmelerin her zaman bir web sitesine ihtiyacı vardır. Kodsuz uygulamanızın reklamını küçük işletmelere veya yerel satıcılara yapabilirsiniz. Uygulamanız bir SaaS işine benzer olabilir. Teknik bilgisi olmayan kurucular bile böyle bir siteyi kodsuz oluşturabilirler.

Böyle kodsuz bir uygulama için müşteri bulmak zor değil. Hizmetlerinizi sunmak için soğuk e-postalar gönderebilir ve mevcut ağınız üzerinden müşteri kazanmak için LinkedIn'de yayınlayabilirsiniz. Böyle bir platform oluşturmak için Card veya Webflow gibi kodsuz platformları kullanabilirsiniz. Bu, iyi bir ortalama aylık gelir elde edebileceğiniz başarılı bir iş fikridir. Farklı türde web sayfaları oluşturmak için müşterilerinizden ücret alabilirsiniz.

Bir içerik yazma şirketi kurun

Kendi şirketinizi mi kurmak istiyorsunuz? Kodsuz araçlar burada da size yardımcı olur! İyi içerik becerileriniz varsa ve bu hizmetleri başkalarına sunan bir şirket kurmak istiyorsanız, işinizin reklamını yapan iyi bir web sitesine ihtiyacınız olacak. Bu sayede potansiyel müşterileriniz sizi bulabilir ve size mesaj gönderebilir.

Kodsuz araçlar ve kodsuz platformlar kullanarak böyle bir şirket için web siteleri veya web uygulamaları oluşturabilirsiniz. Böyle bir web sayfasını istediğiniz kadar basit veya karmaşık hale getirerek kodsuz yapabilirsiniz. Yeni yetenekleri işe alıyorsanız ve web sayfanız üzerinden ödeme kabul ediyorsanız, biraz daha işlevselliğe ihtiyacı olabilir. Ancak, sadece kim olduğunuzu açıklayan ve şirketinizi pazarlayan basit bir web sitesi istiyorsanız, daha basit bir site oluşturabilirsiniz.

Bir kitle fonlaması platformu başlatın

Kitle fonlaması platformu için bir web uygulaması, oluşturmayı düşünebileceğiniz başarılı kodsuz girişimlerden biridir. Kitle fonlaması ekonomisinin 2018'de küresel olarak 10.2 milyar dolar değerinde olduğu ve 2025 yılına kadar üç katına çıkacağı tahmin edildiğinde, bu çok beğenilen ve başarılı bir iş fikri. İnsanlar kitle fonlaması platformlarını birçok şey için kullanır ve kullanıcılarınız için daha fazla özellik veya seçenek ekleyerek rekabette zirvede kalabilirsiniz.

Kodsuz araçları kullanarak böyle bir platform oluşturabilirsiniz. Böyle bir kodsuz platform, satabileceğiniz bağımsız bir ürün olabilir veya işletmenizin halihazırda sahip olduğu mevcut bir ürünle entegre edebilirsiniz. İyi bir kullanıcı arayüzü ile uygulamanızın erişimini de artırabilirsiniz.

Bir pazarlama ajansı başlatın

İnternet ve dijital dünya, yazıdan videoya kadar çeşitli içerik türleri üzerine inşa edilmiştir. Tüm bunların ortak noktalarından biri de pazarlama ihtiyacıdır. En kaliteli ürünler bile iyi tanıtılmadan başarılı olamaz. Bunun gelişebileceğiniz bir niş olduğunu düşünüyorsanız, bir pazarlama ajansı başlatabilirsiniz. Dijital platformların artan kullanımı ile pazarlamanın önemi artacaktır. Bir pazarlama ajansı, kodsuz platformlar veya AppMaster gibi kodsuz araçlar kullanarak oluşturabileceğiniz kodsuz iyi bir başlangıçtır. Müşterilerle bağlantı kuracak bir siteniz olduğunda, pazarlama yolculuğunuza başlayabilirsiniz.

Bir otel rezervasyon platformu başlatın

Airbnb'nin ve bu tür diğer sayısız işletmenin muazzam popülaritesinin kanıtladığı gibi, ev ve stüdyo kiralama talebi hızla artıyor. Seyahat etmeyi seven bir iş insanıysanız, benzer bir yaklaşımı otellere uygulama şansı görebilirsiniz. Dünyanın her yerindeki otelleri arayan ve gezginler için rezervasyon yapan bir web sitesi açabilirsiniz. Bu, kod gerektirmeden kolaylaştırılmıştır.

