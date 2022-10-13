Давно прошли те времена, когда для создания технического приложения требовалось быть полностью обученным разработчиком программного обеспечения. Разработка без кода сделала возможным для нетехнических учредителей создавать приложения, не написав ни строчки кода и не имея дело с крутой кривой обучения, связанной с большинством языков программирования и традиционным кодированием.

По мере развития онлайн-бизнеса он может понять, что ему нужно больше веб-приложений и сайтов для привлечения аудитории. В эпоху Интернета отсутствие вашего продукта или услуги в цифровом пространстве может привести к потере многих клиентов. С появлением no-code вы можете воплотить свои бизнес-идеи в жизнь даже без знания языков программирования или кодирования.

Если вы вникаете в захватывающий мир no-code инструментов и хотите создать проекты или отличные бизнес-идеи для начала работы, вы можете попробовать некоторые из no-code идей, которые мы собрали здесь. Эти no-code бизнес-идеи могут пригодиться вам, если ваш онлайн-бизнес также ищет успешные no-code стартапы. Но прежде чем мы перейдем ко всем крутым вещам, которые можно сделать с помощью no-code, давайте посмотрим, что такое no-code на самом деле.

Что такое no-code?

Почти все онлайновые компании, работающие сегодня, должны интегрировать программное обеспечение в свою деятельность, чтобы добиться успеха. Это может быть сложно для тех, кто не знаком с традиционными методами кодирования. Платформы разработки no-code позволяют учредителям, не обладающим техническими знаниями, самостоятельно создавать приложения. Инструменты или платформы No-code являются распространенной и привлекательной альтернативой традиционной разработке для нетехнических учредителей и бизнесменов, которые хотят создавать свои приложения.

No-code - это метод создания и использования программного обеспечения, который не предполагает написания ни одной строки кода или знакомства с языками сценариев. Технология no-code является компонентом тенденции самообслуживания, которая позволяет корпоративным пользователям разрабатывать, взаимодействовать и использовать программы, основанные на данных, для повышения своей производительности.

Большая часть no-code выполняется с использованием интерфейса drag-and-drop, который визуально конструируется из существующих компонентов. Это приводит к гораздо более быстрой разработке приложений. Используя инструменты no-code, вы можете избавиться от большинства накладных расходов, связанных с необходимостью постоянного дежурства команды разработчиков программного обеспечения или внештатных технических специалистов по работе с данными. No-code делает разработку гораздо более доступной для малого бизнеса. Поскольку приложения могут разрабатываться быстрее, сотрудники ИТ-отдела не завалены требованиями всех остальных подразделений. Разработка программного обеспечения может быть значительно ускорена с помощью no-code. Это также упрощает внесение изменений. Если вы хотите внести изменения в функциональность, вам не нужно переписывать весь код. Вы можете начать работу с no-code, присоединившись к любому сообществу no-code.

Как это работает?

Хотя название говорит о том, что при разработке no-code не пишется ни строчки кода, это не так. Инструменты no-code используют программирование за сценой, но их пользователям не придется с этим сталкиваться. Пользователи онлайн-бизнеса не видят этого фонового программирования. Разработка без кода похожа на разработку с низким кодом. Они обе используют визуальные аспекты для создания приложений, а также платформу, которая объединяет фундаментальные инструменты, необходимые для написания и тестирования программного обеспечения.

Пользователи могут создавать то, что они хотят, с помощью перетаскивания элементов, а сложная процедура, которая происходит дальше, абстрагируется. Прежде чем происходит фактическое кодирование, платформа no-code создает базовую модель того, как должно работать приложение. Это определяет его функциональность. После разработки no-code приложения оно тестируется, а затем может быть развернуто.

Теперь, когда у вас есть хорошее представление о том, что такое no-code и как он работает, вы можете перейти к созданию своих идей с его помощью! Вы хотите строить с помощью no-code, но сталкиваетесь с нехваткой идей? Не волнуйтесь, мы позаботимся о вас. Ознакомьтесь с некоторыми из этих бизнес-идей, которые вы можете быстро построить. Вы можете создать базовую версию этих существующих бизнес-идей, чтобы потренироваться, или внести в них уникальную изюминку, чтобы сделать их успешными no-code стартапами!

