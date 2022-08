Die Nachfrage nach Entwicklern wächst täglich, und sowohl in kleinen Unternehmen als auch in IT-Riesen erscheinen mehr Stellenangebote. Wie Sie wissen, sollte es bei einer großen Nachfrage auch ein Angebot geben. Um das Problem des Mangels an IT-Spezialisten zu schließen, haben Bildungsorganisationen intensive Bootcamp-Programme geschaffen, die Entwickler in angemessen kurzer Zeit ausbilden.

Was ist No-Code-Bootcamp?

No-Code Bootcamp ist Programmieren, ohne Code zu schreiben. Code ist das, was ein digitales Produkt ausmacht. No-Code-App-Entwicklungslernen ist eine Methodik, die es technisch nicht versierten Benutzern und Entwicklern ermöglicht, Apps durch visuelle Modellierung zu erstellen. Durch die Verwendung von No-Code kann eine App schneller fertiggestellt werden als mit Standard-Codierungsmethoden, und die Anforderung, Prozesse zu standardisieren und maßgeschneiderte Software zu entwerfen, kann erfüllt werden. Dadurch können Unternehmen expandieren, die Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit steigern und die Unternehmensabläufe schnell an Marktveränderungen anpassen.

Wünschst du dir jemals, du könntest lernen, Code zu schreiben? Wenn Sie mit Ja antworten, empfehlen wir Ihnen, andere Entwicklungsmethoden in Betracht zu ziehen, z. B. No-Code, da dieser Weg viel einfacher und schneller ist. No-Code ist, um es einfach auszudrücken, eine visuelle Schnittstelle, die die Coding-Build-Plattform und Benutzer verbindet und es ihnen ermöglicht, die Schnittstelle von Software zu entwerfen und zu ändern, ohne den Code zu ändern.

Heute drängen No-Code-Plattformen traditionelle Entwicklungsmethoden in den Hintergrund. In Anlehnung an Terrasofts „No-Code Market Status and Prospects“-Forschung helfen diese neuen Technologien bei der Erstellung flexibler kundenspezifischer Lösungen und verkürzen gleichzeitig die Time-to-Market um das Zehnfache oder mehr. Zweifellos erfordern No-Code-Technologien häufig das Erlernen von Code oder zumindest das deduktive Denken, das ein wesentlicher Bestandteil des Codierens ist.

Zum Beispiel zeigt eine bekannte Build-No-Code-Plattform wie Roblox, die wegen der Faszination der Kinder für sie verspottet wird, Benutzern, wie sie ihre Werkzeuge verwenden können, um das gesamte Universum zu bauen. Noch besser ist es, wenn Kinder auf den Werkzeugen aufbauen, die diese Spiele bieten, und motiviert sind, ihre Werkzeuge herzustellen. Dank zahlreicher Tutorials und Online-Foren können Kinder jetzt lernen, wie sie ihre Apps und Module für diese No-Code-Plattformen erstellen.

Hier sind einige Gründe, warum Sie einen No-Code-Kurs auswählen sollten

Die Forschungsgruppe Gartner prognostiziert , dass die Nachfrage nach No-Code-App-Entwicklungskursen bis 2022 fünfmal so groß sein wird wie die der IT-Branche. Ohne die Unterstützung eines IT-Personals kann jeder ohne Programmiererfahrung problemlos neue Apps mithilfe von No-Code-Build-Plattformen entwickeln. Geschäftsanwender lernen neue Kenntnisse und Fähigkeiten sowie die Fähigkeit, Arbeitsabläufe zu automatisieren und anzupassen, um ihre individuellen Anforderungen zu erfüllen. No-Code erfordert wenig bis gar keine Lernfähigkeiten, was den Mangel an IT-Experten reduziert, den viele Unternehmen erleben, ohne weitere Programmierer hinzuzufügen. Geschäftsanwender können Apps auf No-Code-Plattformen ohne die Unterstützung von IT-Experten erstellen, was die IT-Organisationen entlastet und kostspielige Ressourcen spart. Im Zuge des technologischen Wandels konzentrieren sich Unternehmen immer stärker auf Software. Heutige IT- und Unternehmensleiter sind sich beide bewusst, dass der vollständige Verzicht auf traditionelle Codierung schnellere und fruchtbarere Ergebnisse liefern wird. Umfassende visuelle Bearbeitungswerkzeuge, ein Ökosystem aus vorgefertigtem Quellcode, Formularlayouts, Erstellungsschnittstellen und mehr ermöglichen eine schnelle Anwendungsbereitstellung mit Nicht-Programmierteams. Sie haben Organisationen gezwungen, ihre IT-Pläne aufgrund der Epidemie, der Sicherheitsmaßnahmen, der Umstände der Fernarbeit und ihrer Auswirkungen schnell zu überdenken. Ein Jahrzehnt ist vergangen, seit viele Unternehmen mit der digitalen Umstellung begonnen haben. Unternehmen haben ihre Systeme und Prozesse von Anfang an digitalisiert oder in letzter Minute Änderungen daran vorgenommen, um auf die enormen Schwierigkeiten unserer Zeit zu reagieren, um zu überleben und ihren Mitarbeitern und Kunden zu dienen. No-Code-Plattformen geben Unternehmen die wesentlichen Werkzeuge an die Hand, um sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und schneller auf sich ändernde Marktbedingungen zu reagieren.

