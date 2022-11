Dawno już minęły czasy, kiedy trzeba było być w pełni wyszkolonym programistą, aby stworzyć techniczną aplikację. No-code development umożliwił nietechnicznym założycielom tworzenie aplikacji bez pisania jednej linii kodu i bez radzenia sobie ze stromą krzywą uczenia się związaną z większością języków programowania i tradycyjnym kodowaniem.

W miarę rozwoju firmy online, może zdać sobie sprawę, że potrzebują więcej aplikacji internetowych i stron, aby utrzymać swoich odbiorców zaangażowanych. W dobie Internetu, nie mając swojego produktu lub usługi w przestrzeni cyfrowej może spowodować utratę wielu klientów. Wraz z pojawieniem się no-code, możesz ożywić swoje pomysły biznesowe nawet bez języków programowania lub wiedzy o kodowaniu.

Jeśli wchodzisz w ekscytujący świat narzędzi no-code i chcesz budować projekty lub świetne pomysły biznesowe, aby rozpocząć, możesz wypróbować niektóre z pomysłów no-code, które skompilowaliśmy tutaj. Te pomysły na biznes bez kodu mogą być dla ciebie przydatne, jeśli twoja firma internetowa szuka udanych startupów bez kodu, jak również. Ale zanim przejdziemy do wszystkich fajnych rzeczy, które możemy zrobić z no-code, spójrzmy na to, czym naprawdę jest no-code.

Czym jest no-code?

Prawie wszystkie biznesy online w grze dzisiaj muszą zintegrować oprogramowanie w ich pracy, aby odnieść sukces. Może to być trudne dla tych, którzy nie są zaznajomieni z tradycyjnymi technikami kodowania. Platformy programistyczne no-code umożliwiają nietechnicznym założycielom samodzielne tworzenie aplikacji. Narzędzia lub platformy No-code są dominującą i atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnego rozwoju dla nietechnicznych założycieli i ludzi biznesu, którzy chcą tworzyć swoje aplikacje.

No-code to metoda tworzenia i wykorzystywania oprogramowania, która nie wymaga pisania pojedynczej linii kodu ani znajomości języków skryptowych. Technologia no-code jest elementem trendu samoobsługowego, który umożliwia użytkownikom korporacyjnym projektowanie, interakcję i korzystanie z programów opartych na danych w celu zwiększenia ich produktywności.

Większość no-code odbywa się przy użyciu interfejsu drag-and-drop, który jest wizualnie zbudowany z istniejących komponentów. Skutkuje to znacznie szybszym tworzeniem aplikacji. Dzięki narzędziom no-code można wyeliminować większość kosztów ogólnych związanych z potrzebą posiadania zespołu programistów lub freelancerów zajmujących się technologią i danymi, którzy są na służbie przez cały czas. No-code sprawia, że rozwój jest o wiele bardziej dostępny dla małych firm. Ponieważ aplikacje mogą być opracowywane szybciej, pracownicy IT nie są zasypywani wymaganiami z każdego innego działu. Rozwój oprogramowania może być znacznie przyspieszony dzięki no-code. Ułatwia to również wprowadzanie zmian. Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w funkcjonalności, nie musisz przepisywać całego kodu. Możesz rozpocząć pracę z no-code poprzez dołączenie do dowolnej społeczności no-code.

Jak to działa?

Chociaż nazwa wskazuje, że podczas rozwoju no-code nie jest pisana ani jedna linia kodu, nie jest to prawda. Narzędzia no-code wykorzystują programowanie za kulisami, ale ich użytkownicy nie będą mieli z tym do czynienia. Użytkownicy biznesowi online nie widzą tego programowania w tle. No-code development jest podobny do low-code development. Oba używają aspektów wizualnych do tworzenia aplikacji, a także platformy, która łączy podstawowe narzędzia potrzebne do pisania i testowania oprogramowania.

Użytkownicy mogą tworzyć to, co chcą, za pomocą elementów przeciągania i upuszczania, a skomplikowana procedura, która trwa, jest wyabstrahowana. Zanim dojdzie do faktycznego kodowania, platforma no-code tworzy podstawowy model tego, jak powinna działać aplikacja. To definiuje jej funkcjonalność. Po opracowaniu aplikacji no-code, jest ona testowana, a następnie może zostać wdrożona.