Заведите блог

Ведение блога - отличный вариант для контент-маркетологов с no-code. Однако это занятие требует постоянной работы. Ведение блога может помочь вам увеличить охват вашего бизнеса. Вы можете рассчитывать на заработок в Интернете с помощью рекламы, ссылок и пожертвований. Это может дать вам приличный среднемесячный доход. Чтобы увеличить аудиторию и держать ее в курсе того, что вы пишете, вы можете завести аккаунт в социальных сетях, продвигающий ваш контент.

Существует множество ресурсов для ведения блогов, и для начала работы вы можете использовать такие инструменты и платформы без кода, как Ghost, WordPress, Medium и другие. Ни одна из них не требует от вас написания ни строчки кода, но при этом вы можете легко создать свой сайт для публикации своих блогов. Наличие хорошего блога - это также то, что вы можете рекламировать в своих онлайн-услугах для бизнеса.

Начните подкаст

Благодаря таким онлайн-платформам, как Spotify, упрощающим создание и обмен подкастами, подкасты стали популярной тенденцией. Существует успешная бизнес-стратегия для подкастинга, если вы готовы потратить время и усилия, хотя это может быть не самым большим источником денег. Возможно, вам придется подождать, пока ваш подкаст станет достаточно известным, прежде чем вы сможете начать зарабатывать деньги.

Подкасты - это отличный способ поделиться своей богатой информацией с жаждущей аудиторией. Для создания, редактирования и записи подкаста можно использовать инструменты или программы, не требующие кода, такие как Descript или Spotify. Дальнейший хостинг подкаста может быть осуществлен с помощью таких инструментов или платформ без кода, как Transistor или Captivate.

Создайте онлайн-сообщество

Создание цифрового сообщества - отличный способ объединить единомышленников. Вы должны определить лучшие онлайн-форумы, к которым можно присоединиться, если вы хотите создать такой побочный бизнес в Интернете и зарабатывать деньги в Интернете. Вам также нужно будет знать, как конвертировать свое участие в онлайн-группе в деньги. Если вы увлечены какой-то определенной темой, вы можете использовать ее в качестве отправной точки для своего онлайн-сообщества.

Цифровое сообщество можно также использовать для продвижения ваших товаров, а также партнерских ссылок в обмен на вознаграждение. Вы можете запускать рекламу и продавать членство в вашем онлайн-сообществе. Вы можете создать сообщество в Интернете и получать деньги за брендированные материалы. Все это можно сделать с помощью хороших инструментов no-code. Вы даже можете создать сообщество no-code с помощью инструментов no-code!

Начните магазин электронной коммерции

Возможно, у вас есть линейка продуктов, для которой вы хотите создать сайт. Это облегчит жизнь вашим пользователям. Но создание веб-сайта обычно требует кодирования. Вы можете использовать подход "без кода" для продажи своих товаров, будь то физические или онлайн товары. Вы можете выбрать такие платформы, как Shopify, Wix или Webflow. Они помогут вам создать хороший бэкенд для вашего сайта, что важно при работе с инвентарем и продажами.

Вы можете продавать свои цифровые товары с помощью таких некодирующих сервисов, как Gumroad и Patreon. Эти бескодовые платформы позволяют создать платформу для таких вещей, как онлайн-образование, электронная литература, виртуальное искусство, шаблоны, программные продукты и многое другое.

Запустите приложение для знакомств

Люди всегда ищут способы общения в Интернете, и приложение для знакомств - хороший способ получения дохода. Это одно из самых популярных мобильных предприятий для знакомства с людьми. Фактически, рынок онлайн-знакомств оценивается в $7,35 млрд в 2020 году, а к 2028 году, по прогнозам, он увеличится до $10,87 млрд. Это ясно показывает, насколько популярны приложения для знакомств.

Существуют приложения для знакомств, ориентированные на определенную нишу или сообщество, а некоторые из них также предлагают возможность платонического общения. Вы можете использовать платформы no-code для создания приложения для знакомств, которое может взять онлайн-рынок штурмом. Поскольку в этой сфере уже существует множество конкурентов, вы должны постараться сделать свою бизнес-идею no-code отличительной в той или иной степени. Поскольку успех или провал таких приложений может зависеть от отношения к ним потенциальных клиентов, вам следует уделить больше внимания таким аспектам, как дизайн пользовательского интерфейса и простота использования.