No-Code-Funktionen:

Warum No-Code Das Entwickeln von Apps mit grafischen Tools und Modellen ist schneller als das Schreiben und Lernen von Code von Grund auf neu. No-Code enthält integrierte Tools und visuelle Lerntools, mit denen Sie alle Daten so präsentieren können, dass sie für jeden kommerziellen Entwickler oder Benutzer verständlich sind.

Die besten No-Code-Lösungen geben Benutzern Zugriff auf vorgefertigte Module und Komponenten, wodurch die Notwendigkeit entfällt, eine App von Grund auf zu erstellen. Einige No-Code-Plattformen bieten beispielsweise Komponenten für die Verwaltung von Daten oder für Benutzerprogramme wie Servicestrategie- oder Marketingprozessmanagement-Kurse an.

Jede getestete No-Code-Plattform bot eine Drag-and-Drop-Benutzeroberfläche. Dies ist eine der wichtigsten und vorteilhaftesten Strategien zur Rationalisierung der No-Code-Anwendungsentwicklung. Diese Anwendung ist bei der Entwicklung von Anwendungen sowohl für Programmierer als auch für Nicht-Programmierer hilfreich.

Die Nutzung von Komponenten und Diensten für bereits eingerichtete Anwendungen ist eine der Schlüsselkomponenten der No-Code-Entwicklung. Wir können diese Module wiederverwenden, um schneller neue Lösungen zu erstellen, da sie über Kernfunktionen verfügen, die von mehreren Anwendungen gemeinsam genutzt werden. Um die erforderlichen Anwendungen schneller zu erstellen, muss die No-Code-Plattform Benutzern ermöglichen, bereits vorhandene oder neu erstellte Module, Plugins und vollständige Anwendungen wiederzuverwenden.

Vorteile von No-Code:

No-Code-Technologien können die Entwicklungskosten um bis zu 80 % senken. Die No-Code-App-Entwicklung erfordert weniger Programmierkenntnisse als die herkömmliche App-Entwicklung. Mit dieser Strategie ist es möglich, den Mangel an IT-Fachkräften in vielen Unternehmen zu beheben, ohne die Hilfe von neuem Personal in Anspruch nehmen zu müssen.

Grafikdesign-Tools machen es Unternehmen einfach und schnell, Software zu entwerfen, die schnell auf sich ändernde Marktbedingungen und Kundenanforderungen reagiert.

Die Zukunft ist ohne Code. Unternehmen, die neue Technologien einsetzen, sind jetzt in einer besseren Position. Die No-Code-Plattformen sind ein entscheidendes Werkzeug für die kontinuierliche Entwicklung, die Steigerung Ihrer Marktpräsenz und die Entwicklung neuartiger Methoden zur Interaktion mit Mitarbeitern und Kunden.

