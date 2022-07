L'été est déjà là, et l'industrie des vacances et des services de voyage est de nouveau ouverte aux affaires ! Les chaînes hôtelières durement touchées par les ravages économiques de la récente pandémie sont de nouveau disponibles pour les affaires. Lassés d'être pratiquement bloqués pendant près de deux ans, les touristes tentent de récupérer le temps de vacances perdu. De nombreux hôtels en sont parfaitement conscients et proposent de nouveaux services pour attirer les voyageurs post-pandémie. Des milliers de voyageurs enthousiastes parcourent les sites de réservation d'hôtels pour trouver les meilleures offres de chambres dans leurs hôtels préférés. Après une si longue période d'inactivité, ces voyages sont attendus depuis longtemps et bien mérités !

Les chaînes hôtelières sont impatientes de rattraper les revenus perdus et ont lancé des campagnes de marketing à grande échelle. De nombreux hôtels proposent de nouveaux forfaits et services pour attirer les visiteurs dans leurs établissements grâce à des publicités alléchantes diffusées sur nos écrans de télévision. Les hôteliers avisés ont également investi dans des applications de réservation d'hôtel pour faire face au volume anticipé de transactions hôtelières des visiteurs. Ces applications de réservation d'hôtel peuvent être mobiles ou basées sur le web et aident les directeurs d'hôtel à traiter de manière transparente les transactions liées aux réservations. Les applications de réservation d'hôtel fournissent aux utilisateurs des informations détaillées et pratiques sur les services hôteliers et les offres promotionnelles.

Les hôtels qui investissent dans le développement d'applications mobiles de réservation dotées d'écrans détaillés interactifs, de chatbots conviviaux et de fonctions automatisées efficaces sont mieux armés en cas de pénurie de personnel. Les applications de réservation d'hôtel automatisent considérablement les services de réservation et les processus administratifs et réduisent la dépendance des hôtels vis-à-vis de leur personnel. L'absentéisme soudain du personnel dans de nombreux hôtels en raison des mesures de verrouillage rigoureuses et des employés tombés malades a pris de nombreux hôteliers au dépourvu. De nombreux directeurs d'hôtel ont été pris de panique alors qu'ils tentaient de pallier le manque de personnel et de gérer les nombreuses annulations d'hôtels.

Pourquoi les applications de réservation d'hôtel sont-elles si populaires ?

Les applications de réservation d'hôtel sont populaires parmi les chaînes hôtelières et les utilisateurs d'hôtels pour plusieurs raisons. Ces fonctionnalités et services en ligne sont tellement appréciés par les utilisateurs et les hôtels que la demande d'applications mobiles de réservation a connu une forte augmentation en 2022 !

Les hôtels peuvent offrir

Unservice client réactifLesuccès des chaînes hôtelières dépend de la réactivité de leur équipe de service client. Les applications de réservation d'hôtel sont une extension de leur personnel physique et peuvent fournir des informations détaillées facilement aux utilisateurs. Les utilisateurs qui ont besoin d'informations rapides et claires pour réserver leur séjour à l'hôtel apprécient ces fonctionnalités pratiques des applications mobiles. Cela crée une expérience de service client améliorée pour les utilisateurs qui bénéficient des fonctions de service client dédiées 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 de l'application mobile.

Pas de barrière linguistiqueLeschaîneshôtelièresaccueillent une variété de visiteurs provenant de toutes les régions du monde. Ces clients peuvent parler une multitude de langues, et il est presque impossible de trouver suffisamment d'employés multilingues pour répondre à ce besoin. Les applications mobiles de réservation d'hôtel dotées de fonctions de traduction offrent de nombreuses options linguistiques sur leurs plateformes. Ainsi, les utilisateurs peuvent bénéficier de ces fonctionnalités en sélectionnant la langue de leur choix pour recevoir des informations détaillées sur leur séjour. Cela facilite un processus de réservation d'hôtel transparent pour les utilisateurs, quelle que soit leur langue.

