No-Code-Plattformen können Unternehmern helfen, schnell alles zu entwerfen und bereitzustellen, von Websites bis hin zu Prozessautomatisierung , mobilen Apps und Projektmanagementanwendungen. Die App-Entwicklung war früher auf Softwareentwickler beschränkt, aber die Dinge haben sich drastisch geändert.

Die Tatsache, dass man leicht Tools finden kann, die die Erstellung von Apps ermöglichen, ohne eine einzige Codezeile schreiben zu müssen, zeigt, dass wir uns tatsächlich mitten in einer No-Code-Datenbankrevolution befinden. Die Idee eines Bürgerentwicklers entstand mit dem Aufkommen von No-Code-Datenbanktechnologien. Daten sind entscheidend für den Erfolg moderner Unternehmen. Kritische Entscheidungen zu treffen wird schwieriger, wenn die entsprechenden Informationen fehlen. In diesem Artikel finden Sie die beliebtesten No-Code-Business-Lösungen, mit denen Sie Ihre Prozesse digital verändern können, ohne die Qualität zu beeinträchtigen.

Was ist eine No-Code-Entwicklungsplattform?

Es ist ein Tool zum Erstellen von Softwareanwendungen ohne Codierung. Es ist eine beliebte und vielversprechende Alternative zur traditionellen Softwareentwicklung für technisch nicht versierte Unternehmenskunden, die ihre kompletten Apps entwerfen möchten.

Hier sind die Vorteile einer No-Code-Entwicklungsplattform:

Bessere Agilität

Schnellere Entwicklung

Kosten reduzieren

Gestiegene Produktivität

Leicht wechselbar

Produkte und Dienstleistungen verbessern

Eine Datenbank ist eine geplante Gruppierung von Material, das in einem Computersystem geordnet und oft elektronisch gespeichert wird. Organisationen verwenden Datenbanken für verschiedene Zwecke, einschließlich der Sammlung von Kundendaten und der Verfolgung von Verkäufen, Ausgaben und anderen wirtschaftlichen Fakten. Um die betriebliche Effizienz zu verbessern, benötigen Unternehmen Datenbanken.

In den letzten zwei Jahrzehnten haben Unternehmen einen bedeutenden Wandel erlebt, als sie sich von Notizbüchern, Arbeitsbüchern und sperrigen Aktenschränken zugunsten einer elektronischen Speicherplattform zur Integration und Konsolidierung von Unternehmensdaten bewegten. Die Entwicklung von Datenbankverwaltungssystemen, bei denen es sich um Computerprogramme handelt, die zum Erstellen, Überwachen und Verwenden von Datenbanksammlungen logisch verbundener Datensätze und Dateien verwendet werden.

AppMaster

Ein benutzerdefiniertes App-Ökosystem kann nur mit AppMaster erstellt werden, und es sind keine Programmierkenntnisse erforderlich. No-Code-Automatisierungslösungen sind nützlich, um Aufgaben bei der Arbeit oder zu Hause zu rationalisieren, Daten zu organisieren oder Mitarbeiter zu belohnen. AppMaster ist die erste Wahl für Tools, für die Sie keinen Code schreiben müssen. Dank der von dieser Plattform bereitgestellten Ressourcen können Sie hochwertige Apps für das Web und mobile Geräte erstellen, ohne dass Programmierkenntnisse erforderlich sind.

Standardmäßig funktioniert AppMaster jetzt mit jeder Postgress-kompatiblen Datenbank. Das bedeutet, dass die generierten Anwendungen mit AWS RDS und AWS Aurora, jeder Standard-PostgreSQL-Instanz, verbunden werden können.

Bis Ende des Jahres werden wir die Unterstützung für Oracle Database, Microsoft SQL Server, MariaDB, MYSQL und SQLite hinzufügen, sodass AppMaster bis Ende des Jahres mit den 6 beliebtesten relationalen Datenbanken der Welt arbeiten kann . Um die Datenbankstruktur zu verwalten und Feldverbindungsplatten zu erstellen, reicht es aus, den Modelldateneditor zu verwenden, der in AppMaster Studio integriert ist; und alles kann im Handumdrehen geändert werden, und die Plattform generiert automatisch Skripte zum Migrieren Ihrer Daten, um Formate zu ändern, und im Allgemeinen geschieht dies vollständig, ohne dass zu jeder Zeit Code über die GUI geschrieben wird.