Teraz, gdy masz już dobre pojęcie o tym, czym jest no-code i jak działa, możesz przejść do budowania swoich pomysłów za jego pomocą! Jesteś podekscytowany budowaniem z użyciem no-code, ale borykasz się z brakiem pomysłów? Nie martw się; mamy cię pod opieką. Sprawdź niektóre z tych pomysłów biznesowych no-code, które możesz szybko zbudować. Możesz zbudować podstawową wersję tych istniejących pomysłów biznesowych, aby dać sobie trochę praktyki, lub możesz wrzucić do nich unikalny twist, aby uczynić je udanymi startupami bez kodu!

Załóż bloga

Blogowanie jest świetną opcją dla marketerów treści z no-code. Jest to jednak przedsięwzięcie, które wymaga konsekwentnej pracy. Blogowanie może pomóc zwiększyć zasięg swojego biznesu, jak również. Możesz przewidzieć zarabianie pieniędzy online poprzez reklamy, linki i darowizny. Te mogą dać Ci przyzwoity średni miesięczny dochód. Aby zwiększyć swoją publiczność i zachować je aktualizowane na co piszesz, możesz mieć konto w mediach społecznościowych promowanie treści.

Istnieje wiele zasobów blogowych dostępnych tam, i możesz użyć narzędzi i platform bez kodu, takich jak Ghost, WordPress, Medium i więcej, aby rozpocząć. Żadna z nich nie wymaga napisania jednej linii kodu, a mimo to możesz łatwo stworzyć swoją stronę internetową, aby opublikować swoje blogi. Posiadanie dobrego bloga jest również czymś, co możesz reklamować w swoich usługach biznesowych online.

Zacznij podcast

Dzięki platformom internetowym, takim jak Spotify, ułatwiającym tworzenie i udostępnianie podcastów, podcasty stały się popularnym trendem. Istnieje udana strategia biznesowa dla podcastów, jeśli jesteś przygotowany do zainwestowania czasu i wysiłku, nawet jeśli może nie być największym twórcą pieniędzy. Być może będziesz musiał poczekać, aż twój podcast stanie się w miarę sławny, zanim zaczniesz zarabiać gotówkę.

Podcasty to świetny sposób na podzielenie się swoim bogactwem informacji z chętnymi słuchaczami. Możesz użyć narzędzi bez kodu lub programów bez kodu, takich jak Descript lub Spotify, aby stworzyć, edytować i nagrać swój podcast. Dalszy hosting tego samego może być wykonany za pomocą narzędzi no-code lub platform no-code, takich jak Transistor lub Captivate.

Załóż społeczność internetową

Budowanie cyfrowej społeczności to świetny sposób na zebranie razem podobnie myślących osób. Musisz zidentyfikować najlepsze fora internetowe, do których możesz dołączyć, jeśli chcesz stworzyć taki poboczny biznes online i zarabiać pieniądze online. Będziesz musiał również wiedzieć, jak przekształcić swój udział w grupie online w pieniądze. Jeśli jesteś pasjonatem jakiegoś określonego tematu, w szczególności, możesz użyć go jako punktu wyjścia dla swojej społeczności internetowej.

Społeczność cyfrowa może być również wykorzystana do promowania swoich towarów, jak również linków partnerskich w zamian za opłatę. Możesz uruchomić reklamy i sprzedać członkostwo w swojej społeczności internetowej. Możesz stworzyć społeczność w Internecie i uzyskać gotówkę za markowe materiały. To wszystko można zrobić z pomocą dobrych narzędzi no-code. Możesz nawet zbudować społeczność z narzędziami no-code!

Załóż sklep e-commerce

Być może masz linię produktów, dla której chcesz zbudować stronę internetową. Ułatwia to sprawę twoim użytkownikom. Ale tworzenie strony internetowej zazwyczaj wymaga kodowania. Możesz iść z podejściem bez kodu, aby sprzedać swój produkt, niezależnie od tego, czy są to towary fizyczne, czy towary online. Możesz wybrać platformy takie jak Shopify, Wix lub Webflow. Pomagają one stworzyć dobry backend dla twojej witryny, co jest ważne podczas obsługi zapasów i sprzedaży.