Réservation pratique et ajouts Uneapplication mobile de réservation d'hôtel accessible sur Android, iOS et le web, est pratique pour les utilisateurs. Les applications de réservation d'hôtel améliorent l'expérience du client car les utilisateurs peuvent accéder à des services complémentaires et à des surclassements à partir d'une seule et même application pratique. Les chaînes hôtelières avant-gardistes investissent dans ces applications mobiles de réservation car elles facilitent le processus de réservation de chambres à l'hôtel.

Les écrans de détails de l'hôtel permettent d'obtenir plus facilement des détails sur les équipements de la chambre et les divertissements de l'hôtel et de participer aux directions des promotions de fidélité à partir des plans des propriétés de l'hôtel. La commodité d'une application mobile qui offre ces fonctionnalités sur un simple écran d'appareil améliorera l'expérience des utilisateurs.

Autres considérationsBase de données clients : Les chaînes hôtelières qui utilisent les services d'applications de réservation bénéficient de leurs fonctions de collecte de données. Ces fonctions permettent de générer des rapports précis sur les revenus, de recueillir des informations détaillées sur les utilisateurs de l'application et d'aider les chaînes hôtelières à élaborer des programmes de fidélité et des promotions spéciales. Les détails précis tirés des données des applications mobiles hôtelières fournissent aux chaînes hôtelières de précieuses informations sur les clients. Ces données sont utilisées pour créer des expériences spécialement adaptées et pour cibler des groupes spécifiques d'utilisateurs avec des offres promotionnelles par le biais d'e-mails de marketing, de bulletins d'information ou d'écrans de détails sur les hôtels.

Un service client de qualité : Les fonctions interactives automatisées des applications mobiles d'hôtel facilitent le processus d'enregistrement rapide des chambres par les utilisateurs. La commodité de l'utilisation de l'application de réservation d'hôtel réduit les interactions physiques inutiles avec le personnel de l'hôtel et le risque d'un mauvais service à la clientèle.

Les utilisateurs peuvent bénéficier

Unservice clientèle disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7Les utilisateursd'applications mobiles de réservation préfèrent généralement les chaînes hôtelières qui proposent un service de conciergerie. Les applications mobiles qui offrent des services à la clientèle 24/7 améliorent l'expérience des visiteurs, créent des interactions positives et renforcent la confiance. Les applications hôtelières permettent également de fidéliser les clients aux chaînes hôtelières qui offrent ces fonctionnalités de l'application de réservation mobile. Les promotions visant à fidéliser les clients peuvent inclure des surclassements automatiques de chambres ou des réductions.

Accès rapide aux informationsDansun monde où tout va très vite, les utilisateurs d'applications de réservation d'hôtel ont besoin d'un accès rapide et pratique aux informations. Ces informations les aident à prendre des décisions concernant leurs réservations d'hôtel. Les informations prêtes à l'emploi, telles que les services hôteliers, les forfaits et les tarifs promotionnels, sont sensibles au facteur temps et les utilisateurs doivent pouvoir y accéder rapidement. Des détails supplémentaires sur les équipements des chambres, la disponibilité et les prix permettent aux utilisateurs de faire des choix plus éclairés sur les hôtels à choisir.

Enregistrement en ligne des transactionsSiles utilisateurs ont des questions, des préoccupations ou des réclamations concernant les services de l'hôtel, les applications mobiles fournissent un enregistrement précis des détails de la réservation. Les écrans de détails de l'hôtel fournissent des informations de paiement sur les transactions traitées par l'hôtel afin que les utilisateurs puissent fournir une preuve de leurs réservations. Les applications mobiles stockent les détails de l'hôtel concernant les transactions de la passerelle de paiement, les chambres réservées par les utilisateurs et d'autres informations relatives à leur séjour. Ces informations sont utilisées pour modérer les litiges et créer des solutions pour les utilisateurs mécontents des services de l'hôtel.

Comparaison des prixL'unedes fonctions les plus appréciées des applications de réservation est la fonction de recherche et de filtrage, qui permet aux utilisateurs de répertorier et de comparer les tarifs des chambres. Cette fonctionnalité de l'application aide les utilisateurs à rechercher et à filtrer les offres d'hôtel ou les chambres les plus appropriées. La recherche de chambres d'hôtel par prix aide les utilisateurs soucieux de leur budget à sélectionner les services et forfaits hôteliers qu'ils peuvent se permettre. Pour cette raison, l'outil de recherche par comparaison de prix peut être considéré comme l'une des fonctions de recherche et de filtrage les plus utiles des applications de réservation d'hôtel.

