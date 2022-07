No-Code-Builder sind leistungsstarke Tools, mit denen Sie vollwertige Anwendungen und digitale Produkte erstellen können, ohne Code schreiben zu müssen. Kein Wunder, dass sie so viel Aufmerksamkeit erregen und für ständige Kontroversen sorgen.

Wir bleiben gerne auf dem Laufenden und verfolgen den Markt, indem wir No-Code-Plattformen und ihre Fähigkeiten untersuchen. Aus diesem Grund haben wir eine Überprüfung des beliebten No-Code-Bubble-Tools erstellt und mit AppMaster.io verglichen.

Bubblenübersicht

Bubble ist eine No-Code-Plattform, mit der Sie Webanwendungen erstellen können. Mit Bubble können Sie Anwendungslogik erstellen, Schnittstellendesign erstellen, mit eingebetteten Datenbanken arbeiten und fertige Produkte mit Diensten von Drittanbietern integrieren.

Das Tool hostet Anwendungen auf einem eigenen Server und macht sie von überall aus zugänglich.

Laut den Erstellern der Plattform ist Bubble eine JSON-basierte deklarative Programmiersprache zum Erstellen von Webanwendungen. Das Tool unterstützt externes JavaScript und interne Serverkomponenten, sodass der Benutzer mit der Geschäftslogik und dem Erscheinungsbild von Anwendungen arbeiten kann.

Nach der Registrierung auf der Plattform gelangen Sie zum Anwendungseditor. Der Bubble-Editor besteht aus sieben Registerkarten, auf denen die gesamte Arbeit erledigt wird. Innerhalb eines Projekts können Sie eine Anwendung entwickeln.

AppMaster.io-Übersicht

AppMaster.io ist eine No-Code-Plattform mit dem Hauptvorteil der automatischen Codegenerierung mit einer Schreibgeschwindigkeit von 22.000 Codezeilen pro Sekunde.

Sie können auf AppMaster.io Server-, native Mobil- und Webanwendungen erstellen. Dies ist der Hauptunterschied zwischen AppMaster.io und Bubble, mit dem Sie nur Webanwendungen erstellen können.

Die Funktionalität der Plattform umfasst alle Phasen der Entwicklung: von der Erstellung einer Datenbank über die Veröffentlichung bis hin zur Produktion und Überwachung des Betriebs von Anwendungen nach ihrer Veröffentlichung.

Im Gegensatz zu Bubble stellt das Projekt in AppMaster.io die Kombination aus Datenbank, Geschäftslogik und Anwendungseditoren dar und bietet Zugriff auf Veröffentlichung und Überwachung. Innerhalb desselben Projekts können Sie mehrere verschiedene Anwendungen entwickeln.

Die Plattform generiert ein Backend in der Go-Sprache und erstellt Datenbanken, die auf PostgreSQL laufen. Mit AppMaster.io können Sie Geschäftsprozesse mit einem intuitiven Drag & Drop-Editor erstellen und Quellcode für die weitere Arbeit exportieren.

Hauptplattformunterschiede

Lassen Sie uns die Plattformen unter Berücksichtigung der Hauptfunktionen der Tools genauer analysieren: Arbeiten mit Datenbanken und Anwendungslogik, Integration mit Diensten von Drittanbietern, Erstellen und Veröffentlichen einer Anwendung, Abonnementpläne.

Arbeiten mit Datenbanken

Bubble

Bubble verwendet eine eingebettete Datenbank. Es ist weniger leistungsfähig als SQL-Datenbanken von Drittanbietern, ermöglicht Ihnen jedoch einen schnellen Arbeitsbeginn.

Die Datenbank in Bubble basiert auf Datentypen, die Tabellen entsprechen. Für jeden Datentyp können Sie benutzerdefinierte Felder hinzufügen. Um ein Feld hinzuzufügen, müssen Sie seinen Namen eingeben und seinen Datentyp angeben.

