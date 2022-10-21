你必须是一个受过充分训练的软件开发人员才能创建一个技术应用的时代早已过去。无代码开发使非技术创始人有可能在不写一行代码的情况下创建应用程序，也不需要处理与大多数编程语言和传统编码相关的陡峭学习曲线。

随着在线业务的扩大，它可能意识到他们需要更多的网络应用程序和网站来保持其受众的参与。在互联网时代，如果你的产品或服务没有出现在数字空间，可能会导致失去许多客户。随着无码的出现，即使没有编程语言或编码知识，你也可以把你的无码商业想法变成现实。

如果你正在进入令人兴奋的无代码工具世界，并想建立项目或伟大的商业理念来开始，你可以尝试一下我们在这里汇编的一些无代码想法。如果你的在线业务也在寻找成功的无代码初创企业，这些无代码商业创意对你来说也是有用的。但在我们进入所有可以用无代码做的酷事之前，让我们先看看什么是无代码的真正含义。

什么是无代码？

今天，几乎所有的在线业务都必须将软件整合到他们的工作中才能成功。这对那些不熟悉传统编码技术的人来说是很困难的。无代码开发平台使非技术性的创始人能够自己创建应用程序。对于想要创建应用程序的非技术性创始人和商业人士来说，无代码工具或平台是一种普遍的、有吸引力的传统开发替代方案。

无代码是一种创建和利用软件的方法，不涉及编写一行代码或熟悉脚本语言。无代码技术是自助服务趋势的一个组成部分，它使企业用户能够设计、互动和使用数据驱动的程序，以提高其生产力。

大部分的无代码都是使用拖放界面进行的，该界面是由现有的组件直观地构建的。这使得应用程序的开发速度大大加快。有了无代码工具，你可以消除大部分与需要一个由开发人员组成的软件团队或技术和数据自由职业者一直在岗的开销。无代码使小企业更容易进行开发。由于应用程序可以更快开发，IT员工不会被来自其他部门的需求所淹没。有了无代码，软件开发的速度就会加快很多。它也使改动变得更容易。如果你想做任何功能的改变，你不需要重写整个代码。你可以通过加入任何无代码社区来开始使用无代码。

它是如何工作的？

虽然名字表明在无代码开发过程中不写任何一行代码，但事实并非如此。无代码工具在幕后采用编程，但其用户不必处理这个问题。在线业务用户无法看到这种后台编程。无代码开发与低代码开发类似。它们都使用视觉方面来创建应用程序，以及一个结合了编写和测试软件所需的基本工具的平台。

用户可以通过拖放元素来创建他们想要的东西，而进行的复杂程序被抽象化。在实际编码发生之前，无代码平台创建了一个应用程序应该如何工作的基本模型。这定义了它的功能。一旦无代码应用程序被开发出来，它将被测试，然后可以被部署。

现在，你对什么是无代码以及它是如何运作的有了一个很好的概念，你可以继续用它来构建你的想法了你是否对使用无代码构建感到兴奋，但又面临缺乏想法的问题？别担心，我们已经帮你解决了。看看这些你可以快速建立的无代码商业想法。你可以建立这些现有商业想法的基本版本，给自己一些练习，或者你可以在其中加入一个独特的转折点，使其成为成功的无代码创业公司

开设一个博客

对于无代码的内容营销者来说，博客是一个很好的选择。然而，这是一项需要持续工作的努力。写博客也可以帮助你增加你的业务范围。你可以预期通过广告、链接和捐赠在网上挣钱。这些可以给你一个体面的平均月收入。为了增加你的受众并让他们了解你所写的内容，你可以有一个社交媒体账户来推广你的内容。

外面有很多博客资源，你可以使用无代码工具和无代码平台，如Ghost、WordPress、Medium等来开始。这些都不需要你写一行代码，然而你可以轻松地创建你的网站来发布你的博客。拥有一个好的博客也是你可以在你的在线业务服务中进行宣传的。