Comment fonctionne une application de réservation d'hôtel ?

Les applications de réservation d'hôtel présentent un certain nombre de caractéristiques standard de produit minimum variable (MVP) que les utilisateurs attendent de ces applications de réservation d'hôtel.

Inscription

Cette première étape de la transaction a lieu entre les utilisateurs et l'application de réservation d'hôtel et établit la confiance dans les services offerts. Au cours de cette étape, les utilisateurs créent un profil personnel, que l'application de réservation d'hôtel utilise pour générer des campagnes spéciales ciblées. Ces campagnes hôtelières peuvent prendre la forme de promotions et de services maison basés sur les préférences indiquées par les utilisateurs de l'application. Le processus d'enregistrement de l'application de réservation d'hôtel crée une expérience personnalisée pour les utilisateurs. Ces derniers apprécient la fonction automatisée de l'application de réservation d'hôtel, qui fonctionne comme un service de conciergerie virtuel. Les utilisateurs peuvent créer un profil d'inscription à l'application de réservation d'hôtel qui leur permet d'accéder facilement et rapidement à des informations détaillées sur leur réservation d'hôtel.

Tableau de bord de la réservation d'hôtel

L'application de réservation d'hôtel s'ouvre alors sur un écran de détails de la réservation où les utilisateurs peuvent insérer des informations détaillées sur leur séjour à l'hôtel. Les utilisateurs fournissent des informations sur la réservation de l'hôtel, telles que la date du voyage, le nombre de chambres nécessaires, la durée du séjour et les équipements préférés de l'hôtel. Sur l'écran des détails de la réservation d'hôtel de la plupart des applications mobiles, les utilisateurs sont autorisés à filtrer les groupes d'âge des visiteurs, à réserver le transport et à consulter les cartes pour connaître la proximité des attractions locales.

Les utilisateurs peuvent également saisir la date et la durée de leur séjour, comparer les prix, afficher les services promotionnels, lire les avis sur les hôtels et obtenir des informations détaillées supplémentaires sur leur réservation. L'écran des détails de la réservation de l'hôtel aide les utilisateurs à choisir l'hôtel et l'expérience de voyage qui leur convient le mieux.

Caractéristiques supplémentaires du MVP

Passerelle de paiementLes utilisateurss'engagent à réserver leur séjour à l'hôtel en payant leur chambre via la passerelle de paiement de l'application de réservation d'hôtel. Les informations détaillées traitées par les passerelles de paiement de l'application de réservation d'hôtel doivent être privées et sécurisées. Les utilisateurs des passerelles de paiement bénéficient ainsi de la sécurité nécessaire pour traiter les transactions de réservation d'hôtel sans craindre de violation des données.

Les passerelles de paiement exigent des mesures de sécurité telles que la certification de site sécurisé et le cryptage des données pour renforcer la sécurité des utilisateurs d'applications mobiles. Le processus de paiement doit également être pratique, transparent et sans tracas pour les utilisateurs de l'application de réservation d'hôtel. Les erreurs de l'application mobile et les autres problèmes liés aux passerelles de paiement peuvent gêner les utilisateurs qui essaient de réserver un hôtel et doivent être minimisés à tout prix.

Politique de remboursement

Les hôtels de bonne réputation disposent d'un système standard d'annulation des réservations et d'informations détaillées sur leur politique de remboursement. La politique de remboursement comprend :

Les détails légaux de l'hôtel.

Des informations sur les dispositions standard des chambres d'hôtel.

Des accords d'utilisation équitable pour les utilisateurs.

En cas de défaillance dans ces domaines, les utilisateurs consultent les applications de l'hôtel pour connaître la politique de remboursement, ce qui permet de trouver une solution. Des informations détaillées sur les politiques de remboursement établissent la confiance dans l'application de réservation d'hôtel et encouragent les utilisateurs à poursuivre leur réservation en toute confiance. Les utilisateurs reçoivent les informations appropriées sur la manière d'obtenir réparation si leur chambre d'hôtel ou leur expérience de réservation n'est pas satisfaisante.

