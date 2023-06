Apple은 올 가을 iOS 17 출시와 함께 제공될 예정인 일련의 주목할만한 업데이트를 공개했습니다. 이 업데이트는 Apple Podcast에서 사용자 경험을 향상시키는 것을 목표로 합니다. 이러한 개선 사항에는 새로워진 '지금 재생 중' 인터페이스, 새로운 검색 필터 및 Podcast 앱 내에서 App Store 구독 사용이 포함됩니다.

개선된 Now Playing 인터페이스는 팟캐스트의 아트를 강조하는 동적 배경을 자랑하며 에피소드 대기열을 관리하기 위한 편리한 컨트롤을 제공합니다. iOS 17에서 사용자는 '더 보기' 메뉴를 사용하거나 에피소드를 길게 눌러 대기열에 에피소드를 쉽게 추가하면서 '다음 재생' 버튼을 탭하여 다음 에피소드를 볼 수 있습니다. 이제 '다음 재생' 기능에 대기열 섹션이 포함되어 에피소드 재정렬 또는 삭제가 간소화됩니다. 대기 중인 모든 에피소드가 재생되면 Apple Podcast는 'Up Next' 에피소드로 원활하게 전환됩니다.

사용자는 '다음 재생' 섹션을 통해 에피소드의 챕터를 찾을 수 있으며, 챕터 에는 각 챕터의 지속 시간과 현재 챕터의 남은 시간이 표시됩니다. Apple은 이 추가된 기능이 청취자가 청취 경험을 더 잘 제어할 수 있기를 바랍니다.

팟캐스트 검색도 '상위 결과', '쇼', '에피소드' 및 '채널'을 포함하는 검색 필터가 향상되어 더욱 간소화되었습니다. 검색 결과는 부분적으로 재생된 에피소드의 남은 시간 또는 사용자의 라이브러리에 저장되었는지 여부와 같은 훨씬 더 자세한 세부 정보를 제공합니다. 이제 사용자가 검색 탭을 두 번 탭하여 검색 표시줄에 즉시 액세스하고 텍스트를 입력할 수 있는 멋진 바로 가기도 도입되었습니다.

또한 Apple은 Apple Podcast를 통해 App Store의 상위 앱에 적격한 구독을 연결하여 사용자에게 새로운 프로그램에 대한 액세스를 제공하는 기능을 발표했습니다. Bloomberg, The Washington Post, Calm 및 Lingokids와 같은 앱과의 상호 작용은 보다 통합된 방식으로 제공될 수 있습니다. Apple Podcasts는 이러한 App Store 구독을 자동으로 인식하고 추가하여 해당 채널 또는 프로그램을 사용자 라이브러리에 할당합니다.

이러한 업데이트와 함께 Apple Music 및 Apple News는 Apple Podcasts에서 새로운 오디오 경험을 제공할 예정입니다. Apple Music 또는 Apple One을 구독하면 사용자는 Apple Music 라디오 쇼의 전체 카탈로그에 액세스할 수 있습니다. Apple News+ 또는 Apple One 구독자는 다양한 잡지와 신문의 내레이션 오디오 스토리를 즐길 수도 있습니다. 이 풍부한 오디오 콘텐츠는 Apple News와 Apple Podcast에서 동시에 사용할 수 있습니다.

제작자를 인정하는 Apple은 이제 모든 프로그램의 에피소드 아트워크를 지원하므로 사용자는 삽화, 그래픽 또는 사진과 같은 시각 자료를 통해 각 에피소드에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다. 크리에이터는 호스팅 제공업체를 통해 RSS를 통해 자신의 아트워크를 제출할 수 있으며 Apple Podcast는 에피소드 아트워크를 사용할 수 없을 때에도 쇼 아트워크를 계속 표시합니다.

마지막으로 업데이트는 에피소드, 쇼 및 채널에 대한 새로운 디자인을 제공하여 사용자가 좋아하는 팟캐스트를 보다 효율적으로 미리 보고 재생하고 팔로우할 수 있도록 합니다. 다른 개선 사항 중에서 Apple은 버그 수정 및 성능 향상을 추가 이점으로 선전합니다.