开始一个播客

随着像Spotify这样的在线平台使创建和分享播客变得容易，播客已经成为一种流行趋势。如果你准备投入时间和精力，有一个成功的播客商业策略，尽管它可能不是最大的赚钱方式。你可能需要等待，直到你的播客变得合理地出名，然后才能开始赚取现金。

播客是与热心的听众分享你的信息财富的一个好方法。你可以使用无代码工具或无代码程序，如Descript或Spotify来创建、编辑和录制你的播客。进一步的托管也可以在无代码工具或无代码平台上完成，如Transistor或Captivate。

启动一个在线社区

建立一个数字社区是将志同道合的人聚在一起的好方法。如果你想在网上创建这样的副业并在网上赚钱，你必须确定要加入的最佳网上论坛。你还需要知道如何将你在网上小组的参与转化为金钱。如果你对某一主题特别有热情，你可以把它作为网上社区的起点。

一个数字社区也可以用来推广你的商品以及联盟链接，以换取费用。你可以经营广告，并出售你的在线社区的会员资格。你可以在互联网上创建一个社区，并通过品牌材料获得现金。这一切都可以在良好的无代码工具的帮助下完成。你甚至可以用你的无码工具建立一个无码社区!

开始一个电子商务商店

你可能有一个产品系列，你想为其建立一个网站。这对你的用户来说更容易。但创建一个网站一般需要编码。你可以采用无代码的方式来销售你的产品，无论是实体商品还是在线商品。你可以选择Shopify、Wix或Webflow等平台。他们帮助你为你的网站创建一个良好的后台，这在处理库存和销售时很重要。

你可以在Gumroad和Patreon等无代码服务的帮助下销售你的数字产品。这些无代码平台允许你为诸如在线教育、电子文学、虚拟艺术、模板、软件产品等创建一个平台。

启动一个约会应用程序

人们总是在互联网上寻找联系的方式，而约会应用程序是一个很好的创收方式。它是最受欢迎的纯移动企业之一，用于认识人。事实上，2020年在线约会的市场估计为73.5亿美元，到2028年，预计将增加到108.7亿美元。这清楚地表明约会应用程序是多么受欢迎。

有一些约会应用程序针对特定的利基或社区，其中一些也提供了与人柏拉图式联系的选项。你可以使用无代码平台来创建一个约会应用程序，可以在网上市场上掀起风暴。由于这一领域已经有许多竞争者，你应该尝试以某种方式使你的无码商业理念与众不同。由于这类无码应用的成败取决于潜在客户对它们的感受，你应该尝试更多地关注用户界面设计和易用性等方面。

创办一个招聘网站

如果你想建立一个简单的无代码企业，并能产生可观的现金，你应该去做招聘网站行业。你所需要做的就是提出一个概念并选择一个平台。然后你可以连接一个支付渠道，这样雇主就可以在你的论坛上发布机会，而个人可以创建账户并添加简历。即使是现在，某些招聘论坛也会向招聘经理收取他们面试的每个申请人的费用。

你可以随心所欲地定制你的招聘门户网站。通过吸引不同的人群，并保持在倾向于主题和行业的顶部，你可以使用无代码工具或无代码平台使你的招聘网站从其他地方脱颖而出。

开展租赁业务

你是否有大量的东西放在家里，积满灰尘？你可以尝试把它租出去!用无代码工具创建一个简单的网络界面，并出租你的东西。这可以是任何东西，从书籍到野营设备。这不仅是一个利用家中闲置物品的好方法，而且也是一个获得一些被动收入的好方法。

你可以决定你愿意把你的东西出租多远，或者把它们留在本地。在开始这样一个无码的商业想法之前，你应该对你所出租的东西的必要性做一些基本的研究。例如，如果你有特定的水上运动装备想出租，但你住在山区，你可能在当地找不到很多租户。

开办一个网站建设机构

无代码工具帮助你创建许多不同种类的网络应用程序。如果你可以做一个应用程序，使其他应用程序呢？例如，你可以创建一个平台，为当地企业如咖啡馆、造型师或租房者创建基本网页。成功的企业总是需要一个网站。你可以向小企业或当地供应商宣传你的无码应用。你的应用程序可以类似于SaaS业务。即使是非技术性的创始人也可以用无代码创建这样的网站。