Comment puis-je créer une réservation d'hôtel en ligne ?

Préparez une liste de contrôle

Avant de commencer votre recherche parmi des centaines de chambres d'hôtel sur les écrans des applications de réservation, réfléchissez au type d'expérience hôtelière que vous recherchez. Peut-être avez-vous déjà votre liste de contrôle des équipements préférés et des détails des hôtels que vous souhaitez visiter. Pour certains, c'est l'emplacement physique qui compte, et les utilisateurs consultent des cartes en ligne dans l'espoir de trouver des hôtels disposant d'installations et de services à proximité, tels que des excursions, des locations de véhicules, des plages et des restaurants.

Pour d'autres, le facteur le plus important est la taille et le décor des chambres, et ils consultent donc les écrans de détails des hôtels avec impatience pour trouver l'hébergement idéal. En parcourant les écrans de détails des hôtels, tenez compte de la taille de votre groupe de voyageurs, car les groupes plus importants auront besoin de plus de chambres ou d'une chambre plus grande qu'un couple. Le nombre, la taille, les équipements et l'emplacement des chambres dans vos hôtels préférés peuvent faire ou défaire vos vacances.

Considérez vos besoins en matière d'hébergement

Les visiteurs qui souhaitent un séjour plus calme peuvent réserver une chambre dans une section de l'hôtel éloignée de la piscine ou des zones de divertissement. Ces zones ont tendance à être plus bruyantes, ce qui peut rendre l'expérience de la chambre horrible si le calme est ce que vous préférez. Lors de la sélection des chambres, il convient de prendre en compte les personnes âgées, les femmes enceintes ou les personnes infirmes, ainsi que les personnes ayant un handicap physique.

La proximité de la chambre par rapport aux zones de premiers secours, au restaurant et aux escaliers doit être prise en compte pour les personnes souffrant de conditions médicales ou de handicaps particuliers. Les équipements des chambres d'hôtel qui répondent à des besoins particuliers peuvent inclure des chambres plus grandes, un accès pour les fauteuils roulants et des rampes d'appui solides.

Processus de réservation supplémentaire

Rechercher et trierLesvisiteurs de l'application de réservationmobilepeuvent rechercher des listes de chambres d'hôtel appropriées en sélectionnant des préférences sur l'écran de détails de l'hôtel. La recherche de l'écran de détails de l'hôtel pour trouver les meilleurs équipements de la chambre ne doit pas être difficile. Utilisez l'écran des détails de l'hôtel pour filtrer et rechercher des informations sur les chambres. Les visiteurs peuvent lister, comparer et sélectionner les hôtels avec les équipements préférés dans les chambres. Certains visiteurs utilisent l'écran des détails de l'hôtel pour rechercher et trier les emplacements sur la carte des hôtels les plus proches des circuits d'aventure de la communauté locale. La fonction de géolocalisation de l'application peut aider les utilisateurs à planifier à l'avance les circuits d'aventure qu'ils souhaitent effectuer à proximité de ces hôtels.

Réserver une chambreUne foisque vous avez consulté l'écran des détails de l'hôtel et trouvé une chambre satisfaisante, vous pouvez la réserver en ligne. Sur l'écran des détails de l'hôtel, vous devez indiquer la taille, le nombre de chambres, les équipements préférés, la date du séjour et le nombre de visiteurs. Si vous tentez de réserver les chambres sur l'application, vous obtiendrez immédiatement un résultat de recherche sur l'écran avec le statut de disponibilité de la chambre.

Payer la réservation de l'hôtelPayerla réservation de votre chambre en utilisant la passerelle de paiement sécurisé sur l'écran des détails de l'hôtel. Une carte de crédit ou un autre processeur de paiement international tel que PayPal peut être utilisé sur la passerelle de paiement de la plupart des écrans de détails des hôtels. Une fois la réservation de la chambre, la réservation et le paiement effectués, vous recevrez une facture ou un reçu de paiement par courrier électronique et une réservation imprimable. Certains hôtels vont plus loin en incluant une liste de contrôle des attractions, des politiques, du code vestimentaire et d'autres informations de conciergerie. Beaucoup profitent de l'occasion pour présenter des programmes de fidélisation de la clientèle, notamment des remises sur votre prochaine réservation de chambre.