Możesz sprzedawać swoje produkty cyfrowe za pomocą usług bez kodu, takich jak Gumroad i Patreon. Te platformy bez kodu pozwalają stworzyć platformę dla takich rzeczy jak edukacja online, literatura elektroniczna, sztuka wirtualna, szablony, produkty programowe i inne.

Załóż aplikację randkową

Ludzie zawsze szukają sposobów na łączenie się w internecie, a aplikacja randkowa to dobry sposób na generowanie dochodów. Jest to jeden z najbardziej lubianych mobilnych przedsięwzięć do poznawania ludzi. W rzeczywistości rynek randek online został oszacowany na 7,35 miliarda dolarów w 2020 roku, a do 2028 roku przewiduje się, że wzrośnie do 10,87 miliarda dolarów. To wyraźnie pokazuje, jak popularne są aplikacje randkowe.

Istnieją aplikacje randkowe skierowane do konkretnej niszy lub społeczności, a niektóre z nich oferują opcje łączenia się z ludźmi również platonicznie. Możesz użyć platform no-code, aby stworzyć aplikację randkową, która może wziąć rynek online przez burzę. Ponieważ w tej dziedzinie jest już wielu konkurentów, powinieneś postarać się, aby Twój pomysł na biznes no-code wyróżniał się w taki czy inny sposób. Ponieważ takie aplikacje no-code mogą odnieść sukces lub porażkę w oparciu o to, jak potencjalni klienci czują się z nimi, powinieneś spróbować skupić się bardziej na takich aspektach jak projekt interfejsu użytkownika i łatwość obsługi.

Załóż portal z ofertami pracy

Jeśli chcesz zbudować proste przedsiębiorstwo no-code, które może wygenerować sporą ilość gotówki, powinieneś przejść do branży agencji pracy. Wszystko, co musisz zrobić, to wymyślić koncepcję i wybrać platformę. Następnie możesz podłączyć kanał płatności, aby pracodawcy mogli zamieszczać oferty na Twojej tablicy, a osoby prywatne mogły zakładać konta i dodawać CV. Nawet teraz, niektóre fora pracy pobierają opłaty od menedżerów zatrudniających za każdego kandydata, z którym przeprowadzają rozmowę.

Możesz dostosować swoje portale pracy jakkolwiek chcesz. Odwołując się do różnych tłumów i pozostając na szczycie tematów i branż, możesz sprawić, że Twój portal pracy będzie się wyróżniał od reszty, używając narzędzi lub platform no-code.

Rozpocznij biznes wynajmu

Czy masz mnóstwo rzeczy siedzących w domu, zbierających kurz? Możesz spróbować je wypożyczyć! Stwórz prosty interfejs internetowy za pomocą narzędzi no-code i wynajmij swoje rzeczy. To może być wszystko, od książek do sprzętu kempingowego. Jest to nie tylko dobry sposób na wykorzystanie nieużywanych przedmiotów w domu, ale może to być również dobra metoda na uzyskanie jakiegoś pasywnego dochodu.

Możesz zdecydować, jak daleko jesteś skłonny wynająć swoje rzeczy lub zachować je lokalnie. Przed rozpoczęciem takiego pomysłu na biznes no-code, powinieneś zrobić kilka podstawowych badań na temat konieczności tego, co wynajmujesz. Na przykład, jeśli masz specyficzny sprzęt do sportów wodnych, który chcesz wynająć, ale mieszkasz w obszarze górskim, możesz nie znaleźć wielu najemców lokalnie.

Załóż agencję budującą strony internetowe

Narzędzia no-code pomagają tworzyć wiele różnych rodzajów aplikacji internetowych. A gdybyś mógł stworzyć aplikację, która tworzy inne aplikacje? Na przykład, możesz stworzyć platformę, która tworzy podstawowe strony internetowe dla lokalnych biznesów, takich jak kawiarnie, styliści czy najemcy. Dobrze prosperujące firmy zawsze potrzebują strony internetowej. Możesz reklamować swoją aplikację no-code do małych firm lub lokalnych sprzedawców. Twoja aplikacja może być podobna do biznesu SaaS. Nawet nietechniczni założyciele mogą stworzyć taką stronę z no-code.

