Компания Apple представила ряд важных обновлений, которые должны появиться с запуском iOS 17 осенью этого года и направлены на улучшение работы пользователей с приложением Apple Podcasts. Среди этих улучшений - обновлённый интерфейс "Now Playing", новые фильтры поиска и использование подписок App Store в приложении Podcasts.

Обновлённый интерфейс "Сейчас играет" отличается динамичным фоном, выделяющим обложку подкаста, и удобными элементами управления очередью эпизодов. В iOS 17 пользователи могут нажать кнопку "Playing Next", чтобы просмотреть предстоящий эпизод, а также легко добавить эпизоды в очередь с помощью меню "More" или нажатием и удержанием на эпизоде. Функция "Playing Next" теперь включает раздел "Очередь", упрощающий перестановку или очистку эпизодов. Как только все эпизоды, поставленные в очередь, будут проиграны, Apple Podcasts плавно перейдёт к эпизодам "Далее".

Пользователи могут находить главы в эпизодах в разделе "Playing Next", при этом в разделе Chapters отображается продолжительность каждой главы и оставшееся время для текущей. Apple надеется, что эта дополнительная функция позволит слушателям лучше контролировать процесс прослушивания.

Поиск подкастов также станет более удобным, благодаря усовершенствованию фильтров поиска, включающих "Лучшие результаты", "Шоу", "Эпизоды" и "Каналы". Результаты поиска будут содержать еще более подробную информацию, например, оставшееся время в частично воспроизведенном эпизоде или сохранен ли он в библиотеке пользователя. Также появился удобный ярлык: теперь пользователи могут дважды коснуться вкладки "Поиск", чтобы мгновенно открыть строку поиска и ввести текст.

Кроме того, Apple объявила о возможности подключать соответствующие подписки на лучшие приложения в App Store с помощью Apple Podcasts, предоставляя пользователям доступ к новым шоу. Взаимодействие с такими приложениями, как Bloomberg, The Washington Post, Calm и Lingokids, может быть более интегрированным. Apple Podcasts будет автоматически распознавать и добавлять эти подписки App Store, выделяя соответствующий канал или шоу в библиотеку пользователя.

Наряду с этими обновлениями, Apple Music и Apple News собираются запустить новые аудио возможности в Apple Podcasts. Подписавшись на Apple Music или Apple One, пользователи получают доступ ко всему каталогу радиопередач Apple Music. Подписчики Apple News+ или Apple One также могут наслаждаться аудиорассказами из различных журналов и газет. Этот богатый аудиоконтент будет доступен одновременно в Apple News и Apple Podcasts.

Отдавая должное создателям, Apple теперь поддерживает иллюстрации эпизодов для всех шоу, позволяя пользователям узнать больше о каждом эпизоде с помощью визуальных средств, таких как иллюстрации, графика или фотографии. Создатели могут отправлять свои иллюстрации по RSS через своего хостинг-провайдера, при этом Apple Podcasts будет продолжать отображать иллюстрации шоу, если иллюстрации эпизодов недоступны.

Наконец, обновления предлагают новый дизайн для эпизодов, шоу и каналов, что позволяет пользователям более эффективно просматривать, воспроизводить и следить за любимыми подкастами. Среди прочих улучшений Apple называет исправление ошибок и повышение производительности.