为这样的无代码应用程序寻找客户并不困难。你可以发送冷淡的电子邮件来提供你的服务，并在LinkedIn上发布，通过你现有的网络获得客户。你可以使用Card或Webflow等无代码平台来创建这样的平台。这是一个成功的商业理念，你也可以从中获得良好的平均月收入。你可以向你的客户收取建立不同种类网页的费用。

开办一个内容写作公司

你想创办自己的公司吗？无代码工具在这里也能帮助你!如果你有很好的内容技能，并想创建一个公司为他人提供这些服务，你将需要一个好的网站来宣传你的工作。这样，你的潜在客户就可以找到你并给你发送信息。

你可以使用无代码工具和无代码平台为这样的公司创建网站或网络应用。你可以根据你的需要，用无代码使这样的网页变得简单或复杂。如果你要招聘新的人才，并通过你的网页接受付款，它可能需要一些更多的功能。但如果你想要一个基本的网站，简单地解释你是谁，推销你的公司，那么你可以创建一个更简单的网站。

启动一个众筹平台

众筹平台的网络应用是那些成功的无代码创业公司之一，你可以考虑建立。鉴于2018年全球众筹经济的价值为102亿美元，并预测到2025年将增加两倍，这是一个深受欢迎的成功的商业理念。人们利用众筹平台做很多事情，你可以通过为用户增加更多的功能或选项，在竞争中保持领先地位。

你可以使用无代码工具创建这样一个平台。这样的无代码平台可以是你可以销售的独立产品，或者你可以将其与你企业已有的产品整合。有了一个好的用户界面，你也可以增加你的应用程序的影响力。

创办一个营销机构

互联网和数字世界是围绕各种内容建立的，从写作到视频。所有这些都有一个共同点，那就是对营销的需求。即使是最优质的产品，如果没有得到很好的推广，也无法做好。如果你觉得这是一个你可以茁壮成长的利基市场，你可以开办一个营销机构。随着数字平台使用率的上升，营销的重要性也会增加。营销机构是一个很好的无代码创业公司，你可以使用无代码平台或AppMaster等无代码工具创建。一旦你有一个与客户联系的网站，你就可以开始你的营销之旅。

创办一个酒店预订平台

对房屋和工作室租赁的需求正在迅速扩大，Airbnb和其他众多此类业务的巨大普及就是证明。如果你是一个喜欢旅行的商人，你可能会看到一个机会，将类似的方法应用于酒店。你可以推出一个网站，为旅行者搜索和预订世界各地的酒店。这在无代码的情况下变得很容易。

2020年，全球在线酒店预订平台的在线市场价值预计将接近5180亿美元。建立一个无码酒店预订网站可以是一个迷人的商业冒险，具有快速扩张的空间。由于你不需要任何许可证或库存，它变得更加容易。你所需要的只是一部智能手机，一个在线连接，以及成功的动力。为了创建这样一个平台，你可以利用无代码工具。

启动一个在线课程平台

你可以创建一个平台，让教员定期参加在线课程和课程。目前已经有很多这样的平台，如Udemy或Coursera。你可以创建类似的东西，或者在这个想法中加入你独特的变化。

如果你是一个提供特定服务的在线企业，你也可以创建一个平台，教你的用户如何使用你的服务。根据你想从事的利基市场，你可以定制并从事你的应用程序。这是一个伟大的商业理念，你可以使用任何无代码工具或无代码平台来创建。

创建一个在线课程

你在任何行业都有技能，你想与他人分享你的知识吗？你可以使用像YouTube这样的平台，制作视频或在线课程，将你所教授的内容分解成小段。或者你可以使用无代码工具来创建一个个性化的网站。这让你有更多机会从你的无码在线课程中赚钱。

