Há muito tempo que já não se trabalhava com software para se criar uma aplicação técnica. O desenvolvimento sem código tornou possível aos fundadores não técnicos criar aplicações sem escrever uma única linha de código e sem lidar com a curva de aprendizagem íngreme associada à maioria das linguagens de programação e codificação tradicional.

À medida que um negócio em linha se expande, pode aperceber-se de que precisam de mais aplicações e sites na Web para manter o seu público envolvido. Na era da Internet, não ter o seu produto ou serviço no espaço digital pode resultar em perdas para muitos clientes. Com o advento da ausência de código, pode dar vida às suas ideias de negócio sem código, mesmo sem linguagens de programação ou conhecimentos de codificação.

Se estiver a entrar no excitante mundo das ferramentas sem código e quiser construir projectos ou grandes ideias comerciais para começar, pode experimentar algumas das ideias sem código que compilámos aqui. Estas ideias de negócios sem código podem ser-lhe úteis se o seu negócio online também estiver à procura de arranques sem código bem sucedidos. Mas antes de entrarmos em todas as coisas fixes que podemos fazer com no-code, vamos dar uma vista de olhos ao que realmente é no-code.

O que é a "não-código"?

Quase todas as empresas em linha hoje em dia têm de integrar software no seu funcionamento para terem sucesso. Isto pode ser difícil para aqueles que não estão familiarizados com as técnicas tradicionais de codificação. As plataformas de desenvolvimento sem código permitem aos fundadores não técnicos criar aplicações por conta própria. Ferramentas ou plataformas sem código são uma alternativa prevalecente e apelativa ao desenvolvimento tradicional para fundadores não técnicos e empresários que queiram criar as suas aplicações.

O no-code é um método de criação e utilização de software que não envolve a escrita de uma única linha de código ou familiaridade com as linguagens de scripting. A tecnologia sem código é uma componente da tendência do self-service, que permite aos utilizadores empresariais conceber, interagir com, e utilizar programas orientados por dados para aumentar a sua produtividade.

A maioria dos no-code é realizada utilizando uma interface de arrastar e largar que é visualmente construída a partir de componentes existentes. Isto resulta num desenvolvimento de aplicações muito mais rápido. Com ferramentas sem código, é possível eliminar a maior parte das despesas gerais associadas à necessidade de uma equipa de programadores de software ou de freelancers de tecnologia e dados em serviço a toda a hora. O não-código torna o desenvolvimento muito mais acessível às pequenas empresas. Como as aplicações podem ser desenvolvidas mais rapidamente, os funcionários de TI não são inundados com exigências de todas as outras divisões. O desenvolvimento de software pode ser muito mais acelerado sem código. Também torna as alterações mais fáceis. Se quiser fazer quaisquer alterações de funcionalidade, não precisa de reescrever todo o código. Pode começar sem código, juntando-se a qualquer comunidade sem código.

Como é que funciona?

Embora o nome indique que nem uma única linha de código é escrita durante o desenvolvimento sem código, isto não é verdade. As ferramentas sem código utilizam programação nos bastidores, mas os seus utilizadores não terão de lidar com isto. Os utilizadores empresariais em linha não podem ver esta programação de fundo. O desenvolvimento sem código é semelhante ao desenvolvimento de código baixo. Ambos utilizam aspectos visuais para criar aplicações, bem como uma plataforma que combina ferramentas fundamentais necessárias para escrever e testar software.

Os utilizadores podem criar o que quiserem com elementos de arrastar e largar, e o procedimento complicado que se segue é abstraído. Antes que a codificação real aconteça, a plataforma sem código cria um modelo básico de como a aplicação deve funcionar. Isto define a sua funcionalidade. Uma vez desenvolvida a aplicação sem código, esta é testada e depois pode ser implantada.

Agora que tem uma boa ideia sobre o que é "no-code" e como funciona, pode passar à construção das suas ideias com ela! Está entusiasmado por construir sem código mas enfrentando uma falta de ideias? Não se preocupe; temos a sua cobertura. Veja algumas destas ideias de negócios sem código que pode construir rapidamente. Pode construir uma versão básica destas ideias de negócio existentes para se dar a si próprio alguma prática, ou pode dar-lhes uma reviravolta única para as tornar bem sucedidas em startups sem código!