Запустите доску объявлений о работе

Если вы хотите создать простое бескодовое предприятие, которое может приносить значительную сумму денег, вам следует обратиться к индустрии досок объявлений о работе. Все, что вам нужно сделать, это придумать концепцию и выбрать платформу. Затем вы можете подключить канал оплаты, чтобы работодатели могли размещать вакансии на вашей доске, а люди могли создавать аккаунты и добавлять резюме. Уже сейчас некоторые форумы по трудоустройству взимают плату с менеджеров по трудоустройству за каждого кандидата, с которым они проводят собеседование.

Вы можете настроить свои порталы по своему усмотрению. Обращаясь к различным аудиториям и оставаясь в курсе актуальных тем и отраслей, вы можете выделить свою доску объявлений на фоне других, используя инструменты или платформы без кода.

Начните арендный бизнес

У вас дома скопилось множество вещей, которые собирают пыль? Вы можете попробовать сдавать их в аренду! Создайте простой веб-интерфейс с помощью инструментов no-code и сдавайте свои вещи в аренду. Это может быть что угодно - от книг до туристического снаряжения. Это не только хороший способ использовать неиспользуемые предметы в вашем доме, но и хороший метод получения пассивного дохода.

Вы можете решить, как далеко вы готовы сдавать свои вещи в аренду или оставить их у себя. Прежде чем приступить к реализации такой бизнес-идеи, вы должны провести базовое исследование на предмет необходимости того, что вы сдаете в аренду. Например, если у вас есть специальное снаряжение для водных видов спорта, которое вы хотите сдать в аренду, но вы живете в горной местности, то, возможно, вы не найдете много арендаторов на месте.

Создайте агентство по созданию веб-сайтов

Инструменты No-code помогают создавать множество различных видов веб-приложений. Что если бы вы могли создать приложение, которое создает другие приложения? Например, вы можете создать платформу, которая будет создавать базовые веб-страницы для местных предприятий, таких как кафе, парикмахерские или арендаторы. Успешному бизнесу всегда нужен веб-сайт. Вы можете рекламировать свое no-code приложение для малого бизнеса или местных продавцов. Ваше приложение может быть похоже на SaaS-бизнес. Даже нетехнические основатели могут создать такой сайт с помощью no-code.

Найти клиентов для такого no-code приложения несложно. Вы можете отправлять холодные электронные письма с предложением своих услуг и размещать информацию на LinkedIn, чтобы получить клиентов через существующую сеть. Для создания такой платформы можно использовать такие платформы без кода, как Card или Webflow. Это успешная бизнес-идея, от которой вы можете получить хороший среднемесячный доход. Вы можете взимать со своих клиентов плату за создание различных видов веб-страниц.

Создайте компанию по написанию контента

Вы хотите открыть свою собственную компанию? Инструменты No-code помогут вам и здесь! Если вы обладаете хорошими навыками написания контента и хотите создать компанию, предлагающую эти услуги другим, вам понадобится хороший веб-сайт, рекламирующий вашу работу. Таким образом, ваши потенциальные клиенты смогут найти вас и отправить вам сообщения.

Вы можете создавать веб-сайты или веб-приложения для такой компании, используя инструменты и платформы no-code. Вы можете сделать такую веб-страницу настолько простой или сложной, насколько вам нужно, без кода. Если вы нанимаете новых сотрудников и принимаете платежи через свою веб-страницу, то она может потребовать дополнительной функциональности. Но если вам нужен базовый сайт, который просто объясняет, кто вы и рекламирует вашу компанию, то можно создать и более простой сайт.

Запустите платформу для краудфандинга

Веб-приложение для краудфандинговой платформы - один из тех успешных стартапов без кода, о создании которых вы можете подумать. Учитывая, что экономика краудфандинга оценивалась в $10,2 млрд по всему миру в 2018 году и, по прогнозам, утроится к 2025 году, это очень популярная и успешная бизнес-идея. Люди используют краудфандинговые платформы для многих вещей, и вы можете оставаться на вершине своей конкуренции, добавляя больше функций или опций для своих пользователей.