2020'de, çevrimiçi otel rezervasyon platformları için küresel çevrimiçi pazarın 518 milyar dolara yakın olması bekleniyordu. Kodsuz bir otel rezervasyon web sitesi kurmak, hızlı genişlemeye olanak tanıyan büyüleyici bir iş girişimi olabilir. Herhangi bir lisansa veya envantere ihtiyacınız olmayacağı gerçeği ile kolaylaştırılmıştır. Tek ihtiyacınız olan bir akıllı telefon, çevrimiçi bağlantı ve başarılı olmak için gereken dürtü. Böyle bir platform oluşturmak için kodsuz araçlardan yararlanabilirsiniz.

Çevrimiçi bir sınıf platformu başlatın

Eğitmenlerin düzenli olarak çevrimiçi kurslar ve dersler almasını sağlayan bir platform oluşturabilirsiniz. Udemy veya Coursera gibi birçok platform zaten var. Benzer bir şey yaratabilir veya bu fikre benzersiz bir dokunuş ekleyebilirsiniz.

Belirli hizmetler sunan çevrimiçi bir işletmeyseniz, kullanıcılarınıza hizmetlerinizi nasıl kullanacaklarını öğreten bir platform da oluşturabilirsiniz. Çalışmak istediğiniz nişe bağlı olarak, uygulamanızı özelleştirebilir ve üzerinde çalışabilirsiniz. Bu, herhangi bir kodsuz araç veya kodsuz platform kullanarak oluşturabileceğiniz harika bir iş fikridir.

Çevrimiçi bir kurs oluşturun

Herhangi bir sektörde yetenekli misiniz ve bilginizi başkalarıyla paylaşmak istiyor musunuz? Bunun için YouTube gibi platformları kullanabilir ve öğrettiklerinizi daha küçük bölümlere ayıran videolar veya çevrimiçi kurslar oluşturabilirsiniz. Veya kişiselleştirilmiş bir web sitesi oluşturmak için kod içermeyen araçları kullanabilirsiniz. Bu size kodsuz çevrimiçi kurslarınızdan daha fazla para kazanma şansı verir.

Kursunuz olduğu için size uygun çevrimiçi kurslar ve içerikler oluşturabilir ve işiniz bittiğinde web uygulamalarınızı başlatabilirsiniz. Bu, becerilerinizden para kazanmanın ve sahip olduğunuz bilgileri başkalarının öğrenmesi için ortaya koymanın harika bir yoludur. Kodsuz çevrimiçi kurslarınızı oluşturmak, özgeçmişinize koyabileceğiniz etkileyici bir başarıdır.

Bir veri analizi hizmeti başlatın

Veriler internetin her yerinde bol miktarda bulunur. İşletmelerin daha iyi kar elde etmek için doğru şekilde kullanması gereken yeni para birimidir. İşletmeler, müşteri geri bildirimleri aracılığıyla kendilerine sunulan tüm verileri analiz ederek üretkenliklerini ve potansiyel müşterilerini anlamalarını artırabilir. Böyle bir senaryoda, iyi bir kullanıcı arayüzüne sahip bir veri analiz platformu oyunun kurallarını değiştirecektir. Ayrıntılı analizler yapmak için yetenek ve araçlara sahipseniz veya teknoloji ve veri serbest çalışanıysanız, tıpkı bir SaaS platformu gibi kodsuz araçlar kullanarak farklı türdeki işletmeler için bir veri analizi hizmeti oluşturabilirsiniz.

Çevrimiçi bir öğrenme platformu başlatın

Çevrimiçi kurslar sağlayan birkaç çevrimiçi öğrenme platformu veya topluluğu zaten mevcuttur. Bu tür dijital platformları öğrenmek ve eğitmek için kullananların sayısı son zamanlarda arttı. İnsanlar kodlamayı , teknolojiyi, matematiği ve çok daha fazlasını çevrimiçi olarak öğreniyor . İnsanların öğrenebileceği iyi kaynaklar bulmanız gerekeceğinden, buradaki diğer fikirlerden daha zor olabilir. Böyle bir platform oluşturmak için AppMaster gibi kodsuz araçları kullanabilirsiniz.

Kod gerektirmeyen bir çevrimiçi öğrenme platformu, size kazanç sağlamak için büyük bir potansiyele sahiptir. Ve kullanımı kolay ve iyi bir UX'e sahip bir topluluk aracı oluşturabilirseniz, insanlar bunu faydalı bulacaktır. Uygulamanızı daha ilginç hale getirmek için belirli niş çalışma konularına da başvurabilirsiniz. Bu, öğrenmeyi seviyorsanız ve çevrimiçi kurslar aracılığıyla birçok kişinin birlikte bilgi edinebileceği bir yer oluşturmak istiyorsanız göz önünde bulundurmanız gereken kodsuz iyi bir iş fikridir.

