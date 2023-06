A Apple revelou uma série de actualizações notáveis programadas para chegar com o lançamento do iOS 17 neste Outono, com o objectivo de melhorar a experiência dos utilizadores nos Apple Podcasts. Estas melhorias incluem uma interface "Now Playing" renovada, novos filtros de pesquisa e a utilização de subscrições da App Store na aplicação Podcasts.

A renovada interface Repro duzir Agora apresenta um fundo dinâmico que realça a arte de um podcast, ao mesmo tempo que oferece controlos práticos para gerir as filas de episódios. No iOS 17, os utilizadores podem tocar no botão "Reproduzir o próximo" para ver o próximo episódio, enquanto adicionam facilmente episódios à fila de espera utilizando o menu "Mais" ou premindo e mantendo premido um episódio. A funcionalidade "Reproduzir o próximo" inclui agora uma secção de Fila de espera, simplificando a reordenação ou a limpeza de episódios. Quando todos os episódios em fila de espera forem reproduzidos, o Apple Podcasts passa directamente para os episódios "A seguir".

Os utilizadores podem encontrar capítulos nos episódios através da secção "A reproduzir a seguir", com Capítulos a apresentar a duração de cada capítulo e o tempo restante para o actual. A Apple espera que esta funcionalidade adicional proporcione aos ouvintes um melhor controlo da sua experiência de audição.

A pesquisa de podcasts também deverá ficar mais simplificada, com melhorias nos filtros de pesquisa que incluem 'Resultados principais', 'Programas', 'Episódios' e 'Canais'. Os resultados da pesquisa fornecerão detalhes ainda mais detalhados, como o tempo restante de um episódio parcialmente reproduzido ou se está guardado na biblioteca do utilizador. Foi também introduzido um atalho elegante, com os utilizadores a poderem agora tocar duas vezes no separador Procurar para aceder instantaneamente à barra de pesquisa e introduzir texto.

Além disso, a Apple anunciou a possibilidade de ligar as subscrições elegíveis às principais aplicações da App Store com o Apple Podcasts, dando aos utilizadores acesso a novos programas. A interacção com aplicações como a Bloomberg, The Washington Post, Calm e Lingokids pode ser feita de uma forma mais integrada. O Apple Podcasts reconhecerá e adicionará automaticamente estas subscrições da App Store, atribuindo o canal ou programa correspondente à biblioteca do utilizador.

Juntamente com estas actualizações, a Apple Music e a Apple News vão lançar novas experiências de áudio no Apple Podcasts. Ao subscrever o Apple Music ou o Apple One, os utilizadores têm acesso a todo o catálogo de programas de rádio do Apple Music. Os subscritores do Apple News+ ou do Apple One também podem desfrutar de histórias narradas em áudio de várias revistas e jornais. Esta riqueza de conteúdos áudio estará disponível simultaneamente no Apple News e no Apple Podcasts.

Reconhecendo os criadores, a Apple oferece agora suporte para a arte dos episódios de todos os programas, permitindo aos utilizadores saber mais sobre cada episódio através de recursos visuais, como ilustrações, gráficos ou fotografias. Os criadores podem enviar as suas ilustrações via RSS através do seu fornecedor de alojamento, sendo que o Apple Podcasts continua a apresentar as ilustrações dos programas quando as ilustrações dos episódios não estão disponíveis.

Por último, as actualizações oferecem um novo design para episódios, programas e canais, tornando mais eficiente para os utilizadores a pré-visualização, reprodução e acompanhamento dos seus podcasts favoritos. Entre outras melhorias, a Apple refere a correcção de erros e as melhorias de desempenho como benefícios adicionais.