Im seitlichen Menü des Bedienfelds gibt es eine Registerkarte „Daten“, um mit Daten zu arbeiten. Hier finden Sie alles, was Sie zum Arbeiten mit Daten benötigen. Sie können neue Datensätze erstellen, mit Feldern arbeiten, Regeln für jeden Typ einrichten und Dateien hochladen.

Nachdem Sie die erforderlichen Datentypen erstellt haben, finden Sie sie alle auf der Registerkarte App-Daten, wo sie in Form von Tabellen dargestellt werden. Dort können Sie auch neue Einträge erstellen.

Gleichzeitig verwendet Bubble keine Standard-Datenbankbeziehungen. Sie werden über Typen konfiguriert.

AppMaster.io

In AppMaster.io werden Datenbanken etwas anders dargestellt. Die Plattform verfügt über einen Datenmodell-Designer, mit dem Sie ein Datenbankschema erstellen, Datenmodelle erstellen, Beziehungen zwischen ihnen aufbauen und Felder hinzufügen können.

Der entscheidende Unterschied zwischen der Datenbank in AppMaster.io ist ein visueller Datenbankdesigner, bei dem Schemata aus Blöcken mit eigenen Feldern erstellt werden. Es macht den Prozess komfortabler und verständlicher und schafft einen langjährigen Vorteil: Alle Datenbanktabellen und ihre Beziehungen sind sofort sichtbar. Blöcke können frei im Arbeitsbereich verschoben und in der gewünschten Reihenfolge angeordnet werden. Sie müssen den Pfeil von einem Block zum anderen strecken, um die Modelle miteinander zu verbinden.

Beim Hinzufügen eines neuen Modells werden automatisch Servicefelder erstellt: ID, Erstellungsdatum, Änderungsdatum, Löschdatum. Sie können jedem Modell auch benutzerdefinierte Felder hinzufügen. Wenn Sie ein neues Feld erstellen, müssen Sie seinen Namen eingeben und den Typ angeben. Optional können Sie eine Beschreibung hinzufügen.

AppMaster.io verwendet standardmäßige relationale Datenbanktypen: One-to-One, One-to-Many, Many-to-Many.

Die Datenbank in AppMaster.io wird von PostgreSQL unterstützt, einem flexiblen und robusten DBMS mit hoher Leistung, das komplexe Datenstrukturen erstellen, speichern und abrufen kann.

Arbeiten mit Anwendungslogik

Bubble

Um mit der Anwendungslogik zu arbeiten, hat Bubble einen Workflow-Bereich. Um den Vorgang zu starten, müssen Sie ein Ereignis auswählen, das im Schema mit dem Schlüsselwort When gekennzeichnet ist (z. B. "Wenn Benutzer angemeldet ist"). Als Nächstes müssen Sie eine Aktion für dieses Ereignis hinzufügen. Die Anzahl der Aktionen kann unbegrenzt sein.

Alle Aktionen sind in Gruppen unterteilt, einschließlich Aktionen in Bezug auf Konto, E-Mail, Zahlung, benutzerdefinierte Ereignisse (API) usw.

Jede Aktion hat ihren eigenen Parametersatz, der in einem separaten Fenster konfiguriert werden kann. Der Ablauf der Aktionen in Bubble ist unkompliziert, mit einer klaren Abfolge.

AppMaster.io

Im AppMaster.io BP-Editor kann der Prozessausführungspfad mit zusätzlichen Parametern und Verzweigungen komplexer gesteuert werden.

Das Geschäftsprozessschema ist aus Blöcken aufgebaut, die für eine bestimmte Funktionalität verantwortlich sind. Auf der Plattform befinden sich bereits mehr als 1000 Blöcke, die einzelne Operationen und vollwertige Geschäftsprozesse ausführen.

Um die Richtung des Prozesses festzulegen, können Sie Blöcke mit Konnektoren verbinden.

Standardmäßig werden Start- und Endblöcke in jedem BP erstellt. Jeder Block hat zwei Arten von Anschlüssen:

flow_connection - Ausführungsflussverbinder, beschreibt die Blockwarteschlange;

var_connection - Variablenkonnektor, beschreibt, welche Variable woher zu nehmen ist.

