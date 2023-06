Apple heeft een reeks belangrijke updates onthuld die samen met de lancering van iOS 17 dit najaar worden verwacht en die bedoeld zijn om de ervaring van gebruikers met Apple Podcasts te verbeteren. Deze verbeteringen omvatten een vernieuwde 'Now Playing'-interface, nieuwe zoekfilters en het gebruik van App Store-abonnementen in de Podcasts-app.

De vernieuwde 'Now Playing'-interface heeft een dynamische achtergrond die het artwork van een podcast accentueert en biedt handige knoppen voor het beheren van wachtrijen voor afleveringen. In iOS 17 kunnen gebruikers op de knop 'Volgende aflevering' tikken om de volgende aflevering te bekijken, terwijl ze eenvoudig afleveringen aan de wachtrij kunnen toevoegen via het menu 'Meer' of door een aflevering ingedrukt te houden. De functie 'Volgende afspelen' bevat nu een wachtrijgedeelte, waardoor het opnieuw ordenen of wissen van afleveringen eenvoudiger wordt. Zodra alle afleveringen in de wachtrij zijn afgespeeld, gaat Apple Podcasts naadloos over naar de 'Volgende' afleveringen.

Gebruikers kunnen hoofdstukken in afleveringen vinden via het gedeelte 'Volgende afspelen', waarbij Chapters de duur van elk hoofdstuk weergeeft en de resterende tijd voor het huidige hoofdstuk. Apple hoopt dat deze nieuwe functie luisteraars meer controle geeft over hun luisterervaring.

Het zoeken naar podcasts wordt ook gestroomlijnder, met verbeteringen aan de zoekfilters zoals 'Topresultaten', 'Shows', 'Afleveringen' en 'Kanalen'. Zoekresultaten geven nog meer gedetailleerde details, zoals de resterende tijd van een gedeeltelijk afgespeelde aflevering en of deze is opgeslagen in de bibliotheek van de gebruiker. Er is ook een handige snelkoppeling geïntroduceerd: gebruikers kunnen nu dubbel tikken op het tabblad Zoeken om direct naar de zoekbalk te gaan en tekst in te voeren.

Bovendien kondigde Apple de mogelijkheid aan om in aanmerking komende abonnementen op top-apps in de App Store te verbinden met Apple Podcasts, waardoor gebruikers toegang krijgen tot nieuwe shows. Interactie met apps als Bloomberg, The Washington Post, Calm en Lingokids kan op een meer geïntegreerde manier worden aangeboden. Apple Podcasts zal deze App Store-abonnementen automatisch herkennen en toevoegen, waardoor het bijbehorende kanaal of programma aan de bibliotheek van de gebruiker wordt toegevoegd.

Naast deze updates zullen Apple Music en Apple News nieuwe audio-ervaringen lanceren op Apple Podcasts. Door een abonnement te nemen op Apple Music of Apple One krijgen gebruikers toegang tot de volledige catalogus van Apple Music radioprogramma's. Abonnees van Apple News+ of Apple One kunnen ook genieten van ingesproken audioverhalen uit verschillende tijdschriften en kranten. Deze schat aan audio-inhoud zal tegelijkertijd beschikbaar zijn op Apple News en Apple Podcasts.

Als blijk van waardering voor de makers biedt Apple nu ondersteuning voor het artwork van alle programma's, zodat gebruikers meer te weten kunnen komen over elke aflevering via visuele hulpmiddelen zoals illustraties, afbeeldingen of foto's. Makers kunnen hun artwork via RSS aanleveren via hun hostingprovider, waarbij Apple Podcasts het artwork van de show blijft weergeven als het artwork van de aflevering niet beschikbaar is.

Tot slot bieden de updates een nieuw ontwerp voor afleveringen, shows en kanalen, waardoor het voor gebruikers efficiënter wordt om hun favoriete podcasts te bekijken, af te spelen en te volgen. Naast andere verbeteringen noemt Apple bugfixes en prestatieverbeteringen als extra voordelen.