Вы можете создать такую платформу, используя инструменты "без кода". Такая платформа no-code может быть самостоятельным продуктом, который вы можете продавать, или вы можете интегрировать ее с существующим продуктом, который уже есть у вашего бизнеса. С хорошим пользовательским интерфейсом вы также сможете увеличить охват вашего приложения.

Создайте маркетинговое агентство

Интернет и цифровой мир построены на различных видах контента, от письменного до видео. Общее у всего этого одно - необходимость маркетинга. Даже самые качественные продукты не могут быть успешными без хорошего продвижения. Вы можете открыть маркетинговое агентство, если чувствуете, что это та ниша, в которой вы можете преуспеть. С ростом использования цифровых платформ важность маркетинга будет возрастать. Маркетинговое агентство - это хороший бескодовый стартап, который можно создать с помощью бескодовых платформ или бескодовых инструментов, таких как AppMaster. Как только у вас появится сайт для связи с клиентами, вы сможете начать свой маркетинговый путь.

Запустите платформу для бронирования отелей

Спрос на аренду домов и студий быстро растет, о чем свидетельствует огромная популярность Airbnb и множества других подобных предприятий. Если вы деловой человек, который любит путешествовать, возможно, вы увидите возможность применить аналогичный подход к гостиницам. Вы можете запустить сайт, который будет искать и бронировать отели по всему миру для путешественников. Это легко сделать с помощью no-code.

Ожидается, что в 2020 году мировой рынок онлайн-платформ для бронирования отелей будет стоить около $518 млрд. Создание сайта бронирования отелей без кода может стать увлекательным бизнес-предприятием с возможностью быстрого расширения. Это упрощается тем, что вам не понадобится ни лицензия, ни инвентарь. Все, что вам нужно, - это смартфон, подключение к Интернету и стремление к успеху. Для создания такой платформы вы можете воспользоваться инструментами no-code.

Запуск платформы для онлайн-уроков

Вы можете создать платформу, которая позволит преподавателям регулярно проводить онлайн-курсы и занятия. Уже существует множество таких платформ, например, Udemy или Coursera. Вы можете создать нечто подобное или добавить свой уникальный поворот в эту идею.

Если вы занимаетесь онлайн-бизнесом и предлагаете конкретные услуги, вы также можете создать платформу, которая научит пользователей пользоваться вашими услугами. В зависимости от ниши, с которой вы хотите работать, вы можете настроить и доработать свое приложение. Это отличная бизнес-идея, которую вы можете создать, используя любые инструменты или платформы no-code.

Создайте онлайн-курс

Вы разбираетесь в какой-либо отрасли и хотите поделиться своими знаниями с другими? Вы можете использовать для этого такие платформы, как YouTube, и создавать видеоролики или онлайн-курсы, которые разбивают то, чему вы учите, на более мелкие сегменты. Или вы можете использовать инструменты, не требующие кода, для создания индивидуального веб-сайта. Это даст вам больше шансов заработать на ваших онлайн курсах без кода.

Поскольку это ваш курс, вы можете создавать онлайн-курсы и контент в соответствии с вашим удобством и запускать свои веб-приложения, как только закончите. Это отличный способ монетизировать свои навыки и выложить имеющуюся у вас информацию для изучения другими. Создание онлайн-курсов без кода также является впечатляющим достижением, которое вы можете включить в свое резюме.

Начните оказывать услуги по анализу данных

Данные в изобилии присутствуют во всем Интернете. Это новая валюта, которую предприятия должны правильно использовать для получения большей прибыли. Предприятия могут повысить свою производительность и улучшить понимание своих потенциальных клиентов, анализируя все данные, доступные им через отзывы клиентов. В таком сценарии платформа для анализа данных с хорошим пользовательским интерфейсом станет решающим фактором. Если у вас есть талант и инструменты для проведения сложного анализа, или если вы фрилансер в области технологий и данных, то вы можете создать сервис анализа данных для различных видов бизнеса, используя инструменты no-code, подобно SaaS-платформе.