Comece um blogue

O blogging é uma óptima opção para comerciantes de conteúdos sem código. No entanto, este é um esforço que requer um trabalho consistente. Os blogues também podem ajudá-lo a aumentar o alcance do seu negócio. Pode prever ganhar dinheiro online através de anúncios, links, e doações. Estes podem dar-lhe um rendimento mensal médio decente. Para aumentar o seu público e mantê-lo actualizado sobre o que escreve, pode ter uma conta nos meios de comunicação social promovendo o seu conteúdo.

Existem muitos recursos de blogging disponíveis por aí, e pode utilizar ferramentas sem código e plataformas sem código como Ghost, WordPress, Medium, e muito mais para começar. Nenhum destes requer que escreva uma única linha de código, no entanto pode criar o seu website facilmente para publicar os seus blogs. Ter um bom blog é também algo que pode anunciar nos seus serviços comerciais online.

Iniciar um podcast

Com plataformas online como Spotify a facilitar a criação e partilha de podcasts, os podcasts tornaram-se uma tendência popular. Existe uma estratégia comercial de sucesso para podcasting se estiver preparado para investir tempo e esforço, mesmo que não seja o maior criador de dinheiro. Poderá ter de esperar até que o seu podcast se torne razoavelmente famoso antes de poder começar a ganhar dinheiro.

Os podcasts são uma óptima forma de partilhar a sua riqueza de informação com um público ávido. Pode utilizar ferramentas sem código ou programas sem código, como Descritores ou Spotify para criar, editar e gravar o seu podcast. O alojamento adicional do mesmo pode ser feito em ferramentas sem código ou plataformas sem código como Transistor ou Captivate.

Iniciar uma comunidade online

A construção de uma comunidade digital é uma óptima forma de reunir indivíduos com os mesmos interesses. Deve identificar os melhores fóruns online para aderir se quiser criar um tal negócio paralelo online e ganhar dinheiro online. Terá também de saber como converter a sua participação num grupo online em dinheiro. Se for apaixonado por um determinado tópico, em particular, poderá usá-lo como ponto de partida para a sua comunidade online.

Uma comunidade digital também pode ser utilizada para promover os seus bens, bem como links de afiliação em troca de uma taxa. Pode fazer anúncios e vender a filiação à sua comunidade online. Pode criar uma comunidade na Internet e obter dinheiro para material de marca. Tudo isto pode ser feito com a ajuda de boas ferramentas sem código. Pode até construir uma comunidade sem código com as suas ferramentas sem código!

Comece uma loja de comércio electrónico

Poderá ter uma linha de produtos para a qual deseja construir um website. Isto torna-o mais fácil para os seus utilizadores. Mas a criação de um sítio web requer geralmente uma codificação. Pode optar por uma abordagem sem código para vender o seu produto, quer se trate de bens físicos ou bens em linha. Pode escolher plataformas como Shopify, Wix, ou Webflow. Elas ajudam-no a criar um bom backend para o seu site, o que é importante enquanto trata do inventário e das vendas.

Pode vender os seus produtos digitais com a ajuda de serviços sem código, como Gumroad e Patreon. Estas plataformas sem código permitem-lhe criar uma plataforma para coisas como educação online, literatura electrónica, arte virtual, templates, produtos de software, e muito mais.

Iniciar uma aplicação de encontros

As pessoas estão sempre à procura de formas de ligação na Internet, e uma aplicação de encontros é uma boa forma de gerar rendimentos. Encontra-se entre as empresas móveis mais apreciadas para conhecer pessoas. De facto, o mercado de encontros online foi estimado em 7,35 mil milhões de dólares em 2020, e em 2028, prevê-se que aumente para 10,87 mil milhões de dólares. Isto mostra claramente quão populares são as aplicações de encontros.

Existem aplicações de encontros dirigidas a um nicho ou comunidade específicos, e algumas delas oferecem opções para se ligarem também platonicamente a pessoas. Pode-se usar plataformas sem código para criar uma aplicação de datação que pode levar o mercado online à tormenta. Uma vez que já existem muitos concorrentes neste campo, deve tentar tornar a sua ideia de negócio sem código distinta, de uma forma ou de outra. Uma vez que tais aplicações sem código podem ter sucesso ou falhar com base no que os potenciais clientes sentem sobre elas, deve tentar concentrar-se mais em aspectos como a concepção da interface do utilizador e a facilidade de utilização.