Das Zapier-Datenbanktool integriert Anwendungen (wie Mail oder Slack), sodass Daten schnell und einfach über sie gesendet werden können. Mit Zapier sind die Möglichkeiten praktisch unbegrenzt. Beispielsweise können Sie automatisierte Verfahren erstellen, die zwei oder mehr Anwendungen miteinander verbinden, wodurch die manuelle Arbeit, die Sie erledigen müssen, reduziert wird. Zapier überträgt Daten zwischen Programmen.

Sie können auch wichtige Benachrichtigungen von mehreren Anwendungen auf einer einzigen Plattform erhalten, um sicherzustellen, dass Sie nichts verpassen. Es kann auch automatisierte Verfahren mit einer Vielzahl von Vorlagen erstellen. Das Zappier-Datenbanktool eignet sich am besten für Unternehmen aller Ebenen, die ihre Geräte verknüpfen und mühsame Aufgaben automatisieren möchten.

Bubble vereinfacht als No-Code-Lösung den App-Entwicklungsprozess, indem es ihn in vier Hauptphasen unterteilt. Bubble erleichtert die Erstellung webbasierter Anwendungen. Da das Anwendungsentwicklungstool sehr flexibel ist, können Sie Apps konstruieren und erstellen, ohne die Programmiersprache zu verwenden. Der Markt bietet Themen und Plug-ins, mit denen Sie Ihre App zum Leben erwecken können, und die Drag-and-Drop-Plattform ist benutzerfreundlich und intuitiv. The Bubble eignet sich am besten für App-Entwickler und digitale Künstler, die eine einfache Lösung zum Erstellen von Online-Anwendungen suchen.

Airtable ist eine No-Code-Plattform zum Erstellen von Projektmanagement-Apps. Es ermöglicht Ihnen, relationale Datenbanken zu entwerfen, die die Zusammenarbeit fördern. Man kann Material aus Dateien oder anderen Programmen importieren. Benutzer können Erinnerungen senden und empfangen, Informationen austauschen, Aufgaben zuweisen und so weiter. Airtable kombiniert Tabellenkalkulationen und Datenbanken in einer einzigen Software. Manager können Projektdaten in einer von Airtable angebotenen Tabellenansicht speichern. Airtable eignet sich am besten für Unternehmen, die einen zentralen Ort suchen, um ihre Arbeit zu verwalten und Statistiken zu sammeln.

Ohne Code zu kennen, kann jeder mit Webflow Websites und einzigartige Datenbanken erstellen. Webflow ist eine No-Code-Plattform, die es einfach macht, Animationen und Online-Shops einzubinden. Über 3,5 Millionen Fachleute und Organisationen Erstellen, arbeiten Sie zusammen und produzieren Sie mit Webflow ganz einfach schöne Websites. In einer vollständig visuellen Umgebung.

Webflow bietet Ihnen die Tools, die Sie benötigen, um einen beliebigen Projektor zu konstruieren und eine Schnittstelle zwischen Software zu erstellen, unabhängig davon, ob Sie ein einzelner Designer, eine Agentur oder ein Team sind. Webflow eignet sich am besten für Webdesigner, die nicht mit Codierung arbeiten möchten, aber eine Plattform zum schnellen Erstellen und Anpassen von Websites benötigen.

Monday.com ist ein No-Code-Builder, der sich als Arbeitsbetriebssystem ideal für Gruppen aller Größen eignet. Benutzer können mit dem Automation Builder Routinen entwickeln, die im Hintergrund ausgeführt werden. Die anpassbaren Funktionen von Monday.com erhöhen die Teamproduktivität und ermöglichen es jedem, auf seine Weise No-Code-Entwickler zu sein. Benutzer können alles von Apps für die Zusammenarbeit in Echtzeit über Tools für den Rückblick bis hin zu digitalen Whiteboards erstellen. Monday.com eignet sich am besten für Unternehmen, die eine vielseitige Projektmanagementlösung suchen, die einer Reihe zusätzlicher Zwecke und Anforderungen dienen kann.