Mit AppMaster.io können Sie die Logik beliebiger Komplexität aufbauen und alles von Chatbots bis hin zu benutzerdefinierten Unternehmensdiensten erstellen.

Design

Bubble

Bubble arbeitet mit Drag & Drop-Technologie. Die Registerkarte Design im linken Bereich enthält alle Komponenten, die Sie auf die Anwendungsseite ziehen können. Wenn Sie auf ein Element klicken, erscheint ein Setup-Fenster für dieses Element, in dem Sie die Anzeigeeinstellungen und andere Parameter konfigurieren können. Die Position der Bauteile wird manuell oder über Koordinaten eingestellt.

Bei der Arbeit mit Bubble liegt der Schwerpunkt auf dem Design und nicht auf der Arbeit mit Datenbanken oder der Geschäftslogik von Anwendungen.

Auf der Plattform steht eine umfangreiche Bibliothek mit vorgefertigten Designvorlagen zu verschiedenen Themen zur Verfügung. Sie können eine geeignete Vorlage auswählen und die Entwicklung beschleunigen, indem Sie nur einige Elemente anpassen.

AppMaster.io

AppMaster.io verwendet auch die Drag & Drop-Technologie. Die Plattform verfügt über einen separaten Editor für mobile und Webanwendungen. Wenn wir den Webanwendungseditor vergleichen, dann besteht er aus mehreren Arbeitsbereichen:

der Hauptmenüblock, wo neue Seiten platziert werden, die die Navigationsleiste bilden;

der Anwendungskomponentenblock, in dem versteckte Elemente platziert werden, um sie von jedem Teil der Anwendung aus aufrufen zu können – dies können modale Fenster oder verschachtelte Seiten sein;

die zentrale Zone des Arbeitsbereichs, die für den Inhalt und die Komponenten der Seite ausgelegt ist.

Im Vergleich zu Bubble liegt der Schwerpunkt eines Webdesigners in AppMaster.io auf der Arbeit mit Datenbanken und dem Aufbau komplexer Geschäftslogik. Sie können das AppMaster.io-Backend einfach in jedes benutzerdefinierte Frontend integrieren, um ein einzigartiges App-Design zu erstellen.

Beim Schreiben dieses Artikels verbessert das AppMaster.io-Team den Webanwendungsdesigner und erweitert seine Funktionalität.

Der Web Application Designer wurde entwickelt, um Admin-Panels und Single Page Web Applications (SPAs), wie z. B. Kundenportale, zu erstellen. Für Admin-Panels generiert AppMaster.io automatisch Anwendungsseiten entsprechend der Datenbank und aktualisiert die Liste jedes Mal, wenn sich das Datenbankschema ändert.

Integrationen und APIs

Bubble

Sie können Hunderte von Drittanbieterdiensten mit der Bubble-App verbinden. Im Abschnitt „Plugins“ der Plattform finden Sie beliebte Dienste und benutzerdefinierte Lösungen. Plugins stehen zur kostenlosen und kostenpflichtigen Installation zur Verfügung.

Bubble-Nutzer können Plugins selbst erstellen und der Bibliothek hinzufügen, was den Funktionsumfang des Tools erheblich erweitert. Der technische Support für solche Plugins bleibt ein kleines Problem, da der Entwickler (Plattformbenutzer) möglicherweise nicht mehr auf der Plattform aktiv ist und nicht zur Verfügung steht, um Hilfe zu leisten.

Bubble arbeitet mit einer externen API und ermöglicht es Ihnen, verschiedene Dienste zu verbinden. Um mit der API zu arbeiten, gibt es ein API Connector-Plugin. Das Modul ermöglicht es Bubble-Benutzern, sich über externe Anfragen mit jeder API zu verbinden.

AppMaster.io

Mithilfe von Modulen können zusätzliche Funktionen zu AppMaster.io hinzugefügt werden. Die Bibliothek der Plugins wird ständig aktualisiert. Jedes Modul kann mit einem Klick kostenlos installiert werden. Der Vorteil besteht darin, dass alle Module im Katalog von AppMaster.io-Entwicklern gepflegt und zeitnah aktualisiert werden.