Comment créer une application de réservation ?

Phase de découverte

Avant de créer des applications hôtelières et des applications mobiles de réservation, il faut effectuer un processus de recherche et de marketing adéquat. Cette phase de recherche est connue sous le nom de "phase de découverte" et constitue la première étape du processus de développement d'une application hôtelière. Les hôtels utilisent la phase de découverte pour mener une étude de marché approfondie sur les concurrents, les applications mobiles existantes, les produits et les services du secteur du voyage.

Cette recherche permet de déterminer si votre application hôtelière et votre application de réservation mobile peuvent combler les lacunes existantes sur le marché du voyage. Sur la base de cette étude, les développeurs d'applications établissent une liste de contrôle des fonctionnalités MVP pour la prochaine phase de conception de l'application.

Phase de conception

Au cours de la phase de conception de l'application mobile pour hôtel, les caractéristiques de l'application sont conceptualisées sur la base des résultats de la recherche préalable. Les applications mobiles pour hôtels peuvent créer des caractéristiques de conception, des fonctions de recherche, de filtrage et de réservation spécifiques à une chaîne d'hôtels. Ces caractéristiques de l'application mobile mettent en évidence des informations pertinentes sur leurs services pour les utilisateurs par le biais d'écrans de détails sur les hôtels.

Les écrans de détails des hôtels contiennent des informations telles que la taille, le nombre de chambres, les caractéristiques de la carte de localisation, les campagnes promotionnelles et les équipements des chambres. La conception de l'application mobile dépend également de sa proposition de valeur unique, c'est-à-dire de la manière dont ses services et ses fonctionnalités résoudront les problèmes uniques de ses utilisateurs finaux.

Phase de développement de la création d'une application de réservation

Conception de l'applicationLedéveloppement d'une applicationhôtelièreconsiste à créer une liste des caractéristiques du produit minimum variable (MVP). Cette liste de fonctionnalités de l'application est destinée à répondre aux besoins de la chaîne hôtelière. Chaque fonctionnalité de l'application hôtelière est également destinée à fournir à ses utilisateurs une proposition de valeur unique. Les caractéristiques de développement de l'application, telles que l'écran de base des détails de l'hôtel, la liste des équipements à proximité, les cartes des installations, la liste des filtres de recherche et les informations générales sur les services de l'hôtel, sont des caractéristiques fondamentales de la plupart des applications de réservation d'hôtel.

L'application hôtelière doit également faciliter les fonctions de recherche, de tri et de filtrage, avec la possibilité de classer les résultats dans n'importe quel ordre. Les fonctions de l'application mobile MVP aident les utilisateurs à comparer les prix, à afficher les informations sur les chambres et à répertorier les équipements d'hébergement les plus proches en fonction des cartes de localisation.

Phase de développementLeschaîneshôtelièrespeuvent faire appel à des services de développement d'applications sans code auprès d'entreprises réputées utilisant des plateformes telles qu'AppMaster. Cette plateforme d'applications peut être utilisée pour créer des applications hôtelières avec des fonctionnalités MVP de base ou des applications plus complexes, avec le code source. La plateforme AppMaster permet aux utilisateurs de personnaliser leur code source unique pour leurs applications hôtelières.

Choisissez les bons experts en développementSélectionnezune équipe d'experts en applications logicielles qualifiés pour créer des applications hôtelières qui répondent à vos besoins en matière de développement d'applications mobiles. De nombreux hôteliers choisissent la plateforme AppMaster pour le développement d'applications mobiles de réservation d'hôtel et d'autres services logiciels. En outre, cette plateforme de développement d'applications peut rédiger la documentation technique des applications mobiles pour hôtels à un rythme plus rapide, plus efficace et moins cher.

La plateforme de développement AppMaster est si avancée qu'elle génère 22 000 lignes de code à l'écran par seconde. Cette plateforme de développement d'applications est excellente pour créer des applications web et mobiles. Elle peut être utilisée pour créer rapidement et à moindre coût des applications hôtelières et des applications mobiles de réservation.