Nie jest trudno znaleźć klientów dla takiej aplikacji no-code. Możesz wysłać zimne e-maile, aby zaoferować swoje usługi i opublikować na LinkedIn, aby uzyskać klientów za pośrednictwem istniejącej sieci. Możesz użyć platform bez kodu, takich jak Card lub Webflow, aby stworzyć taką platformę. Jest to udany pomysł na biznes, z którego można zrobić dobry średni miesięczny dochód, jak również. Możesz pobierać od swoich klientów opłaty za budowanie różnych rodzajów stron internetowych.

Załóż firmę zajmującą się pisaniem treści

Chcesz założyć własną firmę? Narzędzia no-code pomogą Ci również tutaj! Jeśli masz dobre umiejętności pisania treści i chcesz stworzyć firmę oferującą te usługi innym, będziesz potrzebował dobrej strony internetowej, która reklamuje Twoją pracę. Dzięki temu Twoi potencjalni klienci będą mogli Cię znaleźć i wysłać Ci wiadomości.

Strony internetowe lub aplikacje internetowe dla takiej firmy możesz stworzyć za pomocą narzędzi i platform no-code. Możesz sprawić, że taka strona internetowa będzie tak prosta lub skomplikowana, jak potrzebujesz, bez kodu. Jeśli zatrudniasz nowe talenty i akceptujesz płatności za pośrednictwem swojej strony internetowej, może ona potrzebować nieco więcej funkcjonalności. Ale jeśli chcesz mieć podstawową stronę internetową, która po prostu wyjaśnia, kim jesteś i sprzedaje swoją firmę, to możesz stworzyć prostszą stronę.

Załóż platformę crowdfundingową

Aplikacja internetowa dla platformy crowdfundingowej jest jednym z tych udanych startupów no-code, które możesz rozważyć budowę. Biorąc pod uwagę, że gospodarka dla crowdfundingu została wyceniona na 10,2 miliarda dolarów na świecie w 2018 roku i przewiduje się, że potroi się do 2025 roku, jest to lubiany i udany pomysł na biznes. Ludzie wykorzystują platformy crowdfundingowe do wielu rzeczy, a ty możesz pozostać na szczycie swojej konkurencji, dodając więcej funkcji lub opcji dla swoich użytkowników.

Możesz stworzyć taką platformę używając narzędzi no-code. Taka platforma no-code może być niezależnym produktem, który możesz sprzedawać, lub możesz go zintegrować z istniejącym produktem, który Twoja firma już posiada. Dzięki dobremu interfejsowi użytkownika, możesz również zwiększyć zasięg swojej aplikacji.

Załóż agencję marketingową

Internet i świat cyfrowy są zbudowane wokół różnych rodzajów treści, od pisania po wideo. Jedną rzeczą, którą wszystkie te mają wspólne, jest potrzeba marketingu. Nawet najbardziej jakościowe produkty nie poradzą sobie dobrze bez dobrej promocji. Możesz założyć agencję marketingową, jeśli czujesz, że jest to nisza, w której możesz się rozwijać. Wraz z rosnącym wykorzystaniem platform cyfrowych, marketing będzie miał coraz większe znaczenie. Agencja marketingowa to dobry startup no-code, który możesz stworzyć za pomocą platform no-code lub narzędzi no-code, takich jak AppMaster. Gdy masz już witrynę do łączenia się z klientami, możesz rozpocząć swoją podróż marketingową.

Uruchom platformę rezerwacji hotelowej

Popyt na wynajem domów i studiów szybko się rozwija, o czym świadczy ogromna popularność Airbnb i wielu innych tego typu biznesów. Jeśli jesteś osobą prowadzącą działalność gospodarczą, która lubi podróżować, możesz dostrzec szansę na zastosowanie podobnego podejścia do hoteli. Możesz uruchomić stronę internetową szukając i rezerwując hotele na całym świecie dla podróżnych. Jest to ułatwione dzięki no-code.