No-Code-Nachteile:

Es besteht die Überzeugung, dass No-Code-Plattformen nur eingeschränkte Flexibilität und Skalierbarkeit haben, weil Kunden keinen vollständigen Zugriff auf No-Code-Instrumente und -Codierung haben. Aus diesem Grund können Sie möglicherweise einige Sicherheitsbedrohungen nicht verhindern. Darüber hinaus kann es zu einer Sicherheitslücke in Ihrem System kommen, die sowohl das System als auch die Apps betrifft, die es verwenden.

Große Unternehmen sollten bei der Auswahl einer No-Code-Plattform vorsichtig sein, um solche Probleme zu vermeiden. Die Verwendung einer sicheren Lösung gewährleistet die Sicherheit Ihrer No-Code-Plattform und ermöglicht Ihnen die vollständige Nutzung modernster Technologien.

Wie kann ich No-Coding lernen?

Bei der Erstellung neuer digitaler Produkte war die Codierung schon immer die Norm. Möchten Sie eine Website erstellen? Lernen Sie JavaScript, CSS und HTML. Der Trend geht hin zu No-Code, einer visuellen Methode zur Erstellung von Apps , die keine technischen Kenntnisse voraussetzt. Derzeit werden jedoch viele verschiedene No-Code-Tools verwendet, um Produkte zu konstruieren. Sie müssen einen Domainnamen und ein Hosting besorgen, eine Zielseite entwerfen, möglicherweise APIs verwenden, ein Zahlungsgateway einrichten, die Benutzeraktivität überwachen und möglicherweise noch vieles mehr.

Ein „No-Code-Stack“ besteht aus all diesen Technologien, die zwar weniger teuer und zeitaufwändig als herkömmliches Codieren, aber nicht unbedingt ein Kinderspiel sind. No-Code-Kurse können in dieser Situation helfen, indem sie aufstrebenden Unternehmern beibringen, wie man No-Code-Waren und -Dienstleistungen erstellt. Hier sind 7 Möglichkeiten in keiner bestimmten Reihenfolge aufgeführt.

Kein Code MBA

Es gibt mehr als 100 Lektionen im No Code MBA, darunter:

Erstellen einer Webflow-Upvote-Site ähnlich wie Product Hunt

Erstellung einer Webflow-Jobbörse ähnlich wie Indeed

Glide erstellt einen Matching-Dating-Service ähnlich wie Tinder.

Es gibt auch zahlreiche Interviews mit wohlhabenden No-Code-Unternehmern. Das 6-wöchige MVP-Bootcamp von No Code MBA beginnt in Kürze und umfasst wöchentliche Live-Kurse, Produktumfang, Geschäftsmodelldesign, MVP-Einführung und mehr.

Kein Code-Hauptquartier

No Code HQ ist ein Tool, mit dem Sie herausfinden können, wie Sie eine Website oder Bootcamp-Anwendung erstellen, ohne zu wissen, wie man programmiert.

Es ist ein Forum für No-Code-Entwickler, in dem sie ihre neuesten Arbeiten präsentieren, Informationen und Erkenntnisse austauschen sowie miteinander interagieren und sich gegenseitig weiterbilden können. Sie erhalten Leitfäden, Vorlagen und Tools, um Ihr No-Code-Projekt zu starten.

Nucode

Über 5.000 No-Code-Entwickler und Spezialisten sind Mitglieder dieser Community. Sie vermitteln Wissen, tauschen Geschichten aus und demonstrieren die Entwicklung von No-Code-Produkten.

No-Code-Ersteller

No-Code-Spezialisten können sich in diesem Forum mit anderen Mitgliedern der No-Code-Community und Erstellern austauschen, Ideen austauschen und zusammenarbeiten. Sie versorgen die Community regelmäßig mit Neuigkeiten zu No-Code-Ressourcen und -Begegnungen.

LinkedIn-Bildung

Als großer Fan von LinkedIn Learning war ich gespannt auf einen neuen Kurs zum Erstellen einer No-Code-Website. In diesem prägnanten 1,5-stündigen Kurs erfahren Sie mehr über Standortstrategie, Grafiken, Farben, Schriftarten, die Auswahl eines Systems und mehr. Dieser Kurs hilft Ihnen zu verstehen, welche Plattform Ihren Anforderungen am besten entspricht, angesichts der großen Auswahl an verfügbaren Plattformen zum Erstellen von Websites wie Wix, WordPress, Squarespace, Weebly und vielen anderen.