Iniciar um quadro de trabalho

Se quiser construir uma simples empresa sem código que possa gerar uma grande quantidade de dinheiro, deve ir para a indústria de emprego. Tudo o que precisa de fazer é criar um conceito e escolher uma plataforma. Depois pode ligar um canal de pagamento para que os empregadores possam publicar oportunidades no seu quadro, e os indivíduos podem criar contas e adicionar um currículo. Mesmo agora, certos fóruns de emprego cobram a contratação de gestores para cada candidato que entrevistam.

Pode personalizar os seus portais de emprego como quiser. Apelando a diferentes multidões e mantendo-se no topo dos tópicos e indústrias, pode fazer com que o seu portal de emprego se destaque do resto, utilizando ferramentas sem código ou plataformas sem código.

Comece um negócio de aluguer

Tem uma abundância de coisas sentadas em casa, a apanhar pó? Pode tentar alugá-lo! Crie uma interface web simples com ferramentas sem código, e alugue as suas coisas. Isto pode ser qualquer coisa, desde livros a equipamento de campismo. Não só é uma boa forma de utilizar artigos não utilizados em sua casa, como também pode ser um bom método para obter algum rendimento passivo.

Pode decidir até que ponto está disposto a alugar as suas coisas ou mantê-las locais. Antes de iniciar uma ideia comercial sem código, deverá fazer alguma pesquisa básica sobre a necessidade do que está a alugar. Por exemplo, se tiver material náutico específico que queira alugar, mas viver numa zona montanhosa, poderá não encontrar muitos locatários localmente.

Iniciar uma agência de construção de websites

Ferramentas sem código ajudam-no a criar muitos tipos diferentes de aplicações web. E se pudesse fazer uma aplicação que fizesse outras aplicações? Por exemplo, pode criar uma plataforma que cria páginas web básicas para empresas locais como cafés, estilistas, ou locatários. As empresas bem sucedidas precisam sempre de um sítio web. Pode anunciar a sua aplicação sem código a pequenas empresas ou vendedores locais. A sua aplicação pode ser semelhante a uma empresa SaaS. Mesmo os fundadores não técnicos podem criar um site deste tipo sem código.

Não é difícil encontrar clientes para uma tal aplicação sem código. Pode enviar emails frios para oferecer os seus serviços e publicar no LinkedIn para obter clientes através da sua rede existente. Pode utilizar plataformas sem código como Card ou Webflow para criar uma tal plataforma. Esta é uma ideia de negócio bem sucedida a partir da qual também pode fazer uma boa média de receitas mensais. Pode cobrar aos seus clientes taxas pela construção de diferentes tipos de páginas web.

Iniciar uma empresa de redacção de conteúdos

Quer criar a sua própria empresa? As ferramentas sem código também o ajudam aqui! Se tiver boas competências de conteúdo e quiser criar uma empresa que ofereça estes serviços a outros, precisará de um bom website que faça publicidade ao seu trabalho. Desta forma, os seus potenciais clientes poderão encontrá-lo e enviar-lhe mensagens.

Pode criar websites ou aplicações web para uma tal empresa utilizando ferramentas sem código e plataformas sem código. Pode tornar uma página web deste tipo tão simples ou complicada como precisa para ser sem código. Se estiver a contratar novos talentos e a aceitar pagamentos através da sua página web, poderá necessitar de mais algumas funcionalidades. Mas se quiser um website básico que simplesmente explique quem é e comercialize a sua empresa, então pode criar um site mais simples.

Iniciar uma plataforma de crowdfunding

Uma aplicação web para uma plataforma de crowdfunding é uma daquelas inicializações sem código de sucesso que pode considerar construir. Dado que a economia para o crowdfunding foi avaliada em 10,2 mil milhões de dólares globalmente em 2018 e prevê-se que triplique até 2025, é uma ideia empresarial bem sucedida e bem sucedida. As pessoas fazem uso de plataformas de crowdfunding para muitas coisas, e pode manter-se no topo da sua concorrência acrescentando mais características ou opções para os seus utilizadores.