W 2020 roku spodziewano się, że globalny rynek internetowy platform rezerwacji hoteli online będzie wart blisko 518 miliardów dolarów. Założenie strony internetowej z rezerwacjami hotelowymi no-code może być fascynującym przedsięwzięciem biznesowym z miejscem na szybki rozwój. Ułatwia to fakt, że nie będziesz potrzebował żadnej licencji ani zapasów. Wystarczy smartfon, połączenie internetowe i chęć odniesienia sukcesu. Aby stworzyć taką platformę, możesz skorzystać z narzędzi no-code.

Uruchom platformę do prowadzenia zajęć online

Możesz stworzyć platformę, która pozwoli instruktorom na regularne prowadzenie kursów i zajęć online. Istnieje już wiele takich platform jak Udemy czy Coursera. Możesz stworzyć coś podobnego lub dodać swój unikalny twist do tego pomysłu.

Jeśli jesteś firmą online, która oferuje konkretne usługi, możesz również stworzyć platformę, która uczy swoich użytkowników, jak korzystać z Twoich usług. W zależności od niszy, z którą chcesz pracować, możesz dostosować i pracować nad swoją aplikacją. Jest to świetny pomysł na biznes, który możesz stworzyć za pomocą dowolnych narzędzi lub platform no-code.

Stwórz kurs online

Jesteś wykwalifikowany w jakiejś branży i chcesz podzielić się swoją wiedzą z innymi? Możesz wykorzystać do tego platformy takie jak YouTube i tworzyć filmy lub kursy online, które rozbijają to, czego uczysz na mniejsze segmenty. Możesz też wykorzystać narzędzia no-code do stworzenia spersonalizowanej strony internetowej. To daje Ci więcej szans na zarabianie pieniędzy z kursów online bez kodu.

Ponieważ jest to Twój kurs, możesz tworzyć kursy online i treści zgodnie z Twoją wygodą i uruchamiać swoje aplikacje internetowe po zakończeniu. Jest to świetny sposób na spieniężenie swoich umiejętności i udostępnienie informacji, które posiadasz innym osobom do nauki. Tworzenie swoich kursów online bez kodu jest również imponującym wyczynem, który możesz umieścić w swoim CV.

Załóż serwis analizy danych

Dane są w obfitości w całym internecie. Jest to nowa waluta, którą firmy powinny odpowiednio wykorzystać, aby osiągnąć lepsze zyski. Firmy mogą zwiększyć swoją produktywność i swoje zrozumienie potencjalnych klientów, analizując wszystkie dane dostępne dla nich poprzez opinie klientów. W takim scenariuszu platforma do analizy danych z dobrym interfejsem użytkownika będzie zmieniaczem gier. Jeśli masz talent i narzędzia do wykonywania skomplikowanych analiz lub jesteś freelancerem zajmującym się technologią i danymi, to możesz stworzyć usługę analizy danych dla różnych rodzajów firm za pomocą narzędzi no-code, podobnie jak platforma SaaS.

Załóż platformę edukacyjną online

Istnieje już kilka platform edukacyjnych online lub społeczności, które zapewniają kursy online. Liczba osób, które używają takich platform cyfrowych do nauki i edukacji, ostatnio wzrosła. Ludzie uczą się kodowania, technologii, matematyki i wiele więcej online. To może być trudniejsze niż inne pomysły tutaj, ponieważ będziesz musiał znaleźć dobre zasoby, z których ludzie mogą się uczyć. Możesz użyć narzędzi bez kodu, takich jak AppMaster, aby stworzyć taką platformę.

Platforma do nauki online bez kodu ma duży potencjał, by przynieść Ci zyski. A jeśli możesz stworzyć narzędzie społecznościowe, które jest łatwe w użyciu i ma dobry UX, ludzie uznają je za przydatne. Możesz również odwołać się do pewnych niszowych tematów nauki, aby Twoja aplikacja była bardziej interesująca. Jest to dobry pomysł na biznes no-code, który powinieneś rozważyć, jeśli lubisz się uczyć i chcesz stworzyć miejsce, w którym wiele osób może wspólnie zdobywać wiedzę poprzez kursy online.