AppMaster.io bietet einen integrierten externen API-Anforderungseditor, mit dem Sie Projekte erweitern können, indem Sie verschiedene Dienste von Drittanbietern einfach mit einer offenen API verbinden.

Die Plattform implementiert auch die Arbeit mit Endpunkten. Alle Endpunkte werden in Abhängigkeit von den Daten, mit denen sie arbeiten, in Ordner unterteilt.

Mit AppMaster.io können Sie auch verschiedene Arten von API-Endpunkten erstellen:

API – für den Zugriff auf das Backend über die Webschnittstelle und Drittsysteme;

Webhooks – zum Empfangen von Benachrichtigungen von Drittsystemen;

Web-Sockets.

Sie können einen Geschäftsprozess mit den erforderlichen Daten auswählen und Middleware für jeden Typ konfigurieren.

Einsatz

Bubble

Bubble fungiert als Hosting-Provider. Alle auf der Plattform erstellten Anwendungen werden auf demselben Server gehostet.

Mit einem kostenpflichtigen Plan können Benutzer ihre eigene Domain verwenden. Außerdem können Sie mit einem kostenpflichtigen Abonnement die Leistung des Servers erhöhen, indem Sie die Kapazitätseinheiten kaufen.

AppMaster.io

AppMaster.io bietet mehrere Veröffentlichungsoptionen – Sie können AppMaster Cloud, jede Cloud eines Drittanbieters oder einen persönlichen Server verwenden. Mobile Apps können direkt im Apple Store und bei Google Play veröffentlicht werden. Darüber hinaus können Sie mehrere Bereitstellungspläne für Entwicklung, Vorproduktion und Produktion erstellen. Die Verfügbarkeit von Bereitstellungsplänen variiert je nach Abonnementplan. Sie können den Quellcode auch exportieren, wenn Sie die Plattform nicht mehr nutzen.

Benutzerfreundlichkeit

Bubble

Bubble ist aufgrund der Vielzahl der verfügbaren Funktionen nicht das einfachste No-Code-Tool. Die Abschnitte Workflow und Daten erfordern möglicherweise mehr Aufmerksamkeit und Zeit, um zu verstehen, wie sie funktionieren.

Beim Design ist alles einfacher. Der Drag & Drop Builder vereinfacht die Entwicklung der Anwendungsoberfläche drastisch. Das Hinzufügen von Komponenten erfolgt einfach und bequem per Drag and Drop. Jedes Element hat jedoch seine eigenen Einstellungen, was bei einem unerfahrenen Benutzer zu Fragen führen kann.

Bubble bietet kostenlose Ressourcen: Crashkurs, Video-Tutorials, ausführliche Dokumentation.

AppMaster.io

AppMaster.io ist eine No-Code-Plattform auf professionellem Niveau, deren Beherrschung mehr Zeit in Anspruch nehmen wird. Die Komplexität von AppMaster.io erklärt sich aus der Funktionsvielfalt und dem höheren Niveau des fertigen Produkts. Das Tool bietet viele Funktionen, mit denen Sie die Entwicklung bei jedem Schritt kontrollieren können.

Der Geschäftsprozess-Editor ist eine jener Komponenten, mit denen die Benutzer am längsten arbeiten lernen.

Für einen gewöhnlichen Benutzer, der mit der Programmierung nicht vertraut ist, wird die Arbeit mit AppMaster.io kompliziert erscheinen. Ein technisch versierter Benutzer braucht viel weniger Zeit, um loszulegen.

AppMaster.io bietet auch kostenlose Ressourcen, einschließlich detaillierter Dokumentation für jeden Abschnitt, Video-Tutorials, Crash-Kurs. Sie können auch der Community von Entwicklern und Benutzern der Plattform beitreten, um Erfahrungen auszutauschen.

Was darf gebaut werden?

Bubble

Auf der Showcase -Seite auf der Bubble-Website wird deutlich, dass die Plattform es Ihnen ermöglicht, verschiedene Anwendungen zu erstellen: Online-Marktplätze, Lernplattformen, Buchungs- und Lieferanwendungen, interne Verwaltungssysteme. Normalerweise verwenden die Leute das Tool, um einfache Lösungen für den breiten Einsatz zu erstellen.

