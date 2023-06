Apple zaprezentowało serię znaczących aktualizacji, które mają pojawić się wraz z premierą iOS 17 tej jesieni, mających na celu poprawę komfortu korzystania z Apple Podcasts. Ulepszenia te obejmują odświeżony interfejs "Teraz odtwarzane", nowe filtry wyszukiwania i korzystanie z subskrypcji App Store w aplikacji Podcasty.

Odświeżony interfejs "Teraz odtwarzane" posiada dynamiczne tło podkreślające grafikę podcastu, oferując jednocześnie wygodne elementy sterujące do zarządzania kolejkami odcinków. W systemie iOS 17 użytkownicy mogą dotknąć przycisku "Odtwarzanie następnego", aby wyświetlić nadchodzący odcinek, jednocześnie łatwo dodając odcinki do kolejki za pomocą menu "Więcej" lub naciskając i przytrzymując odcinek. Funkcja "Odtwarzanie następnego" zawiera teraz sekcję Kolejka, upraszczając zmianę kolejności lub czyszczenie odcinków. Po odtworzeniu wszystkich odcinków znajdujących się w kolejce, Apple Podcasts płynnie przechodzi do kolejnych odcinków.

Użytkownicy mogą znaleźć rozdziały w odcinkach za pośrednictwem sekcji "Odtwarzanie następnego", a rozdziały wyświetlają czas trwania każdego rozdziału i pozostały czas dla bieżącego. Apple ma nadzieję, że ta dodatkowa funkcja zapewni słuchaczom lepszą kontrolę nad doświadczeniem słuchania.

Wyszukiwanie podcastów ma również zostać usprawnione dzięki ulepszeniom filtrów wyszukiwania, które obejmują "Najlepsze wyniki", "Programy", "Odcinki" i "Kanały". Wyniki wyszukiwania będą dostarczać jeszcze bardziej szczegółowych informacji, takich jak czas pozostały do końca częściowo odtworzonego odcinka lub to, czy został on zapisany w bibliotece użytkownika. Wprowadzono również sprytny skrót, dzięki któremu użytkownicy mogą teraz dwukrotnie dotknąć karty wyszukiwania, aby natychmiast uzyskać dostęp do paska wyszukiwania i wprowadzić tekst.

Ponadto Apple ogłosiło możliwość łączenia kwalifikujących się subskrypcji z najlepszymi aplikacjami w App Store z Apple Podcasts, dając użytkownikom dostęp do nowych programów. Interakcja z aplikacjami takimi jak Bloomberg, The Washington Post, Calm i Lingokids może być prowadzona w bardziej zintegrowany sposób. Apple Podcasts automatycznie rozpozna i doda te subskrypcje App Store, przydzielając odpowiedni kanał lub program do biblioteki użytkownika.

Wraz z tymi aktualizacjami, Apple Music i Apple News mają uruchomić nowe doświadczenia audio w Apple Podcasts. Subskrybując Apple Music lub Apple One, użytkownicy uzyskują dostęp do całego katalogu audycji radiowych Apple Music. Subskrybenci Apple News+ lub Apple One mogą również korzystać z narracji audio z różnych magazynów i gazet. To bogactwo treści audio będzie dostępne jednocześnie w Apple News i Apple Podcasts.

Doceniając uznanie twórców, Apple zapewnia teraz obsługę grafiki odcinków dla wszystkich programów, pozwalając użytkownikom dowiedzieć się więcej o każdym odcinku za pomocą pomocy wizualnych, takich jak ilustracje, grafiki lub zdjęcia. Twórcy mogą przesyłać grafiki za pośrednictwem RSS za pośrednictwem swojego dostawcy hostingu, a Apple Podcasts nadal wyświetla grafikę programu, gdy grafika odcinka jest niedostępna.

Wreszcie, aktualizacje oferują nowy wygląd odcinków, programów i kanałów, dzięki czemu użytkownicy mogą sprawniej przeglądać, odtwarzać i śledzić swoje ulubione podcasty. Wśród innych ulepszeń Apple wymienia poprawki błędów i ulepszenia wydajności jako dodatkowe korzyści.