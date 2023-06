Apple ha presentato una serie di importanti aggiornamenti che arriveranno con il lancio di iOS 17 in autunno, volti a migliorare l'esperienza degli utenti con Apple Podcasts. Questi miglioramenti includono una rinnovata interfaccia "Now Playing", nuovi filtri di ricerca e l'utilizzo degli abbonamenti App Store all'interno dell'app Podcasts.

L'interfaccia rinnovata di Now Playing vanta uno sfondo dinamico che mette in evidenza l'arte di un podcast e offre comodi controlli per gestire le code di episodi. In iOS 17, gli utenti possono toccare il pulsante "In riproduzione" per visualizzare l'episodio successivo e aggiungere facilmente gli episodi alla coda utilizzando il menu "Altro" o tenendo premuto su un episodio. La funzione "Riproduzione successiva" include ora una sezione "Coda", che semplifica il riordino o la cancellazione degli episodi. Una volta riprodotti tutti gli episodi in coda, Apple Podcasts passa senza soluzione di continuità agli episodi "Avanti".

Gli utenti possono trovare i capitoli degli episodi attraverso la sezione "In riproduzione", con i capitoli che mostrano la durata di ogni capitolo e il tempo rimanente per quello in corso. Apple spera che questa funzione aggiuntiva dia agli ascoltatori un migliore controllo della loro esperienza di ascolto.

Anche la ricerca dei podcast diventerà più semplice, grazie ai miglioramenti apportati ai filtri di ricerca che includono "Risultati principali", "Spettacoli", "Episodi" e "Canali". I risultati della ricerca forniranno dettagli ancora più approfonditi, come il tempo rimanente di un episodio parzialmente riprodotto o se è stato salvato nella libreria dell'utente. È stata introdotta anche un'interessante scorciatoia: gli utenti possono ora toccare due volte la scheda Ricerca per accedere immediatamente alla barra di ricerca e inserire il testo.

Inoltre, Apple ha annunciato la possibilità di collegare gli abbonamenti idonei alle principali app dell'App Store con Apple Podcasts, consentendo agli utenti di accedere a nuovi programmi. L'interazione con app come Bloomberg, The Washington Post, Calm e Lingokids può avvenire in modo più integrato. Apple Podcasts riconoscerà e aggiungerà automaticamente questi abbonamenti all'App Store, assegnando il canale o lo show corrispondente alla libreria dell'utente.

Oltre a questi aggiornamenti, Apple Music e Apple News lanceranno nuove esperienze audio su Apple Podcasts. Abbonandosi ad Apple Music o Apple One, gli utenti avranno accesso all'intero catalogo di programmi radiofonici di Apple Music. Gli abbonati ad Apple News+ o Apple One possono anche godersi le storie audio narrate di varie riviste e giornali. Questa ricchezza di contenuti audio sarà disponibile contemporaneamente su Apple News e Apple Podcasts.

Riconoscendo i creatori, Apple offre ora il supporto per gli artwork degli episodi per tutti gli show, consentendo agli utenti di saperne di più su ogni episodio attraverso supporti visivi come illustrazioni, grafici o fotografie. I creatori possono inviare il loro artwork via RSS attraverso il loro provider di hosting, mentre Apple Podcasts continuerà a visualizzare l'artwork dello show quando l'artwork dell'episodio non è disponibile.

Infine, gli aggiornamenti offrono un nuovo design per gli episodi, gli show e i canali, rendendo più efficiente per gli utenti l'anteprima, la riproduzione e il follow-up dei podcast preferiti. Tra gli altri miglioramenti, Apple indica come ulteriori vantaggi la correzione di bug e il miglioramento delle prestazioni.