Pode criar uma plataforma deste tipo utilizando ferramentas sem código. Uma tal plataforma sem código pode ser um produto independente que pode vender, ou pode integrá-la com um produto existente que o seu negócio já possui. Com uma boa interface de utilizador, pode também aumentar o alcance da sua aplicação.

Iniciar uma agência de marketing

A Internet e o mundo digital são construídos em torno de vários tipos de conteúdos, desde a escrita ao vídeo. Uma coisa que tudo isto tem em comum é a necessidade de marketing. Nem mesmo os produtos de maior qualidade podem fazer bem sem serem bem promovidos. Pode-se criar uma agência de marketing se se sentir que se trata de um nicho em que se pode prosperar. Com a crescente utilização de plataformas digitais, o marketing irá aumentar a sua importância. Uma agência de marketing é um bom arranque sem código que pode criar utilizando plataformas sem código ou ferramentas sem código como o AppMaster. Uma vez que tenha um site para se ligar aos clientes, poderá iniciar a sua viagem de marketing.

Iniciar uma plataforma de reserva de hotel

A procura de aluguer de casas e estúdios está a expandir-se rapidamente, como evidenciado pela tremenda popularidade da Airbnb e de numerosas outras empresas do género. Se é um empresário que gosta de viajar, poderá ver uma oportunidade de aplicar uma abordagem semelhante aos hotéis. Pode lançar um website de procura e reserva de hotéis em todo o mundo para viajantes. Isto é facilitado sem código.

Em 2020, o mercado global online para plataformas de reserva de hotéis online deveria valer perto de 518 mil milhões de dólares. O estabelecimento de um website de reservas de hotel sem código pode ser um empreendimento comercial fascinante com espaço para uma rápida expansão. É facilitado pelo facto de não necessitar de qualquer licença ou inventário. Tudo o que precisa é de um smartphone, uma ligação online, e o impulso para ter sucesso. Para criar uma tal plataforma, pode fazer uso de ferramentas sem código.

Lançar uma plataforma de aulas online

Pode criar uma plataforma que permite aos instrutores fazer cursos e aulas online regularmente. Já existem muitas dessas plataformas como Udemy ou Coursera. Pode criar algo semelhante ou adicionar o seu toque único a esta ideia.

Se é uma empresa online que oferece serviços específicos, pode também criar uma plataforma que ensina os seus utilizadores a utilizar os seus serviços. Dependendo do nicho com que deseja trabalhar, pode personalizar e trabalhar na sua aplicação. Esta é uma grande ideia de negócio que pode criar utilizando quaisquer ferramentas sem código ou plataformas sem código.

Criar um curso online

É especialista em alguma indústria, e quer partilhar os seus conhecimentos com outros? Pode utilizar plataformas como o YouTube para isto e fazer vídeos ou cursos em linha que dividem o que está a ensinar em segmentos mais pequenos. Ou pode usar ferramentas sem código para criar um website personalizado. Isto dá-lhe mais hipóteses de ganhar dinheiro com os seus cursos em linha sem código.

Uma vez que é o seu curso, pode criar cursos e conteúdos online de acordo com a sua conveniência e lançar as suas aplicações web uma vez terminado. Esta é uma óptima forma de rentabilizar as suas capacidades e colocar a informação que tem à disposição para que outros a aprendam. Criar os seus cursos on-line sem código é também uma proeza impressionante que pode colocar no seu currículo.

Comece um serviço de análise de dados

Os dados estão em abundância em toda a Internet. É a nova moeda que as empresas devem utilizar correctamente para obterem melhores lucros. As empresas podem aumentar a sua produtividade e a sua compreensão dos seus potenciais clientes, analisando todos os dados à sua disposição através do feedback dos clientes. Em tal cenário, uma plataforma de análise de dados com uma boa interface de utilizador será um jogo de mudança. Se tiver o talento e as ferramentas para realizar análises elaboradas, ou se for um freelancer técnico e de dados, então poderá criar um serviço de análise de dados para diferentes tipos de negócios utilizando ferramentas sem código, tal como uma plataforma SaaS.