Was ist das beste kostenlose Bootcamp-Programm?

Programme bei Coding Bootcamps dauern von einigen Wochen bis zu mehreren Monaten und vermitteln Ihnen die grundlegenden Programmierkonzepte und -fähigkeiten, die für eine Karriere in der Technologie erforderlich sind. Mit realen Projekten, praktischem Unterricht und einer Vielzahl von Programmiersprachen decken diese kostenlosen Programmierkurse eine große Menge an Material ab und erfordern viel Arbeit.

App Academy geöffnet

Die App Academy bietet über ihr App Academy Open-Programm eine kostenlose Online-Programmierschule. Der vollständige Full-Stack-Entwicklungslehrplan der App Academy ist für Studenten über dieses Online-Programm zugänglich. Die reglementierte und von einem Lehrer geleitete Ausbildung, die mit der Premium-Option verbunden ist, wird jedoch von den Schülern nicht besonders gemocht. In Bezug auf Programmier-Bootcamps für die Webentwicklung gehört die App Academy zu den Besten.

Einführung in die Kurse der Flatiron School

Das berühmte Codierungs-Bootcamp ist die Flatiron School. Studenten können sich online oder persönlich an Standorten in London, New York und Washington, DC für Programmierkurse anmelden. Das Bootcamp bietet Kurse in Webprogrammierung, Cybersicherheit, Informatik, Grafikdesign und anderen Themen an.

FreeCodeCamp

Diese kostenlose Online-Codierungsschule bietet Anmeldeinformationen für die Front-End- und Full-Stack-Webentwicklung. Dieser Online-Schulungskurs hat einen 1.600-stündigen JS-Lehrplan und ist im eigenen Tempo. Die Demografie von freeCodeCamp ist einzigartig. Es ist ein ausgezeichneter Ort, um kostenlose Programmierschulungen für Erwachsene zu erhalten, da etwa 80 % der Programmierer-Community über 25 Jahre alt sind.

Was können wir ohne Code bauen?

Mithilfe von No-Code-Technologie können No-Code-Anwendungen für Unternehmen entwickelt, Altsysteme modernisiert, neue Prozesse entwickelt, Lösungen schnell geändert werden, um den Anforderungen eines Marktes oder einer Branche in einem bestimmten Land gerecht zu werden usw.

Wir empfehlen die Teilnahme an einem No-Code-Bootcamp, an Online-Kursen oder an einer angesehenen Universität, um eine offizielle Programmierschulung zu erhalten, die Ihnen hilft, die Informatik viel besser zu verstehen. Während Sie herausfordernde Probleme in einer Vielzahl von Informatikanwendungen bearbeiten, entwickeln Sie Ihre unabhängigen No-Code-Fähigkeiten. Wenn Sie sich für Bootcamp entscheiden, stellen Sie sicher, dass Sie Bücher über Codierung lernen, um sich darauf vorzubereiten. Darüber hinaus empfehlen wir Ihnen, Code in mehr Kursen auf Websites wie Coursera zu lernen, die sich auf Informatik, Datenbanken, Streams usw. konzentrieren. Massive Open Online Courses oder MOOCs sind auf Udacity oder Coursera sehr beliebt. Bestimmte Hochschulen haben Partnerschaften mit diesen No-Code-Bootcamps.

Fazit

Der Weg zum Entwickler ist offen. Jede Person hat einzigartige Fähigkeiten und Talente sowie Ihre Vision vom Weg zum Programmierer. Entscheidend ist, welche Art von Softwareentwickler Sie sein möchten. Möchten Sie auf das Frontend zugreifen? Dies erfordert eine Schwerpunktverlagerung von übergeordneten Anwendungsentwicklungskonzepten hin zu Web-Tools und -Technologien. Der Weg zum Softwareentwickler ist lang. Bildung hört nicht mit dem College oder einem Bootcamp auf.

Das AppMaster-Team ist jedoch zuversichtlich, dass No-Code der Weg der Zukunft für die Online-Entwicklung zu sein scheint. Wenn Sie den Code von Grund auf lernen möchten, hat AppMaster einen interessanten Kurs für Sie vorbereitet, mit dem Sie Ihre erste Anwendung erstellen werden.