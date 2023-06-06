Apple, bu sonbaharda iOS 17'nin piyasaya sürülmesiyle birlikte gelmesi planlanan ve kullanıcıların Apple Podcast'lerindeki deneyimini geliştirmeyi amaçlayan bir dizi önemli güncellemeyi açıkladı. Bu iyileştirmeler, yenilenmiş bir "Şu Anda Çalınan" arayüzü, yeni arama filtreleri ve Podcasts uygulamasında App Store aboneliklerinin kullanılmasını içerir.

Yenilenen Şu An Çalınan arabirimi, bölüm sıralarını yönetmek için uygun kontroller sunarken bir podcast'in sanatını vurgulayan dinamik bir arka plana sahiptir. iOS 17'de kullanıcılar, 'Diğer' menüsünü kullanarak veya bir bölümü basılı tutarak Kuyruğa kolayca bölüm eklerken, gelecek bölümü görüntülemek için 'Sıradaki' düğmesine dokunabilir. "Sıradaki Sıradaki" özelliği, artık bölümlerin yeniden sıralanmasını veya temizlenmesini basitleştiren bir Kuyruk bölümü içeriyor. Kuyruğa alınan tüm bölümler oynatıldıktan sonra, Apple Podcasts sorunsuz bir şekilde "Sıradaki" bölümlere geçer.

Kullanıcılar, her bölümün süresini ve mevcut bölüm için kalan süreyi gösteren Bölümler ile 'Sıradaki' bölümü aracılığıyla bölümlerdeki bölümleri bulabilir. Apple, eklenen bu özelliğin dinleyicilere dinleme deneyimleri üzerinde daha iyi kontrol sağlamasını umuyor.

"En İyi Sonuçlar", "Şovlar", "Bölümler" ve "Kanallar" gibi arama filtrelerinde yapılan geliştirmelerle podcast araması da daha kolay hale getirilecek. Arama sonuçları, kısmen oynatılan bir bölümde kalan süre veya kullanıcının kitaplığına kaydedilip kaydedilmediği gibi daha ayrıntılı ayrıntılar sunar. Kullanıcıların artık arama çubuğuna anında erişmek ve metin girmek için Arama sekmesine iki kez dokunabilmesiyle şık bir kısayol da tanıtıldı.

Ayrıca Apple, uygun abonelikleri Apple Podcasts ile App Store'daki en iyi uygulamalara bağlayarak kullanıcıların yeni şovlara erişmesini sağlayabileceğini duyurdu. Bloomberg, The Washington Post, Calm ve Lingokids gibi uygulamalarla etkileşim daha entegre bir şekilde sunulabilir. Apple Podcasts, ilgili kanalı veya şovu kullanıcının kitaplığına tahsis ederek bu App Store aboneliklerini otomatik olarak tanıyacak ve ekleyecektir.

Bu güncellemelerin yanı sıra, Apple Music ve Apple News, Apple Podcast'lerde yeni ses deneyimleri sunmaya hazırlanıyor. Apple Music veya Apple One'a abone olan kullanıcılar, Apple Music radyo programlarının tüm kataloğuna erişim kazanır. Apple News+ veya Apple One aboneleri ayrıca çeşitli dergi ve gazetelerden sesli anlatımların keyfini çıkarabilir. Bu zengin ses içeriği, aynı anda hem Apple News'te hem de Apple Podcast'lerde mevcut olacak.

İçerik oluşturucuları tanıyan Apple, artık tüm şovlar için bölüm çizimleri için destek sağlıyor ve kullanıcıların çizimler, grafikler veya fotoğraflar gibi görsel yardımcılar aracılığıyla her bölüm hakkında daha fazla bilgi edinmesine olanak tanıyor. İçerik oluşturucular, çizimlerini barındırma sağlayıcıları aracılığıyla RSS aracılığıyla gönderebilirler; Apple Podcasts, bölüm resmi olmadığında şov resmini göstermeye devam eder.

Son olarak, güncellemeler bölümler, şovlar ve kanallar için yeni bir tasarım sunarak kullanıcıların en sevdikleri podcast'leri önizlemesini, oynatmasını ve takip etmesini daha verimli hale getiriyor. Diğer iyileştirmelerin yanı sıra Apple, ek avantajlar olarak hata düzeltmeleri ve performans geliştirmeleri sunuyor.