Das Tool wird aktiv von Startup-Projekten, Freiberuflern und erfahrenen Entwicklern genutzt, die Bubble verwenden, um die Anwendungsentwicklung zu beschleunigen und zu optimieren.

AppMaster.io

AppMaster.io wurde für Geschäftsanwender und komplexe technische Lösungen entwickelt, die leistungsfähigere Ressourcen erfordern. Große Unternehmen nutzen die Plattform aktiv, um benutzerdefinierte Lösungen zur Automatisierung und Optimierung von Arbeitsabläufen zu implementieren.

Die Plattform eignet sich auch für Studios der No-Code-Entwicklung, freiberufliche Entwickler, Startups und Menschen, die sich leidenschaftlich für das Programmieren interessieren.

Sie können beliebige Lösungen auf der Plattform aufbauen: Chatbots, Blockchain, CRM-Systeme, native Anwendungen in jedem Bereich und sogar Systeme zur Optimierung der Produktion basierend auf Kundenwünschen. Im Abschnitt „ Erfolgsgeschichten “ finden Sie Beispiele für die Entwicklung komplexer Unternehmenssysteme auf AppMaster.io. Darunter sind Systeme zur Automatisierung der Produktion und Verarbeitung von Dokumenten.

Preis

Bubble

Es gibt vier Abonnementpläne in Bubble. Die erste bietet freien Zugang zur Plattform, jedoch mit funktionalen Einschränkungen. Beispielsweise sind die API und die benutzerdefinierte Domäne zum Veröffentlichen von Anwendungen hier nicht verfügbar.

Die Abonnementpreise beginnen zwischen 29 und 529 US-Dollar pro Monat. Jeder Plan hat eine breitere Palette von Funktionen, auf die Sie Zugriff haben.

AppMaster.io

AppMaster.io bietet vier Abonnementpläne an. Es gibt kein kostenloses Programm, aber das Starterpaket kostet 5 $/Monat. Im Vergleich zum kostenlosen Plan von Adalo, der nur 50 Datenbankeinträge zur Verfügung hat, bietet AppMaster.io 10.000 Einträge für nur 5 US-Dollar. Es bietet Ihnen viel mehr Funktionen für einen relativ niedrigen Preis. Sie können den gewählten Plan erweitern, indem Sie verschiedene Optionen hinzufügen, ohne das Paket zu ändern.

Es gibt einen Unternehmensplan, bei dem Sie abhängig von der im Paket bereitgestellten Funktionalität einen benutzerdefinierten Preis anfordern können.

Bevor Sie einen der Pläne abonnieren, können Sie die Plattform testen und erkunden – bei der Registrierung auf der Plattform wird eine kostenlose Testphase von 14 Tagen gewährt. Während der Testphase erhalten Sie Zugriff auf die meisten Funktionen. Sie können auch am Betatest teilnehmen und Ihre Meinung teilen.

Fazit

In Bubble wird dem visuellen Teil der Anwendung mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Bei AppMaster.io liegt der Fokus auf der Funktionalität – es gibt einen leistungsstarken BP-Editor, einen integrierten API-Anforderungseditor, die Möglichkeit, mit Endpunkten zu arbeiten, und eine Modulbibliothek.

AppMaster.io bietet mehr Flexibilität bei der Arbeit mit den Daten und der Logik der Anwendung durch die Arbeit mit Blöcken und einer intuitiven visuellen Darstellung. Bubble bietet die Möglichkeit, mit Daten zu arbeiten und einfache Logik in kleinerem Maßstab zu erstellen.

Mit Bubble können Sie nur Webanwendungen erstellen. Um native mobile Produkte zu erstellen, müssen Sie einen Drittanbieterdienst verwenden. Mit AppMaster.io können Sie Web-, Server- und native mobile Anwendungen auf Swift UI und Kotlin mit Veröffentlichung im App Store und Google Play erstellen.