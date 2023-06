Apple a dévoilé une série de mises à jour importantes qui devraient arriver avec le lancement d'iOS 17 cet automne, et qui visent à améliorer l'expérience des utilisateurs d'Apple Podcasts. Ces améliorations comprennent une interface "En lecture" rafraîchie, de nouveaux filtres de recherche et l'utilisation des abonnements à l'App Store dans l'application Podcasts.

L'interface "À l'écoute" remaniée présente un arrière-plan dynamique mettant en valeur l'illustration d'un podcast, tout en offrant des commandes pratiques pour gérer les files d'attente d'épisodes. Dans iOS 17, les utilisateurs peuvent appuyer sur le bouton "Lecture suivante" pour voir l'épisode à venir, tout en ajoutant facilement des épisodes à la file d'attente à l'aide du menu "Plus" ou en appuyant sur un épisode et en le maintenant enfoncé. La fonction "Lecture suivante" comprend désormais une section "File d'attente", qui simplifie le réarrangement ou l'effacement des épisodes. Une fois que tous les épisodes en file d'attente ont été lus, Apple Podcasts passe de manière transparente aux épisodes "Up Next".

Les utilisateurs peuvent trouver les chapitres des épisodes dans la section "Prochaine lecture", les chapitres affichant la durée de chaque chapitre et le temps restant pour le chapitre en cours. Apple espère que cette nouvelle fonctionnalité permettra aux auditeurs de mieux contrôler leur expérience d'écoute.

La recherche de podcasts devrait également être simplifiée, grâce à l'amélioration des filtres de recherche qui incluent les "Top Results", les "Shows", les "Episodes" et les "Channels". Les résultats de la recherche fourniront des informations encore plus détaillées, comme le temps restant pour un épisode partiellement écouté ou le fait qu'il soit sauvegardé dans la bibliothèque de l'utilisateur. Un raccourci astucieux a également été introduit : les utilisateurs peuvent désormais appuyer deux fois sur l'onglet Recherche pour accéder instantanément à la barre de recherche et saisir du texte.

Par ailleurs, Apple a annoncé la possibilité de connecter les abonnements éligibles aux principales applications de l'App Store avec Apple Podcasts, ce qui permet aux utilisateurs d'accéder à de nouvelles émissions. L'interaction avec des applications telles que Bloomberg, The Washington Post, Calm et Lingokids peut se faire de manière plus intégrée. Apple Podcasts reconnaîtra et ajoutera automatiquement ces abonnements à l'App Store, en attribuant la chaîne ou l'émission correspondante à la bibliothèque de l'utilisateur.

Parallèlement à ces mises à jour, Apple Music et Apple News sont prêts à lancer de nouvelles expériences audio sur Apple Podcasts. En s'abonnant à Apple Music ou Apple One, les utilisateurs ont accès à l'ensemble du catalogue d'émissions de radio d'Apple Music. Les abonnés à Apple News+ ou Apple One peuvent également profiter d'histoires audio narrées provenant de divers magazines et journaux. Cette richesse de contenu audio sera disponible simultanément sur Apple News et Apple Podcasts.

Reconnaissant les créateurs, Apple prend désormais en charge les illustrations d'épisodes pour toutes les émissions, ce qui permet aux utilisateurs d'en savoir plus sur chaque épisode grâce à des supports visuels tels que des illustrations, des graphiques ou des photographies. Les créateurs peuvent soumettre leurs illustrations par RSS via leur hébergeur, Apple Podcasts continuant d'afficher les illustrations des émissions lorsque les illustrations des épisodes ne sont pas disponibles.

Enfin, les mises à jour offrent un nouveau design pour les épisodes, les émissions et les chaînes, ce qui permet aux utilisateurs de prévisualiser, de lire et de suivre leurs podcasts préférés de manière plus efficace. Parmi les autres améliorations, Apple présente des corrections de bogues et des améliorations de performance comme des avantages supplémentaires.