Создайте платформу онлайн-обучения

Уже существует несколько платформ или сообществ онлайн-обучения, которые предоставляют онлайн-курсы. В последнее время увеличилось число людей, которые используют такие цифровые платформы для обучения и образования. Люди изучают кодирование, технологии, математику и многое другое онлайн. Это может быть сложнее, чем другие идеи, поскольку вам придется найти хорошие ресурсы, на которых люди смогут учиться. Для создания такой платформы можно использовать инструменты, не требующие кодирования, например AppMaster.

Платформа для онлайн-обучения без кода имеет большой потенциал, чтобы принести вам прибыль. И если вы сможете создать инструмент для сообщества, который будет прост в использовании и будет иметь хороший UX, люди найдут его полезным. Вы также можете обратиться к определенным нишевым темам обучения, чтобы сделать ваше приложение более интересным. Это хорошая бизнес-идея без кода, которую вам стоит рассмотреть, если вы любите учиться и хотите создать место, где многие люди смогут вместе получать знания через онлайн-курсы.

Начните бизнес по уходу за детьми

Вы любите детей? И у вас есть свободное время? Вы можете открыть бизнес по уходу за детьми в Интернете, который будет присматривать за детьми, пока их воспитатели заняты. Эту бизнес-идею лучше всего реализовать в местном регионе, так как люди будут готовы оставить своих детей с вами, если они знают, кто вы такой. Вы можете создать веб-приложения или веб-сайты, рекламирующие услуги вашего стартапа no-code, с помощью инструментов no-code или платформ no-code. Таким образом, вы сможете более эффективно продвигать предлагаемые вами услуги.

Начните оказывать услуги по составлению резюме

Каждому человеку при устройстве на работу необходимо хорошее резюме. Есть ли у вас навыки, позволяющие помогать людям составлять хорошие резюме? Воспользуйтесь своими талантами и создайте службу составления резюме с помощью множества инструментов или платформ, не требующих кода. Вам не нужно хорошо разбираться в кодировании или программировании, чтобы предлагать свои услуги и таланты другим.

Создайте платформу для здоровья и фитнеса

Люди очень заинтересованы в поддержании своего здоровья и хорошего самочувствия. No-code инструменты или платформы могут захватить индустрию здоровья и фитнеса, создавая любые приложения, которые помогают людям достигать своих целей в фитнесе. В зависимости от того, какую идею no-code вы хотите реализовать, есть много вещей, которые вы можете сделать в этой отрасли.

Вы можете создать веб-приложения, ориентированные на физические упражнения, которые позволят людям заниматься спортом и отслеживать свои тренировки. Или вы можете создать инструмент без кода, который позволит людям видеть, сколько калорий они сожгли за день или сколько шагов они сделали. Вы можете создать полностью функциональные веб- и мобильные приложения для своих пользователей с помощью многих no-code инструментов, таких как Hype-burst.

Запустите платное приложение для рецептов

Ваши таланты заключаются в приготовлении удивительных блюд, которые поражают воображение людей? Почему бы вам не поделиться некоторыми из ваших удивительных рецептов? Вы можете создать бескодовое приложение для рецептов, которое позволит вам делиться своими рецептами с другими и получать за это деньги. Это хороший стартап без кода, который вы можете создать с помощью инструмента AppMaster no-code.

Заключение

Мы рассказали о некоторых простых в реализации идеях, которые могут помочь вам начать разработку no-code. Одна из лучших вещей в no-code - это большое количество инструментов no-code, доступных для использования в интернете. AppMaster - один из них, это новая уникальная платформа, позволяющая генерировать исходный код с нуля. Вам не нужно беспокоиться о правах собственности, так как созданный вами код полностью принадлежит вам!

Если вы хотите создать приложение с помощью AppMaster, вам не понадобятся никакие навыки кодирования. Использование AppMaster поможет вам завершить ваши программные проекты быстрее, лучше и дешевле, чем при использовании целой команды программистов. AppMaster может создавать исходный код на языке Go; с его помощью вы можете создавать веб-приложения, мобильные приложения и бэкенд.

Платформы No-code, такие как AppMaster, могут вдохнуть жизнь в ваши бизнес-идеи. Инструменты no-code изменили наш подход к технологиям и предоставили больше возможностей тем, кто не имеет навыков кодирования. С революцией no-code все, что вас останавливает, - это ваше воображение!