Phase de test de la création d'une application de réservation

Phase de testCettephase consiste en un lancement en douceur de l'application d'hôtel pour tester les fonctionnalités de développement de l'application et l'expérience utilisateur. Les utilisateurs peuvent tester la façon dont l'application mobile répertorie les services de l'hôtel, les équipements et les informations sur les chambres sur l'écran des détails de l'hôtel. Ce processus permet d'identifier les problèmes tels que les bogues, les cartes incorrectes, les résultats de recherche lents, les dysfonctionnements, les messages d'erreur ou l'absence de résultats de recherche précis à l'écran. L'expérience de l'utilisateur est également évaluée afin de déterminer la facilité de navigation à l'écran et l'accessibilité aux médias sociaux, et de tester l'interface de l'application avec des plateformes plus importantes telles que Google Maps.

LancementLedéploiement de la nouvelle application hôtelière auprès des nouveaux utilisateurs rend leur expérience de réservation d'hôtel plus pratique. Les fonctionnalités intéressantes de la nouvelle application mobile de réservation d'hôtel suscitent un regain d'intérêt pour la liste des offres de la chaîne hôtelière. Les chaînes hôtelières dotées d'une application mobile sont considérées comme plus innovantes et plus axées sur le client par leurs visiteurs. Des campagnes de marketing et de promotion peuvent être utilisées pour faire connaître le lancement de l'application mobile de réservation d'hôtel au public enthousiaste.

Mise à jour et maintenanceAprès ledéveloppement et le lancement de l'application mobile de réservation d'hôtel, d'autres problèmes peuvent devoir être résolus. Il peut s'agir d'erreurs de recherche sur l'écran des détails de l'hôtel ou de bugs dans l'outil de comparaison des prix de l'application mobile.

Combien coûte le développement d'une application de réservation ?

La création d'applications hôtelières dotées de fonctionnalités conviviales à l'écran peut être coûteuse. Cependant, des options sont disponibles si vous préférez un processus de développement d'application plus rapide, moins coûteux et nécessitant moins de travail. Les équipes de développement sans code de la plateforme AppMaster peuvent fournir aux hôtels des services de développement pour créer des applications hôtelières sans tracas.

Si l'application présente des caractéristiques MVP simples avec un écran de détails de base sur l'hôtel, elle sera beaucoup plus rapide à construire et à lancer qu'un écran d'application plus complexe. Ces solutions d'application disposent de modèles simples sans code qui facilitent l'automatisation des processus d'application hôtelière sans avoir besoin d'une équipe de développement à plein temps.

Il existe des options pour les hôtels qui préfèrent avoir le contrôle des codes sources de leurs propres applications mobiles. AppMaster peut créer des applications de réservation d'hôtel à code réduit tout aussi rapidement. Toutefois, ces solutions présentent des caractéristiques d'application plus personnalisées et plus complexes en fonction des spécifications de la chaîne hôtelière.

En fonction du nombre d'heures passées à développer l'application et de la complexité de ses caractéristiques de conception, les coûts initiaux seront initialement plus élevés. Les coûts varient de la construction d'applications hôtelières avec des fonctionnalités plus complexes, à partir d'environ 150 000 USD si vous choisissez le développement classique. En choisissant le développement sans code, au contraire, vous économiserez beaucoup d'argent et de temps.

Conclusion

Bien que la mise de fonds initiale puisse être coûteuse en fonction du nombre de fonctionnalités à l'écran et hors écran, avoir une application mobile pour les hôtels en vaut la peine ! Elle permet aux hôtels d'économiser un temps précieux, de l'argent et de l'énergie sur le long terme. Elle permet également d'améliorer l'efficacité des réservations et de fidéliser les clients, ce qui se traduit par une augmentation des bénéfices pour votre entreprise hôtelière. La tranquillité d'esprit de savoir que vous disposez d'un processus de réservation d'hôtel entièrement automatisé et de l'assistance du service clientèle 24/7 d'AppMaster n'a pas de prix ! Il n'est pas nécessaire de chercher dans le monde entier pour le développement d'applications mobiles lorsque les meilleurs experts en développement sans code sont à un coup de fil. Réservez une consultation aujourd'hui !