Załóż biznes związany z opieką nad dziećmi

Czy lubisz dzieci? I masz czas, który możesz poświęcić? Możesz założyć biznes opieki nad dziećmi online, który zajmuje się dziećmi, gdy ich opiekunowie są zajęci. Jest to pomysł na biznes najlepiej realizowany w okolicy, ponieważ ludzie będą skłonni zostawić u Ciebie swoje dzieci, jeśli wiedzą kim jesteś. Możesz tworzyć aplikacje internetowe lub strony internetowe, które reklamują usługi twojego startupu no-code za pomocą narzędzi no-code lub platform no-code. W ten sposób możesz sprzedawać usługi, które oferujesz w lepszy sposób.

Uruchom usługę pisania CV

Każdy potrzebuje dobrego CV podczas ubiegania się o pracę. Czy masz zestaw umiejętności, aby pomóc ludziom stworzyć dobre CV? Wykorzystaj swoje talenty i stwórz usługę pisania CV za pomocą wielu narzędzi lub platform no-code. Nie musisz być dobrze zorientowany w kodowaniu lub programowaniu, aby zaoferować swoje usługi i talenty innym.

Uruchom platformę zdrowia i fitnessu

Osoby fizyczne są bardzo zainteresowane utrzymaniem swojego zdrowia i dobrego samopoczucia. Narzędzia lub platformy bez kodu mogą przejąć branżę zdrowia i fitnessu, tworząc dowolny rodzaj aplikacji, która pomaga ludziom osiągnąć ich cele fitness. W zależności od tego, jaki pomysł no-code chcesz realizować, istnieje wiele rzeczy, które możesz zrobić w tej branży.

Możesz tworzyć aplikacje internetowe zorientowane na ćwiczenia, które pozwalają ludziom ćwiczyć i śledzić ich rutynę treningową. Albo możesz zbudować narzędzie bez kodu, które pozwala ludziom zobaczyć, ile kalorii spalili w ciągu dnia lub ile kroków zrobili. Możesz stworzyć całkowicie funkcjonalne aplikacje internetowe i mobilne dla swoich użytkowników za pomocą wielu narzędzi no-code, takich jak Hype-burst.

Uruchom płatną aplikację z przepisami

Czy twoje talenty leżą w tworzeniu niesamowitych potraw, które dmuchają umysły ludzi? Dlaczego nie podzielisz się niektórymi ze swoich niesamowitych przepisów? Możesz stworzyć aplikację no-code przepis, który pozwala na dzielenie się swoimi przepisami z innymi i dostać pieniądze za to też. Jest to dobry startup bez kodu, który możesz zbudować za pomocą narzędzia AppMaster no-code.

Podsumowanie

Rozmawialiśmy tutaj o kilku łatwych do wdrożenia pomysłach, które mogą pomóc Ci rozpocząć rozwój bez kodu. Jedną z najlepszych rzeczy o no-code jest duża liczba narzędzi no-code dostępnych dla Ciebie do wykorzystania w Internecie. AppMaster jest jednym z nich i jest to wyjątkowa nowa platforma bez kodu, która pozwala generować kod źródłowy od podstaw. Nie musisz się martwić o prawa własności, ponieważ kod, który stworzysz należy całkowicie do Ciebie!

Nie będziesz potrzebował żadnych umiejętności kodowania, jeśli chcesz zbudować aplikację z AppMaster. Korzystanie z AppMaster może pomóc Ci zakończyć projekty oprogramowania szybciej, lepiej i taniej niż z pełnym zespołem programistów. AppMaster może tworzyć kody źródłowe w języku Go; dzięki temu możesz tworzyć aplikacje internetowe, mobilne aps i backend.

Platformy no-code takie jak AppMaster mogą tchnąć życie w Twoje pomysły biznesowe. Narzędzia no-code zmieniły sposób, w jaki podchodzimy do technologii i zapewniają więcej możliwości dla osób bez umiejętności kodowania. Dzięki rewolucji no-code, jedyne co Cię powstrzymuje to Twoja wyobraźnia!