Google-Tabellen

Google Sheets erleichtert Teams die Zusammenarbeit, oder Sie organisieren eine Veranstaltung oder besprechen die neuesten Einkommenszahlen. KI-Funktionen ermöglichen Benutzern den Zugriff auf die notwendigen Erkenntnisse, um fundierte Geschäftsentscheidungen zu treffen. Sein Design ermöglicht es Ihnen, mit jedem, zu jeder Zeit und von jedem Ort aus zu arbeiten. Sie können damit beginnen, Ihre Daten mit Diagrammen und Grafiken zu visualisieren, nachdem sie sich in Ihrem Google Sheet befinden. Google Sheet ist am besten für die Dateneingabe.

Datenbank-No-Code-Entwicklungssysteme ermöglichen es Ihnen, Datenbanken ohne Programmierung zu bearbeiten und zu warten. Diese Systeme bieten Benutzern Werkzeuge zum Organisieren und Optimieren von Datenressourcen für ein flexibles und effizientes Datenmanagement. Codierung ist nicht erforderlich, um nur mit AppMaster ein unverwechselbares App-Ökosystem aufzubauen. AppMaster ist eine No-Code-Datenplattform, mit der man mobile und Web-Apps erstellen kann. Gestalten Sie einfach und schnell Geschäftsprozesse beliebiger Komplexität.

Wir können das Datenbanktool in folgenden Bereichen einsetzen:

Business-Wissensbasis

Webbasierte Programme

Berichterstattung

Workflow basierend auf Genehmigungen

Verfahren rationalisieren

Generieren von mobilen Anwendungen

Ist Excel ein No-Code-Tool?

Microsoft Excel kam dem „Erstellen ohne Code“ nahe, und seine erstaunliche Flexibilität und Vielfalt in allen Anwendungsfällen machte es zu einem Anwärter auf die erste kommerzielle Plattform ohne Code. VBA (Visual Basic for Applications) ist die Programmiersprache, die von Excel und anderen Office-Anwendungen verwendet wird.

Welches ist das beste No-Code-Tool?

Mehrere Möglichkeiten reichen von der Entwicklung einer Website bis zur Entwicklung einzigartiger Apps. No-Code-Automatisierungslösungen können den Job oder die Hausaufgaben automatisieren, Daten verwalten oder belohnt werden. Das beste No-Code-Tool ist AppMaster. Es bietet alle Tools, die zum Entwickeln großartiger Web- und Mobilanwendungen erforderlich sind, ohne eine einzige Codezeile schreiben zu müssen.

Letzte Worte

Letztendlich werden im Unternehmen mehrere No-Code-Tools eingesetzt. No-Code verändert zweifellos das Geschäft und die Art und Weise, wie Menschen ihre Jobs, Innovationen und ihr Leben sehen. Um das Beste aus diesen Tools herauszuholen, sollten Sie Ihren Workflow verbessern, indem Sie sich diese Liste mit No-Code-Optionen ansehen.

Für viele Unternehmensanwender wurde die Barriere der Codierung durch das Aufkommen von No-Code-Technologien beseitigt. Neben der Steigerung der Produktivität ermöglichen diese Technologien den Softwareentwicklern, sich auf schwierigere Aufgaben zu konzentrieren, anstatt sich um die Anforderungen von Nicht-IT-Mitarbeitern zu kümmern.

No-Code-Plattformen können es Geschäftsinhabern ermöglichen, Websites, Prozessautomatisierung und Apps schnell zu erstellen. Low-Code-Entwicklung ist eine weitere faszinierende Hybridstrategie. Die Bedeutung dieser Plattformen innerhalb des Unternehmenssektors hat sich erheblich darauf ausgewirkt, wie die IT mit anderen Abteilungen interagiert. AppMaster ist eine No-Code-Plattform, die den Quellcode produziert und mehr als nur keinen Code produziert, was ihm seine Einzigartigkeit verleiht. Wenn der Benutzer dies wünscht, kann er jederzeit seinen Quellcode verwenden, sodass er sich keine Sorgen machen muss, an die Plattform gebunden zu sein.