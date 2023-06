كشفت Apple النقاب عن سلسلة من التحديثات البارزة المقرر وصولها مع إطلاق iOS 17 هذا الخريف ، والتي تهدف إلى تعزيز تجربة المستخدمين عبر Apple Podcasts. تتضمن هذه التحسينات واجهة "التشغيل الآن" المحدثة وعوامل تصفية بحث جديدة واستخدام اشتراكات App Store داخل تطبيق Podcasts.

تتميز واجهة Now Playing التي تم تجديدها بخلفية ديناميكية تسلط الضوء على فن البودكاست مع توفير عناصر تحكم ملائمة لإدارة قوائم انتظار الحلقات. في نظام التشغيل iOS 17 ، يمكن للمستخدمين النقر على زر "تشغيل التالي" لعرض الحلقة القادمة ، مع إضافة الحلقات بسهولة إلى قائمة الانتظار باستخدام قائمة "المزيد" أو عن طريق الضغط مع الاستمرار على إحدى الحلقات. تتضمن ميزة "تشغيل التالي" الآن قسم قائمة الانتظار ، مما يبسط إعادة ترتيب الحلقات أو مسحها. بمجرد تشغيل جميع الحلقات في قائمة الانتظار ، تنتقل Apple Podcasts بسلاسة إلى حلقات "Up Next".

يمكن للمستخدمين العثور على فصول في الحلقات عبر قسم "تشغيل التالي" ، حيث تعرض الفصول مدة كل فصل والوقت المتبقي للفصل الحالي. تأمل Apple أن تمنح هذه الميزة الإضافية المستمعين تحكمًا أفضل في تجربة الاستماع الخاصة بهم.

تم أيضًا تعيين البحث عن البودكاست ليصبح أكثر بساطة ، مع تحسينات لفلاتر البحث التي تشمل "أفضل النتائج" و "العروض" و "الحلقات" و "القنوات". ستقدم نتائج البحث تفاصيل أكثر تفصيلاً ، مثل الوقت المتبقي في حلقة تم تشغيلها جزئيًا أو ما إذا تم حفظها في مكتبة المستخدم. تم تقديم اختصار أنيق أيضًا ، حيث يستطيع المستخدمون الآن النقر نقرًا مزدوجًا فوق علامة التبويب بحث للوصول على الفور إلى شريط البحث وإدخال النص.

علاوة على ذلك ، أعلنت شركة Apple عن القدرة على ربط الاشتراكات المؤهلة بأفضل التطبيقات في متجر التطبيقات بـ Apple Podcasts ، مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى العروض الجديدة. يمكن التفاعل مع تطبيقات مثل Bloomberg و The Washington Post و Calm و Lingokids بطريقة أكثر تكاملاً. ستتعرف Apple Podcasts تلقائيًا على اشتراكات App Store هذه وتضيفها ، وتخصص القناة المقابلة أو تظهر لمكتبة المستخدم.

إلى جانب هذه التحديثات ، تم تعيين Apple Music و Apple News لإطلاق تجارب صوتية جديدة على Apple Podcasts. من خلال الاشتراك في Apple Music أو Apple One ، يمكن للمستخدمين الوصول إلى الكتالوج الكامل لعروض راديو Apple Music. يمكن لمشتركي Apple News + أو Apple One الاستمتاع أيضًا بالقصص الصوتية المروية من المجلات والصحف المختلفة. ستتوفر هذه الثروة من المحتوى الصوتي على كل من Apple News و Apple Podcasts في وقت واحد.

اعترافًا بالمبدعين ، توفر Apple الآن دعمًا للأعمال الفنية للحلقات لجميع العروض ، مما يسمح للمستخدمين بمعرفة المزيد حول كل حلقة من خلال الوسائل المرئية مثل الرسوم التوضيحية أو الرسومات أو الصور الفوتوغرافية. يمكن لمنشئي المحتوى إرسال أعمالهم الفنية عبر RSS من خلال موفر خدمة الاستضافة ، مع استمرار Apple Podcasts في عرض الأعمال الفنية المعروضة عندما لا يتوفر العمل الفني للحلقة.

أخيرًا ، تقدم التحديثات تصميمًا جديدًا للحلقات والعروض والقنوات ، مما يجعله أكثر كفاءة للمستخدمين لمعاينة وتشغيل ومتابعة ملفاتهم الصوتية المفضلة. من بين التحسينات الأخرى ، تروج Apple لإصلاحات الأخطاء وتحسينات الأداء كمزايا إضافية.