由于这是你的课程，你可以根据你的方便创建在线课程和内容，完成后再推出你的网络应用。这是一个使你的技能货币化的好方法，并将你所拥有的信息放在外面供他人学习。创建你的无代码在线课程也是一个令人印象深刻的壮举，你可以把它放在你的简历上。

开办一个数据分析服务

数据在互联网上随处可见。它是企业应该正确使用的新货币，以获得更好的利润。企业可以通过分析客户反馈的所有数据，提高他们的生产力和对潜在客户的了解。在这种情况下，一个具有良好用户界面的数据分析平台将改变游戏规则。如果你有人才和工具来进行精心的分析，或者你是一个技术和数据自由职业者，那么你可以使用无代码工具为不同类型的企业创建一个数据分析服务，就像一个SaaS平台。

启动一个在线学习平台

已经有一些在线学习平台或社区提供在线课程。最近，使用这种数字平台进行学习和教育的人越来越多。人们在网上学习编码、技术、数学等等。这可能比这里的其他想法更难，因为你必须找到好的资源，人们可以从中学习。你可以使用像AppMaster这样的无码工具来创建这样一个平台。

一个无代码的在线学习平台有很大的潜力为你赢得利润。而且，如果你能创建一个易于使用且具有良好用户体验的社区工具，人们会发现它很有用。你还可以吸引某些小众的学习主题，使你的应用程序更加有趣。这是一个很好的无代码商业想法，如果你喜欢学习，并想创建一个地方，让许多人通过在线课程一起获得知识，你应该考虑。

开办一个儿童保育业务

你喜欢孩子吗？而且你有时间吗？你可以在网上开办一个儿童保育业务，在孩子们的看护人忙碌时照顾他们。这是一个最好在当地实施的商业想法，因为如果人们知道你是谁，他们会愿意把孩子交给你。你可以在无码工具或无码平台的帮助下，创建网络应用或网站，宣传你的无码创业公司的服务。这样，你就能以更好的方式推销你提供的服务。

启动简历撰写服务

每个人在申请工作时都需要一份好的简历。你有帮助人们制作好简历的技能吗？发挥你的才能，利用许多无代码工具或无代码平台创建一个简历撰写服务。你不需要精通编码或编程，就可以向他人提供你的服务和才能。

启动一个健康和健身平台

个人对保持他们的健康和保健非常感兴趣。无代码工具或平台可以通过创建任何一种帮助人们完成健身目标的应用程序来接管健康和健身行业。根据你想追求的无码想法，在这个行业有很多事情可以做。

你可以创建以运动为导向的网络应用程序，让人们锻炼身体并跟踪他们的锻炼程序。或者你可以建立一个无代码工具，让人们看到他们在一天中燃烧了多少卡路里或走了多少步。你可以用许多像Hype-burst这样的无代码工具为你的用户创建完全功能性的网络和移动应用。

推出一个付费的会员食谱应用程序

你的才能在于制作让人惊叹的菜肴吗？你为什么不分享你的一些惊人的菜谱呢？你可以创建一个无代码的食谱应用程序，让你与他人分享你的食谱，并为此获得报酬。这是一个很好的无代码创业公司，你可以用AppMaster无代码工具来建立。

总结

我们在这里谈了一些容易实现的想法，可以帮助你开始无代码开发。关于无代码的最好的事情之一是互联网上有大量的无代码工具供你使用。AppMaster就是其中之一，它是一个独特的新的无代码平台，让你从头开始生成源代码。你不必担心所有权的问题，因为你创造的代码完全属于你！你不需要任何编码。

如果你想用AppMaster建立应用程序，你将不需要任何编码技能。使用AppMaster可以帮助你更快、更好、更便宜地完成你的软件项目，而不是用一个完整的软件团队。AppMaster可以用Go语言创建源代码；有了它，你可以创建Web应用、移动APS和后端。

像AppMaster这样的无代码平台可以为你的商业理念注入活力。无代码工具改变了我们对待技术的方式，为没有编码技能的人提供了更多机会。随着无代码革命的到来，阻止你的只是你的想象力