Bir çocuk bakımı işi başlatın

Çocuklar sever misiniz? Ve boş zamanınız var mı? Bakıcıları meşgulken çocuklara bakan çevrimiçi bir çocuk bakımı işine başlayabilirsiniz. Bu, en iyi yerel bir bölgede uygulanan bir iş fikridir, çünkü insanlar kim olduğunuzu bilirlerse çocuklarını size bırakmaya istekli olacaklardır. Kodsuz araçların veya kodsuz platformların yardımıyla kodsuz girişiminizin hizmetlerinin reklamını yapan web uygulamaları veya web siteleri oluşturabilirsiniz. Bu sayede sunduğunuz hizmetleri daha iyi bir şekilde pazarlayabilirsiniz.

Bir özgeçmiş yazma hizmeti başlatın

Bir işe başvururken herkesin iyi bir özgeçmişe ihtiyacı vardır. İnsanların iyi özgeçmişler oluşturmasına yardımcı olacak becerilere sahip misiniz? Yeteneklerinizi kullanın ve birçok kodsuz araç veya kodsuz platformla bir özgeçmiş yazma hizmeti oluşturun. Hizmetlerinizi ve yeteneklerinizi başkalarına sunmak için kodlama veya programlama konusunda bilgili olmanıza gerek yok.

Bir sağlık ve fitness platformu başlatın

Bireyler sağlıklarını ve zindeliklerini korumakla çok ilgilenirler. Kodsuz araçlar veya platformlar, insanların fitness hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olan her türlü uygulamayı oluşturarak sağlık ve fitness endüstrisini devralabilir. Hangi kodsuz fikri takip etmek istediğinize bağlı olarak, bu sektörde yapabileceğiniz birçok şey var.

İnsanların egzersiz yapmasına ve egzersiz rutinlerini izlemesine olanak tanıyan egzersiz odaklı web uygulamaları oluşturabilirsiniz. Veya insanların bir günde kaç kalori yaktıklarını veya kaç adım attıklarını görmelerini sağlayan kodsuz bir araç oluşturabilirsiniz. Hype-burst gibi kodsuz birçok araç ile kullanıcılarınız için tamamen işlevsel web ve mobil uygulamalar oluşturabilirsiniz.

Ücretli bir üyelik tarifi uygulaması başlatın

Yetenekleriniz insanların aklını başından alan harika yemekler yapmakta mı yatıyor? Neden harika tariflerinden bazılarını paylaşmıyorsun? Tariflerinizi başkalarıyla paylaşmanıza ve bunun için ödeme almanıza olanak tanıyan kodsuz bir tarif uygulaması oluşturabilirsiniz. Bu, AppMaster kodsuz aracıyla oluşturabileceğiniz kodsuz iyi bir başlangıçtır.

Çözüm

Burada, kodsuz geliştirmeye başlamanıza yardımcı olabilecek, uygulaması kolay bazı fikirlerden bahsettik. Kodsuz uygulamanın en iyi yanlarından biri, internette kullanabileceğiniz çok sayıda kodsuz araç olmasıdır. AppMaster bunlardan biridir ve sıfırdan kaynak kodu oluşturmanıza izin veren benzersiz, yeni, kodsuz bir platformdur. Oluşturduğunuz kod tamamen size ait olduğu için sahiplik hakları konusunda endişelenmenize gerek yok!

AppMaster ile uygulama oluşturmak istiyorsanız herhangi bir kodlama becerisine ihtiyacınız olmayacak. AppMaster'ı kullanmak, yazılım projelerinizi eksiksiz bir yazılım ekibinden daha hızlı, daha iyi ve daha ucuza tamamlamanıza yardımcı olabilir. AppMaster, Go dilinde kaynak kodu oluşturabilir; bununla web uygulamaları, mobil uygulamalar ve arka uç oluşturabilirsiniz.

AppMaster gibi kod gerektirmeyen platformlar, iş fikirlerinize hayat verebilir. Kodsuz araçlar, teknolojiye yaklaşım biçimimizi değiştirdi ve kodlama becerisine sahip olmayanlar için daha fazla fırsat sağladı. Kodsuz devrim ile sizi durduran tek şey hayal gücünüz!