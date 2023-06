Apple hat eine Reihe bemerkenswerter Aktualisierungen vorgestellt, die mit der Einführung von iOS 17 im Herbst dieses Jahres eingeführt werden sollen und darauf abzielen, die Erfahrung der Nutzer mit Apple Podcasts zu verbessern. Zu diesen Verbesserungen gehören eine überarbeitete "Jetzt abspielen"-Oberfläche, neue Suchfilter und die Verwendung von App Store-Abonnements innerhalb der Podcasts-App.

Die überarbeitete Oberfläche von "Now Playing" bietet einen dynamischen Hintergrund, der die Inhalte eines Podcasts hervorhebt, sowie praktische Steuerelemente zur Verwaltung von Episodenwarteschlangen. In iOS 17 können Nutzer auf die Schaltfläche "Nächste Wiedergabe" tippen, um die nächste Episode anzuzeigen, und Episoden über das Menü "Mehr" oder durch Gedrückthalten einer Episode zur Warteschlange hinzufügen. Die Funktion "Nächste Episode abspielen" enthält jetzt einen Abschnitt "Warteschlange", der das Neuordnen oder Löschen von Episoden vereinfacht. Sobald alle in der Warteschlange befindlichen Episoden abgespielt sind, geht Apple Podcasts nahtlos in die "Nächste" Episode über.

Über den Abschnitt "Nächste Wiedergabe" können die Nutzer Kapitel in den Episoden finden, wobei in den Kapiteln die Dauer jedes Kapitels und die verbleibende Zeit für das aktuelle Kapitel angezeigt werden. Apple hofft, dass diese zusätzliche Funktion den Hörern eine bessere Kontrolle über ihr Hörerlebnis ermöglicht.

Auch die Suche nach Podcasts soll durch verbesserte Suchfilter wie "Top Results", "Shows", "Episodes" und "Channels" vereinfacht werden. Die Suchergebnisse liefern noch detailliertere Informationen, z. B. die verbleibende Zeit einer teilweise abgespielten Episode oder ob sie in der Bibliothek des Nutzers gespeichert ist. Außerdem wurde eine praktische Verknüpfung eingeführt, mit der Nutzer durch Doppeltippen auf die Registerkarte "Suchen" sofort auf die Suchleiste zugreifen und Text eingeben können.

Darüber hinaus kündigte Apple die Möglichkeit an, geeignete Abonnements für Top-Apps im App Store mit Apple Podcasts zu verknüpfen, wodurch der Nutzer Zugang zu neuen Sendungen erhält. Die Interaktion mit Apps wie Bloomberg, The Washington Post, Calm und Lingokids kann auf eine besser integrierte Weise erfolgen. Apple Podcasts erkennt diese App Store-Abonnements automatisch und fügt sie hinzu, so dass der entsprechende Kanal oder die entsprechende Sendung der Bibliothek des Nutzers zugewiesen wird.

Parallel zu diesen Aktualisierungen werden Apple Music und Apple News neue Audioerlebnisse in Apple Podcasts einführen. Mit einem Abonnement von Apple Music oder Apple One erhalten die Nutzer Zugriff auf den gesamten Katalog der Apple Music Radiosendungen. Abonnenten von Apple News+ oder Apple One können auch Audiobeiträge aus verschiedenen Magazinen und Zeitungen genießen. Diese Fülle an Audio-Inhalten wird gleichzeitig in Apple News und Apple Podcasts verfügbar sein.

Als Anerkennung für die Schöpfer bietet Apple jetzt Unterstützung für Episodengrafiken für alle Sendungen, so dass die Nutzer durch visuelle Hilfsmittel wie Illustrationen, Grafiken oder Fotos mehr über jede Episode erfahren können. Die Autoren können ihre Grafiken per RSS über ihren Hosting-Provider einreichen, wobei Apple Podcasts weiterhin die Grafiken der Sendung anzeigt, wenn keine Episodengrafiken verfügbar sind.

Schließlich bieten die Aktualisierungen ein neues Design für Episoden, Sendungen und Kanäle, das es den Nutzern erleichtert, ihre Lieblingspodcasts anzusehen, abzuspielen und zu verfolgen. Neben anderen Verbesserungen preist Apple Fehlerbehebungen und Leistungssteigerungen als zusätzliche Vorteile an.