Iniciar uma plataforma de aprendizagem em linha

Já existem várias plataformas ou comunidades de aprendizagem em linha que fornecem cursos em linha. O número de pessoas que utilizam tais plataformas digitais para aprender e educar tem aumentado recentemente. As pessoas aprendem codificação, tecnologia, matemática, e muito mais online. Isto pode ser mais difícil do que outras ideias aqui, pois terá de encontrar bons recursos com os quais as pessoas possam aprender. Pode utilizar ferramentas sem código como o AppMaster para criar uma plataforma deste tipo.

Uma plataforma de aprendizagem online sem código tem um grande potencial para lhe dar lucros. E se puder criar uma ferramenta comunitária que seja fácil de usar e que tenha um bom UX, as pessoas achá-la-ão útil. Pode também recorrer a certos tópicos de estudo de nicho para tornar a sua aplicação mais interessante. Esta é uma boa ideia de negócio sem código que deve considerar se gosta de aprender e quer criar um lugar onde muitas pessoas possam ganhar conhecimento em conjunto através de cursos on-line.

Comece um negócio de acolhimento de crianças

Gosta de crianças? E tem tempo a perder? Pode iniciar um negócio de cuidados infantis online que cuida de crianças enquanto os seus cuidadores estão ocupados. Esta é uma ideia de negócio melhor implementada numa área local, pois as pessoas estarão dispostas a deixar os seus filhos consigo se souberem quem você é. Pode criar aplicações web ou websites que anunciem os serviços do seu arranque sem código com a ajuda de ferramentas sem código ou plataformas sem código. Desta forma, pode comercializar os serviços que oferece de uma forma melhor.

Inicie um serviço de redação de resumos

Todos precisam de um bom currículo enquanto se candidatam a um emprego. Tem as competências necessárias para ajudar as pessoas a criar bons currículos? Faça uso dos seus talentos e crie um serviço de redacção de currículos com muitas ferramentas sem código ou plataformas sem código. Não precisa de estar bem versado em codificação ou programação para oferecer os seus serviços e talentos a outros.

Comece uma plataforma de saúde e fitness

Os indivíduos estão muito interessados em manter a sua saúde e bem estar. Ferramentas ou plataformas sem código podem tomar conta da indústria da saúde e do bem-estar, criando qualquer tipo de aplicação que ajude as pessoas a atingir os seus objectivos de bem-estar. Dependendo da ideia de não-código que se pretende perseguir, há muitas coisas que se podem fazer nesta indústria.

Pode criar aplicações web orientadas para o exercício que permitem às pessoas exercitarem-se e acompanhar as suas rotinas de treino. Ou pode construir uma ferramenta sem código que permita às pessoas ver quantas calorias queimaram num dia ou quantos passos deram. Pode criar aplicações web e móveis completamente funcionais para os seus utilizadores com muitas ferramentas sem código, como o Hype-burst.

Lançar uma aplicação de receita de adesão paga

Será que os seus talentos residem na confecção de pratos espantosos que fazem explodir a mente das pessoas? Porque não partilhas algumas das tuas receitas espantosas? Pode criar uma aplicação sem código de receitas que lhe permite partilhar as suas receitas com outros e ser pago por elas também. Esta é uma boa aplicação sem código que pode ser construída com a ferramenta sem código AppMaster.

Conclusão

Falámos aqui de algumas ideias fáceis de implementar que o podem ajudar a começar com o desenvolvimento sem código. Uma das melhores coisas sobre a ausência de código é o grande número de ferramentas sem código disponíveis para utilizar na Internet. O AppMaster é uma delas, e é uma nova plataforma sem código que lhe permite gerar código fonte a partir do zero. Não tem de se preocupar com os direitos de propriedade, pois o código que cria pertence inteiramente a si!

Não necessitará de quaisquer capacidades de codificação se quiser construir uma aplicação com o AppMaster. Usando o AppMaster pode ajudá-lo a terminar os seus projectos de software mais rapidamente, melhor e mais barato do que com uma equipa de software completa. AppMaster pode criar código fonte na linguagem Go; com isto, pode criar aplicações web, aps móveis, e backend.

Plataformas sem código como o AppMaster podem dar vida às suas ideias de negócio. As ferramentas sem código mudaram a forma como abordamos a tecnologia e proporcionam mais oportunidades para aqueles que não possuem capacidades de codificação. Com a revolução sem código, tudo o que o está a impedir é a sua imaginação!