苹果公司公布了一系列值得注意的更新，这些更新计划在今年秋天的iOS 17系统推出时到达，目的是提高用户在苹果播客中的体验。这些改进包括刷新的 "现在播放 "界面，新的搜索过滤器，以及在Podcasts应用中使用App Store订阅。

改良后的 "现在播放 "界面拥有一个突出播客艺术的动态背景，同时提供方便的控制来管理节目队列。在iOS 17中，用户可以点击 "正在播放下一集 "按钮查看即将播放的剧集，同时使用 "更多 "菜单或按住一集轻松将剧集添加到队列中。正在播放下一集 "功能现在包括一个队列部分，简化了重新排序或清除剧集的过程。一旦所有排队的剧集播放完毕，Apple Podcasts就会无缝过渡到 "下一个 "剧集。

用户可以通过 "下一步播放 "部分找到剧集中的章节，章节显示每一章的持续时间和当前章节的剩余时间。苹果希望这一新增功能能让听众更好地控制他们的收听体验。

搜索播客也将变得更加精简，加强了搜索过滤器，包括 "热门结果"、"节目"、"剧集 "和 "频道"。搜索结果将提供更深入的细节，如部分播放的剧集的剩余时间或是否保存在用户的资料库中。还引入了一个有趣的快捷方式，用户现在可以双击 "搜索 "标签，立即进入搜索栏并输入文字。

此外，苹果宣布能够将符合条件的订阅与苹果播客在App Store上的顶级应用连接起来，使用户能够获得新的节目。与彭博社、华盛顿邮报、Calm和Lingokids等应用程序的互动可以以更综合的方式进行。苹果播客将自动识别并添加这些应用程序商店的订阅，将相应的频道或节目分配给用户的资料库。

除了这些更新，苹果音乐和苹果新闻也将在苹果播客上推出新的音频体验。通过订阅Apple Music或Apple One，用户可以获得Apple Music广播节目的全部目录。Apple News+或Apple One的订阅者还可以享受来自各种杂志和报纸的叙述式音频故事。这些丰富的音频内容将同时在苹果新闻和苹果播客上提供。

为了表彰创作者，苹果公司现在为所有节目的插图提供支持，使用户能够通过插图、图形或照片等视觉辅助手段了解每一集的内容。创作者可以通过他们的托管服务商通过RSS提交他们的作品，当剧集作品不可用时，Apple Podcasts将继续显示剧集作品。

最后，这些更新为剧集、节目和频道提供了新的设计，使用户更有效地预览、播放和关注他们喜爱的播客。在其他改进中，苹果公司称错误修复和性能增强是额外的好处。